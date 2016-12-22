Святейший Патриарх Кирилл огласил статистические данные о церковной жизни Московской городской епархии за 2016 год

В ходе Епархиального собрания города Москвы, работу которого 22 декабря возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, были оглашены основные статистические данные по Московской городской епархии.

22 декабря 2016 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу ежегодного Епархиального собрания города Москвы.

Предстоятель Русской Православной Церкви в начале своего доклада на собрании по традиции огласил основные статистические данные по Московской городской епархии.

По словам Его Святейшества, количество храмов и часовен в столичной епархии увеличилось в 2016 году на 20 и составило 1 130. Столичных общин, в которых не реже одного раза в неделю совершается богослужение, стало 493, то есть на 18 больше, чем год назад.

Московский клир, за исключением насельников ставропигиальных монастырей в священном сане, к настоящему времени состоит из 1 688 человек: из них 25 архиереев, 1 277 священников и 386 диаконов. Таким образом, число духовенства увеличилось за год на 44 человека. «За этот год мною будут рукоположены 41 пресвитер и 4 диакона, включая одну запланированную до конца года иерейскую хиротонию», — сообщил Предстоятель.

«В Патриаршую епархию входят 33 обители — 15 мужских монастыря, объединяющих 1 019 насельников, и 18 женских монастырей, объединяющих 946 насельниц», — сказал Святейший Владыка.

Также Святейший Патриарх Кирилл поименно перечислил 28 клириков города Москвы и насельников ставропигиальных монастырей, преставившихся ко Господу в уходящем году.

Клирики города Москвы:

Протоиерей Виктор Драчков (+23.02.2016); Протоиерей Георгий Запольнов (+13.05.2016); Протоиерей Василий Секачев (+14.02.2016); Протоиерей Рафаил Бармушкин (+01.10.2016); Священник Михаил Ахламов (+28.01.2016); Священник Алексий Козлов (+18.08.2016); Протодиакон Константин Чернов (+07.02.2016).

Насельники и насельницы ставропигиальных монастырей:

Архимандрит Петр (Афанасьев; +11.04.2016); Игумен Иероним (Клопов; +24.03.2016); Иеросхимонах Ермоген (Шаринов; +06.10.2016); Игумен Григорий (Васильев; +10.09.2016); Иеромонах Филофей (Попов; +08.2016); Архидиакон Герман (Дубов; +29.04.2016); Иеродиакон Венедикт (Зайцев; +26.10.2016); Монах Паисий (Перепелкин; +05.09.2016); Монах Силуан (Парамонов; +18.03.2016); Монах Ермоген (Дорофеев; +27.04.2016); Послушник Валерий (Гречихин; +18.11.2016); Схимонахиня Иоанна (Чайникова; +16.11.2016); Схимонахиня Артемия (Горбунова; +02.03.2016); Схимонахиня Исидора (Бурая; +27.05.2016); Монахиня Феодосия (Крылова; +13.05.2016); Монахиня Алексия (Кожевникова; +27.06.2016); Монахиня Евфимия (Чащина; +19.09.2016); Инокиня Дария (Михайлова; +03.01.2016); Инокиня Евфимия (Заборовская; +02.06.2016); Послушница Людмила (Дроздова; +29.01.2016); Послушница Варвара (Петрова; +30.10.2016).

Участники собрания соборно пропели почившим «Вечную память».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси