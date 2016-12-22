Святейший Патриарх Кирилл возглавил Епархиальное собрание города Москвы в Храме Христа Спасителя

22 декабря в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Кирилла, являющегося правящим архиереем Первопрестольного града Москвы, проходит ежегодное итоговое Епархиальное собрание г. Москвы.
Святейший Патриарх Кирилл возглавил Епархиальное собрание города Москвы в Храме Христа Спасителя

22 декабря 2016 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являющегося правящим архиереем Первопрестольного града Москвы, проходит ежегодное итоговое Епархиальное собрание г. Москвы.

В президиуме собрания присутствуют: Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион; первый викарий Святейшего Патриарха по г. Москве митрополит Истринский Арсений; секретарь Святейшего Патриарха по г. Москве протоиерей Владимир Диваков.

В Епархиальном собрании принимают участие викарии Московской епархии, члены Епархиального совета и советов викариатств, благочинные церковных округов г. Москвы, настоятели и клирики московских приходов, наместники мужских обителей и настоятельницы женских монастырей г. Москвы, председатели приходских советов.

Открывая заседание, Святейший Патриарх Кирилл представил повестку дня.

Заместителем председателя Епархиального собрания был избран митрополит Истринский Арсений, секретарем — протоиерей Владимир Диваков.

Для подписания протокола избраны игумен Петр (Еремеев), наместник Высоко-Петровского ставропигиального монастыря, и игумения Елисавета (Жегалова), настоятельница Свято-Троицкого Стефано-Махрищского ставропигиального монастыря.

Был сформирован состав редакционной комиссии, которой предстоит подготовить итоговый документ Епархиального собрания. В ее состав вошли:

Во вступительном слове Святейший Патриарх Кирилл, в частности, отметил: «Епархиальный совет избирался в 2013 году сроком на три года, поэтому полномочия его ныне истекли. Вместе с тем в 2013 году мы практически заново сформировали весь Епархиальный совет, члены которого только стали входить в курс епархиальных дел. Мы обсудили эту тему на заседании Епархиального совета, и стало ясно, что необходимо продлить мандат нынешнему составу, который в расширенном виде практически только начал работать. Поэтому я предлагаю не проводить в этом году выборы Епархиального совета, а дать возможность действующему составу продолжить работу». Решение о продлении мандата ныне действующего Епархиального совета было принято единогласно.

Святейший Патриарх Кирилл проинформировал участников собрания о том, что Епархиальным советом был принят новый регламент работы, согласно которому из состава Совета был назначен второй секретарь. Им стал протоиерей Кирилл Шевцов, клирик храма Живоначальной Троицы в Останкино. Святейший Владыка представил отца Кирилла участникам собрания.

Святейший Патриарх также сообщил: «При Епархиальном совете действовали 15 комиссий по различным направлениям епархиальной жизни. Срок деятельности этих комиссий также ныне истекает. Я счел возможным продлить срок деятельности комиссий с некоторой редакцией членов комиссий. Обращаю внимание, что была образована новая комиссия — Комиссия по исследованию подвига Новомучеников и исповедников и увековечению памяти почивших священнослужителей города Москвы. Кроме того, Комиссия по работе с молодежью преобразована в Епархиальный отдел по работе с молодежью. Миссионерская комиссия переименована в Комиссию по миссионерству и катехизации, а Епархиальный отдел по религиозному образованию и катехизации стал Епархиальным отделом по религиозному образованию и сосредоточит свою работу на взаимодействии со светскими школами и на деятельности православных школ, включая воскресные».

Председателем Комиссии по миссионерству и катехизации г. Москвы был избран протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО.

Участникам Епархиального собрания был представлен состав отделов и комиссий при Епархиальном совете города Москвы.

Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приступил к оглашению ежегодного доклада.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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