Жолудева С. А., Квашнина Н. Н. Церковная история Вологодского края»: опыт создания электронного мультимедийного ресурса

Фонд краеведческой литературы – это, бесспорно, ценнейший капитал



любой региональной библиотеки. На сегодняшний день наиболее полно



раскрыть его и сделать доступным для всех могут только электронные



краеведческие ресурсы. С этой целью в 2004 г. на сайте Вологодской



областной универсальной научной библиотеки имени И. В. Бабушкина



(ВОУНБ) была создана краеведческая медиатека «Память Вологды». Она



содержит электронные тематические ресурсы (коллекции), посвященные



различным историческим событиям Вологодской области, известным



вологодским брендам, выдающимся людям. Практически все ресурсы



являются мультимедийными, т. е. в них объединены тексты, библиография,



изображения, звук, видео.



В январе 2016 г. на сайте библиотеки появилась новая электронная



коллекция – «Церковная история Вологодского края». Работа над этим



ресурсом проводилась в рамках Международного открытого конкурса



«Православная инициатива 2014–2015» и при поддержке митрополита



Вологодского и Кирилловского Игнатия (Депутатова). По условиям конкурса



электронный ресурс должен был содержать 1500 оцифрованных книг и



статей. Исполнители проекта очень бережно и со всей ответственностью



подошли к подбору материала. Их основной задачей было объединение в



одном месте как можно большего количества документов, отражающих



богатейшую историю православия на Северной земле, раскрывающих



малоизвестные имена и святыни, показывающих, как сегодня протекает



церковная жизнь в городах и районах Вологодской области. В итоге



оказалось, что количество выявленных материалов превысило



предполагаемый объем ресурса более чем вдвое, поэтому было принято



решение увеличить объем до максимально возможного и представить в



ресурсе наряду с текстами фото- и аудиофайлы. В результате на сегодняшний



день ресурс содержит электронные версии 3950 книг и статей, 2660



изображений, 37 аудиофайлов по истории монастырей и храмов Вологды и 3



виртуальных тура.



«Церковная история Вологодского края», как и все электронные



краеведческие ресурсы ВОУНБ, решает, прежде всего, профессиональную



задачу – предоставление доступа к аналитической краеведческой



ретроспективной информации по теме при обеспечении сохранности ценных



печатных документов. В первую очередь это касается ветхих и редких



дореволюционных изданий, которые нуждаются в специальных условиях



хранения. Теперь электронные копии этих документов доступны всем



пользователям сети Интернет.



Основой списка литературы для электронного ресурса послужил



библиографический указатель «Из церковной истории Вологодского края»,



составленный Н. Н. Фарутиной, заведующей отделом библиографии и



краеведения ВОУНБ. Самые ранние документы в нем датированы 1784 г.



(Засецкий А. А. Историческия и топографическия известия по древности о



России; и частно о городе Вологде и его уезде и о состоянии онаго. М., 1784;



Соковнин С. П. Опыт исторического словаря всех в истинной православной



греко-российской вере святою непорочною жизнию прославившихся святых



мужах. М., 1784), поздние – 1927 г. В процессе работы списки по ресурсу



значительно увеличились, и хронология представленных документов



расширилась – до сегодняшнего дня. В результате получился новый



библиографический список (пока еще не имеющий печатного аналога) с



доступом к полным текстам книг и статей.



В самом начале работы перед исполнителями проекта возникла



проблема географического характера: границы чего взять за ориентир в



поиске информации – Вологодской области, губернии или епархии? В



результате многочисленных раздумий и консультаций с историками решено



было остановиться на поиске материалов по церковной истории районов



современной Вологодской области. Поэтому ресурс содержит источники,



касающиеся западных земель области, ранее входивших в состав



Новгородской (Череповецкий, Кирилловский, Кадуйский, Белозерский,



Бабаевский, Устюженский и другие районы) и Олонецкой (Вытегорский



район) губерний.



Ресурс изобилует гиперссылками. Это названия подразделов, имена



собственные (названия храмов, монастырей, часовен; имена святых,



архиереев, иконописцев), географические наименования и т. д. В нескольких



случаях ссылки встроены прямо в текст статьи. К примеру, в фотоальбоме



«Вологодская икона XIII – XXI вв.» в описании иконы прп. Кирилла



Белозерского (XV в.) есть ссылка-переход на описание киота, в который была



встроена икона. На этой же странице есть ссылка на полный текст статьи



М. Н. Шаромазова «Никита Ермолов Белозерец. Киот 1614 года и его



мастер». Такие сложные манипуляции со ссылками связывают между собой



разделы и позволяют пользователю сэкономить время для поиска нужной



информации.



