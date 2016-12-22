Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы (22 декабря 2016 года)
- 22 декабря
- 10:48
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Святейший Патриарх Кирилл огласил статистические данные о церковной жизни Московской городской епархии за 2016 год
22 декабря 2016 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу ежегодного Епархиального собрания города Москвы.
Предстоятель Русской Православной Церкви в начале своего доклада на собрании по традиции огласил основные статистические данные по Московской городской епархии.
По словам Его Святейшества, количество храмов и часовен в столичной епархии увеличилось в 2016 году на 20 и составило 1 130. Столичных общин, в которых не реже одного раза в неделю совершается богослужение, стало 493, то есть на 18 больше, чем год назад.
Московский клир, за исключением насельников ставропигиальных монастырей в священном сане, к настоящему времени состоит из 1 688 человек: из них 25 архиереев, 1 277 священников и 386 диаконов. Таким образом, число духовенства увеличилось за год на 44 человека. «За этот год мною будут рукоположены 41 пресвитер и 4 диакона, включая одну запланированную до конца года иерейскую хиротонию», — сообщил Предстоятель.
«В Патриаршую епархию входят 33 обители — 15 мужских монастыря, объединяющих 1 019 насельников, и 18 женских монастырей, объединяющих 946 насельниц», — сказал Святейший Владыка.
Также Святейший Патриарх Кирилл поименно перечислил 28 клириков города Москвы и насельников ставропигиальных монастырей, преставившихся ко Господу в уходящем году.
Клирики города Москвы:
- Протоиерей Виктор Драчков (+23.02.2016);
- Протоиерей Георгий Запольнов (+13.05.2016);
- Протоиерей Василий Секачев (+14.02.2016);
- Протоиерей Рафаил Бармушкин (+01.10.2016);
- Священник Михаил Ахламов (+28.01.2016);
- Священник Алексий Козлов (+18.08.2016);
- Протодиакон Константин Чернов (+07.02.2016).
Насельники и насельницы ставропигиальных монастырей:
- Архимандрит Петр (Афанасьев; +11.04.2016);
- Игумен Иероним (Клопов; +24.03.2016);
- Иеросхимонах Ермоген (Шаринов; +06.10.2016);
- Игумен Григорий (Васильев; +10.09.2016);
- Иеромонах Филофей (Попов; +08.2016);
- Архидиакон Герман (Дубов; +29.04.2016);
- Иеродиакон Венедикт (Зайцев; +26.10.2016);
- Монах Паисий (Перепелкин; +05.09.2016);
- Монах Силуан (Парамонов; +18.03.2016);
- Монах Ермоген (Дорофеев; +27.04.2016);
- Послушник Валерий (Гречихин; +18.11.2016);
- Схимонахиня Иоанна (Чайникова; +16.11.2016);
- Схимонахиня Артемия (Горбунова; +02.03.2016);
- Схимонахиня Исидора (Бурая; +27.05.2016);
- Монахиня Феодосия (Крылова; +13.05.2016);
- Монахиня Алексия (Кожевникова; +27.06.2016);
- Монахиня Евфимия (Чащина; +19.09.2016);
- Инокиня Дария (Михайлова; +03.01.2016);
- Инокиня Евфимия (Заборовская; +02.06.2016);
- Послушница Людмила (Дроздова; +29.01.2016);
- Послушница Варвара (Петрова; +30.10.2016).
Участники собрания соборно пропели почившим «Вечную память».
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
- 22 декабря 2016
- 22 декабря 2016
- 22 декабря 2016
- 22 декабря 2016
- 22 декабря 2016
- 22 декабря 2016
- 22 декабря 2016