Святейший Патриарх Кирилл возглавил Епархиальное собрание города Москвы в Храме Христа Спасителя

22 декабря в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Кирилла, являющегося правящим архиереем Первопрестольного града Москвы, проходит ежегодное итоговое Епархиальное собрание г. Москвы.

22 декабря 2016 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являющегося правящим архиереем Первопрестольного града Москвы, проходит ежегодное итоговое Епархиальное собрание г. Москвы.

В президиуме собрания присутствуют: Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион; первый викарий Святейшего Патриарха по г. Москве митрополит Истринский Арсений; секретарь Святейшего Патриарха по г. Москве протоиерей Владимир Диваков.

В Епархиальном собрании принимают участие викарии Московской епархии, члены Епархиального совета и советов викариатств, благочинные церковных округов г. Москвы, настоятели и клирики московских приходов, наместники мужских обителей и настоятельницы женских монастырей г. Москвы, председатели приходских советов.

Открывая заседание, Святейший Патриарх Кирилл представил повестку дня.

Заместителем председателя Епархиального собрания был избран митрополит Истринский Арсений, секретарем — протоиерей Владимир Диваков.

Для подписания протокола избраны игумен Петр (Еремеев), наместник Высоко-Петровского ставропигиального монастыря, и игумения Елисавета (Жегалова), настоятельница Свято-Троицкого Стефано-Махрищского ставропигиального монастыря.

Был сформирован состав редакционной комиссии, которой предстоит подготовить итоговый документ Епархиального собрания. В ее состав вошли:

Во вступительном слове Святейший Патриарх Кирилл, в частности, отметил: «Епархиальный совет избирался в 2013 году сроком на три года, поэтому полномочия его ныне истекли. Вместе с тем в 2013 году мы практически заново сформировали весь Епархиальный совет, члены которого только стали входить в курс епархиальных дел. Мы обсудили эту тему на заседании Епархиального совета, и стало ясно, что необходимо продлить мандат нынешнему составу, который в расширенном виде практически только начал работать. Поэтому я предлагаю не проводить в этом году выборы Епархиального совета, а дать возможность действующему составу продолжить работу». Решение о продлении мандата ныне действующего Епархиального совета было принято единогласно.

Святейший Патриарх Кирилл проинформировал участников собрания о том, что Епархиальным советом был принят новый регламент работы, согласно которому из состава Совета был назначен второй секретарь. Им стал протоиерей Кирилл Шевцов, клирик храма Живоначальной Троицы в Останкино. Святейший Владыка представил отца Кирилла участникам собрания.

Святейший Патриарх также сообщил: «При Епархиальном совете действовали 15 комиссий по различным направлениям епархиальной жизни. Срок деятельности этих комиссий также ныне истекает. Я счел возможным продлить срок деятельности комиссий с некоторой редакцией членов комиссий. Обращаю внимание, что была образована новая комиссия — Комиссия по исследованию подвига Новомучеников и исповедников и увековечению памяти почивших священнослужителей города Москвы. Кроме того, Комиссия по работе с молодежью преобразована в Епархиальный отдел по работе с молодежью. Миссионерская комиссия переименована в Комиссию по миссионерству и катехизации, а Епархиальный отдел по религиозному образованию и катехизации стал Епархиальным отделом по религиозному образованию и сосредоточит свою работу на взаимодействии со светскими школами и на деятельности православных школ, включая воскресные».

Председателем Комиссии по миссионерству и катехизации г. Москвы был избран протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО.

Участникам Епархиального собрания был представлен состав отделов и комиссий при Епархиальном совете города Москвы.

Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приступил к оглашению ежегодного доклада.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси