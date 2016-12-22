Святейший Патриарх Кирилл рассказал об упорядочении практики совершения богослужений на кладбищах и в моргах

В докладе на Епархиальном собрании города Москвы Предстоятель с сожалением отметил, что нередко заупокойные богослужения проводят заштатные клирики из других епархий, запрещенные клирики и даже самозванцы, не имеющие права совершать какие-либо священнодействия.

В докладе на Епархиальном собрании города Москвы, состоявшемся 22 декабря 2016 года, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к теме упорядочения практики совершения богослужений на кладбищах и в моргах.

Предстоятель с сожалением отметил, что нередко заупокойные богослужения проводят заштатные клирики из других епархий, запрещенные клирики и даже самозванцы, не имеющие права совершать какие-либо священнодействия.

Святейший Владыка сообщил, что в этом году состоялся плодотворный диалог с руководством государственного бюджетного предприятия «Ритуал» города Москвы. Был установлен определенный порядок совершения отпеваний в московских моргах, который будет способствовать разрешению проблемы. Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла в каждом викариатстве назначены священнослужители, ответственные за совершение треб в моргах. В их обязанности входит: составление графика дежурств священнослужителей при специализированных учреждениях из числа клириков викариатства; ведение учета отпеваний; контроль за тем, чтобы в моргах без соответствующего согласования не совершали отпевания клирики не Московской епархии; пресечение дискредитирующей Церковь деятельности самозванцев.

Предстоятель Русской Православной Церкви сообщил также, что в настоящее время юридической службой Московской Патриархии ведется законопроектная работа, которая, в частности, позволит определить статус кладбищ, находящихся на территории храмов и монастырей.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси