Устинова И. А. Делопроизводственные документы Патриарших приказов: приходная книга 1640/41 г. Часть 5

(Л. 601) Десятина Галицкая [2]

Церковь Рожество Христово. Дани рубль четырнацать алтын три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Богоявление Господне. Дани рубль четыре алтына три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь святого мученика Федора Стратилата. Дани семь алтын, десятильничих гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь страстотерпца Христова Георгия. Дани (Л. 601 об.) осьмнатцать алтын с деньгою, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Василия Кисарейского. Дани рубль с деньгою, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь богоотец Иоакима и Анны, что в деревне монастырь. Дани тринацать алтын с деньгою, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Воскресение Христово. Дани одиннацать алтын три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

(Л. 602) Церковь святые мученицы Варвары. Дани дватцать три алтына с деньгою, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Николы Чюдотворца на Староторжье. Дани одиннацать алтын с деньгою, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Козьмы и Домьяна. Дани одиннацать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы на Всполье. Дани пять алтын две деньги, десятильничих (Л. 602 об.) и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Галицкой уезд

Церковь Рожество Пречистые Богородицы в Ыгнатове на погосте. Дани двацать один алтын с деньгою, десятильничих гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Никольском. Дани четыре алтына две деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

(Л. 603) Церковь Михаила архангила в селе Михайловском в Ровдине стану. Дани двацать три алтына с деньгою, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы в селе Богородицком в Ровдине стану. Дани двацать два алтына две деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь святого мученика Георгия в Турковском стану на горе. Дани рубль двацать алтын с деньгою, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы в Куекше (Л. 603 об.) в селе Силкове. Дани два алтына две деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Собор Пречистые Богородицы в Чютце на холму в вотчине боярина князя Ивана Семеновича Куракина. Дани дватцать четыре алтына две деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Собор Пречистые Богородицы в Тушебильской волости на погосте. Дани рубль четырнацать алтын пять денег, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

(Л. 604) Церковь Рожество Христово в Тушебильском стану в селе Свиньине. Дани шеснатцать алтын, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Николы Чюдотворца в Ногатинском стану. Дани одиннатцать алтын пять денег, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Сынцове. Дани семь алтын, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Михаила архангила в Польском стану на Муромцове. Дани гривна, десятильни (Л. 604 об.) чих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Николы Чюдотворца в селе в Тюльце, в селе Микитине. Дани шесть алтын две деньги, десятильничих гривна. 1640/41 году генваря в 6 день по челобитью Силы Бахтеева и по выписке за пометою дьяка Григорья Одинцова дана той церкви попу патриарша жаловальная грамота, а велено той церкви попу дань платить самому на Москве вдвое. И тово ж числа те данные деньги вдвое взято.

Церковь Рожество Христово в Туковском стану в селе Варакошине. Дани шесть алтын с деньгою, десятильничих гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Георгия страстотерпца в Ровдине стану на погосте. Дани дватцать один алтын пять денег, десятильничих (Л. 605) и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Николы Чюдотворца в Ногатине стану. Дани девятнатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Николы Чюдотворца в Пемском стану в Затоке. Дани тритцать алтын, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Дмитрея Селунского в Волежской волости. Дани дватцать пять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

(Л. 605 об.) Церковь Николы Чюдотворца в селе Надубянях Чютцкие волости на вотчинной земле Чютка Бартенева. Дани четырнацать алтын три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Введение Пречистые Богородицы в Ровдине стану в селе Денисьеве. Дани четыре алтына три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь святых мученик Фрола и Лавра особняк монастырь[3] у Галицкого озера. Дани пять алтын четыре деньги десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

(Л. 606) Церковь Георгия страстотерпца в селе Егорьевском. Дани четыре алтына четыре деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Вознесение Христово в селе Вознесенском в вотчине боярина Бориса Ивановича Морозова. Дани шеснатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

В Окологородной волости

Церковь Николы Чюдотворца в Валуевской волости в Жюкове. Дани семнатцать алтын, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

(Л. 606 об.) Церковь Николы Чюдотворца в Коневинской волости на острову. Дани дватцать шесть алтын три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Мирохановской стан

Церковь Покров Святеи Богородицы в селе Ношкине. Дани два рубли тритцать алтын пять денег, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

(Л. 607) Церковь Дмитрея Селунского в Заболоцкой волости на речке на Ноле на Гриве на погосте. Дани рубль шесть денег, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Андреяновском. Дани шесть алтын, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Соль Галицкая

Церковь Рожество Пречистые Богородицы на посаде. Дани рубль восмь алтын три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта (Л. 607 об.) в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь святые мученицы Пятницы на посаде. Дани три алтына четыре деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Николы Чюдотворца в Лосеве Раменье. Дани дватцать восмь алтын три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Николы Чюдотворца в Верхнем Бересовце на реке на Костроме. Дани рубль один алтын три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

(Л. 608) Церковь святого мученика Георгия в Микитине Верховье. Дани дватцать четыре алтына две деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы в Судайские осады Тормановские волости. Дани рубль девятнатцать алтын с деньгою, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Дмитрея Селунского в Вытцкой волости на погосте. Дани тринатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

(Л. 608 об.) Церковь Николы Чюдотворца в Сокосельские волости на помещикове земле Залешенина Френева в селе Траскове. Дани шесть алтын, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Парфеньев

Церковь Николы Чюдотворца Новожирове на погосте. Дани одиннатцать алтын, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Воскресение Христово в Кужбольской волости. Дани семь алтын пять денег, десятильничих и заезда гривна. И мар (Л. 609[4]) та в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Пречистые Богородицы Верховские волости…[5]. Дани дватцать пять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Николы Чюдотворца на Ветлуге реке на Лапшенской дороге. Дани шеснатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Николы Чюдотворца, что на реке на Ветлуге в Троецком монастыре Варварины пустыни[6]. Дани четырнатцать алтын три деньги, десятильничих и заезда грив (Л. 609 об.) на. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Макария Чюдотворца на реке на Ветлуге на Притыкине. Дани семь алтын с деньгою, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Благовещение Пречистые Богородицы на реке на Ветлуге на Лапшенской дороге. Дани пять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Николы Чюдотворца, что на Ветлуге на Шуде. Дани десять алтын пять денег, (Л. 610) десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Кологрив

Церковь Дмитрея Селунского на реке не Унже. Дани девятнатцать алтын три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь святого пророка Ильи Княжрицкие волости, что на реке на Унже. Дани четырнатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

(Л. 610 об.) Церковь стастотерпца Христова Георгия Межские волости Кропачевы слободки. Дани пятнатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Воскресение Христово Юские волости. Дани дватцать три алтына четыре деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Живоначальные Троицы на Кужное. Дани пятнатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Николы Чюдотворца в Кемской волости. (Л. 611) Дани четырнатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Николы Чюдотворца в Кемской волости. Дани четыре алтына, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Нерукотворенного Образа Господа нашего Исуса Христа в Межские волости в вотчине боярина Ивана Никитича Романова. Дани пять алтын, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Медветкове. Дани два алтына две деньги, десятильничих (Л. 611 об.) и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь святого пророка Ильи на Ветлуге в Воскресенском стану в Галкине. Дани два алтына четыре деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Николы Чюдотворца в вотчине Паисьина монастыря[7] в Поломской волости в Раменье на реке на Нозьме. Дани три алтына четыре деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь святого мученика Никиты в Парфеньевской (Л. 612) осаде в Калининских пустошах. Дани восмь денег, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Богоявление Господне в Лосеве раменье. Дани двенатцать алтын две деньги, заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Преображение Господне в Спаской пустыне на реке на Унже. Дани семь алтын три деньги. И февраля в 17 день те деньги взято. Платил Унежского монастыря[8] слуга Никита Федоров.

Церковь архангила Михаила в поместье князь Василья Петровича Львова на Ветлуге в Воздвижен (Л. 612 об.) ском стану. Дани два алтына, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Николы Чюдотворца на Киноже в Верховине Кологривской осады. Дани два алтына, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы в селе Матвеевском в вотчине стольника князя Бориса Александровича Репнина. Дани пять алтын три деньги, заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Воскресение Христово Чюхломские осады Валуевские волости. Дани два алтына (Л. 613) две деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Знамение Пречистые Богородицы в Туркове стану. Дани десять денег, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Николы Чюдотворца Тушебина стану, что на помещикове земле Артемья Свиньина в селе Ваганове. Дани восмь денег, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Николы Чюдотворца Кологривские осады Березовских починков. Дани восмь денег, десятильничих и заезда (Л. 613 об.) гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

Церковь Воскресение Христово Ерские волости на погосте. Дани шесть алтын четыре деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Мядынцов.

По книгам Галицкие десятины старост поповских воскресенского попа Василья да рожественского попа Исидора в нынешнем во 1640/41 году прибыла вновь церковь Николы Чюдотворца Ветлушские волости Лапшенские дороги. Дани два алтына, десятильничих и заезда (Л. 614) гривна. И августа в 31 день те деньги взято. Платил староста поповской воскресенской поп Василей.

(Л. 615[9]) Галицкие ж десятины грамотчики

Церковь благоверного царя Костянтина. Дани вдвое рубль два алтына две деньги, десятильничих и заезда две гривны. И февраля в 26 день те деньги взято. Платил Паисьева монастыря келарь старец Иоаким.

Галицкой уезд Тушебинской стан

Церковь Николы Чюдотворца в селе Рылеве в Турковском стану. Дани вдвое рубль четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И августа в 31 день те деньги взято. Платил десятильник староста поповской воскресенской поп Василей.

Церковь Николы Чюдотворца на Мокром. Дани вдвое два рубли шеснатцать алтын четыре (Л. 615 об.) деньги, десятильничих и заезда две гривны. И июля в 13 день те деньги взято. Платил Сергий Ларионов.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы в Ерской волости на погосте. Дани вдвое два рубли три алтына три деньги, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Николы Чюдотворца в Ерской волости на погосте. Дани вдвое два рубли дватцать один алтын, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь святого пророка Ильи в Селицкой воло (Л. 616) сти на погосте. Дани вдвое рубль тритцать один алтын, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Покров Святые Богородицы в Пемском стану на погосте. Дани вдвое тритцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И февраля в 2 день те деньги взято. Платил Федора Зиновьева человек Ивашко Крюков.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы в Попковской волости на погосте. Дани вдвое двацать один алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И августа в 14 день те деньги взято. Платил Иванов человек Сытина Петрушка Васильев.

(Л. 616 об.) Церковь Николы Чюдотворца в Теприновском стану. Дани вдвое рубль один алтын, десятильничих и заезда две гривны. И марта в 16 день те деньги взято. Платил Иван Ларионов.

Церковь Николы Чюдотворца в Ватьеве стану на погосте. Дани вдвое четырнатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И февраля в 12 день те деньги взято. Платил Федоров человек Сытина Трофимко Дмитреев.

Церковь святого мученика Трифона Ватыева стану, что на реке на Сахе. Дани вдвое четырнатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И декабря в 31 день те деньги взято. Платил Олексей Брюхов.

(Л. 617[10]) Церковь Благовещение Пречистые Богородицы в Погарской волости на погосте. Дани вдвое семнатцать алтын пять денег, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь святого пророка Ильи в Пемском стану на погосте. Дани вдвое рубль семь алтын, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь архангила Михаила в селе Реброве. Дани вдвое шесть алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И февраля в 23 день те деньги взято. Платил Полуехт Сытин.

Церковь святого пророка Ильи на погосте. (Л. 617 об.) Дани вдвое рубль одиннатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И декабря в 31 день те деньги взято. Платил Иван Шишкин.

Церковь Воскресение Христово на монастыре в Чютце. Дани вдвое двенатцать алтын, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь святых богоотец Иоакима и Анны в селе Туровском. Дани вдвое трицать один алтын, десятильничих и заезда две гривны. И марта в 29 день те деньги взято. Платил галеченина Иванов человек Перелешина Ерошка Офонасьев.

Церковь Живоначальные Троицы на погосте (Л. 618) Чютцкие волости. Дани вдвое два алтына две деньги, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь святого мученика Георгия в вотчине галиченина Микиты Готовцова. Дани вдвое девять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И генваря в 7 день те деньги взято. Платил Посник Готовцов.

Церковь Успение Пречистые Богородицы. Дани вдвое два рубли тритцать три алтына, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Николы Чюдотворца на Чюхломе вну (Л. 618 об.) тригороде. Дани вдвое рубль дватцать два алтына, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Преображение Господне Чюхломские осады в Глазуновской волости на погосте. Дани вдвое рубль два алтына, десятильничих и заезда две гривны. И марта в 22 день те деньги взято. Платил крестьянин Пахомка Иванов сын Попов.

Церковь Воскресение Христово в Глазуновской волости на погосте. Дани вдвое рубль семнатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда две гривны. И марта в 22 день те деньги взято. Платил Пахомка Иванов сын Попов.

(Л. 619) Церковь Преображение Господне на погосте на реке на Виге. Дани вдвое рубль четыре алтына четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И марта в 22 день те деньги взято. Платил крестьянин Матюшка Сергеев.

В Окологородной волости

Церковь архистратига Михаила в селе Михайловском. Дани вдвое рубль четыре алтына четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны.

(Л. 619 об.) Мирохановской стан

Церковь Живоначальные Троицы на погосте. Дани вдвое рубль два алтына, десятильничих и заезда две гривны. И августа в 24 день те деньги взято. Платил Чюдова монастыря[11] черной поп Феодосей.

Церковь Николы Чюдотворца в Понизовской волости. Дани вдвое три рубли дватцать четыре алтына, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Успения Пречистые Богородицы в Заболотцкой волости в Сенной на погосте. Дани вдвое два рубли дватцать один алтын две деньги, десятильничих и заезда две гривны. И декабря в 24 день те деньги взято. Платил максимовской поп Матвей.

(Л. 620) Церковь Воскресение Христово в Заболотцкой волости. Дани вдвое рубль девятнатцать алтын, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Успение Пречистые Богородицы на Чермховце на погосте. Дани вдвое рубль восмь алтын две деньги, десятильничих и заезда две гривны. И июля в 9 день те деньги взято. Платил ис села Пушкина никольской поп Иван.

Церковь Воскресение Христово на Маравище. Дани вдвое рубль дватцать семь алтын две деньги, десятильничих и заезда две гривны. И марта в 31 день те деньги взято. Платил сотник московских стрельцов Воин Глазатой.

(Л. 620 об.) Церковь Николы Чюдотворца на реке на Ноле в Березовском десятке на погосте. Дани вдвое три рубли восмь алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Пречистые Богородицы Ризположение в Понизовской волости Герасимовы пустыни. Дани вдвое два рубли восмь алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И февраля в 18 день те деньги взято. Платил вдовы Яковлевской жены Волкова Овдотьин крестьянин Тишка Уваров.

Церковь святой Софьи в Валуевской волости на погосте. Дани вдвое дватцать шесть алтын две деньги, десятильничих и заезда две гривны. И февраля (Л. 621) в 7 день те деньги взято. Платил Якова Васильевича Колтовсково человек Ондрей Матвеев.

Церковь Николы Чюдотворца на Ворку. Дани вдвое рубль один алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И генваря в 14 день те деньги взято. Платил Васильев крестьянин Пушкина Захарка Игнатьев.

Церковь Введение Пречистые Богородицы на реке на Ненше на помещикове земле Григорья Майкова. Дани вдвое рубль десять алтын, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь святого пророка Ильи Великие пустыни на погосте. Дани вдвое два рубли семь алтын, десятильничих и заезда две гривны. И августа в 18 день те деньги взято. Платил Городецкого монастыря[12] строитель Деонисей.

(Л. 621 об.) Церковь святого мученика Дмитрея Селунского в Татаурове на реке на Вохтоме на погосте. Дани вдвое рубль пять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И февраля в 14 день те деньги взято. Платил тое ж церкви поп Гаврило.

Церковь Живоначальные Троицы в Федкове слободке на погосте. Дани вдвое два рубли шесть алтын, десятильничих и заезда две гривны. И февраля в 9 день те деньги взято. Платил князь Фомин крестьянин Мезецкова Огафонко Жилин.

Церковь Пречистые Богородицы Верхние пустыни. Дани вдвое три рубли двацать четыре алтына, десятильничих и заезда две гривны. И генваря в 26 день те деньги взято. Платил деньги Матвея Хвостова крестьянин Осташко Федоров.

(Л. 622) Церковь Рожество Пречистые Богородицы в Валуевской волости. Дани вдвое рубль четырнацать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Богоявление Господне в Чюхломской осаде. Дани вдвое дватцать четыре алтына четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны.

Соль Галицкая

Церковь Воскресение Христово на посаде. Дани вдвое два рубли пятнатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда две (Л. 622 об.) гривны. И февраля в 3 день те деньги взято. Платил Солдовсково монастыря[13] игумен Герасим.

Церковь Николы Чюдотворца на посаде. Дани вдвое четыре рубли, десятильничих и заезда две гривны. И июня в 14 день те деньги взято. Платил усолец посацкой человек Ондрюшка Никитин.

Церковь святых страстотерпцов Бориса и Глеба на посаде. Дани вдвое рубль семнатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И генваря в 18 день те деньги взято. Платил Гавриловской слободы, что на Поганом пруде, поп Иван.

Церковь Николы Чюдотворца в Усольской осаде в Корцове раменье. Дани вдвое три рубли один алтын две деньги, десятиль (Л. 623) ничих и заезда две гривны. И декабря в 26 день те деньги взято. Платил боярони Ульяны Федоровны Семеновы жены Васильевича Головина человек Лукьян Доморатцкой.

Церковь святого мученика Георгия на реке на Солде Холмишареве на погосте. Дани вдвое рубль дватцать восмь алтын, десятильничих и заезда две гривны. И генваря в 18 день те деньги взято. Платил Гавриловской слободы, что на Поганом пруде, поп Иван.

Церковь святого мученика Дмитрея Жиленские волости. Дани вдвое два рубли осьмнатцать алтын, десятильничих и заезда две гривны. И февраля в 3 день те деньги взято. Платил Солдовсково монастыря игумен Герасим.

Церковь Николы Чюдотворца Жиленские волости на погосте. Дани вдвое двацать восмь (Л. 623 об.) алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И февраля в 6 день те деньги взято. Платил Солдовсково монастыря игумен Герасим.

Церковь Успение Пречистые Богородицы особняк монастырь в Содольской волости на реке на Солде. Дани вдвое два рубли пять алтын, десятильничих и заезда две гривны. И февраля в 3 день те деньги взято. Платил Солдовсково монастыря игумен Герасим.

Церковь Преображение Спасово на реке на Воче в монастыре Александровские пустыни[14]. Дани вдвое семнатцать алтын, десятильничих и заезда две гривны.

(Л. 624) Церковь Живоначальные Троицы в селе Троецком. Дани вдвое два рубли тритцать два алтына две деньги, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Николы Чюдотворца Окологородной волости в Верхновье на реке на Костроме на погосте. Дани вдвое три рубли тринатцать алтын, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь святые мученицы Парасковьи, нарицаемые Пятницы, в Вотцкой волости. Дани вдвое рубль девятнатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И марта в 11 день те деньги взято. (Л. 624 об.) Платил князь Григорья Ондреевича Ховансково крестьянин Замятенка Харламов.

Церковь святого пророка Ильи Высокосельские волости. Дани вдвое два рубли четыре алтына четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И августа в 8 день те деньги взято. Платил Федора Телепнева крестьянин Тараско Иванов.

Церковь Благовещение Пречистые Богородицы в Судае на посаде. Дани вдвое три рубли шеснатцать алтын, десятильничих и заезда две гривны. И генваря в 1 день те деньги взято. Платил тое ж церкви поп Игнатей.

Церковь Преображение Господне в Судайской осаде в Шартановской волости. Дани вдвое рубль четырнацать алтын, десятильничих (Л. 625) и заезда две гривны.

Церковь Николы Чюдотворца Вохтомские волости на погосте. Дани вдвое рубль тритцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И генваря в 27 день те деньги взято. Платил князь Олексеев крестьянин Долгорукова Вахрушка Дубровин.

Церковь Рожество Христово Вотцкой волости на погосте. Дани вдвое дватцать алтын, десятильничих и заезда две гривны.

(Л. 625 об.) Парфеньевская осада

Церковь Николы Чюдотворца в Бушневской волости в вотчине Томила Луговского. Дани вдвое рубль дватцать четыре алтына две деньги, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Николы Чюдотворца в Арсеньеве слободке на погосте. Дани вдвое тритцать один алтын, десятильничих и заезда две гривны. И генваря в 15 день те деньги взято. Платил Грегорьев человек Горихвостова Иван Кобелев.

Церковь Николы Чюдотворца в Калинской волости. Дани вдвое дватцать пять алтын две деньги, десятильничих и заезда (Л. 626) две гривны.

Церковь Введение Пречистые Богородицы в Калининской волости на погосте. Дани вдвое три рубли, десятильничих и заезда две гривны. И февраля в 22 день те деньги взято. Платил Парфеньевской волости никольской поп Василей.

Церковь Пречистые Богородицы Ризположения в Парфеньеве. Дани вдвое рубль восмь алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И февраля в 24 день те деньги взято. Платил Паисьина монастыря келарь старец Иоаким.

Церковь Успение Пречистые Богородицы в Немской волости. Дани вдвое рубль тринатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда (Л. 626 об.) две гривны. И марта в 23 день те деньги взято. Платил Еремей Михиев.

Церковь Дмитрея Селунского на погосте. Дани вдвое дватцать семь алтын, десятильничих и заезда две гривны. И марта в 16 день те деньги…[15] Платил Иван Мядынцов.

Церковь Николы Чюдотворца в Парфеньевской волости на погосте. Дани вдвое два рубли двенатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И февраля в 22 день те деньги взято. Платил тое ж церкви поп Василей.

Церковь преподобного Ефрема в Парфеньевской волости. Дани вдвое два рубли двенатцать алтын, десятильничих и заез (Л. 627) да две гривны. И генваря в 27 день те деньги взято. Платил Аристов крестьянин Фамендина Трофимко Лукоянов.

Унежские осады

Церковь святого пророка Ильи в Шарицкой волости. Дани вдвое дватцать девять алтын две деньги, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Николы Чюдотворца в Котнишеве на погосте. Дани вдвое два рубли шеснатцать алтын, десятильничих и заезда две гривны.

(Л. 627 об.) Церковь святых мученик Фрола и Лавра в Шенбольской волости. Дани вдвое три рубли дватцать четыре алтына две деньги, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Воскресение Христово в Шенбольской волости. Дани вдвое четыре рубли пятнацать алтын, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Николы Чюдотворца в Доровской волости. Дани вдвое три рубли тритцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны.

(Л. 628) Церковь Иванна Богослова в Шарицкой волости в селе Богословском. Дани вдвое рубль четырнатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Николы Чюдотворца в Неской волости. Дани вдвое три рубли тритцать один алтын, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Покров Святеи Богородицы в Неской волости в вотчине боярина Федора Ивановича Шереметьева. Дани вдвое три рубли тринатцать алтын, десятильничих и заезда две гривны.

(Л. 628 об.) Церковь Воскресение Христово Унежские осады устье реки. Дани вдвое дватцать семь алтын, десятильничих и заезда две гривны. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил боярина Федора Ивановича Шереметева человек мурза Милютин.

Церковь Фрола и Лавра в монастыре Макария Желтовоцкого. Дани вдвое двацать шесть алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И февраля в 18 день те деньги взято. Платил Унженского монастыря слушка Никита Федоров.

Церковь Живоначальные Троицы в Салтановской волости. Дани вдвое четыре рубли дватцать три алтына две деньги, десятильничих и заезда две гривны.

(Л. 629) Церковь Вознесение Господне в Понизовской волости. Дани вдвое два рубли двацать шесть алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны.

Уньжа

Церковь Воскресение Христово на посаде. Дани вдвое рубль девять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Николы Чюдотворца Верховские волости в вотчине боярина Ивана Никитича Романова на погосте. Дани вдвое рубль четыре деньги, десятильничих и заезда (Л. 629 об.) две гривны. И генваря в 15 день те деньги взято. Платил Никиты Ивановича Романова крестьянин Богдашка Микитин.

Церковь Георгия страстотерпца. Дани вдвое рубль семнатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда две гривны. И генваря в 15 день те деньги взято. Платил Богдашко Микитин.

Церковь Преображение Господне в Верховской волости. Дани вдвое рубль пятнацать алтын, десятильничих и заезда две гривны. И генваря в 15 день те деньги взято. Платил Богдашко Никитин.

Церковь Анофрея святого в Верховской волости в вотчине боярина Ивана Никитича Романова. Дани вдвое рубль дватцать три алтына, десятильничих и заезда две грив (Л. 630) ны.

Церковь святого мученика Дмитрея вниз по реке по Ветлуге. Дани вдвое рубль тритцать два алтына две деньги, десятильничих и заезда две гривны. И марта в 23 день те деньги взято. Платил князь Семенов человек Петровича Львова Семен Севергин.

Церковь Николы Чюдотворца на Ветлуге на бакех. Дани вдвое рубль шесть алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И марта в 23 день те деньги взято. Платил князь Семенов человек Петровича Львова Семен Севергин.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы на Ветлуге на валу. Дани вдвое рубль шесть алтын (Л. 630 об.) две деньги, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Николы Чюдотворца на речке на Нужне. Дани вдвое двенатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Живоначальные Троицы на речке на Нужне. Дани вдвое пятнатцать алтын, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Вознесение Господне на реке на Ветлуге в Воскресенском стану на Вятцкой до (Л. 631) роге. Дани вдвое тритцать алтын, десятильничих и заезда две гривны. И февраля в 1 день те деньги взято. Платил дьяка Суренина Тороканова человек Василей Зверев.

Церковь Воскресение Христово на реке на Ветлуге на Вятцкой дороге. Дани вдвое пятнатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Николы Чюдотворца на Ветлуге в Троецком стану. Дани вдвое дватцать алтын, десятильничих и заезда две гривны. И генваря в 14 день те деньги взято. Платил боярина Федора Ивановича Шереметева крестьянин Пятунка Васильев.

Церковь Живоначальные Троицы на Ветлуге в Троецком стану. Дани вдвое три (Л. 631 об.) натцать алтын, десятильничих и заезда две гривны. И генваря в 14 день те деньги взято. Платил боярина Федора Ивановича Шереметьева крестьянин Пятунка Васильев.

Церковь Николы Чюдотворца на Ветлуге в Богородицком стану на Шанге. Дани вдвое дватцать восмь алтын, десятильничих и заезда две гривны. И марта в 31 день те деньги взято. Платил тое ж церкви поп Игнатей.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы на Ветлуге в Богородицком стану. Дани вдвое дватцать семь алтын две деньги, десятильничих и заезда две гривны. И марта в 31 день те деньги взято. Платил тое ж церкви поп Никита.

Церковь Николы Чюдотворца на Ветлуге на Шан (Л. 632) ском городище. Дани вдвое рубль семнатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И генваря в 5 день те деньги взято. Платил Матвея Зубова человек Ондрей Назаров.

Церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня на реке на Ветлуге. Дани вдвое двацать четыре алтына две деньги, десятильничих и заезда две гривны. И марта в 3 день те деньги взято. Платил боярина князя Юрья Андреевича Ситцкаво человек Еремей Замятин.

Церковь Георгия страстотерпца на Ветлуге. Дани вдвое тринатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда две гривны. И декабря в 18 день те деньги взято. Платил князь Михайло княж Костентинов сын Лукомский.

(Л. 632 об.) Кологрив

Церковь Николы Чюдотворца Межские волости в Кропачеве слободке. Дани вдвое дватцать два алтына, десятильничих и заезда две гривны. И генваря в 27 день те деньги взято. Платил Тимофеев человек Бутурлина Савка Сухаров.

Церковь Анофрея Великого в Кичильской волости. Дани вдвое четыре рубли девятнацать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И февраля в 24 день те деньги взято. Платил Юрьев человек Кудрявцова Ивашко Овдокимов.

Церковь Николы Чюдотворца в Лешенские волости. Дани вдвое четыре рубли осьмнатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И фев (Л. 633[16]) раля в 25 день те деньги взято. Платил Васильев крестьянин Нарышкина Васька Дмитреев.

Церковь Успение Пречистые в Пенежской волости. Дани вдвое девятнацать алтын две деньги, десятильничих и заезда две гривны. И февраля в 28 день те деньги взято. Платил Андреев человек Загрязского Мишка Степанов.

В Кологриве ж на посаде

Церковь Афонасия Афонского. Дани вдвое четыре рубли двенатцать алтын, десятильничих и заезда две гривны. И февраля в 25 день те деньги взято. Платил Васильев крестьянин Нарышкина Васька Дмитреев.

Церковь Успение Пречистые Богородицы в Турдеевской (Л. 633 об.) волости. Дани вдвое рубль двацать два алтына две деньги, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Преображение Господне, что было в вотчине княгини Ирины Мстисловской, а ныне за окольничим за Степаном Матвеевичем Проестевым на реке на Ветлуге. Дани вдвое одиннатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И генваря в 15 день те деньги взято. Платил окольничево Степана Матвеевича Проестева человек Иван Васильев.

Церковь Воскресение Христово Усольские осады в Агутиной слободке. Дани вдвое две гривны, заезда два алтына, кормовая[17] две гривны. И февраля в 3 день те деньги взято. Платил Солдовской игумен Герасим.

(Л. 634) Церковь Николы Чюдотворца в Важском уезде в Агапитове пустыни[18]. Дани вдвое шеснатцать алтын четыре деньги. И марта в 1 день те деньги взято. Платил старец Еуфимей.

Церковь Успение Пречистые Богородицы в Нижнем Березовце на реке на Костроме. Дани вдвое дватцать девять алтын, десятильничих и заезда две гривны. И февраля в 6 день те деньги взято. Платил Солдовсково монастыря игумен Герасим.

Церковь Покрова Пречистые Богородицы в Коренской волости в поместье Артемья Готовцова в селе Микульском. Дани вдвое четыре алтына.

Церковь преподобного Макария на Ветлуге. (Л. 634 об.) Дани вдвое дватцать пять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И генваря в 15 день те деньги взято. Платил окольничево Степана Матвеевича Проестева человек Иван Васильев.

Церковь Петра митрополита в Одноушеве. Дани вдвое девять денег, десятильничих и заезда два алтына.

Церковь святого мученика Георгия в Ликурской волости. Дани вдвое четырнатцать алтын, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Георгия святого Ветлуские волости Вятцкие дороги на валу в вотчине (Л. 635) боярина князя Алексея Михайловича Львова. Дани вдвое восмь алтын, десятильничих и заезда две гривны. И генваря в 3 день те деньги взято. Платил дьяка Суренина Тороканова человек Васька Зверев.

Церковь святые мученицы Варвары в Конявинской волости Городетцкого монастыря. Дани вдвое рубль дватцать девять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Рожество Христово на Ветлуге в Троецком стану. Дани вдвое дватцать семь алтын, десятильничих и заезда две гривны. И марта в 31 день те деньги взято. Платил тое ж церкви поп Федор.

(Л. 635 об.) Соли Галицкие с оброчных бобылей, которые живут на государеве патриархове десятильничием месте, с Ывашка Фомина, с Ывашка Васильева, с Титка Федотова, с Куземки Июдина, с Богдашка Деева, с Сеньки Рудамета. Всего со шти дворов оброку рубль осьмнатцать алтын.

(Л. 636) Неокладные денежные доходы

Декабря в 24 день церкви Успения Пречистые Богородицы, что в Заболотцкой волости в Сенной, по книгам за рукою попа Григорья венешных пошлин нынешняго 1640/41 году с пяти отроков двенацать алтын три деньги взято. Платил максимовской поп Матвей.

Декабря в 26 день церкви Николы Чюдотворца Усольские осады Корцова раменья по книгам попа Евтифея венешных пошлин нынешняго 1640/41 году с четырех отроков да з двоеженца четырнацать алтын три деньги взято. Платил Лукьян Доморацкой.

Декабря в 31 день церкви святого (Л. 636 об.) мученика Трифона Ватеева стану по книгам за рукою попа Савы венешных пошлин прошлаго 1639/40 году с отрока да з двоеженца семь алтын взято. Платил Олексей Брюхов.

Генваря в 1 день церкви Благовещения Пречистые Богородицы, что в Судае на посаде, по книгам за рукою попа Игнатья венешных пошлин прошлаго 1639/40 году с трех отроков семь алтын три деньги, да нынешняго 1640/41 году с четырех отроков, да с похоронной тринацать алтын две деньги взято. Платил поп Игнатей.

Генваря в 5 день церкви Николы Чюдотворца на Шанском городище по книгам за рукою попа Андрея венешных пошлин прошлаго 1639/40 году с пяти отроков, да с четырех (Л. 637) двоеженцов, да с троеженца, да с дву похоронных. Всего рубль десять алтын две деньги взято. Платил Матвея Зубова человек Ондрей Назарьев.

Генваря в 14 день церкви Николы Чюдотворца, что на Ветлуге, по книгам венечных пошлин прошлого 1639/40 году с четырех отроков десять алтын, да нынешнего 1640/41 году с отрока два алтына три деньги взято.

Того ж дни церкви Живоначальные Троицы, что на Ветлуге, по книгам венечных пошлин прошлого 1639/40 году с пяти отроков двенатцать алтын три деньги, да нынешнего 1640/41 году с дву отроков пять алтын взято. Платил с обеих церквей боярина Федора Ивановича Шереметьева крестьянин Пятунка Васильев.

(Л. 637 об.) Генваря в 15 день церкви Преображения Спасова на реке на Ветлуге окольничево Степана Матвеевича Проестева по книгам попа Федора венечных пошлин нынешняго 1640/41 году с дву отроков, с одной похоронной восмь алтын две деньги взято. Платил окольничево Степана Матвеевича Проестева человек Иван Сунев.

Того ж дни церкви Благовещения Пречистые Богородицы, что в Погарской волости, по росписи венечных пошлин прошлого 1638/39 году с одново отрока два алтына три деньги, да нынешнего 1640/41 году с дву отроков пять алтын взято. Платил.

Того ж дни церкви Николы Чюдотворца, что в Верховской волости, по книгам (Л. 638) венечных пошлин прошлого 1639/40 году с осьми отроков, да с двоеженца дватцать четыре алтына три деньги взято. Платил Никиты Ивановича Романова крестьянин Богдашко Никитин.

Того ж дни церкви Георгия страстотерпца, что в Верховской волости, по книгам венечных пошлин прошлого 1639/40 году с пяти отроков, с дву двоеженцов дватцать один алтын три деньги взято. Платил Богдашко Никитин.

Того ж дни церкви Преображения Спасова, что в Верховской волости по книгам венечных пошлин прошлого 1639/40 году с десяти отроков дватцать пять алтын взято. Платил Богдашко Никитин.

(Л. 638 об.) Того ж дни церкви Николы Чюдотворца, что в Арсеньеве слободке, по росписи венечных пошлин прошлого 1639/40 году с дву отроков пять алтын да нынешнего 1640/41 году с отрока полтретья алтына взято. Платил Григорьев человек Горихвостова Иван Кобелев.

Генваря в 16 день церкви Успения Пречистые Богородицы, что в Турдеевской волости, по росписи венечных пошлин прошлого 1639/40 году с дву отроков пять алтын взято. Платил Иванов человек Шапилова Елизарко Григорьев.

Генваря в 18 день церкви Бориса и Глеба, что у Соли на посаде, по книгам венечных пошлин нынешнего 1640/41 году с отрока да с двоеженца (Л. 639) семь алтын взято. Платил Гавриловской слободы архангельской поп Иван.

Того ж дни церкви Георгия страстотерпца, что на…[19] по книгам венечных пошлин прошлого 1639/40 году с трех отроков, да с двоеженца двенатцать алтын, да нынешнего 1640/41 году с дву отроков пять алтын взято. Платил архангельской же поп Иван.

Генваря в 26 день церкви Пречистые Богородицы Верхние пустыни по книгам за рукою попа Аврамья венешных пошлин нынешнего 1640/41 году з дву отроков пять алтын взято. Платил Матвея Хвостова крестьянин Осташко Федоров.

Генваря в 27 день церкви преподобного (Л. 639 об.) Ефрема, что в Парфеньеве, по книгам венечных пошлин прошлого 1639/40 году с отрока два алтына три деньги, нынешнего 1640/41 году с дву отроков пять алтын взято. Платил Аристов крестьянин Фамендина Трофимко Дуноряков.

Того ж дни церкви Николы Чюдотворца в Охтомской волости по книгам венечных пошлин прошлого 1639/40 году с отрока два алтына три деньги взято. Платил крестьянин Вахрушка Дубровин.

Февраля в 1 день по книгам за рукою попа Семиона венешных пошлин прошлого 1639/40 году с четырех отроков, да з двоеженца четырнацать алтын три деньги взято. Платил дьяка Суренина Тороканова человек Ва (Л. 640) силей Зверев церкви Вознесения Господня, что на Ветлуге на Вятцкой дороге.

Февраля в 2 день церкви Успения Пречистые Богородицы Неские волости по книгам за рукою попа Ивана венешных пошлин прошлого 1639/40 году с четырех отроков десять алтын взято. Платил Еремей Михнев.

Того ж дни церкви Покрова Пречистые Богородицы Пемсково стану по книгам за руками попа Захарья нынешнего 1640/41 году с трех отроков семь алтын три деньги…[20] Платил Федора Зиновьева человек Ивашко Крюков.

Февраля в 3 день церкви святого мученика Дмитрея, что в Жилинской волости, по книгам за рукою попа (Л. 640 об.) Нефедья венешных пошлин прошлого 1639/40 году с четырех отроков десять алтын да нынешнего 1640/41 году с пяти отроков двенатцать алтын три деньги взято. Платил Солдовсково монастыря игумен Герасим.

Того ж дни церкви Успения Пречистые Богородицы, что в Солдовской волости, по книгам попа Симона венешных пошлин прошлого 1639/40 году с дву отроков пять алтын да нынешнего 1640/41 году с трех отроков семь алтын три деньги взято. Платил игумен Герасим.

Да той же церкви Успения Пречистые Богородицы прошлаго 1639/40 году з дву отроков пять алтын взято.

Того ж дни церкви Воскресения Христова, что на посаде, по книгам за рукою попа Герасима венешных пошлин прошлого 1639/40 году (Л. 641) с отрока полтретья алтына да нынешнего 1640/41 году з дву отроков пять алтын взято. Платил игумен Герасим.

Того ж дни церкви Воскресения Христова Усольские осады, что в Агутиной слободке, по книгам за рукою попа Офонасья венешных пошлин прошлого 1639/40 году с отрока, да нынешнего 1640/41 году с отрока ж. Обоево з дву отроков пять алтын взято. Платил игумен Герасим.

Февраля в 5 день церкви Воскресения Христова Унежские осады с Усны реки по росписи попа Смирново венечных пошлин нынешнего 1640/41 году с четырех отроков, да с дву двоеженцов девятнатцать алтын взято. Платил боярина Федора Ивановича Шереметьева человек мурза Милютин.

(Л. 641 об.) Февраля в 6 день церкви Успения Пречистые Богородицы, что в Нижнем Березовце на реке на Костроме[21], по книгам за рукою попа Гаврила венешных пошлин прошлого 1639/40 году з дву отроков, да з двоеженца девять алтын три деньги взято. Платил игумен Герасим.

Того ж дни церкви Николы Чюдотворца Жилинские волости по книгам попа Григорья венешных пошлин прошлого 1639/40 году с отрока полтретья алтына взято. Платил игумен Герасим.

Февраля в 14 день церкви святого мученика Дмитрея, что в Татаурове, по книгам венечных пошлин 1638/39 году с одново отрока два алтына три деньги, 1639/40 году с дву отроков пять алтын, да нынешнего 1640/41 году с отрока, да с двое (Л. 642) женца семь алтын взято. Платил тое ж церкви поп Гаврило.

Февраля в 18 день церкви Флора и Лавра, что в монастыре Макария Желтовоцкого, по книгам венечных пошлин прошлого 1639/40 году с дву отроков, да с двоеженца девять алтын три деньги, да нынешнего 1640/41 году с отрока два алтына три деньги взято. Платил Унежского монастыря слуга Никита Федоров.

Того ж дни церкви Ризположения, что в Понизовской волости, по книгам венечных пошлин нынешнего 1640/41 году с дву отроков да з двоеженца девять алтын три деньги взято. Платил крестьянин Мишка Уваров.

Февраля в 22 день церкви Николы (Л. 642 об.) Чюдотворца в Парфеньевской волости на погосте попа Трофима за его рукою венечных пошлин нынешнего 1640/41 году с трех отроков семь алтын три деньги взято. Платил тое ж церкви другой поп Василей.

Того ж дни церкви Введения Пречистые Богородицы в Калининской волости на погосте попа Григорья венечных пошлин прошлого 1639/40 году с дву отроков пять алтын да нынешнего 1640/41 году з дву ж отроков пять алтын взято. Платил Парфеньевские волости никольской поп Василей.

Февраля в 24 день церкви Анофрея Великого в Кичинской волости по книгам попа Ивана венечных пошлин нынешнего (Л. 643) 1640/41 году с четырех отроков десять алтын взято. Платил Юрьев человек Кудрявцова Ивашко Овдокимов.

Того ж дни церкви Ризположения Пречистые Богородицы попа Ивана венечных пошлин прошлого 1639/40 году с отрока два алтына три деньги, да нынешнего 1640/41 году с дву отроков пять алтын взято. Платил Паисьина монастыря келарь старец Иоаким.

Февраля в 25 день церкви Николы Чюдотворца в Илешевские волости попа Иосифа с четырех отроков десять алтын взято нынешнего 1640/41 году. Платил Васильев человек Нарышкина Васька Дмитреев.

Того ж дни церкви Анофрея Великаго (Л. 643 об.) в Кичинской волости попа Бориса венечных пошлин прошлого 1639/40 году з дву отроков пять алтын да нынешнего 1640/41 году с трех отроков семь алтын три деньги взято. Платил Васильев крестьянин Нарышкина Васька Дмитреев.

Февраля в 26 день церкви благоверного царя Костянинтина, что Галиче на посаде, по книгам за рукою попов Лариона да Осифа прошлого 1639/40 году с отрока да с двоеженца семь алтын. Да нынешнего 1640/41 году со шти отроков, да с двоеженца, да с похоронной дватцать два алтына пять денег. Обоево двацать девять алтын пять денег взято.

Февраля в 28 день церкви Успения (Л. 644) Пречистые Богородицы в Пенежской волости венечных пошлин прошлого 1639/40 году с одного отрока два алтына три деньги взято. Платил Андреев человек Загрязского Мишка Степанов.

Марта в 1 день церкви Николы Чюдотворца Важсково уезду Агапитовы пустыни по книгам попа Емельяна венешных пошлин прошлаго 1639/40 году с отрока полтретья алтына. Да нынешняго 1640/41 году с отрока да з двоеженца семь алтын. Обоево девять алтын три деньги взято. Платил старец Еуфимей.

Марта в 3 день церкви Воздвижения Честнаго Креста Господня, что на реке на Ветлуге, по росписи попа Еувмения венешных (Л. 644 об.) пошлин нынешняго 1640/41 году с дву отроков да з двоеженца девять алтын три деньги взято.

Марта в 11 день церкви святые мученицы Паросковьи, что в Вотцкой волости, по книгам за рукою попов Василья да Гаврила венешных пошлин прошлого 1638/39 году с трех отроков семь алтын три деньги. Да прошлаго ж 1639/40 году с трех же отроков семь же алтын три деньги. Да нынешняго 1640/41 году с отрока полтретья алтына. Обоево семнацать алтын три деньги взято. Платил князь Григорья Ондреевича Ховансково крестьянин Замятенка Харламов.

(Л. 645) Марта в 16 день церкви Николы Чюдотворца, что в Теприновском стану, по книгам венечных пошлин нынешняго 1640/41 году с отрока полтретья алтына взято. Платил Иван Ларионов.

Марта в 22 день церкви Преображения Спасова, что в Глазуновской волости, по книгам венечных пошлин нынешняго 1640/41 году с четырех отроков десять алтын взято. Платил Пахомка Иванов.

Того ж дни церкви Преображения Спасова, что на Виге, по книгам венечных пошлин нынешняго 1640/41 году з дву отроков пять алтын взято. Платил Матюшка Сергеев.

Того ж дни церкви Воскресения Христова, что в Глазуновской волости, по книгам (Л. 645 об.) венечных пошлин нынешняго 1640/41 году с семи отроков семнатцать алтын три деньги взято. Платил Пахомка Иванов сын Попов.

Марта в 23 день церкви Успения Пречистые Богородицы, что в Ненской волости, по книгам венечных пошлин нынешняго 1640/41 году с трех отроков семь алтын три деньги взято. Платил Еремей Михиев.

Того ж дни церкви Дмитрея Селунского, что вниз по реке по Ветлуге, по книгам венечных пошлин нынешняго 1640/41 году с трех отроков семь алтын три деньги взято. Платил Семен Севергин.

Того ж дни церкви Николы Чюдотворца, что на бакех, по книгам венечных пошлин нынешняго 1640/41 году с трех отроков семь алтын три деньги взято. Платил Семен Севергин.

(Л. 646) Марта в 24 день по книгам збору десятильника Ивана Мядынцова да поповских старост – воскресенского попа Василья да рожественского попа Исидора – неокладных денежных доходов венечных пошлин прошлого 1639/40 году с семинатцати отроков, с одново двоеженца, с дву перехожих рубль дватцать алтын две деньги. Да нынешняго 1640/41 году сентября с 3-го числа да февраля по 23-е число нынешнего ж 1640/41 году со ста с тритцати с семи отроков, с дватцати с пяти двоеженцов, с трех троеженцов, с осьминатцати похоронных и перехожих, с одной почеревой пятнатцать рублев осьмнатцать алтын три деньги, да с судных дел и с духовной пошлин пять рублев дватцать алтын две деньги. И всего неокладных денежных доходов прошлого 1639/40 и нынешнего 1640/41 году (Л. 646 об.) дватцать два рубли дватцать шесть алтын три деньги взято. Платил деньги десятильник Иван Мядынцов.

Марта в 29 день церкви богоотец Иоакима и Анны по книгам венечных пошлин прошлого 1639/40 году с дву отроков пять алтын. Да нынешняго 1640/41 году з дву ж отроков пять алтын взято. Платил Иванов человек Перелешина Гришка Офонасьев.

Марта в 31 день церкви Воскресения Христова, что на Муровище, по книгам венечных пошлин прошлого 1639/40 году с дву отроков пять алтын. Да нынешняго 1640/41 году с трех отроков семь алтын три деньги взято. Платил Воин Глазатой.

Того ж дни Рожества Пречистые Богородицы, что в Богородицком стану, по книгам венечных (Л. 647) пошлин прошлого 1639/40 году со шти отроков пятнатцать алтын взято. Платил поп Никита.

Того ж дни церкви Николы Чюдотворца, что на Шанге, по книгам венечных пошлин прошлого 1639/40 году с четырех отроков да с двоеженца четырнатцать алтын три деньги взято. Платил поп Игнатей.

Того ж дни церкви Рожества Христова, что[22] в Троецком стану, по книгам венечных пошлин прошлого 1639/40 году с отрока два алтына три деньги. Да нынешняго 1640/41 году с дву отроков да с двоеженца девять алтын три деньги взято. Платил поп Федор.

Апреля в 9 день церкви Живоначальные Троицы, что в Федкове слободке, венечных пошлин нынешняго 1640/41 году с дву отроков пять алтын взято. Платил Агафонко Жилин.

(Л. 647 об.) Июня в 7 день церкви Живоначальные Троицы Салтановские волости по книгам за рукою попа Козьмы венечных пошлин прошлого 1639/40 году с пяти отроков двенацеть алтын три деньги взято. Платил Тимофея Измайлова человек Перфирей Шибаев.

Июня в 14 день церкви Николы Чюдотворца, что у Соли на посаде, по книгам венечных пошлин прошлого 1639/40 году с дву отроков пять алтын. Да нынешняго 1640/41 году с дву отроков да с двоеженца девять алтын три деньги взято. Платил усолец посадцкой человек Ондрюшка Никитин.

Июля в 13 день церкви Николы Чюдотворца, что на Мокром, по росписи венечных (Л. 648) пошлин прошлого 1639/40 году с дву отроков пять алтын. Да нынешняго 1640/41 году с одново отрока два алтына три деньги взято. Платил Сергей Ларионов.

Августа в 8 день церкви святого пророка Ильи Высокосельские волости по книгам за рукою попа Василья венешных пошлин прошлого 1639/40 году з дву отроков пять алтын. Да нынешняго 1640/41 году з четырех отроков десять алтын. Обоево пятнацать алтын взято. Платил Федора Телепнева крестьянин Тараско Иванов.

Августа в 14 день церкви Рожества Пречистые Богородицы, что в Попковской волости, по книгам венечных пошлин прошлого 1639/40 году с одново отрока полтретья алтына. Да нынешняго 1640/41 году с дву отроков да с двоеженца (Л. 648 об.) девять алтын три деньги взято. Платил Иванов человек Сытина Петрушка Васильев.

Августа в 18 день церкви Ильи пророка Великие пустыни на погосте по росписи венечных пошлин нынешняго 1640/41 году с четырех отроков, с трех двоеженцов дватцать три алтына три деньги взято. Платил Городецкого монастыря строитель Деонисей.

Августа в 24 день церкви Живоначальные Троицы, что на погосте Мирохановские волости, по росписи за рукою попа Игнатья венешных пошлин прошлаго 1639/40 году и нынешняго 1640/41 году з дву отроков пять алтын взято. Платил Чюдова монастыря черной поп Феодосей.

(Л. 649) Августа в 31 день из Галича збору по книгам старост поповских и за их руками неокладных денежных доходов венешных пошлин нынешняго 1640/41 году февраля з 23-го числа с сорока отроков три рубли, з девятинатцати двоеженцов два рубли осьмнатцать алтын пять денег, с четырнацати новоявленных, и перехожих, и похоронных рубль тринацать алтын две деньги, явочных от обеден три деньги, да судново дела пошлин, и пересуду рубль десять денег. И всего неокладных доходов восмь рублев три деньги взято. Платил деньги староста поповской воскресенской поп Василей.

(Л. 657[23]) Десятина Белозерская и Пошехонская[24]

Церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня в Ворзомской волости сельцо. Дани восмь алтын две деньги, десятильничих и заезда три алтына. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поповской пятницкой поп Семион.

Церковь Николы Чюдотворца в Лютине. Дани два алтына, десятильничих четыре деньги, заезда три деньги. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поповской пятницкой поп Семион.

Церковь святые мученицы Пятницы на Мондоме. Дани четыре алтына, десятильничих и заезда шесть денег. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поповской пятницкой поп Семион.

(Л. 657 об.) Церковь Николы Чюдотворца в Мондре. Дани пять алтын, десятильничих и заезда три алтына. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня в селе Ухтомском Покровского девича монастыря из Суздаля[25]. Дани четыре алтына, десятильничих и заезда четыре алтына. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Живоначальные Троицы в Боровской волости Липинского борку. Дани шесть алтын четыре деньги, десятильничих и заезда два алтына три деньги. И марта в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

(Л. 658) Церковь святого пророка Ильи в Ухтомярской волости. Дани три алтына две деньги, десятильничих и заезда четыре алтына две деньги. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Успение Пречистые Богородицы в Алдапольской волости на Удозере. Дани четыре алтына три деньги, десятильничих и заезда два алтына четыре деньги. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Козьмы и Домьяна в Маексе. Дани девять денег, десятильничих и заезда девять денег. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы в патриарше (Л. 658 об.) вотчине в Чютце. Дани три алтына две деньги, десятильничих два алтына три деньги. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Преображение Спасово в Шанской волости. Дани четыре алтына, десятильничих и заезда девять денег. И июня в 11 день те деньги взято. Платил Троицы Сергиева монастыря[26] черной поп Иосиф.

Церковь святого пророка Ильи в Шанской волости. Дани семь алтын четыре деньги, десятильничих и заезда три алтына пять денег. И июня в 11 день те деньги взято. Платил Троицы Сергиева монастыря черной поп Иосиф.

Церковь святого пророка Ильи в Коротинской волости. Дани одиннацать алтын, десятильничих (Л. 659) и заезда четыре алтына три деньги. И июня в 11 день те деньги взято. Платил Троицы Сергиева монастыря черной поп Иосиф.

Церковь Воскресение Христово в Чепетцкой волости. Дани три алтына две деньги, десятильничих и заезда девять денег. И июня в 11 день те деньги взято. Платил Троицы Сергиева монастыря черной поп Иосиф.

Церковь святого мученика Георгия в Полчинской волости. Дани три алтына четыре деньги, десятильничих восмь денег, заезда три деньги. И июня в 11 день те деньги взято. Платил Троицы Сергиева монастыря черной поп Иосиф.

Церковь Козьмы и Дамьяна на Шанге Большие. Дани девять алтын три деньги, десятильничих и заезда четыре алтына. И июня в 11 день те деньги взято. Платил Троицы Сергиева монастыря черной поп Иосиф.

(Л. 659 об.) Церковь Преображение Господне в Кузлине. Дани пять алтын, десятильничих и заезда два алтына три деньги. И марта в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Николы Чюдотворца Нижнего Чюбужья. Дани четыре алтына с деньгою, десятильничих и заезда два алтына три деньги. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы Верхнево Чюбужья. Дани три алтына две деньги, десятильничих и заезда девять денег. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Николы Чюдотворца в Павловской волости. Дани два алтына пять денег, заезда (Л. 660) пять алтын. И июня в 11 день те деньги взято. Платил Троицы Сергиева монастыря черной поп Иосиф.

Церковь Воскресение Христово в Агбольской волости. Дани девять денег, десятильничих и заезда девять денег. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь святые мученицы Пятницы на Белеозере по конец посаду. Дани шесть денег. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Николы Чюдотворца в Оржоской волости. Дани два алтына четыре деньги, десятильничих и заезда три алтына. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

(Л. 660 об.) Церковь Живоначальные Троицы в Судцкой волости в Арнакушке. Дани два алтына три деньги, десятильничих и заезда три деньги. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь святого мученика Георгия в Судцкой волости на крае. Дани два алтына три деньги, десятильничих и заезда алтын. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы в Колошме. Дани два алтына две деньги, десятильничих и заезда девять денег. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы в Мозе (Л. 661) Кирилова монастыря[27] вотчины. Дани пять алтын, десятильничих и заезда три алтына. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы в патриарше вотчине в Чюровской волости. Дани четыре алтына две деньги, десятильничих и заезда три алтына. И декабря в 23 день те деньги взято. Платил Алексей Нефедьев сын Патрекеев.

Церковь Михаила архангила в Череповской волости в патриарше вотчине. Дани шесть денег, десятильничих и заезда пять денег. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

(Л. 661 об.) Пошехонская десятина

Церковь Николы Чюдотворца на Усищеве. Дани два алтына, десятильничих и заезда одиннацать денег. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Преображение Господне в Патрибольской волости. Дани десять денег. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Михаила архангила Веретейские волости в починках. Дани три алтына, десятильничих и заезда одиннатцать денег. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Михаила архангила в Патрабольской во (Л. 662) лости. Дани два алтына, десятильничих и заезда три алтына три деньги.

Церковь Николы Чюдотворца на Тропе. Дани два алтына з деньгою, заезда четыре деньги. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Живоначальные Троицы Андреянова монастыря[28] вотчины села Петурья. Дани восмь алтын две деньги, десятильничих и заезда три алтына две деньги. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы с Волги на Шексне. Дани два алтына, десятильничих (Л. 662 об.) и заезда девять денег. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь святых Жен Мироносиц вотчины Андреянова монастыря села Кобелева. Дани десять алтын, десятильничих четыре алтына, заезда десять денег. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Георгия святого на Конегоре. Дани три алтына две деньги, десятильничих восмь денег, заезда три деньги. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Бориса и Глеба на реке на Соге. Дани десять денег, десятильничих и заезда шесть денег. И маия в 16 день (Л. 663) те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь святого пророка Ильи в Шелшевальской волости. Дани пять алтын с деньгою, десятильничих и заезда два алтына две деньги. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Николы Чюдотворца в Вадапольской волости. Дани шесть денег, десятильничих и заезда три деньги. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Николы Чюдотворца в Мусоре[29]. Дани шесть денег, заезда три деньги. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

(Л. 663 об.) Церковь Николы Чюдотворца в Куе. Дани четыре алтына три деньги, десятильничих и заезда два алтына три деньги. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь святого мученика Георгия в Ломенской волости. Дани восмь алтын две деньги, десятильничих и заезда пять алтын. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь святого пророка Ильи в Чюжбоской волости в слободке. Дани четыре алтына с деньгою, десятильничих и заезда два алтына три деньги. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Преображение Господне на Шушгоре. (Л. 664) Дани шесть денег, десятильничих и заезда три деньги. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Благовещение Пречистые Богородицы в Мишиховье. Дани шесть денег, десятильничих четыре деньги.

Церковь Николы Чюдотворца в Юской волости в Верховье. Дани восмь денег, десятильничих и заезда пять денег. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

Церковь Ильи пророка в Шухтовской волости. Дани два алтына две деньги, десятильничих и заезда десять денег. И маия в 16 день (Л. 664 об.) те деньги взято. Платил староста поп Семион.

По книгам старосты поповского пятницкого попа Семиона прибыла вновь церковь Рожество Пречистые Богородицы, что в Текутове Раменье в Шухтове. Дани шесть денег, заезда восмь денег. И маия в 16 день те деньги взято. Платил староста поп Семион.

(Л. 665[30]) Пошехонские ж десятины церкви двойные

Церковь Благовещение Пречистые Богородицы в Запогостье. Дани по грамоте вдвое десять алтын, десятильничих и заезда три алтына. И марта в 21 день те деньги взято. Платил вознесенской поп Григорей.

Церковь святых верховных апостол Петра и Павла в погосте в Егорбе. Дани вдвое тринатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 21 день те деньги взято. Платил вознесенской поп Григорей.

Церковь Успение Пречистые Богородицы в Южской волости. Дани вдвое семь алтын, десятильничих и заезда шесть алтын. И марта в 21 день те деньги взято. Платил вознесенской поп Григорей.

(Л. 665 об.) Церковь святого пророка Ильи в Южской волости. Дани вдвое семь алтын две деньги, десятильничих и заезда три алтына. И марта в 21 день те деньги взято. Платил вознесенской поп Григорей.

Церковь Николы Чюдотворца в Угольской волости. Дани вдвое двенатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда четыре алтына.

Церковь Василия Кесарейского в Ершове. Дани вдвое восмь алтын, десятильничих и заезда два алтына четыре деньги. И марта в 21 день те деньги взято. Платил вознесенской поп Григорей.

Церковь Козьмы и Домьяна на Шексне. Дани вдвое (Л. 666) два алтына, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 21 день те деньги взято. Платил вознесенской поп Григорей.

Церковь Покрова Святеи Богородицы в Самосоре. Дани вдвое шесть алтын четыре деньги. И марта в 21 день те деньги взято. Платил вознесенской поп Григорей.

Церковь Воскресение Христово на Моткове. Дани вдвое десять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда восмь алтын четыре деньги. И марта в 21 день те деньги взято. Платил вознесенской поп Григорей.

Церковь Вознесение Господне в вотчине Выксинского монастыря[31] в сельце Захарьине. Дани вдвое четырнацать алтын четыре деньги. И марта в 21 день те деньги взято. Платил вознесенской поп Григорей.

(Л. 666 об.) Церковь Николы Чюдотворца в Тропольской волости. Дани вдвое два алтына, десятильничих и заезда десять денег.

Церковь святого мученика Георгия в Заможье. Дани вдвое двенатцать алтын четыре деньги, десятильничих гривна, заезда шесть денег.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы в Заболотцкой волости. Дани вдвое четырнацать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда четыре алтына две деньги. И декабря в 24 день те деньги взято. Платил спаской поп Трофим, что на Дворце.

(Л. 667) Церковь Николы Чюдотворца в Роборземской волости. Дани вдвое четырнатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда три алтына.

Церковь Преображение Господне в Ковской волости на острову. Дани вдвое одиннатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда четыре алтына.

Церковь Преображение Господне в Палшезерской волости. Дани вдвое тринатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда семь алтын.

(Л. 667 об.) Церковь святого мученика Георгия в Ысаевской волости. Дани вдвое восмь алтын четыре деньги, десятильничих и заезда десять алтын.

Церковь святые мученицы Пятницы на Лупсоре. Дани вдвое шесть алтын четыре деньги, десятильничих и заезда четыре алтына две деньги.

Церковь Благовещение Пречистые Богородицы Урозерские волости. Дани вдвое три алтына две деньги, десятильничих и заезда два алтына.

(Л. 669[32]) Белозерские и Пошехонские десятины неокладные

Декабря в 24 день церкви Рожества Пречистые Богородицы, что в Заболоцкой волости, по книгам венечных пошлин прошлого 1639/40 году с дву отроков пять алтын. Да нынешнего 1640/41 году с отрока да з двоеженца семь алтын взято. Платил спаской поп Трофим, что на Дворце.

Марта в 21 день церкви Вознесения Господня, что в селе Захарьине, по книгам венечных пошлин прошлого 1639/40 году с трех отроков да с двоеженца двенацать алтын. Да нынешнего 1640/41 году с трех же отроков да с двоеженца двенатцать алтын. Да церкви Благовещения Пречистые Богородицы, что в Запогостье, по книгам нынешнего (Л. 669 об.) 1640/41 году с отрока да с двоеженца семь алтын. Да церкви Петра и Павла, что в Ягорье, по книгам нынешнего 1640/41 году с четырех отроков да с дву двоеженцов девятнатцать алтын. Платил вознесенской поп Григорей.

Маия в 16 день по книгам збору Белозерские десятины збору старосты поповского пятницкого попа Семиона неокладных денежных доходов венечных пошлин прошлого 1639/40 году с отрока, да с двоеженца, да с новоявленой десять алтын две деньги. Да нынешнего 1640/41 году с пятидесяти отроков, с десяти двоеженцов, с одной похоронной пять рублев три алтына две деньги взято. Платил староста поп Семион.

(Л. 670) Июня в 11 день церкви Преображения Спасова, что в Шальской волости, по книгам венечных пошлин прошлого 1639/40 году с четырех отроков, с дву двоеженцов девятнатцать алтын. Да нынешнего 1640/41 году с дву отроков пять алтын. Да церкви Ильи пророка, что в Шальской волости, по книгам прошлого 1639/40 году с дву отроков пять алтын. Да нынешнего 1640/41 году с дву ж отроков пять алтын. Да церкви Ильи пророка, что в Коротильской волости, прошлого 1639/40 году с дву отроков да с двоеженца девять алтын три деньги. Да нынешнего 1640/41 году с дву ж отроков да с двоеженца девять алтын три деньги. Да церкви Козьмы и Домьяна, что на Шалге Большой, по книгам прошлого 1639/40 году с двоеженца четыре алтына три деньги. Да нынешнего 1640/41 году (Л. 670 об.) с трех отроков семь алтын три деньги. Да церкви Николы Чюдотворца, что в Павловской волости, по книгам нынешнего 1640/41 году с дву отроков пять алтын. И всего венечных пошлин прошлого 1639/40 году и нынешнего 1640/41 году два рубли три алтына две деньги взято. Платил Троицы Сергиева монастыря черной поп Иосиф.

(Л. 673[33]) Десятина Вятцкая[34]

Церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня да Богоявления Господня в городе Хлынове соборная церковь. Дани пять рублев, десятильничих и заезда дватцать шесть алтын четыре деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Кокошилов.

Церковь Николы Чюдотворца Велиретцкого внутригороде. Дани два рубли два алтына, десятильничих и заезда дватцать алтын. И марта в 28 день те деньги взято. Платил десятильник Иван Кокошилов.

Церковь Воскресение Христово внутригороде. Дани восмь рублев десять денег, десятильничих и заезда рубль. И марта в 28 день (Л. 673 об.) те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Рожество Христово внутригороде Хлынове. Дани два рубли тритцать два алтына четыре деньги, десятильничих и заезда дватцать шесть алтын четыре деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Живоначальные Троицы внутригороде Хлынове у больших ворот. Дани три рубли семь алтын две деньги, десятильничих и заезда шеснатцать алтын четыре деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Стретение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа в Хлынове на посаде у слюдных ворот на кладбище. Дани рубль дватцать четыре (Л. 674) алтына, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Воскресение Христово в Хлынове на посаде. Дани дватцать шесть алтын четыре деньги, десятильничих и заезда полтина. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Пречистые Богородицы Казанские в Хлыновском уезде в Волковском стану на погосте. Дани четыре рубли два алтына, десятильничих и заезда дватцать шесть алтын четыре деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

(Л. 674 об.) Церковь святых мученик Бориса и Глеба в Волковском стану на Микулицыне. Дани рубль тринатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда шеснатцать алтын четыре деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Благовещение Пречистые Богородицы в Бобинском стану на погосте. Дани три рубли восмь алтын четыре деньги, десятильничих и заезда дватцать алтын. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Михаила архангила в Березовском стану на погосте Кстинине[35]. Дани шесть рублев три алтына две деньги, десятильничих и заезда рубль. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

(Л. 675) Церковь Рожество Пречистые Богородицы в Хлыновском уезде усть Чепцы реки. Дани пять рублев шесть алтын четыре деньги, десятильничих и заезда дватцать шесть алтын четыре деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь святого пророка Ильи на погосте на Чепце реке. Дани два рубли, десятильничих и заезда шеснатцать алтын четыре деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Введение Пречистые Богородицы в Поврелье над Вяткою рекою. Дани рубль семнатцать алтын, десятильничих и заезда шеснатцать алтын четыре деньги. И марта в 28 день (Л. 675 об.) те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Николы Чюдотворца в Пецельском стану в Быстритцкой волости. Дани рубль тритцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда дватцать алтын. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Преображение Господне в Хлыновском уезде вверх Великие реки. Дани четырнатцать алтын, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Дмитрея Селунского в Великоретцком стану на Медяне. Дани рубль двацать восмь алтын четыре деньги, десятильничих (Л. 676) и заезда шеснатцать алтын четыре деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Живоначальные Троицы на погосте подле Чепцу реки. Дани рубль тринатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда шеснатцать алтын четыре деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь святого мученика Георгия в Хлыновском уезде вверх Чепцы на погосте Сезенове. Дани дватцать один алтын, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

(Л. 676 об.) Церковь Рожество Пречистые Богородицы в Загорье. Дани четыре алтына, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Николы Чюдотворца в Великорецком стану на погосте. Дани рубль десять алтын, десятильничих и заезда шеснацать алтын четыре деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Город Слободцкой

Церковь соборная Преображение Господне в Слобоцком городе. Дани два рубли, десятильничих и заезда дватцать алтын. И марта (Л. 677) в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Николы Чюдотворца внутригороде в Слобоцком. Дани рубль три алтына, десятильничих и заезда шеснатцать алтын четыре деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Афонасия, архиепископа Александрейского, в Слободцком городе на посаде на кладбище. Дани три рубли шесть алтын четыре деньги, десятильничих и заезда двацать алтын. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа внутригороде в Слоботцком. Дани (Л. 677 об.) четыре рубли шеснатцать алтын, десятильничих и заезда дватцать шесть алтын четыре деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Николы Чюдотворца в Слободцком уезде в Сырянском стану над рекою над Вяткою. Дани четыре рубли, десятильничих и заезда двацать алтын. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь святого пророка Ильи в Ховлукитцком стану. Дани шесть рублев восмь денег, десятильничих и заезда рубль. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Прокопия Устюжского чюдотвор (Л. 678) ца в Сырянском стану. Дани два рубли четырнатцать алтын, десятильничих и заезда дватцать алтын. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Преображение Господне в Слободцком уезде в Чистинском стану. Дани четыре рубли, десятильничих и заезда двацать шесть алтын четыре деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Рожество Христово в Слободцком уезде в Чистинском стану подле реки Вятки на погосте. Дани три рубли тринатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда двацать алтын. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

(Л. 678 об.) Церковь Алексея, человека Божия, в Верховском стану в …[36]. Дани восмь алтын, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь святого мученика Георгия в Слоботцком уезде в Чистинском стану подле Чепцы реки. Дани десять алтын, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Богоявление Господне Слободцкого города монастырь у посаду[37]. Дани рубль четыре алтына две деньги, десятильничих и заезда шеснацать алтын четыре деньги. И марта в 28 день те деньги…[38] (Л. 679). Платил Иван Кокошилов.

Церковь Живоначальные Троицы в Слободцком уезде монастырь вверх Вятки реки подле Холуницу. Дани двацать алтын две деньги, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Город Шестаков

Церковь архистратига Михаила внутригороде. Дани два рубли, десятильничих и заезда дватцать алтын. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

(Л. 679 об.) Церковь Благовещение Пречистые Богородицы в Шестакове на посаде. Дани три рубли шесть алтын две деньги, десятильничих и заезда дватцать алтын. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Георгия святого в Залесье. Дани рубль шесть алтын четыре деньги, десятильничих и заезда шеснатцать алтын четыре деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Орлов

Церковь соборная архистратига Михаила в Орлове. Дани три рубли дватцать три алтына четыре деньги, десятильничих (Л. 680) и заезда дватцать алтын. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Николы Чюдотворца в Орлове на посаде. Дани три рубли дватцать три алтына четыре деньги, десятильничих и заезда двацать шесть алтын четыре деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Дмитрея Селунского в Верхнем посаде. Дани два рубли двацать девять алтын, десятильничих и заезда дватцать шесть алтын четыре деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь святого пророка Ильи в Орловском уезде в Столбенской волости. Дани пять рублев (Л. 680 об.) четыре деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Город Толнич

Церковь соборная Живоначальные Троицы внутригороде. Дани два рубли восмь денег, десятильничих и заезда двацать алтын. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Прокофей святый в Котельницком уезде в Густевной волости. Дани рубль шеснатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда четыре гривны. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

(Л. 681[39]) Церковь святого пророка Ильи в Юрьевской волости. Дани рубль семнатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда шеснатцать алтын четыре деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Покрова Святеи Богородицы в Котельницком уезде в Курицкой волости. Дани рубль девятнатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда дватцать алтын. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Дмитрея Селунского в Молотковской волости. Дани шеснатцать алтын три деньги, десятильничих и заезда тринацать алтын две деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

(Л. 681 об.) Церковь Рожество Иванна Предтечи в Котельниче городе за посадом монастырь[40]. Дани тринатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Преображение Господне в Котельницком уезде над Молою рекою на Спаском. Дани четыре алтына, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы в Хонавском уезде в Петцыновском стану на Бахте. Дани шесть алтын четыре деньги, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И марта в 28 день (Л. 682) те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Дмитрея Селунского в Слоботцком уезде в Холуницком стану на Полтине. Дани двенатцать алтын, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь великого чюдотворца Николы в Хлыновском уезде в Березовском стану на Курмыше. Дани четыре алтына, десятильничих и заезда тринацать алтын две деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Живоначальные Троицы в Слоботцком уезде в Холуницком стану. Дани шесть алтын четыре деньги, десятильничих (Л. 682 об.) и заезда тринатцать алтын две деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Знамение Пречистые Богородицы в Хлыновском уезде на Посегоде. Дани шеснацать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Николы Чюдотворца внутригороде. Дани два рубли восмь денег, десятильничих шеснатцать алтын четыре деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы да в пределе Всех святых в Слоботцком уезде в Сырьянском стану, что над рекою над Вяткою. (Л. 683) Дани два рубли, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Николы Чюдотворца на речке на Вохме Вятцкие десятины. Дани три алтына две деньги, десятильничих и заезда два алтына.

Церковь Георгия страстотерпца, что на речке на Воге, на Диком лесу. Дани три алтына две деньги, десятильничих и заезда два алтына.

Церковь Благовещение Пречистые Богородицы (Л. 683 об.) в Котельницком уезде на Окаеве. Дани четыре алтына, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Покрова Пречистые Богородицы в Столбенской волости. Дани рубль шесть алтын четыре деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

По книгам Ивана Кокошилова в нынешнем во 1640/41 году прибыло вновь

Церковь Николы Чюдотворца Корельского в Орловском уезде в Колкове. Дани пятнатцать алтын, десятильничих и заезда полтина. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Преображения Спасова в Орловском уезде в Столбенской волости. Дани десять алтын, десятильничих и заезда полтина. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Пречистые Богородицы Казанские Котельницкого Предотеченского монастыря[41] в вотчине на Воснилькове над Вяткою рекою. Дани двенатцать алтын, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

(Л. 684) Вятцкие ж десятины грамотчики

Церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня в Хлыновском уезде вверх Чепцы реки на Святцких горах пустыня монастырь[42]. Дани по грамоте семь алтын, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Преображение Господне в Слоботцком уезде монастырь вверх Вятки реки на волоку на Гуменце[43]. Дани по грамоте шеснатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда тринацать алтын две деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь Нерукотворенного Образа в Слободцком уезде в Облавицкой волости. Дани вдвое (Л. 684 об.) рубль двацать алтын, десятильничих и заезда шеснатцать алтын четыре деньги. И марта в 28 день те деньги взято. Платил Иван Кокошилов.

Церковь святого мученика Георгия старые Вохонские волости. Дани по грамоте вдвое двацать один алтын.

(Л. 685) Вятцкие десятины неокладные

Марта в 28 день по книгам Вяцкие десятины збору десятильника Ивана Кокошилова да старост поповских: соборного богоявленского попа Михаила да вознесенского попа Степана неокладных денежных доходов венечных пошлин прошлого 1639/40 году генваря с 22-го числа да сентября по 1-е число нынешнего 1640/41 году с четырехсот девяноста отроков, со ста с сорока з дву двоеженцов, с дватцати осьми троеженцов шестьдесят один рубль двенатцать алтын четыре деньги, со ста с девяти похоронных, и перехожих, и новоявленных десять рублев тритцать алтын, явочных от обеден рубль осьмнатцать алтын четыре деньги, (Л. 683 об.) с девяти почеревых рубль два алтына четыре деньги. Да с тех же почеревых пенных денег девятнатцать рублев четыре алтына полшесты деньги. Да пенных же денег с попа восмь алтын две деньги за то, что он пил на кабаке многое время, да с духовных пошлин двенатцать рублев тритцать два алтына с деньгою, с судных дел пошлин, и пересудов, и правого десятка дватцать два рубли тритцать один алтын две деньги. И всего сто тритцать рублев семь алтын полтретьи деньги. Да нынешнего 1640/41 году сентября с 1-го числа да февраля по 28-е число нынешнего ж 1640/41 году с семисот с тритцати с осьми отроков, со ста с сорока с семи двоеженцов, с дватцати с осьми троеженцов восьмдесят рублев дватцать (Л. 686) один алтын пять денег, со штидесяти с одной похоронных и новоявленных шесть рублев три алтына две деньги, явочных от обеден рубль одиннатцать алтын четыре деньги, со шти почеревых дватцать четыре алтына. Да с тех же почеревых пенных денег двенатцать рублев дватцать пять алтын три деньги. Да пенных же денег с безмесного попа, что он венчал свадьбу без знамени. Да на вятчанине на Курбатке Короткове, что он жил с жонкою беззаконством, четыре рубли восмь алтын три деньги, с судных дел пошлин шеснатцать рублев дватцать семь алтын с деньгою. Да с духовных пошлин девять рублев дватцать один алтын четыре деньги. Всего сто тритцать два рубли десять алтын две деньги. И обоево прошлого (Л. 686 об.) 1639/40 году и нынешнего 1640/41 году неокладных доходов двесте шестьдесят два рубли семнатцать алтын четыре деньги взято. Платил деньги Иван Кокошилов.

(Л. 689[44]) Десятина Кайгородцкая[45]

Церковь Воскресение Христово в Кайгороде на посаде. Дани и десятильничих пять рублев двацать семь алтын полшесты деньги. И марта в…[46] день те деньги взято. Платил кайгородец Максимко Левонтьев.

Церковь Нерукотворенного Образа в Кайгороде на посаде. Дани и десятильничих рубль. И марта в…[47] день те деньги взято. Платил кайгородец Максимко Левонтьев.

Церковь святого мученика Георгия в Кайгородцком уезде в Волосницкой волости. Дани и десятильничих три рубли девятнацать алтын полторы деньги. И марта в…[48] день те деньги взято. Платил кайгородец Максимко Левонтьев.

(Л. 689 об.) Церковь великого чюдотворца Николы в Лоневской волости. Дани[49], и десятильничих, и заезда пять рублев три алтына три деньги. И марта в…[50] день те деньги взято. Платил кайгородец Максимко Левонтьев.

Церковь великого чюдотворца Николы в Чюдинской волости. Дани и десятильничих рубль дватцать семь алтын две деньги. И марта в…[51] день те деньги взято. Платил кайгородец Максимко Левонтьев.

Церковь святого пророка Ильи в Пушевской волости. Дани и десятильничих два рубли осьмнатцать алтын полчетверты деньги. И марта в…[52] день те деньги взято. Платил кайгородец Максимко Левонтьев.

Церковь Афонасия Великого и Кирила, Александрейских чюдотворцов, в Гидаевской волости. (Л. 690) Дани и десятильничих два рубли два алтына с полуденьгою. И марта в…[53] день те деньги взято. Платил кайгородец Максимко Левонтьев.

Церковь святого пророка Ильи в Кичаковской волости. Дани и десятильничих рубль четыре алтына полтретья деньги. И марта в…[54] день те деньги взято. Платил кайгородец Максимко Левонтьев.

(Л. 691[55]) Марта в…[56] день по книгам збору Кайгородцкие десятины збору староты поповского никольского попа Михаила венечных пошлин прошлого 1639/40 году с дву отроков, с трех двоеженцов, с десяти похоронных, и перехожих, и новоявленных рубль осьмнатцать алтын три деньги. Да нынешнего 1640/41 году с отрока, да с двоеженца, с трех похоронных семнатцать алтын. Обоево прошлого 1639/40 и нынешнего 1640/41 году два рубли два алтына с деньгою взято.

(Л. 692[57]) Десятина Пенежская и Кеврольская[58]

Церковь Иванна Предтечи Хаврагорские волости. Дани три рубли восмь алтын, десятильничих и заезда дватцать алтын. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поповской спаской поп Кипреян.

Церковь Воскресение Христово Архангельского города, что на площади. Дани двацать два алтына две деньги, десятильничих и заезда шеснацать алтын четыре деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поповской спаской поп Кипреян.

Церковь Покров[59] Пречистые Богородицы из Залевья. Дани пять алтын, десятильничих и заезда тринацать алтын две деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поповской спаской поп Кипреян.

(Л. 692 об.) Церковь Покрова Святеи Богородицы в Гольековки. Дани три алтына, десятильничих и заезда десять алтын. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поповской спаской поп Кипреян.

Церковь Пречистые Богородицы Владимерские. Дани дватцать четыре алтына две деньги, десятильничих и заезда двацать алтын. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поповской спаской поп Кипреян.

Церковь Николы Чюдотворца Юромского Холму. Дани рубль десять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда тринацать алтын две деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поповской спаской поп Кипреян.

Церковь Покрова Пречистые Богородицы Перемские во (Л. 693) лости. Дани два рубли три алтына полпяты деньги, десятильничих и заезда дватцать шесть алтын четыре деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Преображение Спасова в Чакольском стану. Дани шесть алтын с полуденьгою, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Воскресение Христово Кеврольского погосту. Дани два рубли десять алтын полторы деньги, десятильничих и заезда дватцать алтын. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Воскресение Христово на Карпове горе. (Л. 693 об.) Дани дватцать один алтын две деньги, десятильничих и заезда шеснатцать алтын четыре деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поповской спаской поп Кипреян.

Церковь Живоначальные Троицы Каряполя. Дани шеснацать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда тринацать алтын две деньги. И те деньги взято. Платил староста поповской спаской поп Кипреян.

Церковь святых верховных апостол Петра и Павла испокои[60]. Дани тринацать алтын, десятильничих и заезда тринацать алтын две деньги. И марта в 3 день те деньги взято. Платил тое ж церкви вдовой поп Кондратей.

Церковь Рожество Христово Шардонемские волости. (Л. 694) Дани рубль семь алтын полчетверты деньги, десятильничих и заезда двацать алтын. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Николы Чюдотворца Чюхченемские волости. Дани рубль девятнацать алтын с полуденьгою, десятильничих и заезда тринацать алтын две деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил поп Кипреян.

Церковь Николы Чюдотворца в Амушские волости. Дани рубль один алтын, десятильничих и заезда шеснацать алтын четыре деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил поп Кипреян.

Церковь Николы Чюдотворца Пукшенские волости. Дани два рубли двацать четыре алтына (Л. 694 об.) полпяты деньги, десятильничих и заезда дватцать шесть алтын четыре деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Николы Чюдотворца Кеврольские волости. Дани рубль тритцать алтын полтчетверты деньги, десятильничих и заезда шеснатцать алтын четыре деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Введение Пречистые Богородицы Сурские волости. Дани три рубли тринатцать алтын пять денег, десятильничих и заезда двацать шесть алтын четыре деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь святого пророка Ильи Лавульские волости. (Л. 695) Дани рубль две деньги, десятильничих и заезда шеснатцать алтын четыре деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь великомученика Георгия Нюхотцкие волости. Дани десять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь святого пророка Ильи в Ильинской волости. Дани два рубли семнатцать алтын пять денег, десятильничих и заезда шеснатцать алтын четыре деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Преображение Спасово Малые Пенешки. (Л. 695 об.) Дани три рубли семнатцать алтын полторы деньги, десятильничих и заезда двацать алтын. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Николы Чюдотворца Верхотоемские волости. Дани рубль двенацать алтын полторы деньги, десятильничих и заезда шеснацать алтын четыре деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Покрова святеи Богородицы в усть Шермы. Дани три алтына, десятильничих и заезда тринацать алтын две деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Николы Чюдотворца в…[61]. (Л. 696) Дани тритцать два алтына полшесты деньги, десятильничих и заезда шеснатцать алтын четыре деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Всемилостиваго Спаса Сестринского монастыря. Дани дватцать четыре алтына, десятильничих и заезда тринацать алтын две деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Благовещение Пречистые Богородицы Нижнотоемские волости. Дани три алтына, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

(Л. 696 об.) Церковь Климанта, папы Римского, слободки Талчаса. Дани семнацать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда тринацать алтын две деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь преподобных отец Зосимы и Саватея, Соловецких чюдотворцов. Дани десять алтын, десятильничих и заезда двацать алтын. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Николы Чюдотворца Клоновские волости. Дани шесть алтын две деньги, десятильничих и заезда десять алтын. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Николы Чюдотворца Шиленские волости. (Л. 697) Дани девятнатцать алтын, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Николы Чюдотворца Коскошильской волости. Дани рубль десять денег, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Воскресение Христово Слоботцкого стану Уздрынские пустыни. Дани шесть алтын, десятильничих и заезда десять алтын. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Благовещение Пречистые Богородицы в Важском уезде усть Кулуя. Дани одиннацать алтын (Л. 697 об.) две деньги, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Иванна Предтечи от Соли Вычегоцкие Старого городища. Дани семь денег, десятильничих и заезда восмь алтын две деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Успение Пречистые Богородицы Архангельского города. Дани два алтына две деньги, десятильничих и заезда восмь алтын две деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Николы Чюдотворца в Хегоцские (Л. 698) пермцы ис селян. Дани семнатцать алтын полшесты деньги, десятильничих и заезда шеснатцать алтын четыре деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь великого чюдотворца Николы в Кузьмине городке. Дани два рубли трицать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда двацать алтын. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Живоначальные Троицы на Ломпожне. Дани рубль двацать восмь алтын полтретьи деньги, десятильничих и заезда шеснацать алтын четыре деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

(Л. 698 об.) Церковь Воскресение Христово Немюжские волости. Дани двацать четыре алтына полшесты деньги, десятильничих и заезда шеснацать алтын четыре деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы Окладниковы слободки. Дани два рубли, десятильничих и заезда двацать восмь алтын. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Живоначальные Троицы в Вижском уезде в Шенкурской четверти в Ровдинском стану в Пуской и в Сумской волости. Дани рубль двенацать алтын две деньги, десятильничих и заезда тринацать алтын две деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

(Л. 699) Церковь святые великомученицы Екатерины в Шенкурской волости. Дани два алтына две деньги, десятильничих и заезда шесть алтын четыре деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь святого мученика Георгия на Пахенге. Дани вдвое пять алтын две деньги, десятильничих и заезда восмь алтын две деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

Церковь Воскресение Христово в Верховажье Терманские пустыни[62]. Дани три алтына две деньги, десятильничих и заезда восмь алтын две деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Кипреян.

(Л. 699 об.) Церковь Всемилостиваго Спаса Нерукотвореного образа Ягрышские волости. Дани по грамоте в полтора два алтына три деньги. И генваря в 14 день те деньги взято. Платил Сийского монастыря[63] старец Игнатей.

Церковь Живоначальные Троицы Чирцовы пустыни с Мезени[64]. Дани по грамоте в полтора семь алтын три деньги. И генваря в 12 день те деньги взято. Платил того монастыря старец Игнатей.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы Куйского посаду. Дани по грамоте вдвое одиннатцать алтын две деньги. И генваря в 14 день те деньги взято. Платил Сийскаго монастыря старец Игнатей.

Церковь святого пророка Ильи в Важском уезде (Л. 700) в Верхвашские четверти в Сидорове слободке. Дани вдвое семь алтын з деньгою. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста спаской поп Киприян.

Церковь Покрова святеи Богородицы в Важском уезде в Широханове слободке. Дани вдвое тринацать алтын две деньги, десятильничих и заезда одинацать алтын две деньги.

Церковь Покрова Святеи Богородицы в Важском уезде в Кокшельской четверти. Дани вдвое семнацать алтын з деньгою.

Церковь Рожества Пречистые Богородицы в Колмагорском (Л. 700 об.) остроге в Стрелецкой слободе. Дани вдвое[65] дватцать алтын две деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Киприян.

Церковь Воскресение Христово в Зользе. Дани вдвое три алтына две деньги, десятильничих и заезда шесть алтын четыре деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Киприян.

Церковь святые мученицы Екатерины ниже юромы Устьнеморского ручья в приселке. Дани вдвое шесть алтын четыре деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Киприян.

Церковь Рожества Пречистые Богородицы в Рембольском погосте. Дани осьмнацать алтын (Л. 701) три деньги.

Церковь великого мученика Георгия, что в Костогорской волости. Дани два алтына две деньги, десятильничих и заезда шесть алтын четыре деньги. И февраля в 21 день те деньги взято. Платил староста спаской поп Киприян.

(Л. 702[66]) Кеврольские же десятины грамотчики

Церковь Всемилостиваго Спаса да в пределе церковь Николы Чюдотворца Архангельского города. Дани два рубли, десятильничих и заезда двацать алтын. И декабря в 9 день те деньги взято. Платил Архангильского города стралец Ивашка Кондратьев.

Церковь Николы Чюдотворца за Окорею. Дани четыре алтына четыре деньги, десятильничих и заезда тринатцать алтын две деньги.

Церковь Успение Пречистые Богородицы от Соли Вычегоцкие. Дани четырнацать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда тринацать алтын две деньги.

(Л. 702 об.) Церковь Всемилостиваго Спаса Нерукотворенного образа. Дани шесть алтын четыре деньги, десятильничих и заезда шеснатцать алтын четыре деньги. И генваря в 2 день те деньги взято. Платил с Васильевсково лушка садовник Василей Воронин.

(Л. 703) Кеврольские ж десятины неокладные

Церкови Всемилостиваго Спаса да в пределе Николы Чюдотворца Архангильского города попов Федора, да Ивана, да Прокофья венечных пошлин прошлого 1639/40 году с осьми отроков, с одново двоеженца дватцать четыре алтына три деньги. Да нынешняго 1640/41 году с одного двоеженца четыре алтына три деньги взято. Платил Архангильсково города стрелец Ивашко Кондратьев.

Февраля в 21 день по книгам Пенежские и Киврольские десятины старосты поповского спаского попа Киприяна венечных пошлин прошлого 1638/39 году с отрока да с двоеженца семь алтын. Да 1639/40 году з дватцати со шти отроков, з девяти двоеженцов, с одного троеженца, с одной (Л. 703 об.) похоронной три рубли пятнатцать алтын две деньги. Да нынешняго 1640/41 году з дватцати с четырех отроков, з десяти двоеженцов, с одново троеженца, с одной похоронной три рубли четырнатцать алтын пять денег взято. Платил староста поповской спаской поп Киприян.

Февраля в 23 день по книгам Пенежские и Кеврольские десятины десятильника Ивана Карева да старосты поповского спаского попа Киприяна венечных пошлин прошлого 1638/39 году с сорока с пяти отроков, со штинатцати двоеженцов, со шти троеженцов, с трех похоронных семь рублев з деньгою. Да прошлого ж 1639/40 году с семидесяти одново отрока, со штинатцати двоеженцов, с трех троеженцов, с трех перехожих, с дву новоявленных, с одной почеревой пошлин и пенных (Л. 704) денег десять рублев дватцать семь алтын полторы деньги взято. Платил десятильник Иван Карева.

(Л. 707[67]) Десятина Торопецкая[68]

Церковь Благовещение Пречистые Богородицы в Торопце на посаде. Дани пять алтын пять денег, заезда две деньги.

Церковь архистратига Михаила. Дани три алтына три деньги, заезда две деньги.

Церковь святые Христовы мученицы Пятницы да чюдотворцев Козьмы и Домьяна. Дани пятнацать алтын пять денег, десятильничих десять денег, заезда десять денег.

(Л. 707 об.) Церковь Воскресение Христово да в пределе Верховных апостол Петра и Павла. Дани пятнацать алтын две деньги, заезда шесть денег, десятильничих десять денег.

Церковь Преображение Спасово да Вознесение Господне. Дани девятнацать алтын пять денег, десятильничих шесть денег, заезда десять денег.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы да в пределе Афонасия и Кирила, что за прудом. Дани три алтына две деньги.

(Л. 708) Церковь Николы Чюдотворца в Козаринской волости в Почепе. Дани десять алтын три деньги, десятильничих четыре деньги, заезда две деньги.

Церковь великомученика Дмитрея в Козаринской волости в Белкове. Дани одиннацать алтын з деньгою.

Церковь святые мученицы Пятницы з Бочарова. Дани девять денег.

Церковь Покрова Святеи Богородицы в Козаринской волости. Дани десять алтын з деньгою, десятиль (Л. 708 об.) ничих две деньги.

Церковь Николы Чюдотворца в Козаринской волости в Жельне. Дани три алтына две деньги.

Церковь Алексея митрополита в Козаринской волости на Хилуцах. Дани пять алтын пять денег.

Церковь Введение Пречистые Богородицы в Козаринской волости в Лобне. Дани пять алтын три деньги.

(Л. 709) Церковь великого чюдотворца Николы в Козаринской волости в Столопне. Дани пять алтын пять денег.

Церковь Николы Чюдотворца в Козаринской волости на Торопце. Дани восмь алтын четыре деньги.

Церковь Пречистые Богородицы в Козаринской волости, что на Бологом. Дани три алтына две деньги.

Церковь Николы Чюдотворца в Старцове волости на всходе. Дани десять алтын три (Л. 709 об.) деньги.

Церковь великого чюдотворца Николы в Старцове волости на Псовце. Дани тринатцать алтын четыре деньги, десятильничих четыре деньги.

Церковь Преображение Спасово в Старцовской волости, что на Песке. Дани шесть алтын з деньгою, десятильничих и заезда шесть денег.

Церковь Николы Чюдотворца в Вережуни. Дани семь алтын четыре деньги.

(Л. 710) Церковь святые мученицы Пятницы в Старцовской волости, что в Кочавицах. Дани четыре алтына четыре деньги, десятильничих четыре деньги.

Церковь святого мученика Георгия. Дани девять алтын четыре деньги, десятильничих четыре деньги, заезда две деньги.

Церковь Воскресение Христово в Старцове волости на Понизовье. Дани восмь алтын две деньги.

(Л. 710 об.) Церковь Георгия святого в Любецкой волости. Дани семь алтын четыре деньги, заезда две деньги, десятильничих четыре деньги.

Церковь великого чюдотворца Николы, что в Любетцкой волости. Дани семь алтын две деньги, десятильничих четыре алтына, заезда две деньги.

Церковь Покрова Святеи Богородицы в Турской волости. Дани тринатцать алтын пять денег.

Церковь архистратига Михаила. Дани шесть алтын две деньги.

(Л. 711) Церковь Николы Чюдотворца в Турской волости, что на Градце. Дани одиннацать алтын з деньгою.

Церковь Успение Пречистые Богородицы в Кодельской волости. Дани одиннацать алтын.

Церковь святого пророка Ильи. Дани двенацать алтын.

Церковь святые мученицы Пятницы в Булдец (Л. 711 об.) ской волости, что на Добше. Дани шесть алтын четыре деньги.

Церковь Успение Пречистые Богородицы в Данковской волости. Дани пять алтын две деньги.

Церковь Воскресение Христово в Стреженской волости. Дани девять алтын четыре деньги.

Церковь Успение Пречистые Богородицы в Торопецком уезде, что в Дубне. Дани три алтына пять денег.

(Л. 712) Церковь святые мученицы Екатерины в Козаринской волости в Конищеве. Дани три алтына две деньги.

Церковь Успение Пречистые Богородицы в Луцком уезде в Золвех. Дани шесть алтын три деньги.

Церковь святых апостол Петра и Павла в Луцком уезде в Жижицкой волости. Дани четыре алтына три деньги.

Церковь Рожества Пречистые Богородицы в Луцком уезде в Жильце. Дани шесть алтын з деньгою.

(Л. 712 об.) Церковь святые мученицы Пятницы в Луцком уезде, что в слоботке. Дани пять алтын пять денег.

Церковь Преображение Спасово в Луцком уезде в Жижицкой волости, что в Дубровах. Дани шесть алтын.

Церковь святых чюдотворец Козьмы и Домьяна в Луцком уезде в Озерецкой волости, что на Борацове. Дани два алтына четыре деньги.

Церковь Рожества Пречистые Богородицы в Козаринской (Л. 713) волости, что на Волочку. Дани три алтына.

Церковь Николы Чюдотворца в Жижецкой волости в Клину. Дани три алтына з деньгою.

Церковь Николы Чюдотворца в Слодецкой волости в Луцком уезде на речке на Стеселе. Дани три алтына.

Церковь Николы Чюдотворца в Старине. Дани два алтына три деньги.

(Л. 713 об.) Церковь святых апостол Петра и Павла в Жижецкой волости на Двине. Дани четыре алтына три деньги.

Церковь святого мученика Георгия с Бенец. Дани восмь алтын четыре деньги.

Церковь святого пророка Ильи в Луцком уезде в Милилюбе. Дани пять алтын.

Церковь Воскресение Христово в Луцком уезде на Поженках. Дани три алтына две деньги.

(Л. 717[69]) Десятина Ржевы Володимеровы[70]

Церковь Николы Чюдотворца во Ржеве на посаде монастырь особняк. Дани два алтына з деньгою, десятильничих гривна. И августа в 30 день те деньги…[71]Платил староста поповской успенской поп Исак.

Церковь Покрова Святеи Богородицы во Ржеве на посаде монастырь особняк. Дани два алтына без деньги, десятильничих гривна. И августа в 30 день те деньги…[72] Платил успенской поп Исак.

Церковь Успение святые Анны да Ильи пророка во Ржеве на посаде. Дани два алтына, три деньги, десятильничих гривна. И августа в 30 день те деньги…[73] Платил успенской поп Исак.

(Л. 717 об.) Церковь Рожество Христово во Ржеве на посаде, девича монастыря[74]. Дани шесть алтын, десятильничих гривна. И августа в 30 день те деньги…[75] Платил успенской поп Исак.

Церковь Преображение Спасово во Ржеве на посаде в патриарше слободе. Дани тринатцать алтын три деньги, десятильничих гривна. И августа в 30 день те деньги…[76] Платил успенской поп Исак.

Церковь Преображение Спасово во Ржевском уезде в протопопове вотчине. Дани четыре алтына четыре деньги, десятильничих гривна. И августа в 30 день те деньги…[77] Платил успенской поп Исак.

(Л. 718) Церковь страстотерпца Христова Георгия в Шушине. Дани три алтына две деньги, десятильничих гривна. И августа в 30 день те деньги…[78] Платил успенской поп Исак.

Церковь Бориса и Глеба на Ржище во Ржевском уезде. Дани шесть алтын две деньги, десятильничих гривна. И августа в 30 день те деньги…[79] Платил успенской поп Исак.

Церковь святого пророка Ильи на Кокаши. Дани четыре алтына, десятильничих гривна. И августа в 30 день те деньги…[80] Платил успенской поп Исак.

Церковь Благовещение Пречистые Богородицы в Кокошской волости. Дани четыре алтына две деньги, десятильничих гривна. И августа (Л. 718 об.) в 30 день те деньги…[81] Платил успенской поп Исак.

Церковь Николы чюдотворца на речке на Сишке во Ржевском уезде. Дани три алтына пять денег, десятильничих гривна. И августа в 30 день те деньги…[82] Платил успенской поп Исак.

Церковь Николы чюдотворца в Подборовской волости. Дани четыре алтына три деньги, десятильничих гривна. И августа в 30 день те деньги…[83] Платил успенской поп Исак.

Церковь великомученицы Парасковьи на Рокитне во Ржевском уезде. Дани четыре алтына пять денег, десятильничих гривна. И августа в 30 день те деньги…[84] Платил успенской поп Исак.

(Л. 719) Церковь Николы чюдотвцорца на Ельце в сельце Ивана Степанова сына Благово. Дани пять алтын четыре деньги, десятильничих гривна. И августа в 30 день те деньги…[85] Платил успенской поп Исак.

Церковь архистратига Михаила в Котицах. Дани пять алтын, десятильничих гривна. И генваря в 1 день те деньги взято. Платил старосты поповского сын георгиевской дьякон Андрей.

Церковь страстотерпца Христова Георгия в Осташкове в патриарше слободе. Дани рубль двенатцать алтын три деньги, десятильничих гривна. И генваря в 1 день те деньги взято. Платил осташковской георгиевской дьякон Андрей.

(Л. 719 об.) Да около Осташкова с уездных церквей

Церковь Рожество Пречистые Богородицы во Вселуке. Дани пять алтын две деньги, десятильничих гривна. И генваря в 1 день те деньги взято. Платил из Осташкова георгиевской дьякон Андрей.

Церковь Николы Чюдотворца в Сигу. Дани пять алтын, десятильничих гривна. И генваря в 1 день те деньги взято. Платил георгиевской дьякон Андрей.

Церковь Николы Чюдотворца на Болотове. Дани восмь алтын з деньгою, десятильничих гривна. И генваря в 1 день те деньги взято. Платил георгиевской дьякон Андрей.

Церковь Иванна Предтечи на Шеркове. Дани (Л. 720) пять алтын три деньги, десятильничих гривна. И генваря в 1 день те деньги взято. Платил георгиевской дьякон Андрей.

Церковь Дмитрея Селунского на Яселке во Ржевском уезде в Езжанской волости. Дани три алтына четыре деньги, десятильничих гривна. И генваря в 1 день те деньги взято. Платил георгиевской дьякон Андрей.

Церковь великомученицы Екатерины во Ржеве на посаде в Тетерине слободе. Дани пять алтын четыре деньги, десятильничих гривна. И генваря в 1 день те деньги взято. Платил георгиевской дьякон Андрей.

Церковь Николы Чюдотворца во Ржев (Л. 720 об.) ском уезде. Дани два алтына две деньги, десятильничих гривна. И генваря в 1 день те деньги взято. Платил георгиевской дьякон Андрей.

Церковь Николы Чюдотворца в вотчине Симанова монастыря[86] в Рижновской слободе. Дани пять алтын, десятильничих гривна. И августа в 30 день те деньги взято. Платил Симанова монастыря стряпчей Федор Григоров.

Церковь Николы Чюдотворца на Хвошке. Дани два алтына, четыре деньги, десятильничих гривна. И генваря в 1 день те деньги взято. Платил георгиевской дьякон Андрей.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы в Лугах. Дани девять денег, десятильничих гривна. И генваря в 1 день те деньги взято. (Л. 721) Платил георгиевской дьякон Андрей.

Церковь святого пророка Ильи в Езженской волости. Дани шесть алтын две деньги. И декабря в 26 день те деньги взято. Платил ржевитин Третьяк Шелимов.

(Л. 722[87]) Ржевские десятины церковь двойная

Церковь Успения Пречистые Богородицы в Осташкове в Осиповской слободе. Дани вдвое рубль дватцать шесть алтын четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И марта в 19 день те деньги…[88] Платил Осифова монастыря крестьянин Михалко Сивков.

(Л. 723[89]) Генваря в 1 день по книгам из Осташкова георгиевского дьякона Андрея венешных пошлин прошлого 1639/40 г. с четырех отроков, с одного двоеженца четырнатцать алтын. Да нынешняго 1640/41 году с четырех отроков, з дву двоеженцов, с одной похоронной дватцать два алтына две деньги взято. Платил старосты поповского сын осташковской георгиевской дьякон Ондрей.

Марта в 19 день церкви Успения Пречистые Богородицы, что в Осифовской слободе, по книгам венечных пошлин прошлого 1639/40 году з двунатцати отроков тритцать алтын. Да нынешнего 1640/41 году с отрока, да с похоронной пять алтын пять денег…[90]Платил Михалко Сивков.

Августа в 30 день по книгам Ржевские десятины старосты поповского успенского (Л. 723 об.) попа Исака венечных пошлин прошлого 1639/40 году с одново отрока, с одново двоеженца семь алтын. Да нынешняго 1640/41 году с сорока отроков, з дву двоеженцов, с одново троеженца три рубли пятнатцать алтын три деньги. Да по другим книгам ево ж збору прошлого 1639/40 году с одной новоявленной, да похоронной шесть алтын четыре деньги. Да нынешняго 1640/41 году с одной новоявленной, с одной похоронной шесть алтын четыре деньги. Всего по обеим книгам на прошлой на 1639/40 год и на нынешней на 1640/41 год четыре рубли два алтына три деньги…[91]Платил староста поповской успенской поп Исак.

(Л. 725[92]) Десятина Брянская[93]

Церковь Афонасия Александрейского внутригороде. Дани десять алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поповской пятницкой поп Ларион.

