Святейший Патриарх Кирилл: Нельзя умалять ни подвиг нашего народа, ни беды, которые претерпела наша Родина после 1917 года

«Грядущий 2017 год — это особый год для нашей Церкви и всех стран канонической ответственности Московского Патриархата. Этот год связан с воспоминанием о событиях вековой давности, когда нашу страну потрясли две революции», — отметил Святейший Патриарх Кирилл в начале своего доклада на Епархиальном собрании г. Москвы, которое проходит 22 декабря в Храме Христа Спасителя.

«Грядущий 2017 год — это особый год для нашей Церкви и всех стран канонической ответственности Московского Патриархата. Этот год связан с воспоминанием о событиях вековой давности, когда нашу страну потрясли две революции», — отметил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в начале своего доклада на Епархиальном собрании г. Москвы, которое проходит 22 декабря 2016 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

Революционные события 1917 года, в результате которых к власти пришли радикальные политические силы, насаждавшие идеи атеизма и материализма, повлекли за собой, слом традиционного уклада жизни и обернулись страшными последствиями: продолжительной и кровопролитной Гражданской войной, вынужденным исходом множества наших соотечественников за рубеж, массовыми репрессиями новой власти в отношении несогласных.

«Русская Церковь подверглась в минувшем столетии беспрецедентным по масштабу гонениям, — заявил Святейший Патриарх. — Страдания за Христа приняли десятки тысяч верующих, множество епископов, клириков, монахов и мирян, были закрыты или разрушены многие храмы и монашеские обители, подверглись поруганию или были уничтожены православные святыни».

По словам Его Святейшества, осмыслить причины катастрофы 1917 года, сделать выводы из последовавших за ней событий — задача не теоретическая, а практическая. «При решении этой задачи «важно избегать как принижения или забвения подвига нашего народа, всего того светлого, что имело место в прошедшие годы, так и умаления и затушевывания бед и нестроений, которые претерпела наша Родина после 1917 года», — подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Один из важных уроков минувшего столетия состоит в том, что общество, построенное на противлении Богу и Его вечному нравственному закону, обречено на саморазрушение. Об этом необходимо помнить сегодня, когда в ряде государств жизнь народа и систему общественных отношений пытаются выстроить, маргинализуя при этом религию», — заявил Святейший Владыка.

«Наша пастырская миссия, наши ежедневные труды приобретают в этой перспективе историческое измерение», — заключил Предстоятель.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси