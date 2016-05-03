Тарасова Н. П., Тарасов А. Е. Источники по истории Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря

Историк русского средневековья не избалован количеством исторических источников: междоусобицы, войны, нашествия, пожары и бедствия способствовали утрате драгоценных материалов. Поэтому о многих страницах отечественной истории известно так мало, потому важно искать и изучать то, что сохранилось до сегодняшнего дня. Не много мы знаем и из истории Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря[1]. Часть письменных источников оказалась утрачена, часть отложилась в различных региональных архивах, хотя в самом монастыре изначально монахи бережно вели и сохраняли монастырскую документацию, которая со временем составила уникальный монастырский архив.

Что собой представлял первоначальный монастырский архив, как он формировался, где хранился, каковы были его утраты в тот или иной период истории, сегодня можно только предполагать. Опираясь на отрывочные сведения о монастырском архиве из дореволюционных изданий и современные изыскания, следует определиться с тем, что подразумевает понятие «монастырский архив». Поскольку в настоящее время еще не сложилось традиции в изучении источников архива Краснохолмского монастыря[2], мы под этим понятием подразумеваем документы, которые хранились (находились) в монастыре с момента его основания как действующей обители до прекращения его существования. За точку отсчета возможного начала формирования монастырского архива примем 2-ю половину XV в. Условием для датировки служат археологические изыскания, которые проводились в монастыре в 1991 и 1995–1996 гг. экспедициями А. М. Салимова (Тверской филиал Государственной академии славянской культуры) и В. А. Булкина (Санкт-Петербургский государственный университет), в ходе которых был выделен ранний монастырский слой, отложившийся еще до начала строительства каменного Никольского собора (около 1481 г.)[3]. Исследователи обнаружили тонкую углистую прослойку на материковом песке, свидетельствующую, предположительно, о сгоревшем деревянном храме – предшественнике каменного. Это позволяет говорить о следах раннего монашеского поселения на территории, освоенной монашествующей братией в середине – 2-й половине XV в.[4], а значит, и о возможности поиска документов, которые указывали бы на наличие здесь действующей обители во 2-й половине XV в. Конечной датой в формировании «монастырского архива» следует считать 1930 г. В этом году был составлен обнаруженный бежецким краеведом В. Н. Сорокиным «Список закрытых церквей Окрисполкомом», в котором как закрытый упомянут и Николаевский Антониев монастырь[5].

Допустимо предположить, что история монастырского архива началась с первых вкладных, дарственных, тарханных и прочих грамот, среди которых были и разрешительные документы на строительство и освящение церквей (в настоящее время таковые не обнаружены). В XVI в. «архивные» документы хранились в ящиках, стоявших в сеннике казенной (казначейской) палаты. После 1668 г. монастырский архив располагался в специальных палатках, устроенных в монастырской колокольне, где и хранился вплоть до начала XX в.[6] Во 2-й половине XIX в. документы архива впервые за долгое время были разобраны игуменом Николаевского Антониева монастыря Анатолием (Смирновым)[7], который «получив “Записку для обозрения русских древностей“[8], принялся за описание монастыря»[9]. Игумен Анатолий прочел эти рукописи, отметил интересные факты и обстоятельства из древней истории обители, включив их в составляемое им[10] «Историческое описание Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря». Древние источники монастырского архива стали не только документальной основой той части книги игумена Анатолия, которая посвящена истории обители, но были кратко описаны в отдельной главе (С. 76–90). В 1878 г. игумен Анатолий, сознавая значение этих рукописей для науки и для изучения истории различных местностей Тверской губернии, с разрешения епархиального начальства передал часть документов в отделение рукописей Тверского музея, учрежденного при Губернском статистическом комитете[11]. Более поздние документы монастырского архива (XVIII–XIX вв.) своего отражения в труде игумена Анатолия не нашли, поскольку автор не касался вопросов современного состояния обители, уделив основное внимание древней истории монастыря, к тому же он практически не делал точных ссылок на источники[12].

Попытку систематизировать и описать документы монастырского архива предпринял в 70-х гг. XIX в. помощник председателя Статистического комитета Тверской губернии и заведующий Тверским музеем А. К. Жизневский, не имевший специального исторического образования[13]. В своем описании монастырского архива А. К. Жизневский отмечал: «В этих рукописях заключаются драгоценные материалы, как для истории Краснохолмского монастыря, так и для изучения экономического быта окружающего монастырь населения и других местностей в эпоху, обнимаемую помянутыми приходо-расходными записями и описями»[14]. Он разобрал и частично описал документы, относящиеся к раннему периоду истории монастыря – XVI–XVIII вв. А. К. Жизневского интересовали только древние монастырские рукописи, поэтому современные ему документы из монастырского архива представлены не были. Он отмечал «неполноту» и «отрывочность» некоторых древних документов, которые начали подвергаться тлению.

Вероятно, уже к концу XIX в. древний рукописный монастырский архив сохранился лишь частично. Тогда же был утрачен и оригинал главного монастырского источника – «Летописца о зачатии Бежецкаго Верху Николаевскаго Антониева монастыря и о строении церквей Божиих и о дании вотчин в обитель сию от великих князей и боляр и прочих благодетелей»[15]. Интерес А. К. Жизневского к источникам монастырского архива Николаевского Антониева монастыря был обусловлен не только их древностью и редкостью. Изучение истории Тверской губернии, сохранение местных вещественных и письменных памятников древности и старины было основой деятельности Тверской ученой архивной комиссии (ТУАК[16]), первым председателем которой был избран А. К. Жизневский[17].

Определенный интерес вызвали источники монастырского архива и у архиепископа Тверского и Кашинского Саввы (Тихомирова)[18], большого знатока древних рукописей: описи Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря[19] вошли в серию «Историческая библиотека Тверской епархии»[20], издаваемой с 1879 г.

В начале ХХ в. Тверским епархиальным историко-археологическим комитетом[21] при содействии краснохолмского настоятеля иеромонаха Павла[22] были изданы «Грамоты Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря»[23]. Во введении к изданию священник В. Некрасов писал: «Одним из замечательных монастырских архивов Тверской епархии, как по количеству рукописного материала, так и по тому интересу, какой этот последний представляет для областной бытовой истории, является архив Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря… Нет никакой возможности простым перечислением исчерпать весь исторический материал, заключающийся в этих интересных документах, потому что он обнимает собою всю будничную жизнь монастыря со всеми многочисленными разветвлениями хозяйственной деятельности его, начиная от храма со всеми его принадлежностями и кончая последним гвоздем, вбитым в борону или соху, или ремнем, употребленным на шлею лошади. Мало этого; этот материал касается не одного только монастыря, но и целого района, прилегающего к нему. Вот почему, мы думаем, он представляет из себя благодарную почву для исследователей местной старины»[24]. Однако в дальнейшем монастырский архив как самостоятельный объект изучения у исследователей интереса почти не вызывал: привлекались, изучались и публиковались лишь отдельные его документы[25].

В качестве попытки поставить научную задачу изучения архива Краснохолмской обители можно рассматривать 2 доклада, сделанных на конференции «Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь: история и будущее», которая проходила 27 ноября 2009 г. в Доме народного творчества города Красный Холм. Это доклады начальника архивного отдела администрации Тверской области Д. А. Ефремова «Материалы из Краснохолмского Антониева монастыря в фондах государственного архива Тверской области» и заведующей отделом истории досоветского периода Тверского государственного объединенного музея Н. Р. Козловой «Материалы из Краснохолмского монастыря в фондах Тверского государственного объединенного музея»[26]. Однако данные доклады так и не были опубликованы.

Задача данной статьи – обозначить известные на сегодня источники по истории монастыря, а также определить основные направления исследования, что, надеемся, позволит облегчить труд исследователей истории Краснохолмской Николаевской Антониевой обители. Основное внимание в нашей статье уделено письменным источникам, поскольку необходима серьезная исследовательская работа по изучению монастырского архива как древнего, так и позднего периода, а также выявление неизвестных материалов.

В настоящее время значительная часть документов из архива Николаевского Антониева монастыря сосредоточена в ГА ТО. Там они составляют отдельный фонд (ф. 186), содержащий дела обители за 1560–1920 гг. Согласно описи (опись в 2 т. со сплошной нумерацией, отсканирована и доступна в электронном виде в читальном зале ГА ТО), в фонде числится 4640 ед. хр. с № 1–4648 (№ 1–2775 описаны в 1-м томе, остальные – во 2-м), из них дела № 3, 39, 64, 65, 724, 1723, 2926, 2931 выбыли. В 2013 г. часть документов ф. 186 была оцифрована и ныне доступна в электронном виде в читальном зале архива. Основу ф. 186 ГА ТО составляют рукописи XVI–XVIII вв., частично XIX в.: монастырские описи[27], приходно-расходные книги, царские и архиерейские грамоты, вкладные, дарственные, челобитные и прочие документы, среди которых до XIX в. находился монастырский летописец и синодики[28]. Также в фонде находятся: «Историческое описание монастыря» (1860–1880-х гг.)[29]; «Очерк древнего быта Антониева монастыря» (1876 г.)[30]; копии манифестов; указы Сената и Синода; крепостные и меновые записи на земельные угодья; реестры, описи, ведомости о наличии в монастыре и церкви имущества[31]; описи монастырских деревень и пустошей; челобитные и приговоры прихожан церквей об утверждении в селах старост и целовальников[32]; ведомости и послужные списки монашествующих[33]; выписки из «Переписных книг письма и меры Данилы Свечина да подьячего Федора Второго 1627–1629 гг.»[34], в которых также упомянут Николаевский Антониев монастырь и его вотчины.

Известны источники, которые имеют прямое отношение к монастырю, но отложились в других фондах ГА ТО. В фонде Бежецкого духовного правления (ф. 468) сохранилось около 200 дел Николаевского Антониева монастыря, представленных отчетами, служебной перепиской, следственными делами, распоряжениями[35] (к примеру, «Сборник о разрешении архимандриту с братством Николаевского Антониева монастыря употреблять жемчуг, хранившийся в монастыре, на украшение икон. 1813 г.»[36] и ряд других документов 1800–1815 гг.[37]). В фонде Тверской духовной консистории (ф. 160) содержится около 180 дел Николаевского Антониева монастыря (к примеру, «План-схема монастыря 1820 г.: Собор, колокольня, трапезная»; Опись Никольского собора середины XIX в.[38]; 4 описи Никольского собора 1864 г.[39]; «Опись Антониева монастыря 1911 года»[40]; клировые ведомости[41]). В фондах Экономического правления Тверского архиерейского дома (ф. 467) и в фонде «Вотчина Московского Симонова мужского монастыря в Бежецком уезде» (ф. 201) находятся 2 прошения о назначении на вакантные места, дело о беглом крестьянине и разводная память на смежную землю крестьян одной из вотчин Николаевского Антониева монастыря в копии XVIII столетия[42]. В фонде Тверского дворянского депутатского собрания заслуживает внимания копия выписки 1700 г. из Разрядного приказа с приложением корпуса документов дела о признании за дворянами Нелединскими родства со Станиславом Мелецким, содержащая ответ братии Антониева монастыря на запрос Разрядного приказа[43] и др.

Для современного исследователя истории Николаевской Антониевой обители несомненный интерес представляют фонды Тверского государственного объединенного музея (ТГОМ). Современный Тверской музей унаследовал лишь часть рукописного наследия Тверского музея А. К. Жизневского[44]. Некогда на хранение в Тверской музей были переданы 2 «духовные памяти» К. И. Нелединского (в монашестве Корнилия) и монастырский синодик 1681 г. С монастырских описей 1585 и 1631 гг. для Тверского музея были списаны точные копии (описи 1585, 1631, 1642 и 1680 гг., а также приходно-расходные книги за 1589–1590 гг., все царские и архиерейские грамоты остались в монастыре)[45]. В отделе рукописей Тверского музея документы монастырского архива заняли особое место[46]. Но в «Описание рукописей Тверского музея», составленного М. Н. Сперанским[47], вошло только описание монастырского Синодика 1681 г., писанного Феодором Агапитовым Заонежанином[48]. Никакие иные документы из Краснохолмского монастыря в нем не упоминаются[49], хотя достоверно известно, что в Тверском музее находились приходо-расходные книги и описи Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря с 1561 г. и другие бумаги «по счастливой случайности, уцелевшие от окончательного уничтожения и открытые несколько лет тому назад»[50]. Синодик 1685 г., составленный при игумене Паисии чернецом Макарием Крыловым Тихвинцем, хранился в Краснохолмском монастыре и был описан А. К. Жизневским[51]. Сохранился ли Синодик 1685 г., как и некоторые другие документы обители, неизвестно. Синодик 1681 г.[52], находится среди документов фонда «Коллекции рукописных, старопечатных книг и документальных материалов» ГА ТО (ф. 1409)[53], в описании которой встречаются документы, ранее упомянутые в «Описании рукописей Тверского музея» Н. М. Сперанским[54].

Из подлинных монастырских грамот в настоящее время в ТГОМ хранится «Жалованная грамота царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, 1684 г. воеводе Андрею Григорьевичу Чичерину, предоставляющая монастырю право пользоваться на ярмарках у Спаса на Холму сбором конских пошлин»[55]. В Тверском музее А. К. Жизневского, помимо уже упомянутых рукописей, хранились и другие предметы, переданные из Краснохолмского монастыря: икона «Воскресение Христово» XV в., икона «Прп. Макарий Египетский» XV в., 5 покровов XVI в., поручи, отрывки Служебной Минеи XVI в.[56] Местонахождение этих предметов ныне неизвестно. Но в ТГОМ сохранилось кадило в виде одноглавого православного храма, с резной надписью: «Лета 7169 году да... сие кадило ва Бежецкой верх в дом великого чудотворца Николы в Онтонов монастырь боярин Борис Иванович Нелединской». Этот предмет выставляется в экспозиции ТГОМ, в зале, посвященном церковной истории, а также вошел в каталог «Русское серебро в собрании Тверского музея (к 125-летию Тверского государственного объединенного музея)»[57]. В собрании ТГОМ в настоящее время находятся: серебряный подсвечник для свечей, вложенный в монастырь патриаршим боярином Б. И. Нелединским; чаша-ковш с ручкой-полочкой, на которой имеется частично сохранившаяся надпись о вкладе этого предмета в монастырь предположительно Я. В. Нелединским. В свое время эти предметы были переданы в ТГОМ из Московской Оружейной палаты, куда, вероятно, попали после вывоза из монастыря церковных ценностей в 1922 г.[58] В коллекции ТГОМ нашли свое место и предметы (изразцы, образцы керамики, гвозди, строительные детали), найденные в ходе археологических раскопок 90-х гг. ХХ в., включая фрагменты фресок Никольского собора и материал по захоронениям, обнаруженным на территории монастыря[59].

Интересные для исследователя Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря сведения могут находиться и среди личных фондов ТГОМ. Так, в фонде А. К. Жизневского имеются иллюстрации к его книге «Описание Тверского музея» и фотографии, на которых могут быть запечатлены предметы, некогда переданные из Антониева монастыря[60]; в переписке А. К. Жизневского содержится много информации по истории Антониева монастыря[61]. В семейном фонде Рубцовых находятся документы о деятельности Тверской ученой архивной комиссии (1899–1916 гг.), документы «Общества по изучению Тверского края» (1920–1922 гг.) и комиссии по ликвидации церковного имущества (1922 г.), брошюры о Тверском музее[62], где также могут быть найдены небезынтересные сведения по истории предметов из монастыря.

В составе фонда Тверской ученой архивной комиссии в ТГОМ имеются рукописи неизвестных авторов 2-й половины XIX в.: «Историческая записка о Краснохолмском Антониевом монастыре (1690–1853)»[63] и «Историческое описание Краснохолмского Антониева монастыря»[64]. Следует отметить, что «Историческое описание Краснохолмского Антониева монастыря» имеет совпадения с «Историческим описанием Краснохолмского монастыря» игумена Анатолия (Смирнова), опубликованным в 1883 г., а также «Очерком древнего быта Антониева монастыря» 1876 г. из собрания ГА ТО.

В Институте истории материальной культуры (ИИМК РАН) хранятся фотоснимки Николаевского Антониева монастыря[65] и интерьеров его храмов, сделанные в 1916 г. П. П. Покрышкиным[66]. Среди них Царские врата из Вознесенской церкви[67]. В том же архиве есть личный фонд М. И. Артамонова (ф. 74). Артамонов бывал в Красном Холме, интересовался местной архитектурой[68], возможно, что в его фонде найдется что-то примечательное по монастырской тематике. В ИИМК РАН отложился и личный фонд архитектора Н. В. Султанова (ф. 35), в котором имеется серия фотографий «Тверская старина», представленная предметами церковной утвари XVI–XVII вв. из собрания Тверского музея А. К. Жизневского. Можно предположить, что среди этих снимков окажутся фото предметов, некогда принадлежавших Краснохолмскому монастырю, поскольку Жизневский планировал создать «Альбом замечательных предметов Тверской старины», которые не только хранились в музее, но и не входили в его фонды, принадлежа действующим церквям и монастырям, однако представляющих собой несомненный историко-культурный интерес. В Рукописном отделе ИИМК РАН хранятся метрики старинных церквей, среди них и метрика на Никольский собор Антониева монастыря[69].

В Российском государственном историческом архиве (РГИА) имеется страховая оценка монастырских строений на 1910 г.[70] В свое время В. П. Выголову удалось обнаружить в фототеках Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А. В. Щусева (ГНИМА) и Ленинградского отделения института археологии АН СССР (в настоящее время ИИМК РАН) фотографии 1910–1920 гг., на которых Никольский собор Антониева монастыря изображен до его частичного разрушения, а в отделе графики ГНИМА – подробные обмеры памятника, сделанные студентами Московского архитектурного института в 1947 г. (планы, фасады и разрезы), но, правда, уже после его обрушения[71].

В Государственном архиве Новгородской области (ГА НО) в фонде Новгородской духовной консистории[72] хранятся «Ведомости окладных и неокладных денежных сборов вотчин Николаевского Антонова монастыря за 1720 г.»[73], а также «Списки монахов, монахинь и служителей монастырей Новгородской епархии»[74] за разные годы, к которой до последней трети XVIII в. принадлежал и Николаевский Антониев монастырь.

Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь упоминается в документах по истории имущественного учета Бежецкого края XVI–XVIII вв. Наиболее ранними выявленными источниками являются «Дозорная книга церковных приходов новгородской кафедры в Бежецком Верхе дозора Долмата Тишнева» 70-х гг. XVI в.[75], «Переписная книга письма и меры Данилы Свечина и подьячего Федора Второго 1627–1629 гг.»[76], «Книга переписная переписи Ивана Колычова и подьячего Якова Федорова 1645/1646 гг.»[77],«Переписные книги города Москвы 1665–1676 гг.»[78], «Переписная книга Бежецкого Верха 1676–1682 гг.»[79], «Переписная книга Бежецкого верха Данилы Григорьевича Тютчева 26 декабря 1677 г.»[80]. Затем Николаевский Антониев монастырь упоминают переписи 1709 и 1710 гг. по Бежецкому уезду Санкт-Петербургской губернии: «Переписная книга Бежецкого уезда 1709 г. переписи князя Григория Волконского»[81], «Переписная книга 1710 года. Сказки о дворянах, церковнослужителях, крестьянах Березовского, Антоновского, Верховского станов, Максимовского и Еского присельев и Лесоклинской волости Бежецкого уезда столника Любима Афонасьевича Лихачева»[82], «Переписная книга 1710 года дворян, церковнослужителей, крестьян Городецкого, Полянского, Есеницкого, Лошицкого станов Бежецкого уезда переписи Саввы Михайловича Ушакова»[83]. Также о монастыре упоминается в «Хронологионе Петра Воинова»[84], написанном в 50-х гг. XVIII в.[85]

Семь подлинных монастырских актов XVI–XVII вв. отложились в составе фонда Государственных и частных актов поместно-вотчинных архивовРГАДА[86]. Среди них древнейший из известных ныне документов Антониева монастыря, сохранившихся в оригинале,– выкупная запись Серко Федорова сына Олвсофиева и Семена Дмитриева сына Олвсофиева на «половину деревни Медведева у игумену у Енатия з братиею Онтонова монастыря» 1545/46 г.[87]

Копии отдельных актов Антониева монастыря отложились в РГАДА также среди документов экономических казначеев в Углицкой провинции (ф. 1090), в составе грамот Коллегии экономии по Бежецкому уезду (ф. 281), в фонде Новгородского архиерейского разряда (ф. 1442). Интерес для исследователя может представлять и ф. 350 – «Ландратские книги и ревизские сказки». В частности, находящаяся в его составе « Книга перечневая итогов переписи 1710 года в сравнении с данными переписи 1678 года» содержит список должностей, существовавших в Антониевом монастыре[88].А «Книга переписная церковнослужителей, помещичьих, монастырских, церковнослужительских крестьян» по Бежецкому уезду 1717 г., согласно ее оглавлению, содержит сведения о монастырских деревнях и селах[89].

За пределами нашего рассмотрения остался такой источник, как «Тверские епархиальные ведомости», в любом номере издания которого, как в официальной, так и неофициальной части, могут оказаться сведения, документы, описания, воспоминания и прочие сведения, связанные с историей монастыря. В настоящее время это один из наиболее труднодоступных для изучения источников, поскольку номера издания разбросаны по различным архивам и библиотекам: значительная часть номеров находится в отделе редких книг научной библиотеки Тверского государственного университета.

Нельзя не сказать несколько слов о «Летописце», который описывает историю возникновения обители и первые годы ее существования и является основным источником по ранней истории монастыря[90]. Полный текст «Летописца» публиковался трижды: 1-й раз А. К. Жизневским[91] с копии, оставшейся в Краснохолмском монастыре[92], 2-й раз в серии «Историческая библиотека Тверской епархии»[93], с копии, хранившейся в Тверской духовной консистории[94]. В обоих случаях текст печатался по копиям, которые были сделаны с оригинала в XVIII в.[95], поскольку оригинал текста, отосланный в Тверскою духовную консисторию в 1778 г., оказался утрачен, что и обнаружилось при подготовке текста к печати. Но тогда же высказано было и предположение, что оригинал «Летописца» мог быть доставлен «тем лицам, которые заняты были составлением истории церковной иерархии»[96]. Третий раз «Летописец» был напечатан Г. С. Гадаловой в 2014 г. по публикации А. К. Жизневского с разночтениями по списку, изданному в серии «Исторической библиотеки Тверской епархии»[97].

Авторы настоящей статьи занимались изучением «Летописца», уделив основное внимание вопросам его датировки и причин появления. Мы выдвинули гипотезу, согласно которой «Летописец», с одной стороны, был частью движения по возрождению монастыря после разорения Смутного времени, когда в обители налаживалась полноценная уставная жизнь, поднимались уцелевшие в лихолетии начала XVII в. монастырские документы, собирались сведения по истории монастыря и его основателе прп. Антонии[98]. С другой стороны, создание «Летописца» было связано со стремлением дворян Нелединских, которые в XVII в. являлись главными покровителями и вкладчиками обители, добиться признания происхождения своего рода от польского выходца Станислава Мелецкого. «Летописец», вероятно, был написан в самом монастыре по заданию монастырской администрации в 1-й половине 1687 г. В основу «Летописца» была положена «Выписка из старых монастырских вкладных книг о выезде, чести и вкладах рода бояр Нелединских»[99], с привлечением уже частично собранной информации по древнейшей истории монастыря и его основателе прп. Антонии. Автором «Летописца» мог стать составитель одного из монастырских Синодиков 1680-х гг.

Не менее интересен для исследователя и картографический материал. В настоящее время обнаружено несколько карт XVIII–XIX вв., на которых отмечен Николаевский Антониев монастырь[100]. В приложении к этой статье (см. вклейку) публикуем «Геометрической специалной план Бежецкого уезду Антоновского стану вторагокласа монастырю, называемому Николаевскому Антоньеву», составленный по результатам Генерального межевания, которое было проведено в пределах монастырских владений 7 августа 1772 г.[101] Дорога к Антониеву монастырю обозначена на чертеже земель по реке Могоче 1679 г.[102] Несколько особняком в ряду рассмотренного материала стоят воспоминания о монастыре. Их в настоящее время известно 2: первое оставлено неизвестным лицом в середине XIX в., опубликовано в «Московских ведомостях»[103], второе – краснохолмцем, академиком Академии медицинских наук, профессором А. Л. Мясниковым[104].

Сохранились также немногочисленные фотографии Николаевского Антониева монастыря и его архитектурных объектов, выполненные во 2-й половине XIX – начале XX в. В настоящий момент нам известны следующие из них: 1. Панорамный вид Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. Фотогравюра 80-х гг. XIX в. Фотограф: «Шерер, Набгольц и Ко» (Москва)[105]. 2. Вид собора во имя свт. Николая Чудотворца и [звонницы] Николаевского Антониева Краснохолмского монастыря. 28–29 января 1913 г. Фотограф неизвестен[106]. 3. Общий вид выездных ворот Николаевского Антониева Краснохолмского монастыря. 28–29 января 1913 г. Фотограф неизвестен[107]. 4. Общий вид на монастырь с места слияния реки Неледины и реки Могочи. Открытка. Издание В. Г. Ефимова. Около 1914 г. Фотограф неизвестен. 5. Никольский собор Николаевского Антониева Краснохолмского монастыря. Юго-восточный угол здания монастыря. Фото начала XX в.[108]

Сохранились 2 карандашных рисунка монастыря, принадлежащие археологу, историку, доктору наук М. И. Артамонову[109]: один из них хранится в Музее истории СПбГУ, другой – в личном фонде Артамонова, принадлежащему ТГОМ[110].

Можно также говорить о формировании современной художественной и бытовой (любительской) фотографии, фиксирующей современное состояние монастыря[111]. Практически все эти фотографии сегодня представлены в Интернете, и нам неизвестно публиковались ли какие-либо из них в печатных изданиях. Тем не менее, мы полагаем, что эти фотографии со временем также будут интересны исследователям, как фотографии рубежа XIX–XX вв. От монастырских построек остались только руины, а как скоро может начаться реставрация, или хотя бы консервация объекта, неизвестно. Но даже в своем руинированном состоянии монастырь как архитектурный комплекс поражает своей красотой и величием. Несмотря на последующие культурные наслоения, в этих руинах все еще видны эстетическая красота и гармония жизни русского средневекового мировоззрения.

Нельзя не упомянуть кинодокументы, которые в настоящее время представлены документальным фильмом Е. Н. Осипова «Наше наследие: Об археологических изысканиях развалин Антониева монастыря близ города Красный Холм»[112]; авторским документальным фильмом иеромонаха Силуана (Конева) «Спас на Холму», снятым в 2011 г. при поддержке киностудии «Леннаучфильм» и Свято-Троицкой Александро-Невской лавры (Санкт-Петербург)[113];документальным фильмом 2011 г. «Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь», подготовленным «Православной студией Петербурга»[114].

Мы представили лишь краткий обзор источников по истории Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. Он не претендует на полноту. Огромные пласты материалов еще не выявлены и ждут исследователя. Значение этой статьи как раз в том, чтоб подтолкнуть исследователей к дальнейшему поиску.

© Тарасова Н. П.., 2016

© Тарасов А. Е., 2016

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12–31–01255 а2.

[1]Монастырь расположен в Краснохолмском районе Тверской области вблизи поселка Слобода. В настоящее время территориально относится к Краснохолмскому благочинию Бежецкой и Весьегонской епархии. В 2013 г. на территории монастыря создано Краснохолмское Свято-Николаевское архиерейское подворье, настоятелем которого является иеромонах Силуан (Конев).

[2] Например, в отличие от архива Троице-Сергиева монастыря, который изучается «как исторически сложившееся органическое единство всех образовавших его разнообразных документов и целых документальных комплексов» (См.: Черкасова М. С. Крупная феодальная вотчина в России конца ХVI–ХVII века (По архиву Троице-Сергиевой лавры ). Дис. … д-ра ист. наук. Вологда, 2001 (Электронная версия: http://krotov.info/history/17/1/cherkasova_02.htm ; дата обращения: 4 июля 2014 г.).

[3] Булкин В. А., Салимов А. М. Памятник каменного зодчества конца XV века // Тверской археологический сборник. Вып. 1. Тверь, 1994. С. 249–255; они же. Архитектурно-археологическое исследование Никольского собора Антониева Краснохолмского монастыря // Реставрация и архитектурная археология. Вып. 2. М., 1995. С. 37–50; Салимов А. М. Архитектурно-археологические исследования в Твери и Антониевом Краснохолмском монастыре // Археологические открытия 1995 года. М., 1996. С. 176–177; Салимов А. М., Булкин В. А. Исследования Никольского собора Антониева монастыря в Тверской области // Археологические открытия 1996 года. М., 1997. С. 165–166; они же. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря: Материалы исследований. М., 2001; Булкин В. А., Гадалова Г. С., Салимов А. М. Антониев Краснохолмский монастырь // Русское средневековое надгробие XIII–XVII вв.: Материалы к своду. Вып. 1. М., 2006. С. 286–291; Салимов А. М., Булкин В. А. Трапезная Антониева Краснохолмского монастыря // Архитектурное наследство. Вып. 46. М., 2006. С. 71–86.

[4] Булкин В. А., Салимов А. М. Памятник каменного зодчества… С. 249; они же. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря… С. 21–23, 24, 25, 27, 35.

[5] Государственный архив Тверской области (далее – ГА ТО), ф. Р–214, оп. 6, ед. хр. 12, л. 1.

[6] См.: Анатолий (Смирнов), игум. Историческое описание Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря Весьегонского уезда Тверской губернии. Тверь, 1883. С. 9–10, 25, 76–90; Жизневский А. К. Древний архив Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. М., 1879. С. 2–3; Добровольский И. И. Тверской епархиальный статистический сборник. Тверь, 1901. С. 617.

[7] Игумен Анатолий (Смирнов; 1828/29–1915/16 гг.), родился в селе Богородское-Базулино Калязинского уезда в семье пономаря местной церкви, в 1854 г. определен в число послушников Троицкого Макарьева Калязина монастыря, через 2 года принял постриг. В 1869 г. определен настоятелем Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря, затем возведен в сан игумена, с 1887 г. архимандрит. С 1899 г. настоятель Троицкого Калязина монастыря (Гусева С. В., Тарасова Н. П. Архимандрит Анатолий (Смирнов) – настоятель Краснохолмского Николаевского Антониева и Троицкого Калязина монастырей – церковный деятель XIX в. // Преподобный Макарий Калязинский – святой заступник земли Русской: Сборник докладов Первых Макарьевских Калязинских чтений. Калязин; Тверь, 2014. С. 90–100).

[8] Записка для обозрения русских древностей. СПб., 1851.

[9] Жизневский А. К. Путевая записка о Краснохолмском монастыре // Древности. Вып. 1. М., 1874. С. 86.

[10]Жизневский А. К.Древний архив… С. 3, сноска 1.

[11]Там же. С. 3, сноска 1; Анатолий (Смирнов), игум. Указ. соч. С. 81, сноска 1. Музей был организован в 1866 г. бывшим Тверским губернатором князем П. Р. Багратионом в здании мужской гимназии при Губернском статистическом комитете. В 1872 г. помощником председателя Губернского статистического комитета был избран управляющий Тверской Казенной палатой тайный советник А. К. Жизневский, который приступил к собиранию «замечательных памятников Тверской старины для сохранения их от уничтожения», образовав в музее особый археологический отдел – позднее историко-археологический музей (Тверской историко-археологический музей // Памятная книжка и Адрес-календарь Тверской губернии на 1895 год / Под ред. С. А. Лукина. Отд. 2. Тверь, 1895. С. 35).

[12] В настоящее время мы можем только предполагать, какие именно документы монастырского архива легли в основу этой работы, поскольку никакого источниковедческого изучения ее современными исследователями проведено не было.

[13] О Жизневском см.: Шаплов А. Е. Август Казимирович Жизневский (К 190-летию со дня рождения) // Тверская старина. 2009. № 29. С. 33–34.

[14] Жизневский А. К. Древний архив… С. 3

[15] Данное название «Летописца» приводится по тексту, опубликованному А. К. Жизневским (Жизневский А. К. Древний архив... С. 66).

[16] В 1884 г. высочайшим повелением по положению Комитета министров на предложенных Министерством внутренних дел основаниях (прежде всего для сосредоточения и хранения архивных дел и документов, а также для «разыскания, описания и объяснения всяких других памятников старины») в виде опыта в 4 губерниях России – Тверской, Тамбовской, Рязанской и Орловской – были учреждены губернские ученые архивные комиссии и исторические архивы. Тверская ученая архивная комиссия начала работу 22 июня 1884 г. (Тверская ученая архивная комиссия // Памятная книжка и Адрес-календарь Тверской губернии на 1895 год. Отд. 2. С. 41).

[17] Шаплов А. Е. Указ. соч. С. 32–36.

[18] Савва (Тихомиров; 1819–1896 гг.), с 1859 г. ректор Московской духовной семинарии, с 1861 г. ректор и профессор богословия Московской духовной академии. 4 ноября 1862 г. хиротонисан во епископа Можайского, второго викария Московской епархии, с 1866 г. епископ Полоцкий, с 7 декабря 1874 г. епископ Харьковский, с 23 апреля 1879 г. епископ Тверской и Кашинский. 20 апреля 1880 г. возведен в сан архиепископа.

[19] В это издание вошли «Описи» XVI–XVII вв. (1564, 1575, 1584, 1586, 1631, 1639, 1653, 1686 гг.), описанные А. К. Жизневским. Описи заключают в себе перепись всего монастырского имущества, как в самом монастыре (например, опись соборной церкви со всеми ее иконами, утварью, библиотекой, ризницей; кельи казенной с хранившимися в ее сеннике грамотами, крепостями, кабалами, запасным столовым бельем и казною и проч.), так и в вотчинах (например, церкви, построенные и обустроенные монастырем, а не от прихода); вклады, сделанные в монастырь. Все описи разделены издателем на 3 группы: 1) описи от 2-й половины XVI в. до начала XVII в.; 2) описи XVII – 2-й половины XVIII в.; 3) описи за XIX в. (Жизневский А. К. Древний архив… С. 44–60; Описи Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря, относящиеся к XVI столетию // Историческая библиотека Тверской епархии. Т. 1. Тверь, 1879. С. 327 и след.).

[20] «Историческая библиотека Тверской епархии» – приложение к «Тверским епархиальным ведомостям», издаваемое по инициативе архиепископа Саввы (Тихомирова) с 1879 г. В этом приложении печатались те старинные рукописные памятники, в которых содержались исторические и статистические сведения о монастырях и церквях Тверской епархии, например, писцовые книги, монастырские и церковные описи, приходо-расходные записи, жалованные грамоты, синодики, летописцы, сказания о некоторых местно чтимых иконах и т. д. Многие из этих памятников, по мнению профессора Киевской духовной академии, академикаН. И. Петрова, представляли собой только местный «епархиальный интерес для жителей всей Тверской епархии», однако были и такие, которые представляли интерес для «всей Русской церкви». Открыта «Историческая библиотека Тверской епархии» была изданием описных книг Старицкого Успенского монастыря (Петров Н. И. Историческая библиотека Тверской епархии (библиографическая заметка) // Исторический вестник: Историко-литературный журнал. Т. 1. СПб., 1880. С. 642).

[21] Тверской епархиальный историко-археологический комитет создан по инициативе архиепископа Димитрия (Самбикина) в 1902 г. На первом заседании, состоявшемся 15 июня 1902 г., был избран совет в составе 7 человек, который возглавил епископ Старицкий, викарий Тверской епархии Василий (Царевский). Комитет занимался изучением церковно-религиозной жизни епархии в прошлом и настоящем, обследованием, охраной и сбором памятников церковных древностей, составлением церковных летописей и полного описания епархии. Комитет систематизировал архивные документы духовных правлений Бежецка, Старицы, Торжка, подготовил к печати царские и архиерейские грамоты Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря, опубликовал несколько работ своих членов: «К истории Троицкого Иоанно-Богословского монастыря в 17 в.», «Монастыри и приходские церкви г. Торжка», «Храмовые празднества в Твери» (Вып. 1) и др. При Комитете были созданы древлехранилище и библиотека. Комитет проводил для своих членов археологические курсы, на которых читали лекции историки В. Н. Покровский, А. И. Соболевский и ряд других. Комитет прекратил свое существование в 1918 г. (Энциклопедический справочник «Тверская область»:Электронное издание / Тверское общество краеведов, Тверская областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького. Электронный ресурс:http://region.tverlib.ru/cgi-bin/fulltext_opac.cgi?show_article=1850; дата обращения 4 июля 2014 г.).

[22] Отчет о деятельности Тверского епархиального историко-археологического комитета, за первый год существования и деятельности комитета (16 июня 1902 г. – 1 сентября 1903 г.). Тверь, 1903. С. 5, 7, 9, 10.

[23] Грамоты Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. Тверской епархиальный историко-археологический комитет. Тверь, 1904.

[24] Там же… С. I, III–IV.

