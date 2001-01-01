Монастыри и архиерейские дворы в документах XVI–XVIII вв.

Рец. на кн.: Монастыри и архиерейские дворы в документах XVI–XVIII веков. СПб.: Нестор-История, 2015. 720 с. (Труды Санкт-Петербургского института истории РАН. Вып. 1(17))

Выпуск № 1(17) Санкт-Петербургского института истории РАН возобновляет издание Трудов Ленинградского отделения Института истории (Труды ЛОИИ). Увидевший свет выпуск посвящен истории Русской Православной Церкви XVI–XVIII вв. В него включены работы сотрудников Санкт-Петербургского института истории РАН, основанные преимущественно на документах фондов Научно-исторического архива института. Сборник в целом выглядит скорее как коллективная монография: читатель получает представление о потенциале, какой дают современной исторической науке монастырские архивы Московского царства.

Открывает сборник статься З. В. Дмитриевой. Основанная на материале архива Кирилло-Белозерского монастыря, статья содержит важные данные о проблеме, ключевой для истории Московского царства начала XVII в.: проблеме голода 1600–1602 гг. автор поставила задачу показать, как обеспечивали себя хлебом крупные монашеские общины. Известия о голоде исследовательница соотносит с хлебным бюджетом Кириллова монастыря. В статье вводятся в научный оборот «хлебные» книги Кирилло-Белозерского монастыря начала XVII в., которые позволяют воссоздать организацию в монастыре «хлебного хозяйства». В статье содержится скрытая полемика с Р. Г. Скрынниковым. З. В. Дмитриева показывает, что данные из Кириллова Белозерского монастыря дают возможность говорить о том, что были локальные исключения из ужасной картины голода, рисуемой нарративными источниками. Организация зернового хозяйства Кирилло-Белозерского монастыря позволяла даже в самые голодные годы собирать с вотчинных крестьян необходимое для поддержания жизни монастырских насельников количество хлеба.

Автор второй статьи, посвященной Кириллову Новоезерскому монастырю – Т. В. Сазонова. Исследовательница публикует 3 ранних описи Кириллова Новоезерского монастыря конца XVI – 1-й четверти XVII в. Важнейшая часть статьи посвящена дипломатическому исследованию описей. Обращает на себя внимание и тщательная археографическая подготовка рукописей.

Статья Н. В. Башнина посвящена документам Вологодского архиерейского дома. В ней рассмотрена биография Вологодского и Белозерского архиепископа Симона. Автор вводит в научный оборот приходо-расходную книгу «московской езды» архиепископа Симона 1666–1667 гг. Источник содержит сведения о московском подворье Вологодского архиерейского дома: о различных статьях доходов и расходов, тратах во время поездок архиепископа и его людей, постройках на Московском подворье, быте, структуре Вологодского архиерейского дома. Приходо-расходная книга является многоплановым источником и заслуживает дальнейшего изучения.

Статья М. М. Дадыкиной заявлена как своеобразная преамбула к публикации документов, но выходит за эти узкие рамки. В ней представлен источниковедческий анализ комплекса книг раздачи старческого платья Спасо-Прилуцкого монастыря XVII в. «Книги раздачи…» являются с одной стороны известным видом монастырской документации (они сохранились в составе многих монастырских фондов), но не рассматривались как ценный источник. Между тем они, как отмечает автор, «дают возможность изучать различные аспекты повседневной жизни монастыря, а также дополняют наши знания о структуре монастырского хозяйства и постановке в нем учета».

В приложении к статье опубликована Книга раздачи старческого платья казначея старца Сергия Гридинского 1669–1670 гг. Интересны наблюдения М. М. Дадыкиной о монашеском обиходе; разыскания в области персональной истории монашества. Обращает на себя внимание таблица 1 (с. 357 и далее), другие таблицы, в которых реконструируется состав братии на определенных хронологических срезах.

Важным представляется затронутый автором вопрос о степени соответствия повседневной практики монастырской жизни в России в XVI–XVII вв. принятым уставам, способы адаптации норм уставов, разработанных в иной культурной и природной среды к условиям русской жизни (очевидно, например, что соблюдение постов в условиях скудости пищевого рациона в России становилось задачей существенно более сложной, чем в условиях стран с более мягким климатом, богатой флорой; ограниченность предписанной одежды неизбежно должна была нарушаться в условиях сурового климата и т. д.).

Статья П. В. Седова посвящена истории подворий Валдайского Иверского монастыря в Москве и Новгороде, через историю строительства которых автор выявляет новые тенденции в повседневной жизни города 2-й половины XVII – начала XVIII в. В свойственной ему живой манере П. В. Седов рисует яркие картины предпетровской и раннепетровской московской жизни. В статье содержится важный очерк о московском жилище, доме в XVII в., затрагивается проблема постоя в XVII–XVIII вв., которая требует еще тщательного изучения. Интересны часть статьи о подворье Иверского монастыря в Новгороде, часть которого ранее принадлежала дьяку М. Милославского, а также страницы жизни новгородской административной верхушки середины XVII в.

История подворий Валдайского Иверского монастыря, по словам автора, «позволяет проследить две противоположные тенденции в эволюции городской усадьбы второй половины XVII – начала XVIII в.». С одной стороны, условия жизни становились лучше, увеличивалось количество пожароустойчивых каменных построек, с другой – государство стало все больше контролировать личную жизнь подданных: «На монастырском подворье могли разместить постояльцев, могли и вовсе забрать всю усадьбу, если на то была государева воля» (С. 497–498).

Т. А. Базарова на материалах того же Валдайского Иверского монастыря исследовала проблему государственных натуральных повинностей новгородских крестьян в первые годы Северной войны. В центре внимания статьи – давно разрабатываемая тема, еще до конца не изученная: как вводились мобилизационные мероприятия на территории, прилегающей к военным действиям. Исследовательница пришла к выводу, что в начале войны основная масса государственных натуральных повинностей заранее не планировалась, их введение зависело от нужд русской армии. Наиболее обременительные же повинности монастырские власти стремились заменить денежными выплатами.

Статья О. А. Абеленцевой посвящена истории поступления документов на вотчины новгородских монастырей и церквей в коллекцию актов Новгородской казенной палаты. Исследование содержит интереснейший анализ архивной работы XVIII–XIX вв., прежде всего публикаторской деятельности М. Г. Курдюмова. Это крайне важно для изучения техники работы архивистов в XIX – начале ХХ в. В статье рассматривается также архивная история документов в XVIII в., приводится исследование описей XVIII–XIX вв.