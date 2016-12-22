Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы (22 декабря 2016 года)

22 декабря в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялось ежегодное Епархиальное собрание духовенства города Москвы. С основным докладом выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.