Электронный ресурс состоит из 9 разделов: «Из истории Вологодской



епархии», «Святые места Вологодского края», «Вологодская икона»,



«Реставрация храмов, фресок и икон», «Святые и подвижники благочестия»,



«Книгописание и агиография», «Духовенство Вологодского края»,



«Духовное образование», «Литература по духовно-нравственному



воспитанию и просвещению: в помощь педагогам».



В первом разделе – «Из истории Вологодской епархии» – представлены



документы, освещающие период с 1383 г., с момента основания



Великопермской и Усть-Вымской епархии, до создания в 2014 г.



Вологодской митрополии. Каждому периоду посвящена отдельная веб-



страница, которая содержит сведения о том, как менялась территория



епархии, какие монастыри ей принадлежали, какие события в епархиальной



жизни происходили. На каждой странице есть ссылки-переходы на



персональные страницы архиереев, возглавлявших Вологодскую кафедру в



разные годы. Ретроспективный репертуар местной духовной периодики



представлен в разделе электронными полнотекстовыми версиями



дореволюционных журналов «Вологодские епархиальные ведомости» (1259



номеров за 1864–1917 гг.) и «Церковное слово» (121 номер за 1906–1909 гг.).



Документы расположены в хронологическом порядке (по годам издания).



Такая последовательность позволяет объективнее отобразить исторический



путь православия в Вологодском крае, а также поможет в дальнейшем



пополнять ресурс вновь опубликованными материалами.



Второй раздел – «Святые места Вологодского края» – содержит



информацию о монастырях, церквах, часовнях, святых источниках и



поклонных крестах. В разное время в пределах современных границ



Вологодской области располагалось около 140 монастырей. Такое большое



количество обителей и святых подвижников, подвизавшихся на вологодской



земле, закрепили за ней поэтическое название – «Северная Фиваида». В



электронном ресурсе представлен материал о 116 обителях. Названия



монастырей расположены в алфавитном порядке, каждому посвящена



отдельная веб-страница, на которой можно найти информацию о времени



основания обители, о том, является ли она действующей или утраченной.



Электронные версии книг и статей содержат сведения о важных событиях



монастырской жизни, о буднях и духовном труде настоятелей и насельников,



о храмах и монастырских постройках, иконах и других святынях. Если



основатель монастыря известен, на странице располагается гиперссылка на



его персональную страницу. По Спасо-Каменному и Спасо-Прилуцкому



монастырям можно совершить виртуальные туры. Они расположены на



страницах этих монастырей, в самом конце списка.



Кроме информации о монастырях во втором разделе электронного



ресурса можно найти документы, посвященные истории и современному



состоянию церквей, часовен, святых источников и поклонных крестов.



Материал сгруппирован по районам Вологодской области. Отдельные



страницы посвящены двум самым крупным городам области – Вологде и



Череповцу. Практически по каждой церкви областного центра была найдена



информация. Отдельные страницы отведены под материалы по истории



Архиерейского подворья, кафедрального собора Рождества Пресвятой



Богородицы и Спасо-Всеградского собора – великой святыни вологжан,



построенной горожанами в 1654 г. всего за один день и разрушенной в 1972



«Вологодская икона» – довольно обширный раздел, который включает



в себя не только сведения об истории становления северной иконописной



школы, но и о конкретных шедеврах и их авторах – вологодских



иконописцах XIV–XXI вв. Здесь же размещен большой фотоальбом



«Вологодская икона XIII–XXI вв.», где собрано более 260 изображений и



описаний икон.



В блоке «Реставрация храмов и икон» впервые в одном месте собраны



документы по истории и современному состоянию реставрационного дела на



Вологодчине. Отдельная страница отведена материалам, содержащим



персональные сведения о вологодских художниках-реставраторах. Среди



имен – известные не только в Вологодской области, но и во всем



реставрационном сообществе С. П. Белов, А. А. Рыбаков, Н. В. Перцев, А. И.



Брягин, братья Чириковы, представители легендарной династии Федышиных



и многие другие.



«Святые и подвижники благочестия» – один из самых объемных



разделов ресурса. В нем размещены материалы о жизни и подвигах



вологодских святых, священномучеников и новомучеников – всего 150 имен.