[25] Описи Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря… С. 346 и далее; Летописец о зачатии Бежецкаго верху Николаевскаго Антониева монастыря, и о строении церквей Божиих, и о дании вотчин в обитель сию великих князей, бояр и прочих благодетелей // Там же. С. 331–345; Шумаков С. А. Обзор «Грамот Коллегии экономии»: Обзор бежецких (1300–1767 гг.) и алатырских (1607–1761 гг.) актов. Вып. 1. М., 1899. С. 44–45, 63; Грамоты Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря…; Приходные книги казначея Павла Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря за 1560–1561 гг. // Материалы по истории крестьян в Русском государстве XVI века: Сборник документов / Под. А. Г. Маньковым. Л., 1955. С. 9–23; Приходные книги казначея Артемия Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря за 1564–1565 гг. // Там же. С. 24–55; Книги хлебные, перепускные, оброчные, холщевые и прочие хозяйственные записи Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря за 1564–1607 гг. // Там же. С. 56–87; Маньков А. Г. О положении крестьян в феодальной вотчине России второй половины XVI в. (К вопросу о посилье и пожалованиях) // История СССР. 1959. № 4. С. 137–146; Горская Н. А. Товарность зернового земледелия в хозяйствах монастырских вотчин центра Русского государства к исходу XVI – началу XVII в. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы за 1962 г. Минск, 1964. С. 133–134, 138.

[26] Беляков В. С. История и будущее Антониева монастыря // Сельская новь (Красный Холм). 2009. 8 декабря, № 99. С. 2–3.

[27] Например: Опись церковного и монастырского имущества Антониева монастыря 1647 г. (ГА ТО, ф. 186, оп. 1, ед. хр. 52).

[28] Ср.: Жизневский А. К. Древний архив… С. 65–66.

[29] ГА ТО, ф. 186, оп. 1, ед. хр. 4546, л. 1–67.

[30] Там же, ед. хр. 4570, л. 1–77; Дата 1876 г. указана на папке рукописи, основания датировки не ясны. Очерк заканчивается списком настоятелей, в котором последним как действующий значится Анатолий (Смирнов).

[31] Например: Опись Антониева монастыря 1830 г. (ГА ТО, ф. 186, оп. 1, ед. хр. 4419); Опись Антониева монастыря 1834 г. (Там же, ед. хр. 4435); Ведомость о монастыре 1845 г. (Там же, ед. хр. 4488); Ведомость о монастыре 1873 г. (Там же, ед. хр. 4559).

[32] Архивный фонд Российской Федерации. Центральный Фондовый Каталог (Электронная версия: http://cfc.rusarchives.ru/CFC-search/Search/Details/701/00000004-9800-0000-0000-000000047374; дата обращения: 4 июля 2014 г.).

[33] Например: Ведомость о монашествующих, бельцах и послушниках и находящихся под епитимией, 1845 г. (ГА ТО, ф. 186, оп. 1, ед. хр. 4476); Ведомость об Антониевом монастыре: зданиях, землях, угодьях, о монашествующих бельцах и послушниках 1848 г. (Там же, ед. хр. 4488); Послужной список о настоятеле Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря игумене Анатолии за 1873 г. (Там же, ед. хр. 4559); Послужной список монашествующей братии Краснохолмского Антониева монастыря за 1918 г. (Там же, ед. хр. 4618); Ведомость о монашествующих и послушниках Краснохолмского Антониева монастыря, бытии их на исповеди и Св. Таинстве Причастия за 1899 г. (Там же, ед. хр. 4608); Послужной список монашествующей братии Краснохолмского Антониева монастыря за 1920 г. (Там же, ед. хр. 4620).

[34] ГА ТО, ф. 186, оп. 1, ед. хр. 33, 34. Сведения любезно предоставлены бежецким краеведом В. Н. Сорокиным.

[35] По данным Д. А. Ефремова, представленным в докладе «Материалы из Краснохолмского Антониева монастыря в фондах государственного архива Тверской области», сделанного на конференции «Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь: история и будущее» 27 ноября 2009 г.

[36] ГА ТО, ф. 468, оп. 1, ед. хр. 14087.

[37] Там же, ед. хр. 11760, 11943, 11947, 12027, 12066, 12418, 12427, 13238, 13501, 13858, 14126, 14157, 14243, 14247, 14537, 14853.

[38] ГАТО, ф. 160, оп. 1, ед. хр. 4629.

[39] Там же, ед. хр. 19237, 33443, 33444.

[40] Там же, ед. хр. 19255.

[41] Монастыри и монашествующие Тверской епархии: клировые ведомости: 1808, 1809, 1816 годы / Сост. С. С. Кузин. Вып. 3. Тверь, 2009. С. 10–11, 87–88, 111–114, 169–174.

[42] По данным Д. А. Ефремова, представленным в докладе «Материалы из Краснохолмского Антониева монастыря в фондах государственного архива Тверской области».

[43] ГА ТО, ф. 645, оп. 1, ед. хр. 2784.

[44] Голубев И. Ф. Собрания рукописных книг г. Калинина // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 11. М.; Л., 1955. С. 458.

[45] Жизневский А. К. Древний архив… С. 3, сноска 1; Анатолий (Смирнов), игум. Указ. соч. С. 81, сноска 1; С. 87, сноска 1; С. 88, сноски 1–2.

[46] Тверской историко-археологический музей // Памятная книжка и Адрес-календарь Тверской губернии на 1895 год / Под ред. С. А. Лукина. Отд. 2. Тверь, 1895. С. 39.

[47] Сперанский М. Н. Описание рукописей Тверского музея // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских при Московском университете (далее –ЧОИДР). 1890 год. Кн. 4(155). М., 1891. С. 1–313.

[48] Там же. С. 254–255.

[49] И. Ф. Голубев отметил, что М. Н. Сперанским была описана лишь часть рукописей Тверского музея ( Голубев И. Ф. Указ. соч. С. 441).

[50] Жизневский А. К. Описание Тверского музея. Археологический отдел. М., 1888. С. 7, примеч. 1; Жизневский А. К. Древний архив… С. 3, сноска 1; Анатолий (Смирнов), игум. Указ. соч. С. 81, сноска 1; С. 87, сноска 1; С. 88, сноски 1–2.

[51] Жизневский А. К. Древний архив… С. 65–66; Анатолий (Смирнов), игум. Указ. соч. С. 89; Грамоты Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря... С. II, примеч. См. также: Иванов И. А. О Синодике Краснохолмского монастыря 1685 г. // Журнал 95 заседания ТУАК. 1904. С. 22–45.

[52] ГА ТО, ф. 1409, оп. 1, ед. хр. 166.

[53] Гадалова Г. С.«Летописец о зачатии Бежецкого верха Николаевского Антониева монастыря…» как исторический источник о преподобном Антонии Краснохолмском // Историко-краеведческий альманах «Бежецкий край»: Обитель преподобного Антония. Вып. 10. Бежецк, 2014. С. 30.

[54] И. Ф. Голубев в описании рукописного фонда Калининского областного архива, современного ГА ТО, приводит список утрат из унаследованного архивом фонда Тверского музея А. К. Жизневского согласно описи М. Н. Сперанского. В приведенном списке утрат краснохолмский Синодик 1681 г. не значится. Из упомянутых Синодиков, в описании И. Ф. Голубева значатся «наиболее ценные», но краснохолмского Синодика среди них нет. Видимо, он не посчитал его чем-либо примечательным (Голубев И. Ф. Указ. соч. С. 441, 442, 444 (№ 45), 458–459).

[55] Текст грамоты был издан в 1904 г. Тверским епархиальным историко-археологическим комитетом. Сотрудники ТГОМ для выставочной экспозиции филиала ТГОМ Краснохолмского краеведческого музея сделали с грамоты копию (данные любезно предоставлены нам Н. Р. Козловой). См. также: Грамоты Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря... С. 47–49.

[56] Жизневский А. К. Описание Тверского музея… С. 48, 122, 126, 144–145.

[57] Русское серебро в собрании Тверского музея (к 125-летию Тверского государственного объединенного музея). Каталог. М., 1991. С. 12.

[58] Данные любезно предоставлены нам Н. Р. Козловой.

[59] Русское серебро в собрании Тверского музея…; Беляков В. С. Указ. соч. С. 3.

[60] ТГОМ. Н. А. ф. Р–6, оп. 1.

[61] Данные любезно предоставлены нам Н. Р. Козловой.

[62] ТГОМ, ф. 7, оп. 1.

[63] Там же, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 137.

[64] Там же, ед. хр. 141.

[65] Данный материал любезно предоставлен нам научным сотрудником экспозиционно-выставочного отдела Московского государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское–Измайлово–Лефортово–Люблино» С. В. Гусевой (Алексеевой).

[66] ИИМК РАН, ф. 21.

[67] Там же, Фотоархив. 0.360, № 2232.

[68] Артамонов М. И. Постройки Краснохолмского района // Верхневолжская этнологическая экспедиция ГАИМК. Л., 1926. С. 1–58.

[69] ИИМК РАН, ф. Р–III, ед. хр. 6293, л. 15.

[70] РГИА, ф. 799, оп. 3, ед. хр. 2061.

[71] Выголов В. П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря (последняя четверть XV в.) // Памятники русской архитектуры и монументального искусства: пространство и пластика. М., 1991. Сноска 3.

[72] Фонд Новгородской духовной консистории включает дела с 1702 по 1918 гг.

[73] Государственный архив Новгородской области (далее – ГАНО), ф. 480, оп. 1, ед. хр. 55.

[74] ГА НО, ф. 480, оп. 1, ед. хр. 406, 431, 918.

[75] РГАДА, ф. 181, № 386, л. I, 1–126. Опубликовано: Писцовые книги Новгородской земли. Т. 3: Писцовые книги Бежецкой пятины XVI века / Сост. К. В. Баранов. М., 2001. Приложение 3. С. 198–200.

[76]ГА ТО, ф. 186, оп. 1, ед. хр. 33, 34; Анатолий (Смирнов), игум. Указ. соч. С. 37, сноска 3.

[77] РГАДА, ф. 1209, оп. 1, ч. 1, ед. хр. 25.

[78] В Москве находилось подворье Николаевского Антониева монастыря (Переписные книги города Москвы 1665–1676 гг. М., 1886. С. 167).

[79] Летопись занятий Археографической комиссии. 1878–1881 гг. Вып. 8. Отд. 2. Переписные книги, 1676–1682. Бежецкий Верх. СПб., 1888. С. 183–184, 191–192.

[80] РГАДА, ф. 1209, оп. 1, ч. 2, ед. хр. 11440.

[81] По этой переписи в Бежецком уезде значился только один монастырь – Николаевский Антониев. Некогда эта рукопись принадлежала Тверскому музею А. К. Жизневского. Согласно обзору И. Ф. Голубева, в настоящее время рукопись находится в ГА ТО, в ф. 1409 (Коллекция рукописных, старопечатных книг и документальных материалов) ( Овсянников Н. Н. Переписная книга Бежецкого уезда 1709 г. Переписи князя Григория Волконского. Тверь, 1888. С. 8; Голубев И. Ф. Указ. соч. С. 445 (№ 62)).

[82] РГАДА, ф. 1209, оп. 1, ед. хр. 11447, л. 195, 691, 701–702.

[83]Там же, ед. хр. 11448, л. 22,1227–1236 об.

[84] Под таким названием источник известен по книге Н. А. Попова и введен сегодня в научный оборот. На заглавном листе рукописи имелась следующая надпись: «Книга достопамятным вещам различным Бежецкой воевоцкаго правления канцелярии… Петра Воинова 1751 года домовная». Мы же используем то название источника, которое сегодня является общеупотребительным, а именно «Хронологион Петра Воинова» (Попов Н. А. Исторические заметки о Бежецком Верхе XVII–XVIII веков // ЧОИДР. Кн. 3. М., 1882. Предисловие. С. 3.

[85] «В лето 6969(1461) было начатие бежецкаго Никольскаго Антонова монастыря от иеромонаха Антония»,– отметил П. К. Воинов в «Хронологионе». Краткость, лаконичность и детализированность свидетельства Воинова, на наш взгляд, свидетельствует о его знакомстве с историей монастыря, которое могло состояться как через знакомство с текстом «Летописца», или в результате личного общения с кем-либо из монастырской братии во время посещения монастыря, так и при знакомстве с другими монастырскими документами. К сожалению, сам текст «Хронологиона» не сохранился и известен преимущественно по изданию Н. А. Попова, который не только уделил внимание тексту Воинова, но и выявил возможные источники, которыми тот пользовался. В частности Попов отметил, что П. К. Воинову были известны «Писцовая книга 7134–7137 (1626–1629) году письма и меры Данила Свечина, да подьячего Федора Второва», «Описная книга Бежецкаго Николаевскаго Антоновскаго монастыря 1617 г.» (вероятно, одна из монастырских описей). Далее Попов отмечает, что для составления своего «Хронологиона» П. К. Воинов использовал различные «истории о зачатии» церквей и монастырей Бежецка и его уезда, но в приведенном им перечне нет «Летописца о зачатии Бежецкого верху Николаевского Антониева монастыря». Однако это не исключает знакомство П. К. Воинова с «Летописцем». Рукопись датирована 1751 г., хотя содержит выписки и записи за разные годы и века. В 1751 г. появилась первая запись о Николаевском Антониевом монастыре. Известно, что в 1754 г. П. К. Воинов подавал в Николаевский Антониев монастырь поминовение по своему брату, что также нашло свое отражение в «Хронологионе». Воинов мог внести вклад лично, а мог бывать в монастыре и ранее, интересоваться его историей, проявлять к монастырю личный интерес. Теоретически он мог познакомиться с текстом «Летописца», либо услышать о «начатии» обители от монастырской братии. Примечательно, что узнал об этом П. К. Воинов до того, как в монастыре начали делать копии с текста «Летописца» для Духовной консистории (это событие относится к 1764 г.). Можно предположить, что, если П. К. Воинов ознакомился с текстом «Летописца», то держал он в руках именно оригинал. Кроме «Хронологиона» П. К. Воинова других источников, которые приводили бы аналогичную информацию, найти не удалось. Рукопись «Хронологиона» первоначально хранилась у священника Введенской церкви Тимофея Филипповича Мохнецкого. В 1853 г. ее хозяином стал священник этой же церкви Александр Казанский, затем она попала в Тверской музей А. К. Жизневского. Описание рукописи составил М. Н. Сперанский. В 1926 г. председатель Бежецкого научного общества по изучению местного края А. И. Михайлов написал статью «К истории краеведения. Первый бежецкий краевед П. К. Войнов» (См.: Попов Н. А. Исторические заметки о Бежецком Верхе... С. 9, 10, 16, 18, 22, 30; Сперанский М. Н. Описание рукописей Тверского музея. С. 306–309; Сенин С. И. Бежецкий летописец // Тверская старина. 2007. № 26 (Электронная версия:http://obl-tver.ru/istoriya-tverskoj-zemli/tverskaya-starina/45-bezhetskij-letopisets.html; дата обращения: 6 июля 2014 г.)).

