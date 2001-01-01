Башнин Н. В. Опись келейного имущества архиепископов Вологодских и Белозерских 1683 г.

Описи имущества («описные», «отписные», «переписные» книги) – источник, содержащий различные сведения о церковном быте XVI – начала XX в. Возникновение их обусловлено потребностью учета и контролям над различными ценностями. Ниже публикуется опись (самоназвание документа – «роспись») келейного имущества вологодских архиепископов, составленная по указу архиепископа Вологодского и Белозерского Симона ризничным диаконом Вологодского Софийского собора Стефаном Автономовым 1 марта 1683 г. Этот документ содержит сведения о церковной утвари, книгах, одежде, посуде, а также дополняет биографию архиепископа Симона.

Рукопись хранится: Отделе рукописей РНБ, ф. 550 (ОСРК), Q. IV, № 389. В 40, 28+II листа. Переплет конца XIX в. – картон, обтянутый желто-коричневой бумагой, корешок и уголки желто-коричневой кожи, на верхней крышке в центре наклейка красной кожи с гравированными золотом буквами: «Опись панагиям, платью и всяким другим вещам архиепископа Вологодского Симона 1683 года. Q. IV. № 389. И. Б.» и изображением двуглавого орла. Написана одним почерком скорописью с правкой в нескольких местах другим почерком. Листы I, 1, 2 помяты, оборот л. II затерт. Листы, подклеенные папиросной бумагой: по периметру – л. I; нижнее поле – л. 1, 6, II; левому полю – л. 7, 24. Чистые листы – л. I (перед л. 1), л. 28 об. и л. II (находится после л. 28 об.).

Водяные знаки: «Голова шута» с литерами MLT типа – Дианова № 182 (1678, 1682), 196 (1675). Архивная нумерация по центру нижнего поля черными чернилами. Пометы конца XIX – начала XX в. черными чернилами: 1) на верхнем поле л. I «Q. IV. 389»; 2) в верхнем левом углу л. 1 «Q. IV. 389»; 3) на нижнем поле л. 28 об. «В этой рукописи дватцать восемь (28) листов. Библиотекарь И. Бычков». Пометы XX в. карандашом: 1) на защитном листе между верхней крышкой переплета и л. I в верхнем левом углу «Инв. 5976»; 2) на л. I на верхнем поле «81». Рукопись описана: Каталог собрания рукописей П. И. Савваитова, ныне принадлежащих Императорской Публичной библиотеке / Сост. И. А. Бычков. СПб., 1900. С. 77. № 63.

Материалы к жизнеописанию архиепископа Симона впервые были собраны Вологодским епископом Евгением (Болховитиновым), а в 1865 г. их опубликовал и дополнил Н. И. Суворов, А. Никольский обобщил имеющиеся сведения. После этого биография архиерея долгое время не изучалась. Лишь в 1970-х гг. Ж. Ф. Коновалова обратила внимание на библиотеку архиерея. Недавно опубликована «тетрадь» архиепископа Симона, в которой записаны его указы за время пребывания в Москве в 1681–1682 гг., а также приходо-расходная книга «московской езды» 1666–1667 гг. Однако стоит подчеркнуть, что изучение биографии этого церковного иерарха является самостоятельной задачей, над которой ведется работа.

Из описи келейного имущества 1683 г. Ж. Ф. Коновалова ранее опубликовала извлечение с описанием книг. Она пришла к выводу, что в документе описана личная библиотека архиепископа Симона. С этой точкой зрения согласиться нельзя. Приведу преамбулу описи: «Роспись великого господина Преосвященного Симона, архиепископа Вологодского и Белоозерского, его архиерейского чина панагиям, и платию, и всякой ево архиерейской келейной рухляди по ево архиерейскому указу, а по досмотру Софейского собору ризничево дьякона Стефана Автамонова против прежних переписных книг 188-го году, тое рухлядь с нынешняго 191-го году марта с 1-го числа в сих книгах по статьям налицо вся переписана» (см. публикацию, л. 1). Из цитаты следует, что далее будут описаны личные вещи архиерея, но это не так. В рукописи среди жезлов упомянуты: «жезл Корнильевской архиепископа (л. 5 об.), «жезл синолойной Меркеловской архиепископа» (л. 5 об.), «жезл на железном пруте… Подписан на имя Преосвященного Симона архиепископа» (л. 6). Среди описаний шапок назван «клобук шелковой, вязаной ис черного шелку, Нектариивской архиепископа, ветх» (л. 16 об.). Наконец зафиксирован «фонарь четвероуголной Маркеловской, во влагалище деревянном, соловецкое дело» (л. 27).

Сравним описание нескольких предметов из завещания архиепископа Маркела 1661 г. с описанием их в описи 1683 г.

1661 г. 1683 г. Одеяло теплое песцовое под зеленым сукном Одеяло песцовое под зеленым сукном, ветхо Тюфяк, обшит войлок кожей красной Тюшак подет кожею, подержан Фунт медной с весками Весы с фунтом медные Чарка серебряная чеканная Чарка винная серебряная, весу в ней пятнатцать золотников Две сковородки медные луженые Три сковородки медные, луженые

Проведенное сопоставление показывает, что некоторые личные вещи архиепископа Маркела после его смерти остались среди келейной рухляди вологодских архиепископов. В описи 1683 г. названы 10 панагий, но вряд ли архиепископ Симон приобрел такое количество церковных ювелирных изделий для себя. Скорей всего, они достались ему от предшественников.

Таким образом, из содержания описи 1683 г. и сопоставления этого источника с завещанием архиепископа Маркела явствует, что описано келейное имущество не только архиепископа Симона, но и предшествующих вологодских архиереев. Характерно и то, что в преамбуле переписчик ссылается не на духовное завещание Симона 1681 г., а на переписную книгу 1680 г. Традиция составления подобных документов хорошо изучена. Причиной возникновения описи 1683 г. могло быть долговременное отсутствие архиепископа Симона в Вологде (с января 1681 г. по февраль 1682 г.), а, возможно, ухудшение самочувствия архиерея и его намерение оставить кафедру. Очевидно, что келейное имущество вологодских архиепископов после их смерти распределялось в соответствии с завещанием, при этом определенная его часть оставалась в Вологодском архиерейском доме и наследовалась вместе с кафедрой новым архиереем. В завещании архиепископа Симона после перечисления вещей и книг следует распоряжение: «И то все вышеписанное по моей смерти отдать в казну».

Итак, необходимо строго различать завещания архиепископов и опись келейной рухляди архиепископов. В первом случае возникало описание личных вещей иерарха с указаниями об их дальнейшей судьбе, во втором – составляли опись келейного имущества, находящегося в ведении архиепископа согласно занимаемой им должности. Поэтому Ж. Ф. Коновалова провела некорректное сравнение 2 разных по типу документов (завещания и описи имущества), а недоумение исследовательницы о почти двукратном увеличении библиотеки архиепископа Симона в 1681–1683 гг. легко разрешимо. Личные книги архиерея при составлении описи 1683 г. были включены в состав келейной библиотеки вологодских архиепископов. Поэтому на основании завещания 1681 г. можно выделить библиотеку Симона (45 книг) в составе келейной библиотеки вологодских архиереев (76 книг). Неслучаен и подзаголовок в описи 1683 г.: «Книг архиепископлих келейных», в котором нет уточнения о том, что это библиотека Симона.

В связи с приведенными наблюдениями возникает трудность выделения описания личных вещей архиепископа Симона среди имущества скончавшихся архиереев. Поэтому наблюдение Коноваловой о том, что Симон владел семью очками, ранее принятое мной, требует дополнительного подтверждения, которого пока нет. Однако, без сомнения, некоторые вещи действительно принадлежали Симону или использовались лично им. Так, «крест серебрян литой» с цепочкой, согласно переписчику, архиерей «носит на персех» (л. 4). Названы «две печати архиепископлих болших. Да две малых воротных, подписаны на архиепископле имя, серебряные» (л. 25 об.–26). Наконец, в двух подголовках хранились «писма и духовные росписи за ево архиерейскою рукою» (л. 27 об.).

Ж. Ф. Коновалова отметила, что в духовном завещании архиепископа Симона 1681 г. и описи 1683 г. названы 3 книги, им переписанные: 1) «Книга писменая Исаака Сирина, в ней же припись аввы Дорофея из Лествицы и Ниловы главы Сорского, писмо той книги Преосвященного Симона архиепископа» (л. 8); 2) «Книга в полдесть Василия Великого, письменая с приписми, писмо та книга Преосвященного Симона архиепископа, в ней же о Cвятем Дусе, печатное» (л. 10); 3) «Книга Служебник в тетратках, выписан с печати на перечет, архиепископле же писмо» (л. 10). Отметим, что «Нравственные правила» Василия Великого (впервые изданные в Остроге в 1594 г.) широко бытовали в русской рукописной традиции XVI–XVII вв. Как показала С. К. Севастьянова, именно их переписывали Патриарх Никон и его оппонент архиепископ Симон.

Отмечу еще одну особенность библиотеки 1683 г. Ж. Ф. Коновалова справедливо заметила, что некоторые книги названы в 2–3 экземплярах. Судя по всему, они предназначались для подарков и продажи. Кроме этого в описи 1683 г. упоминаются «книга каменная в четверть, а другая в полы» (л. 13). Коновалова не прокомментировала упоминание этих необычных книг. Однако, как показал Н. Н. Зарубин, в XVII в. действительно существовали книги, сделанные из камня. Листы в таких кодексах были сделаны из тонких пластин черного глинистого сланца. Эти книги, иногда в богатых окладах, употреблялись для обучения детей грамоте (аналогично грифельным или аспидным школьным доскам XIX–XX вв.), и являлись своеобразными блокнотами, надписи в которых можно было легко стирать. Вероятно, именно поэтому в описи библиотеки они фигурируют последними и отсутствует их характеристика – печатные или письменные. Можно предположить, что с помощью этих «блокнотов» архиепископ или другие должностные лица Вологодского архиерейского дома Св. Софии сочиняли грамоты, вели подсчеты и делали в них различные кратковременные выписки.

Согласно духовному завещанию архиепископа Симона 1681 г., его книжное собрание насчитывало 43 экземпляра. По тем временам это была крупная частная библиотека, у предшественника Симона – архиепископа Маркела – к концу жизни имелось 23 келейных книги. Состав же келейной библиотеки вологодских епископов в 1683 г. был еще значительнее – 76 книг. Приведу сравнение описания этих библиотек.

№ 1683 г. 1681 г. 1661 г. 1 Книга Беседы апостольские на 14 посланий, в ней же и на Деяние толкование Златоустого и Апоколепсис толковой же Книга Беседы апостольския на 14 посланей, в ней же и на Деяние толкование Златоустаго и Апокалипсис. Подписана на имя Александрова монастыря Свирского [1] – 2 Того же Златоустого толкование на Ивангелие Богослова Иоанна да Матфея, московской печати, переплетено в трех книгах, в десть – – 3 Беседы ивангелския же на Матфея евангелиста, толкование Златоустого, переплетено в две книги – – 4 Книга Евангелие неделное толковое, Кирилово сочинение Транвклиона Книга Евангелие неделное толковое, Кириллово сочинение Транвклиона. Подписана Александровская же [2] – 5 Книга Библия московские печати Две книги Библеи московские печати [3, 4] – 6 Книга Библия же острожской печати – – 7 Книга Ивангелие неделное, еже есть Мечь Духовный, печатная, в десть Книга Евангелие неделное, еже есть Мечь духовный, печатная [5] – 8 Книга Лествица печатная, в десть Книга Лествица печатная [6] (?) Книга Иванна Лествечника, цена 3 рубля [9, в десть] 9 Книга Псалтырь со воследованием печатная, московской печати, в десть. – Псалтырь печатная, цена 2 рубля. Отдать та книга черному священнику Александру в помин. [11, в десть] 10 Книга писменая Исаака Сирина, в ней же припись аввы Дорофея из Лествицы и Ниловы главы Сорского, писмо той книги преосвященного Симона архиепископа Книга писменная Исаака Сирина, в ней же припись моей руки аввы Дорофея и из Лествицы и Ниловы главы Сорскаго [8] – 11 Книга Скрыжали духовные, печать московская, в полдесть Книга в полдесть Скрижали духовные, печать московская [9] – 12 Книга Беседословие писмяная, в полдесть – – 13 Книга Служебник, печать киевская, в полдесть Книга в полдесть Служебник, печать киевская [10] Служебник новой, крупная печать, подет бархатом зеленым, цена рубль [12, в полдесть] 14 Книга Требник архиерейской печатной, в десть. Книга Потребник киевской печати, в десть [7] Книга Потребник новой, печатной, цена 3 рубля [3, в десть] 15 Книга Новой Завет печатная, в четь Книга Новой Завет печатная, в четь [11] – 16 Книга Псалтырь со воследованием печатная, в десть – – 17 Книга Псалтырь же (с) следованием, печать московская, в оштинку (?) Книга Псалтырь с следованием, печать московская, в четверть [12] – 18 Книга Обет духовный печатная, в десть – – 19 Книга Канонник печатной, в четверть Книга в четверть Каноник печатной [13] – 20 Книга Трубы духовные печатная, в десть – – 21 Книга Псалтырь, печать мелкая, в четверть, киевская Книга Псалтырь, печать мелкая, в четь [14] – 22 Книга Псалтырь же на виршу печатная, в десть – – 23 Книга Зерцало мирозрительное и з Диоптрами, печать киевская, в оштинку (?) Книга в четь Зерцало мирозрительное, печать киевская [15] – 24 Книга Служебник печатная, в полдесть – Служебник печатной же, старой, цена рубль [13, в полдесть] 25 Книга Цветословие, еже начало Мучение Екатерины и инии жития и поучения, в четверть Книга Цветословие, ейже начало Мучение Екатерины и инии жития и поучения святых, в четь [16] – 26, 27 Две книги Грамматики, печатные киевские, в четверть Две книги Грамматики в четь, печатные [17, 18] – 28 Книга Грамматика же в полдесть, печать московская Книга Грамматика в полдесть, печатная [19] – 29 Книга в шестинку письменая, в ней Беседословие и инии вопросы и ответы Книга в шестинку, писменная, в ней же Беседословие и инии вопроси и ответы [20] – 30 Книга Часослов печатной, киевской, в деветерку (?) Книга в осмушку печатная Часослов, киевской [21] – 31 Книга собрание розных слов и о осмочастии и пасхалии, толста, писменая, в четверть Книга в четь собрание розных слов и о осмочастии и пасхалии, толста [22] – 32 Книга в полдесть Иосифа Волоцково, в ней же припись, письмо архиепископле Книга в полдесть Иосифа Волоцкаго [23] – 33 Книга в полдесть Василия Великого, письменая с приписми, писмо та книга преосвященного Симона архиепископа, в ней же о Cвятем Дусе, печатное Книга в полдесть Василия Великаго писменая моей руки с приписми и о Святем Духе, печатное [24] – 34 Книга Святцы печатные, в осмуху (?) Святцы печатные, в шестинку [28] – 35 Книга Служебник в тетратках, выписан с печати на перечет, архиепископле же писмо Служебник в тетратках, писмо моей руки, выписан с печати на перечет [26] – 36 Три тетратки золотные: пометки на них ис книг выписано Три тетратки золотные: пометки на них из книг выписано [27] – 37 Книга Библия в лицах, малая, печать фряская Книга Библея в лицах, малая [32] – 38 Книга Библия же в лицах, болшая, с подписью рускою, печать фряская Книга в лицах Библея болшая, с подписью рускою [33] – 39 Книга Библия в лицах же, с подписью рускою, печать фряская – – 40 Книга Гранограф писменой, в десть – – 41 Книга Маргарит печатная, в полдесть, печать киевская Книга Маргарит в полдесть, печатная [35] – 42 Книга О вере, печать мелкая, в четверть – – 43, 44, 45 Три книги печатных Мир с Богом, в десть Книги печатные: Мир з Богом, в десть [36, 37, 38] – 46 Книга в полдесть Месия правдивый печатная Книга в полдесть Месия правдивый, еже есть Христос, печатная [34] – 47 Книга Лексикон печатная в полдесть Книга Лексикон в полдесть, печатная [39] – 48 Книга Тестамент, сиречь Завет, печатная, в четверть Книга в четь Тестамент печатная [41] – 49 Книга в четверть печатная О православной вере в коженом тонком переплете Книга в четь печатная О православной единой вере [42] – 50 Книга в четверть Катихисис печатная Книга в четь Катихисис, печатная [40] Книга Катихисис, цена полтора рубли [20] 51 Книга О священстве, московской печати, в полдесть Книга в полдесть О священстве, печатная [31] – 52, 53 Две книги Псалтыри, московской печати, в полдесть, в одной книге приписано святцы с тропари и с кондаки – – 54 Книга Псалтырь же печатная, в четверть – – 55 Книга Кормчая печатная, в десть – – 56 Афонасия, Василия Великих, Григория Богослова, Иоанна Дамаскина, переплетены в одну книгу, печать мелкая, в десть – – 57 О архиерейском священнослужении, печатная, в полдесть, тонка – – 58 Книга чиновник архиерейской же, священнослужения, печатная, в десть, подето бархатом черным, крест и застешки серебряны – – 59 Книга преподобнаго Никона «Сказание о заповедех Господних» писменая, в десть (?) Да книга в десть Никонская чиновная, взята ис Корнильева монастыря, а дал ея Маркел же архиепископ [29] – 60 Другая книга того же преподобного Никона, письмо киевское, в десть же, выше сего она же писана – – 61 Книга Святцы по рук богословия в осмуху, писменая, на дватцати на восми листах и с порожными – – 62 Книга Алфавит в полдесть, писмо Ивана Козмина – – 63, 64 Две книги, Евангелие напрестолное да Апостол, в полдесть, писмяные, во влагалищах суконных – – 65 Книга Святцы с тропари и с кондаки в полдесть, писмяная же – – 66, 67 Два Канонника правилные в четь, печатные – – 68 Книга певчая Обиход киевского согласия, знаменная на нотах, переплетено в десть, тонка – – 69 Празники крылоские и цари, стихи по старине, в четверть – – 70, 71, 72, 73 Четыре книги четвероголосные партесные, в них писано всенощное бдение, обедни, славники на Господския празники, три канона: два Пасце, третей Рожеству Христову; и выборные стихи и задостойники на Господьския же празники, в полдесть – – 74 Книга Ирмологий знаменная в полдесть же – – 75, 76 Книга Каменная в четверть, а другая в полы – – 77 – Книга Святцы печатные, в четь [25] – 78 – Книга Потребник, печать московская, что взята из Голахтионовы пустыни [30] – 79 – Книга Жезл правления в десть, печатная [43] – 80 – – Евангелие напрестолное печатное, в десть, в переплете, подето отласом вишневым травчатым, застешки серебряные, цена 5 рублей [1] 81 – – Устав болшой печатной, в десть, в переплете, цена десять рублей [2] 82 – – Книга Маргарит печатной, цена 5 рублей. Отдать та книга по смерти моей Соловетцкому архимариту. Вместо Маргарита архимариту в сей росписи написана книга Матфеевы правила [4, в десть] 83 – – Минея общая с праздничными службами, печатная, на двое переплетена, цена 5 рублей [5, в десть] 84 – – Книга Кирила Иерусалимского, цена 4 рубля. Отдать та книга по моей душе в помин старцу Иосифу [6, в десть] 85 – – Книга Ефрема Сирина с аввою Дорофеем, цена 4 рубля [7, в десть] 86 – – Книга инока Матвея привила по составох, цена десять рублей. Отдать та книга по смерти моей Соловетцкому архимариту [8, в десть] 87 – – Книга Часослов, цена 3 рубля [10, в десть] 88 – – Чиновник новой, печатной, на двое переплетен, цена 4 рубля [14, в полдесть] 89 – – Часословец печатной, в четверть, цена 20 алтын [15] 90 – – Другой такой же Часословец печатной же, цена 20 алтын [16] 91 – – Служебник святителской писменой, в десть, в переплете, цена рубль 16 алтын 4 деньги [17] 92 – – Книга, в ней служба и житие Зосимы и Савватея Соловецких чюдотворцов, письменая, в полдесть. Отдать та книга в церковь к Стефану Чюдотворцу [18] 93 – – Книга Стоглав, цена рубль [19] 94 – – Книга Григория Синаита, цена полтора рубли. Отдать та книга по смерти моей ризничему моему черному дьякону Лавреньтию [21] 95 – – Книга, в ней житие святаго священномученика Климента, папы Римского, цена полтора рубли [22] 96 – – Книга, в ней молитвы писаны, что говорят в неделю пятдесятную, цена 16 алтын 4 денги [23]

Проведенное сравнение показывает, что завещание архиепископа Симона не являлось источником при составлении описания библиотеки в 1683 г., наверняка переписчик даже не был с ним знаком. В составе келейной библиотеки вологодских архиепископов насчитывалось на 36 томов больше, чем в личной библиотеке иерарха, а 3 книги архиепископа Симона в нее не вошли. Архиепископ Маркел в завещании оставил распоряжение о вкладе книг, «кои никому в сей росписи не подписаны», в Соловецкий монастырь, но, вероятно, 6 томов из его библиотеки оказались в составе книжного собрания вологодских архиереев. Итак, заключаем, что выделить описание личных книг архиепископов в составе келейной библиотеки Вологодского архиерейского дома на данном этапе сложно и сделать это можно не всегда.

В заключение отмечу упоминание в описи 1683 г. одного документа: «антиминс старой Новогородского епископа, писано на полотне и с ыглою» (л. 5). Попытаюсь его датировать. С 989 по 1163 г. новгородские владыки носили титул епископа, поэтому можно предположить, что и антиминс датируется этим временем. В подтверждение этой датировки укажу, что первое упоминание Вологды относится к 1147 г. Возможно выдача антиминса состоялось и позднее. Титул архиепископов у новгородских архиереев был с 1165 до 1586 г. (затем митрополиты), а переписчик мог и не придать значения небольшому различию в сане. Вологда была присоединена к Пермской епархии епископом Пермским и Вологодским Филофеем в 1492 г. Следовательно, второй период, когда антиминс мог быть выдан это XIV–XV вв. Предположительно, документ происходил из первоначального кафедрального Воскресенского собора, стоявшего около Ленивой площадки, иначе неясно почему он сохранялся среди келейной рухляди вологодских архиепископов.



1683 г. марта 1. – Опись келейного имущества архиепископов Вологодских и Белозерских

(Л. 1) Роспись великого господина Преосвященного Симона, архиепископа Вологодского и Белоозерского, его архиерейского чина панагиям и платию и всякой ево архиерейской келейной рухляди по ево архиерейскому указу, а по досмотру Софейского собору ризничево дьякона Стефана Автамонова против прежних переписных книг 188-го году, тое рухлядь с нынешняго 191-го году марта с 1-го числа в сих книгах по статьям налицо вся переписана.

(Л. 1 об.) Панагеи.

Панагия золотая с мощми. На ней образ Господа Вседержителя, на другой стороне образ преподобнаго Феодора. Се киота резная, навожена чернью, около Спасова образа восмь камешков в гнездах розных цветов, в возглавии у той же панагии камень червец. Около возглавия четыре зерна бурминских на спнях. Кругом той панагии обнизано жемчюгом в одну прядь. У ней цепочка серебряная, золочена, колчата, длинные колца гладкие, другие витые.

(Л. 2) Панагия золотая же четвероуголная, внутри дерево. На ней в средине образ Знамения Пресвятыя Богородицы резной на кости, круг Богородична образа обнизано жемчюгом в одну прядь, числом дватцать девять жемчюжков. На той же панагеи восмь камешков в гнездах, да в возглавии камешок же. У возглавия же два жемчюга болших на спнях. На другой стороне у той панагии вырезано образ Креста Христова. У ней цепочка серебряна, колчата, незолочена. К той же панагеи отлас черчат, влагалище ветхо, на нем с лица крест с подножием и подпись, низано жемчюгом, две пугвицы маленкие серебряные.

(Л. 2 об.) Панагия воротная серебряная, на ней образ Господа Вседержителя под хрусталем. Позади вырезано Страсти Христовы. Гойтан шелков.

Панагия серебряная складная, двойная, золочена. На ней написан образ Распятия Господня. По сторонам в стоянии образ Пресвятыя Богородицы и Иоанна Богослова под хрусталем. На другой стороне вырезан образ Креста Христова. По кайме подпись: «Аз бо язвы Господа Иисуса на теле моем ношу». У нее цепочка серебряна, колчата, незолочена.

(Л. 3) Панагия серебряная кованая круглая 2 золочена. На ней образ Господа Вседержителя 4 написан, под хрусталем. На ней же четыре камешка да в возглавии камешок, все в гнездах. Гойтан ткан, шелк зелен с лазоревым.

Панагия серебряная, одна сторона золочена, поля навожены финифты. На ней образ Одигитрия Пресвятыя Богородицы писан, под стеклом. В возглавии образ Господень Нерукотворенный резной. У ней гойтан шелк вишнев.

(Л. 3 об.) Панагия серебряная двойная, кладут на ней хлеб Богородичный. На ней с лица образ Распятия Господня, а на возглавии образ Нерукотворенный Господень. А на другой стороне образ Креста Господня. А внутри той панагии образ Пресвятыя Троицы. А на другой стороне образ Знамения Пресвятыя Богородицы. Средины, с лица, и внутри, и подпись золочены.

Панагия серебряна, золочена, сканное дело с винифты, круглая, невелика. На ней под стеклом писан образ Господа Вседержителя. Около в кайме в гнездах шесть камешков розных цветов, позади травы с винифты, цепочка серебряна.

(Л. 4) Дароносица четвероуголная серебряная. На ней Распятие Господне, по сторонам образ Пресвятыя Богородицы и Иоанна Богослова вырезные. А в ней ящики серебряные же.

Крест серебрян литой, с финифты розных цветов в травах, позади писано начало: «О тебе радуется». У него цепочка серебряна, колчата, незолочена. Носит на персех.

Крест медной, золочен, а в нем просто. У него гойтан шелк черн з золотом, в нем же и мощи святого мученика.

(Л. 4 об.) Панагия серебряная кованая. На ней образ Господа Вседержителя под хрусталем осмерогранным, лучи золочены. Гойтан шелковой.

Панагия серебряная кованая же с возглавием. В возглавии камень зелен, лучи и ободок золочен. На ней образ Господа Вседержителя под хрусталем. У той же панагии гойтан шелков.

Дароносицы. На ней Распятие Господне, по сторонам образ Пресвятые Богородицы и Иоанна (Л. 5) Предтечи резные, медная. Гойтан шелк зелен.

Складницки кипарисные малые, обложены медью. На них написано шесть лиц святых.

Став скляничной с мощми святых мучеников, сотреных в котлике в воску и под печатми. Тут же и антиминс старой новогородского епископа, писано на полотне и с ыглою.

Панагия серебряная. На ней образ Креста Господня резной по обе стороны в сиянии. Позолочена. А в верхнем в створе образ Господа Вседержителя. В ней же часы указные, немецкое дело, цепочка серебряная.

(Л. 5 об.) Жезлы архиерейския.

Жезл Корнильевской архиепископа, обложен весь серебром резным, золочен. На нем четыре яблока чеканных, серебряные же, золочены.

Жезл обложен серебром же резным. На нем четыре яблока резные же серебряные, золочен весь. Поднесен тот жезл преосвященному Симону архиепископу в Кирилове монастыре.

Жезл синолойной Меркеловской архиепископа, верх у того жезла и концы обложены серебром резным, золочены. На нем (Л. 6) четыре яблока серебряные же резные, золочены.

Жезл синолойной же, приклад, верх, и концы, и яблока серебряны же, золочены.

Жезл на железном пруте, обложен серебром кованым, незолочен, яблока серебряны же, золочены. Подписан на имя Преосвященного Симона архиепископа. Верх зделан во образ Аароня жезла. В репьях шесть камешков розных цветов. Наверху крест серебрян, на нем резано Страсти Христовы, не золочен. К тому же жезлу другой крест серебрян же, незолочен, на нем Распятие Господне (Л. 6 об.) чеканное. Позади на кресте резь Страсти Христовы.

Два жезла троецкое дело, выкрыты черною краскою, верх и яблока золочены сусалным золотом.

Два жезла деревянных, один крыт суриком, другой чернилом, яблока у обеих золочены. На них по кресту четвероконечному, золочены, на них писаны Распятие Господне на обеих сторонах.

Жезл деревянной, весь золочен (Л. 7) сусалным золотом.

Книг архиепископлих келейных.

Книга Беседы апостольские на 14 посланий, в ней же и на Деяние толкование Златоустого и Апоколепсис толковой же.

Того же Златоустого толкование на Ивангелие Богослова Иоанна да Матфея, московской печати, переплетено (Л. 7 об.) в трех книгах, в десть.