Многие из них известны каждому православному верующему человеку



(преподобные Кирилл Белозерский, Нил Сорский, Андрей Тотемский,



Прокопий Устюжский, Феодосий Тотемский, свт. Игнатий (Брянчанинов)),



другие – далеко не всем. К примеру, мало кто знает, что за алтарем



Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря похоронен



архимандрит Иаков (Поспелов), местночтимый святой Тульской и



Вологодской епархий, один из хранителей духовного наследия прп. Кирилла



Белозерского, спасший в конце XIX в. храмы вверенной ему обители от



разрушения. Имя Нины Кузнецовой, мученицы за веру, причисленной в 2000



г. к лику святых, тоже мало кому известно.



Каждому святому подвижнику посвящена отдельная страница, на



которой размещены полные тексты документов о его жизни и духовном



подвиге, изображения икон и мест, связанных с именем святого. На странице



свт. Игнатия (Брянчанинова) размещен 3-D тур по музею-усадьбе в



Покровском (современный Грязовецкий район), родине знаменитого



архиерея. Одна из страниц раздела содержит материалы о вологодских



подвижниках благочестия – праведниках, исповедниках за Христа, еще не



прославленных Церковью в лике святых. Среди источников – книга



воспоминаний об известном многим вологжанам А. П. Рыкове, или



блаженном юродивом Толе Рыкове, как его называли современники,



проведшем в скитаниях более 60 лет и отошедшем ко Господу в 2003 г.



Раздел «Книгописание и агиография» содержит исследования



житийной литературы, древнерусских рукописных церковных книг и



биографии вологодских книжников.



«Духовенство Вологодского края» – второй по объему раздел ресурса,



в котором собраны материалы об архиереях, монахах и священниках.



Поскольку на протяжении всего времени существования Вологодской



епархии ее границы менялись, список высшего епархиального руководства,



данный в ресурсе, не ограничен только вологодскими именами. Здесь можно



найти сведения о великоустюжских, тотемских, кирилловских, никольских и



череповецких архиепископах, епископах и викариях. Все имена вынесены



отдельным списком и расположены в хронологическом порядке – в



соответствие с годами пребывания на кафедрах. Списки вологодских и



великоустюжских архиепископов заканчиваются именем ныне действующего



главы Вологодской митрополии и временного управляющего



Великоустюжской епархией митрополита Вологодского и Кирилловского



Игнатия (Депутатова). Последним в списке череповецких архиереев стоит



имя епископа Флавиана (Митрофанова), возглавляющего сейчас



Череповецкую кафедру. Сведения о монахах и представителях белого



духовенства, представленные в электронном ресурсе, более скромные. В



основном это некрологи, воспоминания современников, и записи бесед.



В разделе «Духовное образование» представлены источники,



рассказывающие о церковно-приходских школах, духовных училищах и



духовных семинариях.



Раздел «Литература по духовно-нравственному воспитанию и



просвещению: в помощь педагогам» имеет своей задачей повышение



профессиональной компетентности педагогов по вопросам духовно-



нравственного воспитания. Здесь размещены методические материалы,



представлен опыт школ и библиотек, несколько источников посвящено



анализу школьной программы «Истоки».



Значительное место в ресурсе занимают фотографии. Они



присутствуют практически на каждой веб-странице и иллюстрируют их



содержание. Кроме того, более 800 фотофайлов составили основу альбомов,



посвященных творчеству вологодских фотохудожников и современных



мастеров церковного искусства – иконописцев, резчиков по дереву и



художников по эмали.



Важным условием при работе над любым электронным



полнотекстовым проектом является соблюдение закона об авторских правах.



Электронный ресурс «Церковная история Вологодского края» не стал



исключением. На использование электронных копий книг и изображений с



их авторами были заключены договоры. Те книги, с авторами которых этого



сделать не удалось, выложены частично или в режиме защищенного



просмотра – без возможности копирования, скачивания или модификации



Таким образом, электронный полнотекстовый ресурс «Церковная



история Вологодского края» представляет собой целостную и сложно



организованную систему. Это не только электронная цифровая библиотека,



но и полноценный тематический информационный сайт, дающий



возможность получить нужные сведения по православной тематике с



помощью разных носителей информации: печатных источников, фото- и



аудиоматериалов. Познакомиться с электронным ресурсом «Церковная



история Вологодского края» можно на сайте Вологодской областной



библиотеки имени И. В. Бабушкина в разделе «Память Вологды» или по



ссылке: http://www.booksite.ru/civk/index.html