Церковь Благовещение Пречистые Богородицы да Николы Чюдотворца. Дани два рубли двацать пять алтын пять денег, десятильничих и заезда шесть алтын четыре деньги. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь святые Живоначальные Троицы. Дани осьмнатцать алтын с деньгою, десятильничих и заезда шесть алтын четыре деньги. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

(Л. 725 об.) Церковь Преображение Спасово да в пределе преподобнаго Никона. Дани четыре алтына, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь святых великомученик Бориса и Глеба в Нижней Пособной слободе. Дани дватцать три алтына пять денег, десятильничих и заезда шесть алтын четыре деньги. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь архистратига Михаила, что против городового рукава. Дани шесть алтын, десятильничих и заезда три алтына две деньги. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

(Л. 726) Стан подгородной

Церковь великого чюдотворца Николы да святых Жен Мироносиц в селе Гребцове, а Толмачова тож. Дани десять алтын три деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Благовещение Пречистые Богородицы в селе Городице в вотчине Петровского монастыря[94]. Дани девять алтын три деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Живоначальные Троицы да Иванна Богослова в селе Бежицах. Дани двацать два алтына две деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день (Л. 726 об.) те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Николы Чюдотворца сожжена в войну, а ныне на том месте стоит часовня в селе Хамелеве. Дани двацать один алтын две деньги, десятильничих и заезда три алтына две деньги. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Преображение Спасово да в пределе Георгия святого в селе Ужище. Дани рубль тринацать алтын з деньгою, десятильничих и заезда гривна. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь великого чюдотворца Николы в селе Речицы. Дани десять алтын три деньги, (Л. 727) десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Афонасия Великого в селе Быковицах. Дани двацать два алтына две деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь святаго великомученика Дмитрея Селунского в селе Березовицах. Дани осьмнацать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь архистратига Михаила 95в селе[95] Ботищах. Дани десять алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день (Л. 727 об.) те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня в селе Жирятине да церковь Николы Чюдотворца. Дани шеснатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь великого чюдотворца Николы в селе Княжицах. Дани одиннацать алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Рожества Пречистые Богородицы в селе Кневицах. Дани дватцать пять алтын з день (Л. 728) гою, десятильничих и заезда гривна. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь великого чюдотворца Николы в селе Белоголовли. Дани двенатцать алтын три деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь святых мученик Фрола и Лавра в вотчине Вознесенского монастыря в селе Городце. Дани десять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь великого чюдотворца Николы в вотчине Вознесенского монастыря в селе Козлове. (Л. 728 об.) Дани рубль двенатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда пять алтын. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Афонасия Великого и Кирила, Александрейских чюдотворцов, в…[96]. Дани четырнацать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги…[97] Платил староста поп Ларион.

Церковь святых великомученик Фрола и Лавра в селе Реднах. Дани девять алтын пять денег, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Введение Пречистые Богородицы да в пределе великомученицы Екатерины в селе (Л. 729) Голубей. Трицать один алтын с деньгою. Дани десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь великого чюдотворца Николы да в пределе Афонасия Александрейского в селе Рековичах. Дани двацать семь алтын три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь святого великомученика Дмитрея Селунского в селе Губи. Дани шеснацать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь святых великомученик Фрола и Лавра в селе (Л. 728 об.) Рогнедине. Дани девять алтын три деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь великого чюдотворца Николы в селе Молоткове. Дани тринатцать алтын, десятильничих и заезда гривна. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Василия Кисарейского в селе Клечетове. Дани четырнацать алтын з деньгою, десятильничих и заезда три алтына две деньги. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Обновление храма Воскресение Христово, да в пределе Иванна Предтечи, да Василия Блаженного в селе Сеславли. Дани (Л. 730) четырнацать алтын з деньгою, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Успение Пречистые Богородицы в селе Новоселках. Дани двацать шесть алтын, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь великого чюдотворца Николы в селе Вораницы. Дани рубль шеснацать алтын пять денег, десятильничих и заезда три алтына две деньги. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь святые Живоначальные Троицы в селе Жарине. Дани дватцать девять алтын (Л. 730 об.) три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Покрова Святеи Богородицы да в пределе святых Жен Мироносиц в селе Кошкине. Дани шеснацать алтын з деньгою, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Покрова Святеи Богородицы да в пределе Николы Чюдотворца в селе Поцине. Дани двацать алтын пять денег, десятильничих и заезда гривна. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Рожества Христова да святых мученик (Л. 731) Фрола и Лавра в селе Сухари. Дани шеснат[98] алтын четыре деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Афонасия Александрейского в селе Черном Окове. Дани восмь алтын з деньгою, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Преображение Спасово да Ильи пророка в селе Федоровском. Дани восмь алтын, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь святого пророка Ильи в селе Харинове. Дани девять алтын, десятильничих (Л. 731 об.) и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Бориса и Глеба да в пределе Василия Кисарейского в селе Осадине. Дани дватцать два алтына, десятильничих и заезда гривна. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Липове. Дани рубль четыре алтына пять денег, десятильничих и заезда шесть алтын четыре деньги. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Хвашни. Дани двацать алтын четыре деньги, деся (Л. 732) тильничих и заезда четыре алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Рожества Пречистые Богородицы в селе Бутчине. Дани дватцать шесть алтын четыре деньги, десятильничих и заезда четыре алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь святые великомученицы Парасковьи, нарицаемые Пятницы, в селе Колчине. Дани двацать два алтына з деньгою, десятильничих и заезда гривна. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Введение Пречистые Богородицы да в пределе святых мученик Фрола и Лавра в селе Боби (Л. 732 об.) ши. Дани семнацать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Ботогове. Дани дватцать алтын, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Высоком, Ивсарак тож. Дани пятнацать алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь архистратига Михаила в селе Попкове. Дани одиннатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына (Л. 733[99]). И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь великомученика Георгия в селе Улимни. Дани двенацать алтын з деньгою, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Рожества Пречистые Богородицы в селе Огари. Дани четы[100] алтына пять денег, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Дмитрея Селунского. Дани рубль восмь алтын четыре деньги, десятильничих и заезда десять денег. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

(Л. 733 об.) Церковь Успение Пречистые Богородицы в селе Бережске. Дани девять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь Успение Пречистые Богородицы да святых мученик Фрола и Лавра в селе Снопазе. Дани десять алтын, десятильничих и заезда десять денег. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

(Л. 734) Брянские ж десятины церкви двойные

Церковь великамученика Георгия да Алексея митрополита в вотчине Свинского монастыря[101] в селе Супоневе. Дани вдвое двацать семь алтын две деньги, десятильничих и заезда две гривны. И февраля в 2 день те деньги взято. Платил изо Брянска Свинского монастыря келарь старец Ефрем Соколов.

Церковь великого чюдотворца Николы в вотчине Свинского монастыря в селе Елисеевичах. Дани вдвое рубль три алтына, десятильничих и заезда две гривны. И марта в 4 день те деньги взято. Платил староста поп Ларион.

Церковь великомученицы Парасковьи, нарицаемые Пятницы, в вотчине Пречистые Богородицы Свинского монастыря в селе Кондрыкине. Дани (Л. 734 об.) вдвое трицать два алтына четыре деньги, десятильничих и заезда четыре алтына. И февараля в 2 день те деньги взято. Платил Свинского монастыря келарь старец Ефрем Соколов.

(Л. 735) Брянские десятины неокладные

Февраля в 2 день по книгам Брянские десятины церкви Георгия святого мученика да Алексея митрополита в вотчине Свинского монастыря в селе Супоневе попа Федора венечных пошлин нынешняго 1640/41 году з дву отроков пять алтын взято. Платил изо Брянска Свинсково монастыря келарь старец Ефрем Соколов.

Того ж дни по книгам церкви Николы Чюдотворца в вотчине Свинского монастыря в селе Елисеевичах попа Ивана венечных пошлин прошлого 1639/40 году с трех отроков семь алтын три деньги. Да нынешняго 1640/41 году с трех же отроков семь же алтын три деньги взято. Платил Свинского монастыря келарь старец Ефрем Соколов.

(Л. 735 об.) Марта в 4 день по книгам Брянские десятины старосты поповского пятнитцкого попа Илариона за его рукою венечных пошлин прошлого 1639/40 году з дватцати с пяти отроков, с трех двоеженцов два рубли девять алтын две деньги, да нынешняго 1640/41 году со ста с тритцати с семи отроков, с четырнатцати двоеженцов, з дву троеженцов, з дву похоронных двенатцать рублев дватцать пять алтын з деньгою. Да с брянских же с уездных церквей, з бортных ухожеев с сорока с семи знамян, з двунатцати речек, и перевесов, и бобровых гон, с четырнатцати озерок оброку пять рублев четырнатцать алтын четыре деньги взято. Платил староста поповской пятнитцкой поп Ларион.

(Л. 738[102]) Севеск посад[103]

Церковь святые великомученицы Парасковьи, нарицаемые Пятницы, за острогом. Дани рубль четырнацать алтын, десятильничих и заезда пять алтын. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поповской рожественской поп Иван.

Церковь Воскресение Христово да в пределе святых мученик Фрола и Лавра в Ямской слободе. Дани пятнатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поповской рожественской поп Иван.

Церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня в Пушкарской слободе. Дани двацать пять алтын, десятильничих и заезда два алтына три деньги. И февраля (Л. 738 об.) в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Камарицкая волость Чемлиженской стан

Церковь Покрова Святеи Богородицы в селе Обжах. Дани рубль шеснатцать алтын пять денег, десятильничих и заезда шесть алтын четыре деньги. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь Рожество Христово в селе Быках. Дани пятнацать алтын, десятильничих и заезда три алтына две деньги. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

(Л. 739) Церковь святых чюдотворец Козьмы и Демьяна в селе Орле. Дани дватцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда три алтына две деньги. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь Благовещение Пречистые Богородицы в селе Заулье. Дани трицать алтын пять денег, десятильничих и заезда четыре алтына. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь великомученика Георгия в селе Добруни. Дани семнатцать алтын три деньги, десятильничих и заезда два алтына две деньги. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

(Л. 739 об.) Церковь святые Живоначальные Троицы в селе Чемлижи. Дани трицать один алтын з деньгою, десятильничих и заезда пять алтын. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь Рожество Христово в селе Овсовичах. Дани осьмнацать алтын пять денег, десятильничих и заезда четыре алтына. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь великого чюдотворца Николы в селе Лугани на реке на Всожи. Дани двацать пять алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына четыре деньги. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

(Л. 740) Церковь архистратига Михаила в селе Бобрику. Дани двацать восмь алтын, десятильничих и заезда четыре алтына. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь великого чюдотворца Николы да в пределе святого пророка Ильи на погосте Пьяновском на речке на Всожи. Дани двацать шесть алтын три деньги, десятильничих и заезда два алтына. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь Воскресение Христово в селе Козелках. Дани шеснацать алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

(Л. 740 об.) Церковь великомученика Дмитрея Селунского. Дани тритцать один алтын, десятильничих и заезда четыре алтына. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь Василия Кисарейского да в пределе великомученика Никиты в селе Юшине. Дани девятнацать алтын, десятильничих и заезда десять денег. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь Покрова Святеи Богородицы в селе Угревищах. Дани двацать семь алтын пять денег, десятильничих и заезда четыре алтына. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь великого чюдотворца Николы в селе (Л. 741[104]) Фитивижи. Дани четыре алтына, десятильничих и заезда семь денег. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь великого чюдотворца Николы да святые великомученицы Пятницы. Дани рубль девятнатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда шесть алтын четыре деньги. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь великомученика Георгия в селе Колошицах Дани дватцать семь алтын, десятильничих и заезда пять алтын четыре деньги. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь Покрова Святеи Богородицы в селе Гласкове. Дани девять алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

(Л. 741 об.) Церковь великого чюдотворца Николы да в пределе святых мученик Фрола и Лавра в селе Клинском. Дани рубль четыре алтына три деньги, десятильничих и заезда шесть алтын четыре деньги. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь Рожества Пречистые Богородицы в селе Кропотове. Дани дватцать семь алтын четыре деньги, десятильничих и заезда четыре алтына две деньги. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь великомученик Фрола и Лавра в селе Лубошеве. Дани рубль девять денег, десятильничих и заезда четыре алтына три деньги. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь великомученика Никиты в селе Варкини. Дани тритцать алтын две деньги, десятильничих и заезда четыре алтына. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

(Л. 742) Церковь Василия Кисарейского в селе Брасове. Дани пятнатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда два алтына. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь святого пророка Ильи в селе Литовниках. Дани пять алтын две деньги, десятильничих и заезда семь денег. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь Живоначальные Троицы в селе Главневе. Дани рубль дватцать шесть алтын три деньги, десятильничих и заезда шесть алтын четыре деньги. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

(Л. 742 об.) Церковь святых чюдотворец Козьмы и Домьяна в селе Городище. Дани двацать четыре алтына, десятильничих и заезда четыре алтына. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь Покрова Святеи Богородицы в селе Гаески. Дани пятнацать алтын, десятильничих и заезда два алтына четыре деньги.

Церковь Афонасия и Кирила, Александрейских чюдотворцов, в селе Боридине. Дани семнатцать алтын, десятильничих и заезда два алтына две деньги.

(Л. 743) Церковь архистратига Михаила в селе Солтровском. Дани рубль шесть алтын две деньги, десятильничих и заезда пять алтын четыре деньги. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы в селе Волконском. Дани два рубли двацать семь алтын, десятильничих и заезда шесть алтын четыре деньги. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь великого чюдотворца Николы в селе Братееве. Дани семь алтын, десятильничих и заезда семь денег. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

(Л. 743 об.) Церковь великомученика Дмитрея Селунского в селе Мореве. Дани рубль два алтына три деньги, десятильничих и заезда три алтына две деньги. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь Рожество Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа в селе Болдижи. Дани рубль дватцать четыре алтына, десятильничих и заезда пять алтын четыре деньги. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь Василия Кисарейского в селе Пронклеве да в пределе святые великомученицы Пятницы. Дани рубль осьмнатцать алтын з деньгою, десятильничих и заезда пять алтын. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

(Л. 744) Церковь великого чюдотворца Николы в селе Домахи. Дани двацать два алтына три деньги, десятильничих и заезда два алтына. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь великого чюдотворца Николы в селе Девяткине. Дани семнацать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда два алтына. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь великомученика Георгия. Дани дватцать один алтын три деньги, десятильничих и заезда три алтына четыре деньги. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

(Л. 744 об.) Церковь святого пророка Ильи в селе Порои. Дани рубль двенацать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда пять алтын две деньги. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь Благовещение Пречистые Богородицы в селе Гладине. Дани рубль семнатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда пять алтын две деньги. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь Успение Пречистые Богородицы в селе Радогощи. Дани два рубли, десятильничих и заезда шесть алтын четыре деньги. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

(Л. 745) Церковь великого чюдотворца Николы в селе Гнани. Дани дватцать девять алтын пять денег, десятильничих и заезда пять алтын. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь Введение Пречистые Богородицы в селе Быхове. Дани рубль дватцать восмь алтын пять денег, десятильничих и заезда шесть алтын четыре деньги. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь Покрова Святеи Богородицы в селе Развити. Дани одиннацать алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

(Л. 745 об.) Церковь Святеи Живоначальные Троицы в селе Ожаве. Дани двенатцать алтын три деньги, десятильничих и заезда восмь денег.

Церковь Богоявление Господне в селе Невари. Дани восмь алтын четыре деньги, десятильничих и заезда восмь денег. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь великого чюдотворца Николы в селе Боброве на Ковези на Боброве. Дани пять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда девять денег. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

(Л. 746) Церковь Воскресение Христово в Радунежском стану в деревне Долбилкине. Дани пять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда семь денег. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Прудках, а ныне стоит часовня. Дани пять алтын две деньги, заезда восмь денег. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь Афонасия Александрейского в селе Алешковичах. Дани четыре алтына, десятильничих и заезда семь денег.

Церковь арханги[105] Михаила в Севску на посаде (Л. 746 об.) в Бобыльской слободе. Дани девять алтын пять денег, десятильничих и заезда семь денег. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

Церковь Николы Чюдотворца Комаритцкой волости в Черлинском стану в селе Хитивижи. Дани четырнатцать алтын з деньгою, десятильничих и заезда два алтына.

Церковь Николы Чюдотворца в Стрелецкой Ноугородцкой слободе. Дани пять алтын, десятильничих и заезда шесть денег. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

(Л. 747) Церковь святых мученик Фрола и Лавра в селе Голышине. Дани восмь алтын две деньги, десятильничих и заезда десять денег. И февраля в 5 день те деньги взято. Платил староста поп Иван.

(Л. 748[106]) Севские ж десятины церкви двойные

Церковь Покрова святеи Богородицы в селе в Селечне на речке на Селечне в вотчине Пречистые Богородицы Свинского монастыря. Дани по грамоте вдвое рубль восмь алтын, десятильничих и заезда шесть алтын четыре деньги. И февраля в 2 день те деньги взято. Платил Свинского монастыря келарь Ефрем Соколов.

Церковь великого чюдотворца Николы в вотчине Свинского монастыря в селе Неудолши. Дани вдвое рубль пять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда шесть алтын четыре деньги. И февраля в 2 день те деньги взято. Платил Свинского монастыря келарь старец Ефрем Соколов.

(Л. 749[107]) Севские десятины неокладные

Февраля в 2 день церкви Покрова Святие Богородицы, что в селе Селечне, по книгам венечных пошлин прошлого 1639/40 году с дву отроков пять алтын, да нынешнего 1640/41 году с семи отроков семнатцать алтын три деньги взято. Платил келарь старей Ефрем Соколов.

Того ж дни церкви Николы Чюдотворца, что в селе Неудольске, по книгам венечных пошлин прошлого 1639/40 году с осьми отроков, с одного двоеженца, да с похоронной дватцать семь алтын пять денег. Да нынешнего 1640/41 году с дву отроков пять алтын. Обоево тритцать два алтына пять денег взято. Платил келарь старец Ефрем.

(Л. 749 об.) Февраля в 7 день по книгам Севские десятины збору старост поповских архангельского попа Дмитрея да Комарицкой волости Рожественского попа Ивана неокладных денежных доходов венечных пошлин прошлого 1639/40 году с пятидесяти с осьми отроков, з дватцати с одново двоеженца, с четырех троеженцов, с пятинатцати похоронных девять рублев пятнатцать алтын три деньги. Да нынешнего 1640/41 году со штидесять со шти отроков, с семи двоеженцов, з дву троеженцов, с пятинатцати похоронных семь рублев дватцать шесть алтын з деньгою. Обоево прошлого 1639/40 и нынешнего 1640/41 году неокладных доходов семнатцать рублей восмь алтын две деньги взято. Платил деньги староста рожественской поп Иван.

(Л. 753[108]) Город Рылеск[109]

Церковь соборная Николы Чюдотворца внутригороде. Дани двацать один алтын з деньгою, десятильничих и заезда два алтына. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил рыльской староста поповской рожественской поп Никита.

Церковь Рожества Пречистые Богородицы внутригороде. Дани рубль четыре алтына, десятильничих и заезда пять алтын. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поповской рожественской поп Никита.

Церковь преподобного Иванна Рыльского внутригороде. Дани четырнацать алтын, десятильничих и заезда четыре алтына. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

(Л. 753 об.) Церковь Преображения Спасова на посаде. Дани десять алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Пречистые Богородицы Курские. Дани тринатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда четыре алтына четыре деньги. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Рожества Христова на посаде. Дани пять алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Покрова Святеи Богородицы на посаде. Дани семнацать алтын четыре деньги, (Л. 754) десятильничих и заезда три алтына две деньги. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Воскресение Христово на посаде. Дани шеснацать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда два алтына. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь собор архистратига Михаила на посаде. Дани двацать алтын з деньгою, десятильничих и заезда два алтына две деньги. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Николы Чюдотворца Дублянского на посаде. Дани четырнацать алтын три деньги, десятильничих и заезда два алтына три (Л. 754 об.) деньги. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Николы Чюдотворца на торгу на посаде. Дани четыре алтына две деньги. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Николы Чюдотворца на посаде в Козачье слободе Можайского. Дани двенацать алтын три деньги, десятильничих и заезда два алтына две деньги. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Афонасия Великого и Кирила на посаде. Дани девять алтын три деньги, десятильничих и заезда два алтына две деньги. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил (Л. 755) староста поп Никита.

Церковь святые мученицы Пятницы на посаде. Дани девятнацать алтын три деньги, десятильничих и заезда два алтына четыре деньги. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Вознесение Господне на посаде. Дани двенатцать алтын з деньгою, десятильничих и заезда два алтына две деньги. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Николы Чюдотворца на посаде в беломесной в Козачье слободе. Дани девять алтын три деньги, десятильничих и заезда два алтына три деньги. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

(Л. 755 об.) Церковь Дмитрея Селунского на посаде за старым острогом. Дани десять алтын пять денег, десятильничих и заезда два алтына три деньги. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь святого пророка Ильи на посаде. Дани тринацать алтын три деньги, десятильничих и заезда два алтына три деньги. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Бориса и Глеба в селе Березникех. Дани тритцать алтын, десятильничих и заезда три алтына. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Рожества Христова в Осмолове. Да (Л. 756) ни рубль десять денег, десятильничих и заезда пять алтын четыре деньги. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь святые мученицы Пятницы в селе Киселевках. Дани рубль четыре деньги, десятильничих и заезда пять алтын. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Введение Пречистые Богородицы в селе Копестиче. Дани двенацать алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына две деньги. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Живоначальные Троицы в селе Бупеле. Дани семнацать алтын две деньги, (Л. 756 об.) десятильничих и заезда гривна. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Благовещение Пречистые Богородицы в селе Мухине. Дани девять алтын, десятильничих и заезда гривна. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Платове. Дани двацать один алтын, десятильничих и заезда два алтына з деньгою. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь святых чюдотворец Козьмы и Домьяна села Шустова. Дани двацать алтын три деньги, десятильничих и заезда три алтына три деньги. И генваря в 21 день те (Л. 757) деньги взято. Платил староста поп Никита.

Село Косожичи церковное место пусто, часовни нет. Дани семь алтын три деньги, десятильничих и заезда два алтына. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Введение Пречистые Богородицы в сельце Пятцове. Дани двенацать алтын, десятильничих и заезда два алтына. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Дмитрея Селунского. Дани тринацать алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына две деньги. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

(Л. 757 об.) Церковь Бориса и Глеба в селе Построве. Дани двацать три алтына две деньги, десятильничих и заезда три алтына две деньги. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Николы Чюдотворца в сельце Клевил. Дани десять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда два алтына четыре деньги. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Успение Пречистые Богородицы в Рыльском уезде в Огритцкой волости. Дани двацать четыре алтына две деньги, десятильничих и заезда гривна. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

(Л. 758) Церковь Николы Чюдотворца в селе Микольникове. Дани одиннацать алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына три деньги. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Николы Чюдотворца села Березова. Дани девять алтын пять денег, десятильничих и заезда девять денег. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь архангила Михаила в Городильской волости в Васильеве поместье Люшина в селе Кобылицах. Дани три алтына две деньги, десятильничих и заезда девять денег. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

(Л. 758 об.) Церковь Покрова Святеи Богородицы в селе в Снеже. Дани гривна, десятильничих и заезда десять денег. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Козьмы и Домьяна в селе Шмикине. Дани два алтына три деньги, десятильничих и заезда десять денег. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Рожество Христово в селе Кудинцове. Дани три алтына две деньги, десятильничих и заезда десять денег. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Церковь Петра и Павла в Романовой слободе села Тренинова. Дани три алтына две (Л. 759) деньги, десятильничих и заезда девять денег. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

Часовня, что в селе Белицы, Дмитрея Селунского. Дани три алтына две деньги, десятильничих и заезда десять денег. И генваря в 21 день те деньги взято. Платил староста поп Никита.

(Л. 760[110]) Рыльские ж десятины неокладные

Генваря в 21 день по книгам Рыльские десятины збору старост поповских рожественского попа Никиты да васильевского попа Ивана венечных пошлин прошлого 1639/40 году генваря с 9-го числа маия по 29-е число прошлого ж 1639/40 году со ста с пятинатцати отроков, с семи двоеженцов, с одново троеженца, с одной похоронной девять рублев дватцать девять алтын пять денег. Да нынешняго 1640/41 году с дву отроков, з дву двоеженцов, с одной похоронной, да с перехожей дватцать алтын четыре деньги взято. Платил староста поповской рожественской поп Никита.

(Л. 763[111]) Город Путивль[112]

Церковь соборная Преображения Спасова. Дани осьмнатцать алтын з деньгою, десятильничих и заезда два алтына. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поповской офонасьевской поп Офонасей.

Церковь Успение Пречистые Богородицы ружная. Дани десять алтын, десятильничих и заезда два алтына. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поповской офонасьевской поп Офонасей.

Церковь Николы Чюдотворца Великоретцкого. Дани одиннатцать алтын, десятильничих и заезда три алтына три деньги. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста офонасьевской поп Офонасей.