Беседы ивангелския же на Матфея евангелиста, толкование Златоустого, переплетено в две книги.

Книга Евангелие неделное толковое, Кирилово сочинение Транвклиона. Книга Библия московские печати. Книга Библия же острожской печати. Книга Ивангелие неделное, еже есть (Л. 8) Мечь Духовный, печатная, в десть. Книга Лествица печатная, в десть. Книга Псалтырь со воследованием печатная, московской печати, в десть. Книга писменая Исаака Сирина, в ней же припись аввы Дорофея из Лествицы и Ниловы главы Сорского, писмо той книги Преосвященного Симона архиепископа. Книга Скрыжали духовные, печать московская, в полдесть. (Л. 8 об.) Книга Беседословие писмяная, в полдесть. Книга Служебник, печать киевская, в полдесть. Книга Требник архиерейской печатной, в десть. Книга Новой Завет печатная, в четь. Книга Псалтырь со воследованием печатная, в десть. Книга Псалтырь же (с) следованием, печать московская, в оштинку. Книга Обет духовный печатная, в десть. (Л. 9) Книга Канонник печатной, в четверть. Книга Трубы духовные печатная, в десть. Книга Псалтырь, печать мелкая, в четверть, киевская. Книга Псалтырь же на виршу печатная, в десть. Книга Зерцало мирозрительное и з Диоптрами, печать киевская, в оштинку. Книга Служебник печатная, в полдесть. Книга Цветословие, еже начало Мучение Екатерины и инии жития и поучения, в четверть. (Л. 9 об.) Две книги Грамматики, печатные киевские, в четверть. Книга Грамматика же в полдесть, печать московская. Книга в шестинку письменая, в ней Беседословие и инии вопросы и ответы. Книга Часослов печатной, киевской, в деветерку. Книга собрание розных слов и о осмочастии и пасхалии, толста, писменая, в четверть. Книга в полдесть Иосифа Волоцково, в ней же припись, письмо архиепископле. (Л. 10) Книга в полдесть Василия Великого, письменая с приписми, писмо та книга Преосвященного Симона архиепископа, в ней же о Cвятем Дусе, печатное. Книга Святцы печатные, в осмуху. Книга Служебник в тетратках, выписан с печати на перечет, архиепископле же писмо. Три тетратки золотные: пометки на них ис книг выписано. Книга Библия в лицах, малая, печать фряская. (Л. 10 об.) Книга Библия же в лицах, болшая, с подписью рускою, печать фряская. Книга Библия в лицах же, с подписью рускою, печать фряская. Книга Гранограф писменой, в десть. Книга Маргарит печатная, в полдесть, печать киевская. Книга «О вере», печать мелкая, в четверть. Три книги печатных «Мир с Богом», в десть. Книга в полдесть «Месия Правдивый» печатная. (Л. 11) Книга «Лексикон» печатная в полдесть. Книга «Тестамент», сиречь «Завет», печатная, в четверть. Книга в четверть печатная «О православной вере» в коженом тонком переплете. Книга в четверть «Катихисис» печатная. Книга «О священстве», московской печати, в полдесть.

Две книги Псалтыри, московской печати, в полдесть, в одной книге приписано святцы с тропари и с кондаки. Книга Псалтырь же печатная, в четверть. (Л. 11 об.) Книга Кормчая печатная, в десть. Афонасия, Василия Великих, Григория Богослова, Иоанна Дамаскина, переплетены в одну книгу, печать мелкая, в десть. «О архиерейском священнослужении», печатная, в полдесть, тонка. Книга «Чиновник» архиерейской же, священнослужения, печатная, в десть, подето бархатом черным, крест и застешки серебряны. Книга преподобнаго Никона «Сказание о заповедех Господних» писменая, в десть. (Л. 12) Другая книга того же преподобного Никона, письмо киевское, в десть же, выше сего она же писана.

Книга «Святцы» по рук богословия в осмуху, писменая, на дватцати на восми листах и с порожными. Книга «Алфавит» в полдесть, писмо Ивана Козмина. Две книги, Евангелие напрестолное да Апостол, в полдесть, писмяные, во влагалищах суконных. Книга «Святцы» с тропари и с кондаки в полдесть, писмяная же. Два Канонника правилные в четь, печатные. (Л. 12 об.) Книга певчая «Обиход» киевского согласия, знаменная на нотах, переплетено в десть, тонка. Празники крылоские и цари, стихи по старине, в четверть. Четыре книги четвероголосные партесные, в них писано всенощное бдение, обедни, славники на Господския празники, три канона: два Пасце, третей Рожеству Христову; и выборные стихи и задостойники на Господьския же празники, в полдесть. Книга Ирмологий знаменная в полдесть же. (Л. 13) Книга Каменная в четверть, а другая в полы.

В долгом ящике грамоты патриарши, да в том же настолные, и разрешалные, и исповедь.

(Л. 13 об.) Мантии архиерейския.

Мантия отласная таусинная, скрыжали камки зеленой, источники отласу белово да черчатово, подпушена киндяком. Мантия отласная вишневая, скрыжали камки зеленой, источники отлас черчатой з белым, подложена тафтою двоеличной, поношена. Мантия камчатая таусинной цвет, новая, скрыжали отлас вишнев, травчатой, источники отлас черчатой (Л. 14) да белой. Подпушена киндяком лимонным. Мантия тафтяная голубой цвет, скрыжали камки зеленой, источники отлас черчат да миткаль белая, подпушена киндяком гвоздинным, ношена. Мантия отласная вишневая, другая тафтяная черная, (с) скрыжалми и с ысточники, обе ветхи гораздо. Мантия парчатая черная, скрыжали (Л. 14 об.) отлас таусинной, источники по миткали белой отлас черчат, подпушена киндяком лимонным, новая. Мантия камка китайская кропивной цвет, скрыжали отлас зелен, источники отлас бел, средина отлас черчат, подпушена дорогами осиновой цвет. Мантия камки китайские гвоздиновой цвет, скрыжали отлас зелен, источники тафты белые да отласу черчатово, подпушена киндяком. (Л. 15) Мантия поясная объярь вишневая, скрыжали отлас черчат, источники отласу белово да отласу черчатово, ветха. Мантия сукно черное монашеское, скрыжали отлас вишнев травчатой, источники дороги черчатые да миткаль белая, подпушена киндяком, ношена. Мантия тафтяная двоеличная струйчатая, в ней шелк лазорев да черчат, скрыжали камчатые (Л. 15 об.) зеленые, источники полотна коленского, средина дороги черчаты, подпушена тафтою. Мантия поясная свитошново сукна, скрыжали и с ысточники.