[86] РГАДА, ф. 1455, оп. 4, ед. хр. 35–41.

[87] Там же,ед. хр. 35.

[88] Там же, ф. 350, оп. 1, ед. хр. 17, л. 353.

[89] Там же, ед. хр. 19.

[90] Подробнее см.: Тарасова Н. П. «Летописец о зачатии Бежецкого верху Николаевского Антониева монастыря» как исторический источник // Проблемы исторического регионоведения: Сборник научных статей / Отв. ред. проф. Ю. В. Кривошеев. Вып. 3. СПб., 2012. С. 179–189.

[91] «Летописец о зачатии Бежецкаго Верху Николаевскаго Антониева монастыря и о строении церквей Божиих и о дании вотчин в обитель сию от великих князей и боляр и прочих благодетелей» // Жизневский А. К. Древний архив… С. 66–73.

[92] А. К. Жизневский опубликовал текст Летописца, сопроводив его небольшими комментариями, в которых отмечает, что приведенная им «летопись» имеет поздние, повреждения, «касающиеся отчасти показания годов тех или других событий монастыря, отчасти означения имен лиц, соприкосновенных к тем или другим событиям, отчасти самого словосочетания» и «по возможности, очищенная от повреждений хронологических и исправленная в словосочетании слово в слово» приведена в его публикации, что «настоящее переложение, есть копия с копии» (Жизневский А. К. Древний архив… С. 66, 73).

[93] Летописец о зачатии Бежецкаго Верху Николаевскаго Антониева монастыря и о строении церквей Божиих и о дании вотчин в обитель сию великих князей и боляр и прочих благодетелей // Историческая библиотека Тверской епархии. Т. 1. Тверь, 1879. С. 333–345.

[94] Как отмечено в предисловии к этому изданию, копия «Летописца» находилось в деле под заглавием «Дело о доставлении московскаго Ставропигиальнаго Донскаго монастыря архимандриту Феофану сведений нужных к пополнению истории Российской иерархии». Она была напечатана «с выпуском повторений и с исправлением некоторых грамматических ошибок». Обе копии имеют незначительные стилистические и грамматические разночтения, но «по существу же эта копия совершенно согласна с копиею монастырскою». Обе копии на сегодняшний день также считаются утраченными (Историческая библиотека Тверской епархии. С. 330; Каган М. Д., Охотина Н. А. «Летописец о зачатии Бежицкаго Верху Николаевского Антониева монастыря и о строении церквей Божиих и о дани вотчин в обитель сию великих князей и боляр и прочих благодетелей» // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 2. СПб., 1993. С. 266).

[95] Тарасова Н. П. Указ. соч. С. 179–180.

[96] Историческая библиотека Тверской епархии. С. 330. См. также: Тарасова Н. П. Указ. соч. С. 180.

[97] Гадалова Г. С. Указ. соч. С. 39–51.

[98] Тарасов А. Е., Тарасова Н. П.«Летописец о зачатии Бежецкого верху Николаевского Антониева монастыря»: Время и обстоятельства создания // «Повесть временных лет»: к 900-летию создания»: Материалы Всероссийской научной конференции (с международным участием) / Отв. ред. проф. Ю. В. Кривошеев (в печати); См. также: Тарасова Н. П. Указ. соч. С. 182–185.

[99] Грамоты Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря... С. 49–57.

[100] План Тверской губернии городу Красному Холму. 1778 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Книга чертежей и рисунков (планы городов). СПб., 1859. С. 347; План заштатного города Красного Холма // Топографический межевой атлас Тверской губернии: Топографическая межевая карта Тверской губернии Весьегонскаго уезда 1848–1849 гг. / Под наблюдением А. И. Менде. М., 1853.

[101] РГАДА, ф. 1354, оп. 501, ед. хр. Н5 «синее».

[102] Там же, ф.1209, оп. 77, стб. 27005, ч. 1, л. 61–63.

[103] Антониев Краснохолмский монастырь: «Из записок пешехода» // Московские ведомости. № 117. М., 1852. С. 1207; Антониев Краснохолмский монастырь: (Из записок пешехода). М., 1852. Этот текст был опубликован с небольшими комментариями С. В. Гусевой (Алексеевой) (Алексеева С. В.Антониев Николаевский Краснохолмский монастырь по воспоминаниям XIX в. // Тверская старина. 2010. Вып. 32. С. 12–13).

[104] «Красавец Краснохолмский Антониев монастырь раньше был одним из известных и богатых на северо-западе нашей страны. При нас монастырь уже находился в бедности. Прекрасные храмы за величественной оградой с башнями, таинственные переходы, арки, подземные спуски к омывающей монастырь реке – все это говорило о былом величии и находилось в контрасте с темными монахами в рваных сапогах и грязных подрясниках, грызшими баранки или лущившими семечки. Говорят, что и настоятель выдался какой-то пьяница, а до него был таинственный не то политический преступник, бежавший с каторги, не то дворянин-отщепенец, убивший свою любовницу. Земли монастырские давно отошли крестьянам или краснохолмцам, городские церкви вобрали в себя всю религиозность населения, а монастырь пустел и нищал» (Мясников А. Л. Я лечил Сталина: из секретных архивов СССР. М., 2011. С. 30–31).

[105] Опубликована: Анатолий (Смирнов), игум. Указ. соч. На отдельном листе.

[106] Старинная вотчина Михаила Федоровича Романова. Село Хабоцкое с деревнями в Тверской губернии: Фотоальбом / Сост. проф. Цветаев Д. (ЦГАКФФД СПб., П. 13. Сн. 12–13).

[107] Там же.

[108] Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева, МРА. I. 4331–4333. (Опубликовано: Выголов В. П. Указ. соч. С. 3–27).

[109] Михаил Илларионович Артамонов (1898–1972 гг.), археолог, историк, доктор наук, директор Института археологии АН СССР (1935–1945 гг.), директор Эрмитажа (1951–1964 гг.), почетный член Польской Академии наук, Германского археологического института, Шотландского общества антикваров. Личный фонд М. И. Артамонова: ИИМК РАН, ф. 74.

[110] ТГОМ, ф. Р–10, оп. 1.

[111] См., например: Сазонов В., Коршунов А., Захарова И. Э., Никитин Н. Л.20 фото Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. 2003, 2009–2010 гг. // Храмы России (Электронная версия: http://www.temples.ru/show_picture.php?PictureID=62778; дата обращения: 6 июля 2014 г.); Чубаров С. «Вид на разрушенный Антониевский монастырь ранним туманным утром» (Электронная версия: http://www.photodom.com/ru/photo/241151; дата обращения: 6 июля 2014 г.); он же. Летние картинки: 26 июня 2014 г. (Электронная версия: http://club.foto.ru/gallery/photos/2300012; дата обращения: 6 июля 2014 г.).

[112] Электронный ресурс: http://www.tverlib.ru/~osipov/osipov-02.htm; дата обращения 7 июля 2014 г.

[113] Электронный ресурс: http://www.antoniev-mon.ru/spas-na-holmu.html; дата обращения 7 июля 2014 г..

[114] Электронный ресурс: http://tver-antonievmon.narod.ru/monfales/Fales/video.htm; дата обращения: 7 июля 2014 г.





Геометрической специалной план Бежецкого уезду Антоновского стану втораго класса монастырю, называемому Николаевскому Антоньеву», 7 августа 1772. РГАДА, ф. 1354, оп. 501, ед. хр. Н5 «синее»/