Церковь Живоначальные Троицы на посаде. Дани пятнацать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда три алтына три деньги. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Часовня, что была церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня. Дани три алтына з деньгою, десятильничих и заезда два алтына. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь Вознесение Господне. Дани тринацать алтын, десятильничих и заезда два алтына. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

(Л. 764) Церковь Воскресение Христово. Дани десять алтын, десятильничих и заезда три алтына. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь Успение Пречистые Богородицы Биренские. Дани десять алтын три деньги, десятильничих и заезда два алтына. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь Покрова Святеи Богородицы. Дани одиннацать алтын три деньги, десятильничих и заезда три алтына. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь Николы Чюдотворца Запольского. Дани дватцать три алтына з деньгою, деся (Л. 764 об.) тильничих и заезда два алтына четыре деньги. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Часовня того ж Никольского места, что стоит церковь внутригороде святая великомученицы Пятницы. Дани шесть алтын три деньги, десятильничих и заезда два алтына. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь Николы Чюдотворца Колодезного. Дани двацать алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына две деньги. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

(Л. 765) Церковь князя Михаила Черниговского. Дани тритцать алтын, десятильничих и заезда два алтына три деньги. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь святого пророка Ильи. Дани пять алтын, десятильничих и заезда два алтына три деньги. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь Пречистые Богородицы Молченского монастыря[113]. Дани десять алтын две деньги, десятильничих и заезда три алтына. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь страстотерпца Христова мученика Георгия. Дани шеснатцать алтын з деньгою, десятильничих (Л. 765 об.) и заезда три алтына. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь святые мученицы Парасковьи, нарицаемые пятницы. Дани три алтына четыре де[114], десятильничих и заезда два алтына три деньги. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь святые Христовы мученицы Пятницы в Стрелецкой слободе. Дани шеснацать[115], десятильничих и заезда четыре алтына. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь ружная Офонасия и Кирила Александрейских чюдотворцов. Дани шесть (Л. 766) алтын четыре деньги, десятильничих и заезда два алтына две деньги. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь Пречистые Богородицы Молченского монастыря и Илия пророк. Дани тринацать алтын две деньги, десятильничих и заезда три алтына. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь, что была часовня Успение Пречистые Богородицы. Дани шеснатцать алтын три деньги, десятильничих и заезда два алтына три деньги. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь Георгия святого. Дани дватцать алтын (Л. 766 об.) три деньги, десятильничих и за[116] три алтына. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

С Студенецкого проходу. Дани шесть алтын. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Емовкине. Дани дватцать один алтын з деньгою, десятильничих и заезда два алтына три деньги. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь Дмитрея Селунского в сельце Ревякине. Дани дватцать алтын з деньгою, десятильничих и заезда два алтына (Л. 767) три деньги. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь страстотерпца Христова Георгия, что была часовня на посаде. Дани пять алтын, десятильничих и заезда два алтына. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь Покрова Святеи Богородицы. Дани три алтына з деньгою, десятильничих и заезда два алтына. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь святого пророка Ильи Молченского монастыря. Дани пять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда два алтына. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

(Л. 767 об.) Церковь Рожества Пречистые Богородицы в селе Коринском. Дани пять алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына две деньги. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Яцыне. Дани два алтына три деньги, десятильничих и заезда восмь денег. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь Козьмы и Домьяна. Дани пять алтын, десятильничих и заезда десять денег. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь Благовещение Пречистые Богородицы. Дани два алтына з деньгою, десятильничих (Л. 768) и заезда восмь денег. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Слободка церкви Николы Чюдотворца, что внутригороде. Дани пять денег. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Слободка церкви Бориса и Глеба. Дани десять алтын. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Князеве. Дани десять алтын, десятильничих и заезда два алтына. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

(Л. 768 об.) Церковь Николы Чюдотворца в селе Волынцове. Дани шесть алтын четыре деньги, десятильничих и заезда два алтына. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь Успение Пречистые Богородицы в селе Олтыкове. Дани пять алтын, заезда два алтына. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

Церковь Николы Чюдотворца в Путивле на посаде. Дани десять денег, заезда два алтына. И февраля в 15 день те деньги взято. Платил староста поп Офонасей.

(Л. 769) Путивльской десятины неокладные

Февраля в 15 день по книгам збору путивльских старост поповских пятницкого попа Прохора, да офонасьевского попа Офонасья неокладных денежных доходов венечных пошлин прошлого 1639/40 году с дватцати с четырех отроков, с трехнатцати двоеженцов, с трех троеженцов, со шти похоронных, и перехожих, и новоявленных. Всего четыре рубли дватцать семь алтын з деньгою. Да нынешнего 1640/41 году с тритцати с пяти отроков, с осьми двоеженцов, с трех троеженцов, с осьми похоронных, и перехожих, и новоявленных пять рублев восмь алтын з деньгою, да пенных денег с попа, что он венчал свадьбу без венечного знамени, два рубли четыре алтына (Л. 769 об.) полторы деньги. И всего неокладных денежных доходов прошлого 1639/40 и нынешнего 1640/41 году двенатцать рублев шесть алтын полторы деньги взято. Платил староста поповской офонасьевской поп Офонасей.

(Л. 771[117]) Десятина Курская[118]

Церковь Живоначальные Троицы да в пределе святых мученик Бориса и Глеба за Куром в монастырской слободе. Дани девять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 3 день те деньги…[119] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Преображения Спасова за Куром. Дани дватцать пять алтын две деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 3 день те деньги…[120] Платил Иван Патрекеев.

Церковь великомученика Дмитрея Селунского в Казачье слободе. Дани семь алтын три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 3 день те деньги (Л. 771 об.) Платил Иван Патрекеев.

Церковь Введение Пречистые Богородицы да в пределе святых великомученик Фрола и Лавра в Ямской слободе. Дани дватцать четыре алтына две деньги, десятильничих и заезда четыре алтына. И марта в 3 день те деньги…[121] Платил Иван Патрекеев.

Церковь святые мученицы Пятницы за острогом в Козачье слободе на площади. Дани семнатцать алтын, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 3 день те деньги…[122] Платил Иван Патрекеев.

(Л. 772) Стан подгородной

Церковь великомученика Георгия в селе Шумакове. Дани дватцать два алтына, десятильничих и заезда три алтына две деньги. И марта в 3 день те деньги…[123] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Введение Пречистые Богородицы в селе Младатиль. Дани рубль один алтын четыре деньги, десятильничих и заезда четыре алтына. И марта в 3 день те деньги…[124] Платил Иван Патрекеев.

Церковь архангила Михаила в селе Лебяжьем. Дани двацать пять алтын, десятильничих и заезда гривна. И марта в 3 день те деньги…[125] Платил Иван Патрекеев.

(Л. 772 об.) Церковь Дмитрея Селунского в селе Зорине. Дани рубль тринатцать алтын пять денег, десятильничих и заезда четыре алтына. И марта в 3 день те деньги…[126] Платил Иван Патрекеев.

Церковь архистратига Михаила в селе Легуторове. Дани дватцать алтын пять денег, десятильничих и заезда гривна. И марта в 3 день те деньги…[127] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Дмитрея Селунского в селе Селехове. Дани рубль две деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 3 день те деньги…[128] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Обновление[129] Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа в селе Полянском. Дани рубль (Л. 773) восмь алтын з деньгою, десятильничих и заезда гривна. И марта в 3 день те деньги…[130] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Введение Пречистые Богородицы в селе Орехове. Дани осьмнацать алтын, десятильничих и заезда гривна. И марта в 3 день те деньги…[131] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Василия Кисарейского в селе Маслове. Дани рубль пять алтын, десятильничих и заезда гривна. И марта в 3 день те деньги…[132] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Николы Чюдотворца на речке на Дичке. Дани рубль четырнацать алтын з деньгою, десятильничих и заезда пять (Л. 773 об.) алтын. И марта в 3 день те деньги…[133] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Георгия святого да церковь Успение Пречистые в селе Долженском. Дани два рубли два алтына, десятильничих и заезда две гривны. И марта в 3 день те деньги…[134] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Офонасия Великого и Кирила, Александрейских чюдотворцов, на речке на Великой. Дани тринатцать алтын три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 3 день те деньги…[135] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Николы Чюдотворца на речке на Рого (Л. 774) зне. Дани рубль три алтына три деньги, десятильничих и заезда пять алтын. И марта в 3 день те деньги…[136] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Покрова Святеи Богородицы, что на Рогозне. Дани дватцать восмь алтын три деньги, десятильничих и заезда четыре алтына. И марта в 3 день те деньги…[137] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Георгия святого. Дани дватцать пять алтын пять денег, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 3 день те деньги…[138] Платил Иван Патрекеев.

Церковь святые мученицы Пятницы в селе Разенкове. Дани осьмнатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда гривна. И мар (Л. 774 об.) та в 3 день те деньги…[139] Платил Иван Патрекеев.

Церковь святого мученика Никиты в селе Гнездилове. Дани рубль четыре алтына, десятильничих и заезда четыре алтына. И марта в 3 день те деньги…[140] Платил Иван Патрекеев.

Церковь архангила Михаила на Жировине. Дани дватцать три алтына три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 3 день те деньги…[141] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Афонасия Великого и Кирила в селе Наваках. Дани рубль пять денег, десятильничих и заезда четыре алтына. И марта в 3 день те деньги…[142] Платил Иван Патрекеев.

(Л. 775) Церковь Введение Пречистые Богородицы в селе Полмилове. Дани одиннатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 3 день те деньги…[143] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Мелехове. Дани рубль два алтына, десятильничих и заезда четыре алтына. И марта в 3 день те деньги…[144] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Дмитрея Селунского на погосте на Обмяти. Дани тритцать два алтына три деньги, десятильничих и заезда четыре алтына. И марта в 3 день те деньги…[145] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Богоявление Господне в селе Шестопалове. Дани двенатцать алтын четыре день (Л. 775 об.) ги, десятильничих и заезда два алтына.

Церковь Георгия святого на реке на Тускори. Дани дватцать алтын з деньгою, десятильничих и заезда гривна. И марта в 3 день те деньги…[146] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Покрова Святеи Богородицы на погосте на Обмыти. Дани двацать пять алтын з деньгою, десятильничих и заезда четыре алтына. И марта в 3 день те деньги…[147] Платил Иван Патрекеев.

Церковь святого мученика Никиты в селе Куркине. Дани осьмнатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда два алтына. И мар (Л. 776) та в 3 день те деньги…[148] Платил Иван Патрекеев.

Церковь архангила Михаила да в пределе святого мученика Георгия в селе Каменеве. Дани рубль двацать два алтына пять денег, десятильничих и заезда пять алтын. И марта в 3 день те деньги…[149] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Николы Чюдотворца на погосте на Рати. Дани двацать два алтына четыре деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 3 день те деньги…[150] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Живоначальные Троицы на погосте на Рате. Дани девятнацать алтын з день (Л. 776 об.) гою, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 3 день те деньги…[151] Платил Иван Патрекеев.

Церковь святого мученика Никиты на Рати. Дани рубль пять алтын з деньгою, десятильничих и заезда гривна. И марта в 3 день те деньги…[152] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Гуторове. Дани пятнацать алтын з деньгою, десятильничих и заезда гривна. И марта в 3 день те деньги…[153] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Богоявление Господне на погосте на Семи. Дани дватцать шесть алтын пять денег, десятильничих и заезда гривна.

(Л. 777) Церковь Благовещение Пречистые Богородицы в селе Рышкове. Дани рубль, десятильничих и заезда четыре алтына. И марта в 3 день те деньги…[154] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Покрова Святеи Богородицы в селе Плоском. Дани четыре алтына три деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 3 день те деньги…[155] Платил Иван Патрекеев.

Церковь святые мученицы Пятницы. Дани рубль пять денег, десятильничих и заезда гривна. И марта в 3 день те деньги…[156] Платил Иван Патрекеев.

(Л. 777 об.) Церковь архангила Михаила на Холминском городище. Дани девятнатцать алтын з деньгою, десятильничих и заезда гривна. И марта в 3 день те деньги…[157] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Георгия святого на погосте на Желени. Дани десять алтын, десятильничих и заезда гривна. И марта в 3 день те деньги…[158] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Рожества Пречистые Богородицы в Билдиной поляне. Дани пять алтын пять денег, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 3 день те деньги…[159] Платил Иван Патрекеев.

(Л. 778) Часовня, что преже сего была церковь Покрова Святеи Богородицы на погосте. Дани тринатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 3 день те деньги…[160] Платил Иван Патрекеев.

Церковь святые мученицы Пятницы на Сварлице. Дани десять алтын три деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 3 день те деньги…[161] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Богоявление Господне. Дани шесть алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына.

(Л. 778 об.) Церковь великомученика Никиты в селе Затолоскине. Дани шесть алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 3 день те деньги…[162] Платил Иван Патрекеев.

Церковь архангила Михаила в селе Звятицове. Дани шесть алтын три деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 3 день те деньги…[163] Платил Иван Патрекеев.

Церковь преподобного Сергия Чюдотворца в селе Золотухине. Дани дватцать три алтына две деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 3 день те деньги…[164] Платил Иван Патрекеев.

(Л. 779) Церковь Дмитрея Селунского в селе Жердеве. Дани семнацать алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 3 день те деньги…[165] Платил Иван Патрекеев.

Церковь Покрова Святеи Богородицы в Куринском стану в селе Старкове. Дани девять алтын, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 3 день те деньги…[166] Платил Иван Патрекеев.

Часовня Дмитрея Селунского в селе Костельцове. Дани шесть алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына. И марта в 3 день те деньги…[167] Платил Иван Патрекеев.

(Л. 780[168]) Курские ж десятины церкви двойные

Церковь Живоначальные Троицы в Девичье монастыре[169]. Дани по грамоте вдвое шеснатцать алтын. И октября в 21 день те деньги взято. Платила старица Евдокея Полонянка.

Церковь Успение Пречистые Богородицы да в пределе мученика Никиты в Пушкарской слободе. Дани вдвое рубль три алтына две деньги, десятильничих и заезда две гривны

Церковь святых мученик Фрола и Лавра, да в пределе верховных апостол Петра и Павла, да Офонасия Великого и Кирила, Александрейских чюдотворца[170]. Дани вдвое рубль шесть алтын (Л. 780 об.) четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь Благовещение Пречистые Богородицы, да в пределе Козьмы и Домьяна в Стрелецкой слободе. Дани вдвое рубль семнатцать алтын, десятильничих и заезда две гривны.

Церковь великого чюдотворца Николы да церковь теплая Богоявление Господне. Дани вдвое рубль осьмнатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда восмь алтын.

(Л. 781) Церковь великомученика Георгия да теплая церковь Покрова Святеи Богородицы за Куром в Казачье слободе. Дани вдвое рубль двацать два алтына две деньги, десятильничих и заезда восмь алтын.

Церковь Вознесение Господне да в пределе собор архистратига Михаила за Куром на гумнах. Дани вдвое двацать алтын, десятильничих и заезда восмь алтын.

Церковь великого чюдотворца Николы в Казачье слободе. Дани вдвое рубль восмь алтын, десятильничих и заезда две (Л. 781 об.) гривны.

Церковь великого чюдотворца Николы, что в убогих дому, да в пределе святого пророка Ильи. Дани вдвое пятнацать алтын, десятильничих и заезда четыре алтына.

(Л. 782) Курские десятины неокладные

Октября в 21 день церкви Живоначальные Троицы из девича монастыря по книгам за рукою попа Семиона венешных пошлин с трех отроков семь алтын три деньги взято. Платила старица Евдокея Полонянка.

Февраля в 12 день по книгам збору Курского монастыря[171] строителя старца Сергия да старосты поповского троецкого попа Офонасья неокладных денежных доходов венечных пошлин прошлого 1639/40 году марта с 21-го числа да августа по 31-е число прошлого ж 1639/40 году с семидесяти с одново отрока, со штинатцати двоеженцов, со шти троеженцов, со шти (Л. 782 об.) натцати похоронных, и перехожих. Всего десять рублев восмь алтын три деньги взято. Платил строитель Сергей.

Августа в 25 день по книгам за рукою старосты поповскаго никольского протопопа Григорья венешных пошлин нынешняго 1640/41 году генваря с 5-го числа июля по 14-е число со ста з девяноста с осьми отроков четырнацать рублев дватцать восмь алтын две деньги, с одиннатцати двоеженцов рубль шестнатцать алтын з деньгою, з дву троеженцов тринатцать алтын, с одиннатцати похоронных рубль три алтына две деньги. И всего семнатцать рублев дватцать семь алтын три деньги взято. Платил (Л. 783) староста поповской никольской протопоп Григорей.

(Л. 787[172]) Карачев[173]

Церковь Успения Пречистые Богородицы за острогом за старою осыпью. Дани рубль шесть алтын три деньги, десятильничих и заезда три алтына две деньги. И июня в 10 день те деньги…[174] Платил староста поповской никольской поп Микифор.

Церковь Преображение Спасово в большом остроге. Дани рубль десять алтын пять денег, десятильничих и заезда три алтына две деньги. И июня в 10 день те деньги…[175] Платил староста поповской никольской поп Микифор.

Церковь великого чюдотворца Николы. Дани рубль двенатцать алтын з деньгою, десятильничих и заезда три алтына две деньги. И июня в 10 день те деньги…[176] Платил (Л. 787 об.) староста поп Микифор.

Церковь Дмитрея Селунского в Затинной слободе. Дани пятнатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда два алтына две деньги. И июня в 10 день те деньги…[177] Платил староста поп Микифор.

Церковь великого чюдотворца Николы в селе Ондрине. Дани шесть алтын з деньгою, десятильничих и заезда два алтына. И июня в 10 день те деньги…[178] Платил староста поп Микифор.

Церковь Рожество Христово да в пределе святые мученицы Пятницы. Дани дватцать восмь алтын две деньги, десятильничих и заезда гривна. И июня в 10 день те деньги…[179] Платил староста поп Микифор.

(Л. 788) Церковь архистратига Михаила в селе Речицах. Дани дватцать два алтына з деньгою, десятильничих и заезда гривна. И июня в 10 день те деньги…[180] Платил староста поп Микифор.

Церковь Обновление Воскресение Христово в селе Верховичах. Дани семь алтын пять денег, десятильничих и заезда два алтына две деньги. И июня в 10 день те деньги…[181] Платил староста поп Микифор.

Церковь Успение Пречистые Богородицы в сельце Старом. Дани девять алтын, десятильничих и заезда десять денег. И июня в 10 день те деньги…[182] Платил староста поп Микифор.

Церковь Преображение Спасово в Рославском стану. (Л. 788 об.) Дани четырнацать алтын три деньги, десятильничих и заезда три алтына две деньги. И июня в 10 день те деньги…[183] Платил староста поп Микифор.

Церковь Покрова Святеи Богородицы в Воскресенской вотчине в Подгородном стану. Дани семь алтын, десятильничих и заезда два алтына. И июня в 10 день те деньги…[184] Платил староста поп Микифор.

Церковь Введение Пречистые Богородицы в селе Бутри в монастырской вотчине. Дани четыре алтына, десятильничих и заезда десять денег. И июня в 10 день те деньги…[185] Платил староста поп Микифор.

(Л. 789) Церковь Благовещение Пречистые Богородицы, да в пределе Афонасия Великого и Кирила, да великомученицы Парасковьи, нарицаемые Пятницы, в Корачеве на посаде. Дани десять алтын три деньги, десятильничих гривна. И июня в 10 день те деньги…[186] Платил староста поп Микифор.

(Л. 790[187]) Карачевские же десятины церкви двойные

Церковь Николы Чюдотворца в селе Буяновичах в вотчине Свинского монастыря. Дани по грамоте вдвое четырнацать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда четыре алтына. И маия в 26 день те деньги взято. Платил староста поповской рожественской поп Родион.

Церковь Николы Чюдотворца села Сомова. Дани вдвое дватцать алтын, десятильничих и заезда две гривны. И маия в 26 день те деньги взято.Платил поп Родион.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Вольцах. Дани вдвое девять алтын, десятильничих и заезда две гривны. И маия (Л. 790 об.) в 26 день те деньги взято.Платил поп Родион.

Церковь святых мученик Фрола и Лавра. Дани вдвое дватцать два алтына четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И маия в 26 день те деньги взято.Платил поп Родион.

Церковь великомученика Дмитрея Селунского села Турищева. Дани вдвое дватцать восмь алтын, десятильничих и заезда две гривны. И маия в 26 день те деньги взято.Платил поп Родион.

Церковь Преображение Спасово села Сулова. Дани вдвое осьмнатцать алтын, десятильничих и заезда две гривны. (Л. 791) И маия в 26 день те деньги взято.Платил поп Родион.

Церковь Николы Чюдотворца села Роботкова. Дани вдвое шеснатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда четыре алтына. И маия в 26 день те деньги взято.Платил поп Родион.

Церковь Рожество Христово села Петрушкова. Дани вдвое дватцать три алтына, десятильничих и заезда две гривны. И маия в 26 день те деньги взято.Платил поп Родион.

Церковь святого мученика Никиты села Муравьева. Дани вдвое четырнатцать алтын, десятильничих и заезда четыре алтына. И маия в 26 день те деньги взято.Платил (Л. 791 об.) староста поповской рожественской поп Родион.

Церковь Успение Пречистые Богородицы села Глуботкина. Дани вдвое шеснацать алтын, десятильничих и заезда две гривны. И маия в 26 день те деньги взято.Платил староста поповской рожественской поп Родион.

(Л. 792) Карачевские ж десятины неокладные

Маия в 26 день по книгам Карачевские десятины збору старосты поповского рожественского попа Родиона з десяти церквей двойных венечных пошлин прошлого 1639/40 году со три отроков пятнатцать алтын, да нынешняго 1640/41 году с семи отроков, с одного двоеженца дватцать два алтына. Всего рубль три алтына четыре деньги взято. Платил староста поповской рожественской поп Родион.

Июня в 10 день по книгам Карачевские ж десятины старосты поповского никольского попа Микифора за ево рукою венечных пошлин нынешняго 1640/41 году со штинатцати отроков, с одново троеженца, з дву похоронных рубль девятнатцать алтын пять денег. (Л. 792 об.) Платил староста поповской никольской поп Никифор.

(Л. 795[188]) Белгород[189]

Церковь Рожество Христово на посаде. Дани дватцать алтын две деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поповской ильинской поп Кирило.

Церковь Богоявление Господне. Дани четыре алтына три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

Церковь Преображение Спасово. Дани дватцать один алтын три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

(Л. 795 об.) Церковь Успение Пречистые Богородицы. Дани десять алтын пять денег, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

Церковь Покрова Святеи Богородицы на посаде. Дани шеснатцать алтын з деньгою, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

Церковь Введение Пречистые Богородицы. Дани одиннатцать алтын з деньгою, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

Церковь святого пророка Ильи на посаде. Дани шеснацать алтын четыре деньги, (Л. 796) десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

Церковь великомученика Георгия. Дани шеснатцать алтын з деньгою, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

Церковь Николы Чюдотворца. Дани шеснатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

Церковь Богоявление Господне в Белогородцком уезде в селе Кропивенском. Дани рубль два алтына з деньгою, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день (Л. 796 об.) те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

Церковь архангила Михаила в селе Чюраеве. Дани дватцать три алтына три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

Церковь Богоявление Господне в селе Мелехове. Дани дватцать шесть алтын пять денег, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

Церковь архангила Михаила в селе Городище. Дани шесть алтын две деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил (Л. 797) староста поп Кирило.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Свежене. Дани рубль шеснатцать алтын три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Ушакове. Дани девятнацать алтын пять денег, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Разменском. Дани четыре алтына, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

(Л. 797 об.) Церковь великомученика Дмитрея Селунского. Дани дватцать шесть алтын три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

Церковь святые мученицы Пятницы в селе Боровском. Дани осьмнатцать алтын пять денег, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

Церковь Николы Чюдотворца в вотчине Свинского монастыря. Дани девятнацать алтын пять денег, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

Церковь Христова мученика Никиты в селе Мелентья Маслова. Дани семь алтын пять (Л. 798) денег, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

Церковь архангила Михаила в селе Старинове. Дани шесть алтын две деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

Церковь Афонасия и Кирила Александрейских чюдотворцов. Дани четыре алтына пять денег, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

Церковь святого мученика Никиты на посаде. Дани три алтына три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день (Л. 798 об.) те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

Церковь святые мученицы Парасковьи, нарицаемые Пятницы, в селе Заецком. Дани шесть алтын три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

Церковь святых чюдотворец Козьмы и Домьяна в селе Хохлове. Дани шесть алтын три деньги, десятильничих и заезда гривна. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

Церковь Стретение Пречистые Богородицы Владимерские. Дани шеснатцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда три (Л. 799) алтына две деньги. И марта в 16 день те деньги взято.Платил староста поп Кирило.

(Л. 800[190]) Белгородцкие ж десятины церковь двойная

Церковь Николы Чюдотворца на Корене. Дани вдвое два рубли дватцать шесть алтын две денги, десятильничих и заезда две гривны.

(Л. 801[191]) Белгородцкие десятины неокладные

Марта в 16 день по книгам збору белгородцкие десятины старосты поповского ильинского попа Кирила неокладных доходов венечных пошлин прошлого 1639/40 году с девяноста с трех отроков, з десяти двоеженцов, с одного троеженца, с осьми похоронных, з дву перехожих девять рублев семнатцать алтын две денги. Да нынешнего 1640/41 году с одиннатцати отроков, с одной похоронной тритцать алтын пять денег. Взято. Платил староста поп Кирило.

Марта в 20 день по книгам белогородцкие десятины збору десятильника Ивана Патрекеева неокладных доходов венечных пошлин нынешнего 1640/41 году с дватцати с осми отроков, с четырех (Л. 801 об.) двоеженцов, с одной похоронной, з дву перехожих да с новоявленной, всего три рубли семь алтын пять денег…[192] Платил Иван Патрекеев.

(Л. 803[193]) Десятина Оскольская[194]

Церковь Николы Чюдотворца. Дани восемь алтын з деньгою, заезда три алтына три деньги, десятильничих гривна.

Церковь Покрова Святей Богородицы. Дани шеснатцать алтын з деньгою, заезда пять алтын две денги, десятильничих гривна.

Церковь архангела Михаила. Дани пять алтын четыре деньги, заезда два алтына две деньги, десятильничих гривна.

(Л. 803 об.) Церковь великомученика Никиты. Дани шеснатцать алтын з деньгою, заезда пять алтын три деньги, десятильничих гривна.

Церковь святого мученика Георгия. Дани восмь алтын, заезда два алтына пять денег, десятильничих гривна.

Церковь Воскресение Христово. Дани два алтына пять денег, заезда три алтына три денги.

Оскольской уезд

Церковь Николы Чюдотворца в Орлинском стану. Дани осьмнатцать алтын з деньгою, за (Л. 804) езда восмь алтын две денги, десятильничих гривна.

Церковь архангела Михаила в Чюфичемском стану. Дани дватцать пять алтын две деньги, десятильничих гривна, заезда одиннатцать алтын две деньги.

Церковь Николы Чюдотворца в Чюфическом стану. Дани восмь алтын две деньги, заезда пять алтын пять денег, десятильничих гривна.

Церковь святого мученика Георгия в Дубенском (Л. 804 об.) стану. Дани и десятильничих и заезда два рубли з деньгою.

Церковь Обновление храма Воскресения Христова в Орлинском стану. Дани дватцать шесть алтын три деньги, заезда одиннацать алтын пять денег, десятильничих гривна.

Церковь Афонасия Александрейского в Орлинском стану. Дани пятнацать алтын три деньги, заезда одиннацать алтын, десятильничих гривна.

(Л. 805) Церковь Николы Чюдотворца в Орлинском стане. Дани пять алтын четыре деньги, заезда пять алтын три деньги, десятильничих гривна.

Церковь Василия Кесарейского, что за Ровным лесом. Дани пять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда четыре алтына четыре деньги.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы в Оскольском городе. Дани десять денег, десятильничих четыре алтына.

(Л. 805 об.) Церковь Рожество Пречистые Богородицы дани девять алтын з деньгою.

Церковь святые Христовы мученицы Парасковьи, нарицаемые Пятницы, в Дубенском стану. Дани дватцать шесть алтын три деньги, десятильничих гривна.

Церковь святые мученицы Пятницы, что в Егорьевском приходе. Дани и десятильничих и заезда два рубли пять денег.

(Л. 809[195]) Город Волуйка[196]

Церковь Николы Чюдотворца Ратново на посаде в Стрелецкой слободе. Дани шесть алтын четыре деньги, десятильничих гривна.

Церковь святые мученицы Парасковьи, нарицаемые Пятницы. Дани четыре алтына две деньги, десятильничих гривна.

Церковь Христова мученика Георгия в Казачье слодобе. Дани пять алтын, десятильничих гривна.

(Л. 809 об.) Церковь Рожество Христово за рекою за Валуем в Царегородцкой слободе. Дани четыре алтына четыре деньги, десятильничих гривна.

Церковь Покрова Святей Богородицы за рекою за Валуем в Царегородцкой слободе. Дани четыре алтына, десятильничих гривна.

Церковь Успение Пречистые Богородицы да великого чюдотворца Николы усть реки Волуя Черной монастырь[197]. Дани пять алтын, десятильничих гривна.

(Л. 810) Церковь архистратига Михаила и прочих безплотных сил. Дани шесть алтын пять денег, десятильничих гривна.

(Л. 811[198]) Февраля в 19 день по отписке Нижнево города Ломова соборные церкви воздвиженского попа Мелентья по его зборным книгам за ево рукою, что он по грамоте блаженные памяти великого господина Святейшаго Иоасафа, Патриарха Московского и всеа Руси, в Нижнем городе Ломове обложил данью церкви, которые поставлены вновь.

Церковь архистратига Михаила в Пешей слободе. Дани шесть алтын четыре деньги, заезда два алтына. Взято. Платил с Ломова молодой подьячей Иван Федоров.

Церковь Николы Чюдотворца в уезде Нижнево города Ломова села Каремши дани три алтына две деньги, заезда два алтына. Взято. Платил Иван Федоров.

Да венечных пошлин нынешняго 1640/41 году с одиннатцати отроков, з дву двоеженцов, с одного троеженца рубль девять алтын четыре деньги. Взято.

(Л. 814[199]) Ростовского уезду Карашская волость[200]

Церковь Воскресение Христово, что в Воскресенском монастыре[201]. Дани двенатцать алтын пять денег.

Церковь Благовещение Пречистые Богородицы на Караше на погосте. Дани дватцать шесть алтын три деньги.

Церковь Нерукотоворенного Образа Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа в Чашнице. Дани три алтына четыре деньги.

(Л. 814 об.) Церковь Николы Чюдотворца на погосте на дору. Дани семнатцать алтын.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы на Нерли. Дани шеснатцать алтын три деньги.

Церковь Дмитрея Селунского Чернца озера. Дани семнатцать алтын три деньги.

Церковь Дмитрея Селунского в селе Павловском на погосте. Дани дватцать три алтына три деньги.

(Л. 816[202]) Кашинской уезд, Горицы да Стоянец[203]

Церковь великомученицы Парасковьи, нарицаемые Пятницы, села Гориц. Дани шесть алтын четыре деньги. И февраля в 10 день те деньги взято. Платил Влас Григоров.

Церковь Николы Чюдотворца в патриарше вотчине Горицкие волости. Дани три алтына три деньги. И февраля в 10 день те деньги взято. Платил Влас Григоров.

Церковь великого чюдотворца Николы села Стоянца. Дани восмь алтын три деньги. И февраля в 10 день те деньги взято. Платил Влас Григоров.

(Л. 817[204]) Живоначальные Троицы Сергиева монастыря в вотчинах церкви данные в розных городех[205]

Дмитров

Церковь великого чюдотворца Николы в селе Озерецком. Дани девять алтын, десятильничих и заезда семь алтын три денги. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь святого пророка Ильи в селе Селкове. Дани дватцать алтын две деньги, десятильничих пять алтын, заезда десять денег. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Живоначальные Троицы в селе Ведерницыне. Дани семнатцать алтын, (Л. 817 об.) десятильничих и заезда четыре алтына две деньги. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь великого чюдотворца Николы в Берендеевском стану в селе Рожественом. Дани пятнацать алтын з деньгою, десятильничих и заезда гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь святых страстотерпцов Бориса и Глеба в приселке Курятникове. Дани и десятильничих и заезда три алтына з деньгою. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Живоначальные Троица в селе Оляведове. Дани одиннацать алтын две (Л. 818) деньги, десятильничих и заезда гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь архангела Михаила в селе Кончинине. Дани шесть денег. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь великого чюдотворца Сергия в селе Деулине. Дани двацать алтын две деньги, десятильничих гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы в селе Поречье. Дани, и десятильничих, и заезда тринатцать алтын з деньгою. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

(Л. 818 об.) Церковь Воздвижение Честного Креста Господня в селе в Старостислове. Дани пять алтын. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Переславль Залеской

Церковь Воскресение Христово в селе Рославском. Дани два алтына полшесть деньги, десятильничих гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь великого чюдотворца Николы в селе Микулинском. Дани три алтына полтретья деньги, десятильничих гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

(Л. 819) Церковь Покрова Святеи Богородицы в селе Пожарском. Дани четыре алтына з деньгою, десятильничих гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Иванна Богослова в селе Хупани. Дани два алтына пять денег, десятильничих гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь великого чюдотворца Николы в селе Помнине. Дани три алтына три деньги, десятильничих гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Воскресение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа в селе Хрептове. Дани четыре алтына, (Л. 819 об.) десятильничих гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы в селе Махре. Дани три алтына, десятильничих гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь великого чюдотворца Николы в селе Буженинове. Дани три алтына с полденьгою, десятильничих гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Покрова Святеи Богородицы в селе Сваткове. Дани два алтына две деньги, десятильничих гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

(Л. 820) Церковь архангела Михаила в селе Шарапове. Дани четыре алтына две деньги, десятильничих гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Покрова Святеи Богородицы в селе Синятине. Дани два алтына полтретьи деньги, десятильничих гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь великого чюдотворца Николы в селе Андреяновском. Дани шесть денег, десятильничих гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Рожество Иванна Предтечи в селе Выпукове. Дани одиннацать денег, деся (Л. 820 об.) тильничих гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Николы Чюдотворца за болотом. Дани два алтына полпяты деньги, десятильничих гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Николы Чюдотворца в Унятине. Дани два алтына полпяты деньги, десятильничих гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Воскресение Христово в селе Давыдовском. Дани восмь алтын з деньгою. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

(Л. 821) Володимер и Юрьев Польской

Церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня сподноя на погосте Федосееве в приселке Обакумове. Дани шестнатцать алтын з деньгою, десятильничих два алтына пять денег. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Богоявление Господне в селе Крутце. Дани десять алтын з деньгою, десятильничих и заезда пять алтын три деньги. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

(Л. 821 об.) Церковь Покрова Святеи Богородицы в Ваганове. Дани два алтына пять денег. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Дмитрея Селунского в селе Шустове. Дани осьмнацать алтын две деньги. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Акима и Анны в селе Алексине. Дани рубль з деньгою. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы в селе Олексине. Дани рубль восмь алтын три деньги. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

(Л. 822) Церковь Успение Пречистые Богородицы в селе Ряполовском в Похотенской пустыне. Дани одиннатцать алтын четыре деньги. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Воскресение Христово в селе Воскресенском. Дани четырнацать алтын три деньги. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Вознесение Господне в селе Понтелеевском. Дани рубль два алтына з деньгою. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы в селе Татарове. Дани девять алтын три деньги. И мая в 28 день те деньги взято. (Л. 822 об.) Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Сергия Чюдотворца в селе Пирове городище. Дани шеснатцать алтын четыре деньги. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь преподобного Анофрея в селе Кинобали. Дани пятнатцать алтын, десятильничих три алтына две деньги. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь святых мученик Бориса и Глеба в селе Кубаеве. Дани семь алтын з деньгою, десятильничих три алтына. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

(Л. 823) Церковь Козьмы и Дамьяна в селе Ледневе. Дани четырнацать алтын две деньги. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Собор Михаила архангела в селе Кучках. Дани дватцать один алтын две деньги, десятильничих четыре алтына три деньги. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Козьмы и Дамьяна в селе Козьминском. Дани пятнатцать алтын три деньги. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Покрова Святеи Богородицы в селе Покровском. Дани тринатцать алтын пять денег, десятильничих два алтына четыре деньги. И мая в 28 день те деньги взято. (Л. 823 об.) Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Никольском. Дани тринатцать алтын две деньги. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Нижней Новгород

Церковь Живоначальные Троицы да церковь Николы Чюдотворца в селе Варварском. Дани три рубли три алтына три деньги, десятильничих и заезда пятнатцать алтын две деньги. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

(Л. 824) Церковь Сергия Чюдотворца в селе Андреевском. Дани три рубли дватцать пять алтын з деньгою, заезда шеснатцать алтын две деньги. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Успения Пречистые Богородицы в селе Лепесе. Дани тритцать два алтына, десятильничих и заезда четыре алтына. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Сергия Чюдотворца в селе Черном. Дани рубль дватцать девять алтын, десятильничих и заезда семь алтын две деньги. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

(Л. 824 об.) Церковь Николы Чюдотворца в Балахонском уезде в селе Козине. Дани рубль дватцать семь алтын три деньги, десятильничих и заезда шесть алтын пять денег. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Преображение Господне в приселке Татинце. Дани восмь алтын, десятильничих восмь денег, заезда три деньги, навъезд пять алтын. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы да предел чюдотворца Сергия на Дилеше. Дани десять алтын. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

(Л. 825) Церковь Успения Пречистые Богородицы да Николы Чюдотворца в Юрьевском уезде Польского в селе Соболеве. Дани четыре рубли дватцать семь алтын пять денег, десятильничих и заезда пятнацать алтын две деньги. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Николы Чюдотворца въезном. Дани рубль восмь алтын пять денег. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Белозерской уезд

Церковь Иванна Предтечи в селе Панище. Дани десять денег. И мая в 28 день (Л. 825 об.) те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Отъезжее место Верея

Церковь святого мученика Георгия в селе Илемне. Дани девять денег. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь великого чюдотворца Николы в селе Дубешне. Дани десять денег. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Афонасия и Кирила Александрейских чюдотворцов в селе Гнезникове дани шеснатцать алтын полчетверты денег, (Л. 826) десятильничих гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Кострома

Церковь архангела Михаила в селе Кукавикине. Дани двацать алтын, десятильничих гривна, заезда два алтына две деньги. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Георгия страстотерпца в селе Поемечке. Дани семнатцать алтын две деньги, десятильничих два алтына две деньги, заезда шесть денег. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

(Л. 826 об.) Церковь Рожество Пречистые Богородицы в селе Федоровском. Дани рубль пятнатцать алтын, десятильничих гривна, заезда три алтына. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Марьинском. Дани двацать семь алтын, десятильничих гривна, заезда пять денег. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы в селе Сухарукине в приселке Богородицком. Дани одиннацать алтын две деньги, десятильничих восмь денег, заезда три деньги, навъезд десять алтын. И мая в 28 день те деньги взято. (Л. 827) Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь святаго мученика Георгия в селе Кишме. Дани шеснатцать алтын две деньги, десятильничих восмь денег, заезда три деньги, навъезд пять алтын. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь великого чюдотворца Николы да чюдотворца Сергия в селе Сухарукове. Дани дватцать пять алтын з деньгою, десятильничих и заезда восмь денег, навъезд две гривны. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Введения Пречистые Богородицы в селе Буянове. Дани дватцать алтын четыре деньги, десятильничих и заезда два (Л. 827 об.) алтына, навъезд пять алтын. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Покрова Святеи Богородицы на Костроме в Полянской слоботке. Дани восмь алтын, десятильничих восмь денег, заезда три деньги, навъезд пять алтын. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Плесо

Церковь великого чюдотворца Николы в селе Костоме в приселке Горках. Дани осьмнатцать алтын, десятильничих десять денег, заезда шесть денег. (Л. 828) И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь великого чюдотворца Николы в селе Костоме. Дани шеснатцать алтын три деньги, десятильничих гривна, заезда два алтына. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Преображение Спасово в селе Медветкове. Дани семь алтын, десятильничих шесть денег, заезда шесть денег. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Богоявление Господне в приселке в Головкинском. Дани одиннатцать алтын, десятильничих десять денег, заезда шесть (Л. 828 об.) денег. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Покрова Святеи Богородицы в селе Покровском на реке на Шаче. Дани по жаловальной грамоте вдвое дватцать два алтына, десятильничих и заезда восмь алтын. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Арзамас

Церковь великого чюдотворца Николы в селе Ичеасе. Дани девять алтын з деньгою, десятильничиз шесть денег, заезда шесть денег. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей (Л. 829) Шахов.

Церковь Живоначальные Троицы на Новом Усаде в селе Турчанове. Дани девять алтын, заезда два алтына. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Рожество Пречистые Богородицы да церковь Преображения Спасова, что на Алатаре в Троецкой Заострожной слободе. Дани девять денег. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Звенигород

Церковь Дмитрея Селунского в селе Ондреевском. (Л. 829 об.) Дани четыре алтына полпяты деньги, десятильничих гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Селяпове. Дани четыре алтына полтретья денги, намесничьих шесть денег, заезда две деньги, навъезд гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

В Московском уезде десятина Радунежская

Церковь Успение Пречистые Богородицы в селе Клементьеве. Дани рубль дватцать семь алтын, десятильничих и заезда семь алтын, по наказу гривна. И мая в 28 день (Л. 830) те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь святого мученика Никиты в селе Бобкове на погосте. Дани дватцать алтын четыре деньги, десятильничих десять денег, по наказу гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Муровцове. Дани четырнацать алтын три деньги, десятильничих десять денег, по наказу гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Благовещение Пречистые Богородицы в селе Благовещенском. Дани осьмнатцать алтын пять денег, десятильничих пять алтын, (Л. 830 об.) по наказу гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Живоначальные Троицы на Березниках на погосте. Дани семнацать алтын пять денег, десятильничих шесть денег, по наказу гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Преображения Спасова, что на Городке. Дани пятнатцать алтын четыре деньги, заезда шесть денег, по наказу гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

С церковных земель Афонасиа и Кирила да Пречистые Богородицы на троецких крестьянех (Л. 831) городка Радунежска на Куземке Иванове да на Ивашке Исаеве оброку рубль три алтына две деньги.

Церковь Дмитрея Селунского в селе Рахманцове на погосте. Дани трицать алтын, десятильничих и заезда семь денег, по наказу гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Трех святителей в селе Драчеве на погосте. Дани двацать семь алтын, заезда десять денег, по наказу гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Андрея Стратилата в селе Тушине. (Л. 831 об.) Дани рубль семнатцать алтын три деньги, по наказу гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Двунадесять апостолов под монастырем в Служне слободе. Дани рубль десять алтын, десятильничих восмь денег, по наказу гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Пречистые Богородицы в Подсосенье. Дани рубль двацать три алтына з деньгою, десятильничих гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Происхождения Честнаго и Животворящаго Креста Господня в селе Вороно (Л. 832) ве. Дани три алтына две деньги, десятильничих гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Жечалове. Дани рубль девять денег, десятильничих и заезда три алтына две деньги. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Стретение Господне да в пределе Покрова Святеи Богородицы в селе Звягине у пруда. Дани шесть алтын три деньги, десятильничих и заезда гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Покрова Святеи Богородицы да в пределе (Л. 832 об.) Сергия, Радунежского чюдотворца, в селе Нахабине. Дани семнатцать алтын две деньги, десятильничих и заезда три алтына две деньги. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Вохна

Церковь Рожество Пречистые Богородицы на Уполозе на погосте. Дани рубль дватцать восмь алтын, намесничих два алтына, заезда алтын, по наказу гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь святого мученика Никиты, что на Враде реке на погосте. Дани рубль два (Л. 833) алтына четыре деньги, намесничьих алтын, по наказу гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь великого чюдотворца Николы в селе Коровниче Стромынского монастыря[206]. Дани рубль двацать пять алтын з деньгою, заезда пять алтын з деньгою, по наказу гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь Дмитрея Селунского в Вохне на погосте. Дани три рубли пятнацать алтын две деньги, заезда семь алтын, наместничих два алтына, по наказу гривна. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

(Л. 833 об.) Галич

Церковь Покрова Святеи Богородицы в Турковском стану на погосте. Дани вдвое дватцать три алтына четыре деньги, десятильничих и заезда две гривны. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

Церковь святого мученика Георгия в Звенигородцком уезде в селе Предельце. Дани тринатцать алтын з деньгою. И мая в 28 день те деньги взято. Платил подьячей Андрей Шахов.

(Л. 834) Троетцких же вотчин неокладные

Маия в 28 день по книгам Живоначальные Троицы Сергиева монастыря с вотчин венечных пошлин прошлого 1639/40 году с пятидесяти с осьми отроков, з дватцати с семи двоеженцов, с четырех троеженцов, с девяти похоронных девять рублев дватцать два алтына три деньги. Да нынешняго 1640/41 году с трехсот с пятидесяти с четырех отроков, с семидесяти двоеженцов, с осьми троеженцов, з девяти похоронных тритцать восмь рублев пятнатцать алтын две деньги. Всего сорок восмь рублев четыре алтына три деньги. Взято. Платил троетцкой казенной подьячей Андрей Шахов.

Да по ево ж Андреевым книгам збору Троетцкого Богоявленского монастыря строителя старца Антонья Хаманова, что он собрал с троетцких з замосковных сел венечных (Л. 834 об.) пошлин нынешняго 1640/41 году с четырнатцати отроков, с четырех двоеженцов, с одного троеженца, с трех похоронных два рубли пять алтын две деньги. Взято.

(Л. 835) Астрахань

С Астраханского учюга Бузана и с протоков на откупщике на ярославце на Гурье Назарьеве откупных денег за рыбную ловлю против прошлого 1639/40 году по окладу взяти тысеча рублев, а платить ему те деньги велено в году на два срока: первую половину на Петров день и Павлов святых апостол нынешняго 1640/41 году, а другая половина заплатить ему на Козьмодемьянов день осенний 1641/42 году.

(Л. 836[207]) Осташково

С озера Селигеря за рыбную ловлю оброку Осташковские слободы у крестьян у Ивашка Евтихеева с товарыщи триста рублев, а те оброчные деньги заплатити им на срок на Богоявление Господне нынешняго 1640/41 году половина – сто пятьдесят рублев, а другая половина оброку, сто пятьдесять рублев, заплатить им на срок на Петров день и Павлов святых апостол нынешняго же 1640/41 году. И июня в 26 день с озера Селигеря первые половины богоявленского сроку сто пятьдесят рублев взято. Платил осташковские слободы крестьянин Ивашка Стифонов.

(Л. 838[208]) Приход неокладным денежным доходом

Октября в 10 день у сушильново старца Герасима, что оне продали за четыре чети с осьминою конопель, за четверть по рублю з гривною, а проданы те конопли патриаршу крестьянину Ваське Масленику, да за дватцеть рыбиц белых, что продано угрешскому келарю Витайлу, за рыбицу по десяти алтын. Всего за конопли и за рыбу одиннатцать рублев. Взято.

Октября в 18 день по отписным книгам 1638/39 году в домовой казне прежнево сушильново старца Захарья, что у нево взяты во 1633/34 году в патриарш в Дворцовой приказ, а из Дворцоваго приказу поставлены в домовую казну, а в при (Л. 838 об.) ход были не записаны за то, что стояли за печатью дворцоваго дьяка Максима Богданова. И ныне Святейший Патриарх те деньги указал в приход записать в домовую казну семьдесят один рубль. Взято.

Ноября в 1 день на князе Никите княж Иванове сыне Лобанове Ростовском патриарши домовые казны, что ему в прошлом во 1640 году генваря в дватцать в седьмом числе взаймы, и те деньги сорок шесть рублев взято. Платил человек ево князь Никитин Степашко Иванов сын Офонасьев. И закладные суды: кубок серебрян чешуйчат с кровлею, да ковш серебрян венец золочен, да чарка с мишеню золочена 209и кабала[209] из казны отданы ему князь Никитину человеку Степанку Офонасьеву.

(Л. 839) Ноября в 19 день Новинского монастыря[210] у казначея старца Пахомия за дватцать рыб калужен, что ему продано про монастырской обиход с патриархова двора и с сушила по рублю за рыбу. Итого дватцать рублев. Взято.

Того ж дни патриарши Гавриловские слободы у крестьянина у Матюшки Федорова за продажную животину за быки и за телицы, за сорок за четыре животины, которая пригнана ис патриарших сел сто восмь рублев восмь алтын две деньги.

Ноября в 27 день из Володимеря по отписке десятильника Семена Соболева патриарших домовых Николы Волосова[211] и Царя Констентиновсково монастырей[212], что за них про (Л. 839 об.) шлово 1639/40 году дано было в приказ Большого Дворца на телеги под стрельцов на Яблоново, восмь рублев восмь алтын две деньги…[213] Платил Боголюбова монастыря[214] слушка Осипко Петров.

Того ж дни по памяти ис патриарша Дворцового приказу за приписью дьяка Федора Торопова на откупщике на ярославце на Гурье Назарьеве, да на сыне ево Михаиле за учюжное строение, чево у нево в учюжном строенье против Григорьевы росписи Никитинова по оценке не дошло, что дватцать девять рублев осьмнатцать алтын четыре деньги. Взято. Платил патриарша Дворцового приказу подьячей Иван Семионов.

(Л. 840) Декабря в 22 день по росписи у чашника у старца Климанта, что он продавал пивные дробины и дрозжи, и вощаной полтей, и медвеные зудые кадки, всего тринацать рублев.

Марта в 20 день Галицкого уезда патриарша села Одноушева у крестьян, что было за них дано в Ямской приказ ямских денег во 1634/35 году десять рублев взято. Платил села Одноушева крестьянин Дружинка Кузьмин.

Апреля во 2 день на Ондрее Жемайлове в уплату, что дано было ему взаймы из патриарховы домовые казны в нынешнем во 1640 году октября в 30 числе шесть рублев.

(Л. 840 об.) Маия в 6 день гостиные сотни у торгового человека у Богдана Щепоткина за сорок соболей патриарши домовые казны, которые были куплены в нынешнем во 1640/41 году на новоселье к государю в село Коломенское, сто рублев. Взято.

Июля в 6 день Юрьевсково уезду Польсково патриарша дворцоваго села Ильинсково с приселки на крестьянех на Гришке Ермлине с товарыщи, что за них дано в нынешнем во 1640 году ноября в 16-м числе в Ямской приказ ямских денег и в Стелецкой приказ за стрелецкой запас, всего двацать один рубль осьмнацать алтын с полуденьгою. Взято. Платил села Пьяницына крестьянин Иса (Л. 841) чко Тимофеев.

Июня в 20 день Белозерского уезда патриарших езовых волостей у крестьян у Любимка Веденихтова с товарыщи, что было им дано в нынешнем во 1640-м году декабря в 20-м числе, чем им заплатить ямские деньги, стрелецкие запасы, дватцать три рубли семнатцать алтын две деньги. Взято. Платил.

Июня в 27 день Володимерсково уезду патриарши Баглачевские волости на крестьянех деревни Студенцовы на Пиминке Григорьеве с товарыщи ямских денег, что за них дано было в Ямской приказ на нынешней 1640/41 год з живущего с тритцати чет па (Л. 841 об.) шни тритцать шесть рублев десять алтын. Взято. Платил деньги Баглачевские волости деревни Конюшны крестьянин Климко Семенов да деревни Выгаловы Евсейко Антонов.

Июня 30 день из Володимеря Царя Констентиновского монастыря у крестьянине у Харитонка Федорова с товарыщи, что за них дано было в нынешнем во 1640-м году октября в 31-м числе в Ямской приказ ямских денег пять рублев шеснатцать алтын четыре деньги. Взято.