Шапки.

Шапка подкоблучная бархатная темно-вишневая, подложена отласом лазоревым, ношена. (Л. 16) Шапка подклобучная бархат китайской черн, испод лапчат соболей, опушена бобровым пухом, новая. Две шапки подклобучные вязаные, шелк пряденой черной. Три шапки суконные черные. Шапка ниская парчатая, опушена пухом бобровым. Шапка вязаная черная, полстяная, греческая. Шесть шапок подклобучных ниских, все опушены бобровым пухом, одна из них теплая, испод белей.

(Л. 16 об.) Клобуки.

Три клобука сукна монашеского. Клобук шелковой, вязаной ис черного шелку, Нектариивской архиепископа, ветх. На нем крест жемчюжной, низан в две прятки. Клобук сокно черное немецкое. Клобук вязаной, вязан ис черных нитей из монашеских. Два клобука сукна монашеского черново, крестов на них нет. Два клобука парчатые. Клобук парчатой же.

(Л. 17) Двои чотки палестинские травяные лимонной цвет, во обеих по пятидесят чоток. У однех за чотками камень хрусталь, у других камень сердолик да два камешка круглых лазоревых. У обоих по кисте, шелк з золотом. Двои чотки кости рыбьи белые, в них по пятидесят чоток, за чотками положено по кресту складных, точены ис таких же костей. У них же по кисте спускных, шелк з золотом. Чотки костяные черные, в них сто чоток, за чотками крест положен, зделан (Л. 17 об.) ис таких же костей, кисть шелк з золотом зеленой. Другие чотки таковы же, а кисть, у ней шелк вишнев без золота.

Лествица костяная плоская на дву снурках рыбья, сто чоток. Другая лествица костяная рыбья плоская же. Чотки костяные черные мелкие. На них же положено вместо чоток пять камешков хрусталных да десять камешков сердоличных черчатых. Варворка у кисти низана жемчюгом, кисть шелк черной з золотом. (Л. 18) Лествица киевское дело, вязаная шелковая вишневая, крест обшит золотом с варворки, кисть спущена з золотом же. Лествица шелковая тканая, шелк вишнев з золотом, на ней седмь варворок, три из них золотные, а четыре шелковые, наконечники шелк з золотом, ткан в крушки.

Чотки палестинские хрусталные, хрусталь вишнев да бел, в них сто чоток. На них крест костяной точен, четыре камешка желты, наверху королечик. (Л. 18 об.) Лествица вязаная шелковая, шелк зеленой, варворки золотные. Трои чотки деревянных точеных, одне болшие, двои мелкие. У однех кисть шелк зелен.

Рясы архиерейския.

Ряса соболья пластинная, под черным бархатом, пугвицы крупные, шелковые багровые обшивные. Ряса соболья пупчатая под черным отласом, пугвицы у ней такие же. (Л. 19) Ряса бархатная черная холодная, подложена киндяком зеленым, подпушена отласом красно-вишневым. Ряса сукно вишневое, подпушена отласом лазоревым. Ряса, испод песцовой хрептовой черных песцов, под черным отласом. Ряса сукно черное немецкое, испод белей хребтовой, ветха. Ряса холодная, того же сукна, подпушена киндяком лимонным, ветха. Ряса отласу китайсково гладково черная, подложена тафтою вишневой.

(Л. 19 об.) Шубы архиерейския.

Шуба соболья пупчатая, рукава такие же, под вишневой тафтою. Ожерелок соболей, опушен бобром, пугвицы втычные. Шуба песцовая под камкой таусинной китаешной, ожерелье соболье, опушена бобром. Шуба песцовая же черевья, под вишневой камкой с нашивкой. Шуба, испод песцовой же голубцовой, под черной китайкою. Шуба - под отласом -17 таусинным белья, воротник соболей, опушена бобром. Кафтан соболей пупчатой, рукава бельи, (Л. 20) под вишневой китайской камкой, пугвицы втычные. Две шубы под китайкою черною, исподы песцовые же белые горлотные, рукава песцовые же черевьи, ожерелья собольи, опушены бобром. Два меха бельих хрептовых, один из них почат гораздо. Кафтан песцовой под китайкой. Кафтан же песцовой под камкой черной. Шуба под китайкой вишневой, испод белей, ожерелье соболье.

Ряски.

Ряска белья хрептовая под борлотом, (Л. 20 об.) ожерелье соболье, опушена бобром. Ряска отласная вишневая, подложена киндяком светло-лимонным. Ряска отласная черная, подложена киндяком лимонным. Ряска камчатая темно-лазоревая, подложена крашениною лазоревой. Ряска камчатая вишневая китайская, подложена киндяком лимонным, пугвицы втычные, новая.

Шуба под сукном немецким, черное, испод белей, ожерелье соболье, опушена бобром. Ряска да свитка китаешные, одна вишнева, другая лазорева.

(Л. 21) Рукав песцовой хрептовой, опушен бобровым пухом, покрыт отласом светло-вишневым травчатым. Рукав лапчатой куней, опушен соболем, не покрыт ничем. Рукавицы куньи под бархатом таусинным.

Четыре бобра деланых, один из них почат. Розсомака початая. Два рукава песцовых черевьих. Две полы лапчатых собольих, одна из них почата гораздо. - Мерлушка черная небольшая -20 .

(Л. 21 об.) Тафты дымчатово цвету четыре аршины, да тое же тафты остаток пол-аршина. Отласу лазоревово гладково три аршины безс трех вершков. Камки таусинново цвету три аршины. Камки китайской вишневой два аршины. Тафты зеленой струйчатой четыре аршины шесть вершков. Тафты вишневой два аршины шесть вершков. Остаток киндяку зеленово полтретья аршины. (Л. 22) Остаток же киндяку темно-лимонново цвету аршин. Камки китайской вишневой аршин. Пять концов китайки вишневой. Остаток три аршины без дву вершков. Остаток киндяку зеленово три аршины.

Нашивка шелковая с мятеля, в ней шесть мест. Полсть санная кизылбажская без кругов. Миткали девять аршин, уские. Миткали же широкой два аршины. Остаток миткали же два аршины без чети. (Л. 22 об.) Лоскут слюды на четыре углы, мерою в длину и поперег полдесята вершка.

Объяри вишневые пять аршин струйчатой. Отласу зеленово десять аршин без дву вершков. Камки лазоревой кухтерь десять аршин. Отласу черново гладково полтретья вершка. Тафты двоеличной струйчатой пять аршин без вершка. - Та тафта отдана в ризницу на дьяконской стихарь -21 Отласу вишневово гладково десять аршин без полутретья вершка. Да тово же отласу остаток неболшой. (Л. 23) Сукна черново агленсково пять аршин. Отласу китайского черново гладково полдевята аршины. Камки зеленой китайской десять аршин. Тафты диково цвету гладкова четыре аршины.

Пять кумачей красных. - Один отдан в ризницу на оплечья -22 Сукно целое черное свитошное. Другое сукно такое же целое. Остаток такова же сукна одиннатцать аршин по смете. Остаток такова же шесть аршин. (Л. 23 об.) Камки зеленой мерою полдесята аршины. Камки зеленой же полдевята аршины три вершка. Камки же зеленой девять аршин без четверти.

Судов архиепископлих келейных серебряных.

Шесть чарок медвяных, по местам мишени, и стебли, и по краям, и птички вызолочено, (Л. 24) а весу во всех фунт восмьдесят три золотника. А клейма позади стебеля начерчано: «Е. И. В. Б». Шесть стаканов, внутри позолочены, и по краям вырезаны травы, и птички позолочены. Без поддонов, дело галанское, весу во всех фунт шездесят золотников, а клейма у тех стаканов позади начерчано то же. Четыре стакана серебряны же гладкие, весом фунт двенатцать золотников. (Л. 24 об.) Стопка незолочена, а на ней вырезаны травы сверху, весу в ней сорок два золотника. Рюмка серебряна, внутри и около золочена, весу в ней дватцать два золотника, на поддоне начерчано клеймо то же. Братина серебряна чеканная и с кровлей, по местам травы вызолочены, по краю подпись: «Братина добра человека, пити из нея на здравие». Весу в ней семдесят пять золотников. (Л. 25) Другая братина же серебряная, купчатая, гладкая, весу в ней сорок два золотника. Стоканчик неболшой, весь золочен, шестнатцать золотников. Чарка винная серебряная, весу в ней пятнатцать золотников. Крушка серебряная же резная, незолочена, весу в ней фунт тринатцать золотников. Росолник о дву рукоятии серебрян, в нем золочено, весом тритцать пять золотников. (Л. 25 об.) Горшечик с кровлею лужен медной. Горшечик же медной с кровлею, в нем лужено. Кумган медной, лужен. Ножек и ложек репчатых, и братин, и ковшей всяких корелчетых. Три сковородки медные, луженые. Масленик железной з борошнем ево, лужен. Масленик же медной с рухлядью ево. Третей новой медной же со всею же рухлядью.

Две печати архиепископлих болших. (Л. 26) Да две малых воротных, подписаны на архиепископле имя, серебряные. Часы боевые и с указным колесом, а другие маленкие. Зубочиска и ухочиска серебряная. Три ефимка серебряны же. Четыре бруска оловянных малые да сулейка.

Архиепископли же келейной рухляди.

Одеяло песцовое под зеленым сукном, ветхо. (Л. 26 об.) Тюшак подет кожею, подержан. Три полога браных. Шесть подушек, пуховые под крашениною. Трои сапоги. Весы с фунтом медные. Зеркало немецкое, в нем же и гребень. Зеркало же болшое немецкое в досках черных. Две щети да ноженки.

Фонарь болшой новой слюдяной осмероуголной. Два гребня прорезные слевики. (Л. 27) Фонарь маленкой четвероуголной, целые слюды. Фонарь четвероуголной Маркеловской, во влагалище деревянном, соловецкое дело. Слюда у того фонаря по всем сторонам целая. Фонарь четвероуголной же во влагалище деревянном же, писано травами, наверху другой поставец менши того, нижней и верхней поставы слюдяные целые, верх учинен теремом, что поднесен в Павлове монастыре. Фонарь слюдяной же о осми гранех, слюда во всех стенках целые пластины, Диодоровской.

(л. 27 об.) Два подголовка колмогорское дело. Один окован луженым железом, а другой черн. А в них писма и духовные росписи за ево архиерейскою рукою. Подголовок з замком, не окован, а в нем писма же.

Мошня вязаная шелковая, розных шелков. Три шандана медных. Два рукомоя с лоханьми медными же. Два сафьяна, один лазорев, другой зеленой. Пятеры очки болшие руки, во влагалищах бархату черново. (Л. 28) Двои очки средние, влагалище бархату зеленово, в костях. Третие в досках.

В окнах в церкви, и во всех келейных, и сенных верхних, и нижних житьях, где надо б болшие окончины в окна, и те же окна ставни с окончинами же все по местам есть.