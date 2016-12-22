Предстоятель рассказал о строительстве храмов в Москве в 2016 году

22 декабря, выступая на Епархиальном собрании Москвы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл коснулся вопроса строительства храмов в Первопрестольном городе.

22 декабря 2016 года, выступая на Епархиальном собрании Москвы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл коснулся вопроса строительства храмов в Первопрестольном городе.

Как сообщил Предстоятель Русской Православной Церкви, всего по программе строительства православных храмов в Москве, которая реализуется с 2011 года, уже построены и действуют 32 храма, что на 10 больше, чем в конце 2015 года. Еще в восьми храмах завершены основные строительно-монтажные работы, 40 храмов находится на более ранней стадии строительства. Таким образом, строительство ведется или завершается на 48 площадках (в конце прошлого года таковых было 42).

«На 103-х выделенных под строительство площадках уже совершается Божественная литургия: либо во временных храмах, либо в приделах строящихся храмов, либо в храмах, возведенных до начала программы и входящих в строящийся приходской комплекс», — сказал Святейший Патриарх.

Предстоятель напомнил, что при запуске программы предполагалось, что большинство храмов будут строиться по типовым проектам. «Однако жизнь внесла свои коррективы. Из 80 построенных и строящихся храмов 49 возведены или возводятся по индивидуальным проектам. Это соответствует многовековой практике храмостроительства в Первопрестольном граде», — констатировал Святейший Владыка, добавив, что «повторные применения проектов допустимы в географически удаленных регионах, а в Москве — только в исключительных случаях», по особому благословению Его Святейшества.

«Коррективы пришлось также внести в отношении планируемой вместимости церквей, — продолжил Патриарх. — Освящая один из храмов, я стал свидетелем того, как большая часть пришедших помолиться людей была вынуждена остаться на улице за неимением места в храме. Те, кто в храм все же попали, находились в такой тесноте, которая не способствует сосредоточенной молитве. Оказалось, что храм был спроектирован с вместимостью в 200 человек. После этого случая я благословил проектировать новые храмы не менее чем на 500 человек».

«На отдельных — немногих — площадках, выделенных под строительство храмов, сохраняются очаги напряженности, — выразил свою озабоченность Святейший Патриарх Кирилл. — Хотя, как правило, разрядить ситуацию можно было бы в уважительном диалоге с искренне настроенными оппонентами, определенные группы заинтересованы в поддержании возникшего противостояния».

«В таких обстоятельствах необходимо проявлять мудрость, такт и аккуратность, — подчеркнул Патриарх. — Управляющим викариатствами, настоятелям и общинам, столкнувшимся с конфликтными ситуациями, следует согласовывать свои действия с Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ».

Выступавший напомнил, что Епархиальное собрание прошлого года поручило информационной комиссии «организовать качественное информационное сопровождение программы строительства храмов», в том числе помогать настоятелям «распространять качественную и полноценную информацию о планах строительства, об общественной составляющей деятельности прихода, своевременное давая вдумчивый и содержательный ответ на возникающую критику» (пункт 3 Постановлений).

«К сожалению, существенного прорыва здесь не произошло, хотя не сомневаюсь в том, что определенные усилия предпринимались как информационной комиссией, так и отдельными настоятелями», — заявил Святейший Владыка, обратившись с просьбой к митрополиту Истринскому Арсению «включить эту тему в качестве сквозной в повестку дня Епархиального совета и заслушивать доклады председателя информационной комиссии на каждом заседании».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси