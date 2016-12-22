Святейший Патриарх Кирилл: Пастырь должен твердо противостоять искушениям, возникающим в семейной жизни
- 22 декабря
- 13:00
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Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы (22 декабря 2016 года)
22 декабря 2016 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялось ежегодное Епархиальное собрание духовенства города Москвы. С основным докладом выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы (22 декабря 2016 года)
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
- 22 декабря 2016
- 22 декабря 2016
- 22 декабря 2016
- 22 декабря 2016
- 22 декабря 2016
- 22 декабря 2016
- 22 декабря 2016