Июля в 18 день по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу на поставление Пахомия, архиепископа Астараханского[215], за стол тритцать рублев взято. Принес (Л. 842) деньги приказной ево человек Гурей Вальцов.

Того ж дни по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу у Астараханского архиепископа Пахомия за платья, что ему дано ис патриарши казны за монатью объяриную темновишневую подложена дорогами двоеличными пятнатцать рублев дватцать три алтына две деньги; за ряску объяриную таусинную поношена подложена кирьяком дымчатым шесть рублев; за комилавку холодну камка черна с пухом шестнатцать алтын четыре деньги; за посох раковинной рога и яблока костеные пониже рог крест серебреные золочены, повыше осна трубочка серебреная золочена пятнатцать рублев. И всего (Л. 842 об.) за платье и за посох тритцать семь рублев шесть алтын четыре деньги. Взято.

И в нынешнем же во 1641 году июля в 27 день государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии указал те деньги, что взяты на Астароханском архиепискупе Пахомие за манатью, и за ряску, и за комилавку, и за посох отдать ему, архиепископу. И те деньги отданы, в приход тех денег не класть. А те платье и посох указал государь архиепископу Пахомию прислать к Асторохани к Москве и отдать на патриарше дворе в патриаршу казну по-прежнему.

Августа в 20 день из Новгородцкие четверти в патриаршу домовую казну, что взяты по государеву цареву и великого князя Михаила (Л. 843) Федоровича всеа Русии указу и по памятем за приписью дьяков Григорья Нечаева да Максима Чиркова взаймы ис патриарши домовые казны в Новгородцкую четверть до тех мест, покаместа в Новгородцкой чети в госудреве казне деньги в зборе будут. А из Новгородцкой чети те деньги розданы стараго и нового выезду иноземцом гречаном, паляком, и литве, и немцом, которым быть на государеве службе на Туле в первой половине с весны на май, да вперед на июнь, на июль, на август месяцы, да паляком же, и литве, и немцом, которые останутца за тульскою посылкою на Москве, и вдовам, и недорослям на май месяц нынешняго 1641 году на корм, да в прибавку к четвертным доходом в Стрелецкой приказ городовым стрельцом, и казаком новгородцким и псковским, и псковских при (Л. 843 об.) городов стрельцом на ево государево жалованье, которые присланы к Москве для ево государевы службы благовещенского сроку нынешняго 1640/41 году, и московским стрельцом на жалованье десять тысяч семсот два рубли четыре алтына. Взяты.

Того ж дни по книгам с вотчин Ондрея, да Петра, да Федора Строгоновых Пермского уезда Мулинского сельца венечных пошлин про[216] 1637/38 году с трехнатцати отроков, з дву двоеженцов рубль четыре алтына з деньгою, да сельца Смулова, да сельца Силви, да с Вятского острошку, да сельца Камылинского венечных же пошлин 1638/39 году со штинатцати отроков, з дву двоеженцов, з дву троеженцов рубль тритцать три алтына з деньгою...[217] Платил.

(Л. 857[218]) Московские венечные пошлины, которые даваны на Москве в патриарше в Казенном приказе в нынешнем во 1640/41 году

Ноября в 13 день по книгам збору венешных пошлин, что собрано в патриарше в Казенном приказе Оспожинсково мясоеду сентября с 2 числа да ноября по 13 число ныняшнего 1640/41 г. со шти отроков, со ста с четырнатцати двоеженцов, с дватцати троеженцов. Всего девятнатцать рублев дватцать два алтына. Взято.

Февраля в 24 день по книгам збору венешных пошлин, что собрано в патриарше Казенном приказе Рожественского мясоеду генваря с 19 числа да февраля (Л. 857 об.) по 24-е число нынешнего 1640/41 году з двунатцати отроков, со ста з дватцати с осми двоеженцов, з дватцати с одного троеженца. Всего дватцать два рубли девять алтын з деньгою. Взято.

Июля в 22 день по книгам збору венечных пошлин, что собрано в патриарше в Казенном приказе великоденского мясоеду маия со 2-го числа да июня по 21-е число нынешнего 1641 году с четырех отроков, з девяноста з дву двоеженцов, с осьминатцати троеженцов. Всего шеснатцать рублев семь алтын четыре деньги.

Июля в 30 день по книгам збору венечных пошлин, что собрано в патриарше в Казенном приказе июля з 4-го числа да июля ж по 30-е число нынешнего (Л. 858) 1641 году с одново отрока, с сорока с четырех двоеженцов, с осьми троеженцов. Всего семь рублев девятнатцать алтын з деньгою.

Августа в 31 день по книгам збору венечных пошлин, что собрано в патриарше в Казенном приказе Оспожинского мясоеду августа з 16-го числа нынешнего 1641 году да сентября по 1-е число 1641 году з двунатцати двоеженцов, с четырех троеженцов два рубли тринатцать алтын две деньги.

Того ж дни по книгам збору подъячево Андрея Ноксильского, что собрано в патриарше в Казенном приказе в нынешнем во 1640/41 году сентября с 1-го числа сентября по 1-е ж число 1641/41 году с тритцати с трех новоявленных три рубли (Л. 858 об.) десять алтын, со штинатцати похоронных рубль дватцать алтын, з девяти перехожих два рубли восмь алтын две деньги. Всего семь рублев пять алтын.

(Л. 861[219]) Тиунской збор нынешняго 1640/41 году

Октября в 2 день по книгам збору тиуна Ивана Чортова да старосты поповского богословского попа Дементьяна сентября с 1-го числа октября по 1-е ж число нынешняго 1640 году явочных от обеден с попа и з дьякона от обедни по деньге тринатцать рублев, да с перехожих и с похоронных памятей рубль тритцать один алтын четыре деньги. Всего пятнатцать рублев две деньги. Взято.

Ноября в 1 день по книгам збору тиуна Ивана Чортова, да старосты поповского богословского попа Дементьяна октября с 1-го числа ноября по 1-е ж число нынешняго 1640 году явочных от обеден с попа и з дьякона от обедни по деньге. Итого четырнатцать рублев семь алтын три деньги. С тринатцати похоронных и с новоявленных, (Л. 861 об.) с трех перехожих два рубли. Всего шестнатцать рублев семь алтын три деньги. Взято.

Декабря в 1 день по книгам збору тиуна Ивана Чортова да старосты поповского из-за Москвы реки церкви Николы Чюдотворца, что в Кожевниках, попа Григорья ноября с 1-го числа декабря по 1-е ж число нынешняго 1640 году явочных от обеден с попа и з дьякона от обедни по денге, итого одиннадцать рублев двадцать восемь алтын три деньги, да с перехожих, и с похоронных, и с новоявленных, и с почеревой пошлин два рубли одиннатцать алтын. Всего четырнатцать рублев шесть алтын з деньгою. Взято.

Генваря в 1 день по книгам збору тиуна Ивана Чортова да старосты поповского пречистые гребневские (Л. 862) попа Ивана декабря с 1-го числа генваря по 1-е ж число нынешняго 1640/41 году явочных от обеден с попа и з дьякона от обедни по денге. Итого одиннадцать рублев девятнатцать алтын три деньги. Да с похоронных, и с перехожих, и с новоявленных два рубли восмь алтын две деньги. Всего тринатцать рублев дватцать семь алтын две деньги. Взято.

Февраля в 1 день по книгам збору тиуна Ивана Чортова да старосты поповского пречистенского грибневские попа Ивана генваря с 1-го числа февраля по 1-е ж число нынешняго 1641 году явочных от обеден с попа и з дьякона от обедни по деньге. Итого тринатцать рублев четыре алтына три деньги. Да с похоронных, и с перехожих, и с новоявлен (Л. 862 об.) ных, и с пенных денег пять рублев дватцать семь алтын полчетверты деньги. Всего осьмнатцать рублев тритцать два алтына с полуденьгою. Взято.

Марта в 1 день по книгам збору тиуна Ивана Чортова, да старосты поповского от Пречистые Богородицы Грибневские попа Ивана февраля с 1-го числа марта по 1-е ж число нынешняго 1641 году явочных от обеден с попа и з дьякона от обедни по деньге, итого девять рублев одиннатцать алтын три деньги, з дватцати с семи новоявленных со шти перехожих, с трех похоронных четыре рубли шестнатцать алтын четыре деньги. Всего тринатцать рублев дватцать семь алтын з деньгою. Взято.

Апреля в 1 день по книгам збору тиуна Ивана Чортова, да старосты поповского пиминовского попа Пантелеймона мар (Л. 863) та с 1-го числа апреля по 1-е ж число нынешняго 1641 году явочных от обеден с попа и з дьякона от обедни по деньге. Итого шесть рублев два алтына три деньги. З пяти перехожих, со штинатцати новоявленных, с десяти похоронных три рубли восмь алтын две деньги. Всего девять рублев десять алтын пять денег. Взято.

Мая в 1 день по книгам збору тиуна Ивана Чортова да старосты поповского благовещенского попа Корнилия апреля с 1-го числа мая по 1-е ж число нынешняго 1641 году явочных от обеден с попа и з дьякона от обедни по деньге. Итого пять рублев восмь алтына пять денег, с осьми новоявленных, з пяти перехожих, с четырех похоронных, с одной почеревой четыре рубли шестнатцать алтын. Всего девять рублев дватцать четыре алтына пять денег. Взято.

(Л. 863 об.) Июня в 1 день по книгам збору тиуна Ивана Чортова да старосты поповского благовещенского попа Корнилия Чертольского собору мая с 1-го числа июня по 1-е ж число нынешняго 1641 году явочных от обеден с попа и з дьякона от обедни по деньге, итого десять рублев шеснатцать алтын, с девяти похоронных, с семи новоявленных рубль дватцать алтын. Всего двенатцать рублев два алтына четыре деньги. Взято.

Июля в 1 день по книгам збору тиуна Ивана Чортова да старосты поповского из-за Яузы никольского попа Павла июня с 1-го числа июля по 1-е ж число нынешняго 1641 году явочных от обеден с попа и з дьякона от обедни по деньге. Итого двенатцать рублев тритцать (Л. 864) один алтын. С дватцати со шти похоронных, и новоявленных, с одной перехожей два рубли дватцать восмь алтын две деньги. Всего пятнатцать рублев дватцать шесть алтын. Взято.

Августа в 1 день по книгам збору тиуна Ивана Чортова, да старосты поповского из-за Яузы никольского попа Павла июля с 1-го числа августа по 1-е ж число нынешняго 1641 году явочных от обеден с попа и з дьякона от обедни по деньге, итого двенатцать рублев дватцать девять алтын з деньгою, с дватцати похоронных, и с новоявленных, с четырех перехожих два рубли дватцать три алтына две деньги. Всего пятнатцать рублев девятнатцать алтын[220] з деньгою. Взято.

Августа в 31 день по книгам збору тиуна (Л. 864 об.) Ивана Чортова да старосты поповского из-за Яузы никольского попа Павла августа с 1-го числа нынешняго 1640/41 году сентября по 1-е ж число 1641/42 году явочных от обеден с попа и з дьякона от обедни по деньге. Итого двенатцать рублев одиннатцать алтын з деньгою. Со шти перехожих тритцать один алтын четыре деньги, с пятнатцати похоронных и с новоявленных полтара рубли. Всего четырнатцать рублев дватцать шесть алтын. Взято.

(Л. 865[221]) Церковь Николы Чюдотворца в селе Дерникове в поместье Григорья Бабкина. Дани восмь алтын две деньги, десятильничих два алтына, заезда шесть денег. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Рожества Пречистые Богородицы в вотчине Богоявленского монастыря[222] в селе Опраксине. Дани дватцать восмь алтын, десятильничих восмь денег, заезда шесть денег, навъезд десять алтын. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Петра и Павла в селе Петровском в вотчине Спаса Запрудново монастыря[223]. Дани десять алтын пять денег, заезда шесть денег, десятильничих восмь денег. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

(Л. 865 об.) Церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня в селе Мануйлове в поместье Олферья Зюзина. Дани тринатцать алтын две деньги, десятильничих восмь денег, заезда пять денег. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Преображения Спасова в селе Спаском в Ямщиках Ивана Полева. Дани осьмнатцать алтын пять денег, навъезд две гривны. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Николы Чюдотворца на Козуре. Дани тритцать три алтына, десятильничих три алтына четыре деньги, заезда три алтына, навъезд гривна. И июня в 17 день те (Л. 866) деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Преображения Спасова в селе Подлесном. Дани дватцать пять алтын три деньги, десятильничих восмь денег, заезда шесть денег, навъезд пятнатцать алтын. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Михаила архангела в Васильевском, Сумороково тож. Дани пять алтын, десятильничих шесть денег, заезда две деньги, навъезд пять алтын. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Кривушеве в вотчине Богоявленского монастыря. Дани десять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда три алтына, навъезд четыре деньги. И июня в 17 день те (Л. 866 об.) деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Рожества Христова в селе Княжеве в Логинове стану на Покше в поместье Ивана Чичагова. Дани четырнатцать алтын четыре деньги, десятильничих гривна, заезда шесть денег. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Живоначальные Троицы на реке на Монзе в Логинове стану. Дани четырнатцать алтын з деньгою, десятильничих пять алтын, заезда восмь денег. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

(Л. 867) Церковь Введения Пречистые Богородицы в селе Ивановском. Дани пять алтын три деньги, десятильничих восмь денег, заезда шесть денег. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Пудеве в вотчине Богоявленского монастыря. Дани двенатцать алтын три деньги, десятильничих два алтына, въезда восмь денег, заезда шесть денег. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Семиона Богоприемца и Анны пророчицы в селе Семеновском в поместье княгини Татьяны княж Григорьевы жены Вяземского з детьми, да князь Ивана Вяземского з братьею. Дани три алтына пять денег. И июня (Л. 867 об.) в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Иванна Предтечи в селе Пазухине князя Ивана Вяземского з братьею. Дани восмь алтын з деньгою. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Рожества Иванна Предтечи в селе Корелье. Дани шесть алтын четыре деньги, десятильничих десять денег, заезда шесть денег. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Александрове. Дани дватцать пять алтын три деньги, заезда шесть денег, десятильничих два алтына три деньги, навъезд две гривны. И июня (Л. 868) в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Леглове в Логинове стану в вотчине Анны Колычовы. Дани девять алтын четыре деньги, десятильничих и заезда восмь денег. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Шипасове. Дани восмь алтын четыре деньги, десятильничих и заезда два алтына четыре деньги. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Покрова Святеи Богородицы в селе Шахове в вотчине Богоявленского монастыря. Дани рубль девять денег, навъезд две гривны. И июня (Л. 868 об.) в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Вознесения Христова погост в Сущевском стану на реке на Мезе. Дани дватцать шесть алтын четыре деньги, десятильничих два алтына, заезда восмь денег, навъезд гривна. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь святаго пророка Ильи в Сущевском стану в селе Панине в вотчине Афонасья Ярцова. Дани дватцать восмь алтын з деньгою, десятильничих гривна, заезд восмь денег, навъезд пять алтын. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Введения Пречистые Богородицы в селе в Ряполов (Л.869) ском. Дани семь алтын две деньги, десятильничих два алтына, заезда восмь денег. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Николы Чюдотворца в селе Андреевском Генадьева монастыря[224]. Дани семнатцать алтын пять денег, десятильничих гривна, заезда шесть денег, навъезд десять алтын. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Воскресения Христова в селе Ильинском в вотчине Ивана Кутузова. Дани тритцать два алтына, десятильничих гривна, заезда восмь денег, навъезд десять алтын. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

(Л. 869 об.) Церковь Афонасия и Кирила, Александрейских чюдотворцов, в селе Селифонтове. Дани четырнатцать алтын з деньгою, десятильничих два алтына, заезда восмь денег, навъезд пять алтын. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Рожества Христова в Сущевском стану. Дани рубль десять алтын четыре деньги, десятильничих гривна, заезда десять денег, навъезд пятнатцать алтын. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Живоначальной Троицы…[225]. Дани рубль одиннатцать алтын три деньги, десятильничих десять алтын, заезда десять денег, навъезд тринатцать алтын две деньги. И июня в 17 день те деньги взято. Пла (Л. 870) тил староста поп Федот.

Церковь Рожества Пречистые Богородицы в Богородитцком. Дани осьмнатцать алтын, десятильничизх десять денег, заезда пять денег, навъезд пять алтын. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь святаго пророка Ильи в вотчине Генадьева монастыря в селе Бездареве. Дани двенатцать алтын полчетверты деньги, десятильничих десять денег, заезда шесть денег, навъезд пять алтын. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Георгия святаго в вотчине Здвиженского монастыря[226] в селе Георгиевском. Дани восмь алтын две деньги, десятильничих (Л. 870 об.) девять денег, навъезд пять алтын. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Живоначальные Троицы Здвиженского монастыря на Солмогоре. Дани три алтына. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Введения Пречистые Богородицы в вотчине Генадьева монастыря на реке на Павловке. Дани рубль одиннатцать алтын з деньгою, десятильничих гривна, заезда шесть денег, навъезд десять алтын. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Благовещения Пречистые Богородицы в Чиже (Л. 871) ве стану в Зажаре. Дани дватцать два алтына з деньгою, десятильничих пять алтын две деньги, заезда десять денег, навъезд гривна. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Преображения Спасова в монастыре в Запрудном. Дани два алтына две деньги, десятильничих и заезда семь денег. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Николы Чюдотворца на Колнати в вотчине Богоявленского монастыря. Дани шесть алтын три деньги, навъезд гривна. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Николы Чюдотворца на речке на Шанше. Дани двенатцать алтын две деньги, десятильничих десять денег, заезда (Л. 871 об.) шесть денег, навъезд пять алтын. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Покрова Святеи Богородицы на Угодьи. Дани дватцать алтын, десятильничих гривна, заезда шесть денег, навъезд гривна. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Рожества Христова в Корежской волости. Дани дватцать алтын две деньги, десятильничих два алтына три деньги, заезда десять денег, навъезд две гривны. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Собор Пречистые Богородицы в Галицком уезде в Костромской десятине в Корежской волости в Шушкодоме. Дани пятнатцать алтын з деньгою, десятильничих и заезда (Л. 872) четыре алтына, навъезд гривна. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Воскресения Христова в Галицком уезде в Костромской десятине в Корежской волости. Дани двенатцать алтын пять денег, десятильничих пять алтын четыре деньги, навъезд десять алтын, заезда четыре деньги. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь святаго пророка Илии в Галицком уезде в Корежской волости. Дани десять алтын четыре деньги, десятильничих два алтына, заезда два алтына, навъезд два алтына ж. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

(Л. 872 об.) Церковь Живоначальные Троицы на реке на Вексе в Корежской волости. Дани семь алтын две деньги, десятильничих шесть денег, заезда четыре деньги, навъезд десять алтын. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Николы Чюдотворца в Ликурской волости на речке на Десне. Дани шесть алтын, десятильничих полпяты деньги, заезда две деньги, навъезд гривна. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот.

Церковь Благовещения Пречистые Богородицы в Корежской волости. Дани четырнатцать алтын пять денег, десятильничих восмь денег, заезда пять денег, навъезд пять алтын. И июня в 17 день те деньги взято. Платил староста поп Федот[227].

© Устинова И. А., 2016

[1] РГАДА, ф. 235 (Патриарший Казенный приказ), оп. 2, д. 13.

[2] На полях напротив названия этой статьи буквенное обозначение числа 26.

[3] Монастырь во имя святых Флора и Лавра Фрололаврский на Галичском озере близ устья реки Челстны, упоминается с начала XVI в., в XVIII в. преобразован в домовый синодальный, в 1764 г. упразднен.

[4] На нижнем колонтитуле в правом углу буквенное обозначение числа 7.

[5] Далее в рукописи одно слово написано неразборчиво.

[6] В рукописи ошибка: речь идет о Троице-Варнавинском мужском монастыре (Варнавинский район Нижегородской области). Монастырь был основан в 1-й половине XV в. прп. Варнавой Ветлужским († 1445 г.). Упразднен в 1764 г.

[7] Паисьин Успенский мужской монастырь близ Галича (ныне Костромская область), известен с конца XIV в. в связи с деятельностью прп. Паисия Галичского († 1460 г.), с 1764 г. третьеклассный, в 1919 г. закрыт. В советские годы его помещения использовались под склады. В 1994 г. возрожден как женский.

[8] Свято-Троицкий Макариев-Унженский мужской монастырь, основан в XV в. прп. Макарием Желтоводским и Унженским († 1444 г.) на реке Унже (ныне город Макарьев Костромской области). В XV–XVI вв. запустел, возобновлен в конце XVI в. строителем Давидом Хвостовым. С 1764 г. третьеклассный, с 1854 г. первоклассный. Закрыт в 1919 г., мощи прп. Макария были вскрыты, часть зданий разобрана, на территории разместились машинно-тракторная станция и склады. В 1970-х гг. началась реставрация архитектурного ансамбля. В 1993 г. монастырь возобновлен как женский, в 1995 г. сюда возвращены мощи прп. Макария.

[9] Л. 614 об. без записей.

[10] На нижнем колонтитуле в правом углу буквенное обозначение числа 8.

[11] Чудов (во имя Чуда святого архистратига Михаила в Хонех) монастырь в Московском Кремле, основан в 1365 г. митрополитом Московским св. Алексием († 1378 г.), с 1764 г. первоклассный. Разрушен в конце 1920-х гг.

[12] Авраамиев Городецкий Покровский мужской монастырь близ Чухломы (современная Костромская область), основан во 2-й половине XIV в. прп. Авраамием Галичским (Чухломским) († 1375 г.). После 1764 г. заштатный. Упразднен в 1928 г., на территории размещались детский дом, зернохранилище, машинно-тракторная станция, школа. Восстановлен в 1992 г.

[13] Воскресенский мужской монастырь в Соли Галицкой на реке Солде, основан в 1335 г. В советское время закрыт и пришел в запустение. Сегодня здания монастыря находятся в аварийном состоянии.

[14] Александрова Спасская пустынь близ Соли Галицкой, основана прп. Александром Вочским († 1-я половина XV в.). В 1725 г. приписана кПредтеченскому Иаково-Железноборовскому мужском монастырю. Упразднена в 1764 г.

[15] Далее в тексте пропуск.

[16] На нижнем колонтитуле справа буквенное обозначение числа 10.

[17] Так в рукописи.

[18] Николаевский Маркушевский монастырь (в источниках XVI–XX в. чаще употребляется название Агапитова пустынь) в Важском (по другим источникам – в Тотемском) уезде, основан около 1570 г. прп. Агапитом († 1584 г.). Упразднен в 1764 г.

[19] Далее в рукописи 2 слова написаны неразборчиво.

[20] Далее в тексте пропуск.

[21] Исправлено, в рукописи: Кустроме.

[22] В рукописи слово написано дважды.

[23] Листы 649 об.– 656 об. без записей. Скрепа дьяка Григория Одинцова.

[24] На полях напротив названия этой статьи буквенное обозначение числа 27.

[25] Покровский женский монастырь в Суздале, основан около 1360 г., в XVI–XVII вв. был местом пострижения аристократок, с 1764 г. первоклассный; в 1923 г. закрыт. В советское время на его территории размещались музейные экспозиции, туристско-гостиничный комплекс, концертный зал. В 1992 г. возобновлен.

[26] Свято-Троицкий Сергиев монастырь, основан в середине XIV в. прп. Сергием Радонежским († 1392 г.), с 1742 г. лавра, в 1919–1944 г. закрыт. В советское время на территории монастыря располагались образовательные учреждения, жилые помещения, городской театр, в 1940 г. был создан государственный музей-заповедник, действующий и в наши дни.

[27] Кирилло-Белозерский мужской монастырь (ныне город Кириллов Вологодской области), основан в 1397 г. прп. Кириллом († 1427 г.) и прп. Ферапонтом († 1426 г.) Белозерскими, с 1764 г. первоклассный, закрыт в 1918 г. С 1924 г. на территории обители располагается историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. В 1998 г. возрождена монашеская жизнь.

[28] Адрианов Успенский мужской монастырь близ города Пошехонье (ныне Ярославская область), основан около 1540 г. прмч. Адрианом Пошехонским († 1550 г.), закрыт в 1918 г., впоследствии на территории размещен совхоз. Открыт в 2000 г. как женский, с 2006 г. – мужской.

[29] Слово вписано над строкой.

[30] На нижнем колонтитуле в правом углу буквенное обозначение числа 12.

[31] Никольский Выксинский мужской монастырь (пустынь) близ Пошехонья известен в 1620–1690-х гг.

[32] Листы 668–668 об. без записей. Скрепа дьяка Григория Одинцова.

[33] Листы 671–672 об. без записей. Скрепа дьяка Григория Одинцова.

[34] На полях напротив названия этой статьи буквенное обозначение числа 28.

[35] Так в рукописи.

[36] Два слова в рукописи написаны неразборчиво.

[37] Богоявленский (с 1770-х гг. после объединения с Крестовоздвиженским Верхочепецким монастырем – Крестовоздвиженский) мужской монастырь близ города Слободского (ныне Кировская область), основан около 1599–1600 гг. на средства горожан. С 1764 г. третьеклассный. Закрыт в начале 1920-х гг.

[38] Далее в тексте пропуск.

[39] На нижнем колонтитуле в правом углу буквенное обозначение числа 14.

[40] Котельничский Иоанно-Предтеченский мужской монастырь, основан в 1610-х гг. на реке Балакиривице «за посадом» (ныне город Котельнич Кировской области). Упразднен в 1764 г.

[41] Котельницкий мужской монастырь во имя Иоанна Богослова в Пскове, известен в 1610–1680-х гг.

[42] Крестовоздвиженский Верхочепецкий мужской монастырь (ныне село Игумново Солодской район Кировской области) упоминается с 1610-х гг. В 1764 г. второклассный, после пожара в 1769 г. упразднен соединением с Богоявленским Слободским монастырем, которому дано дополнительное посвящение – Крестовоздвиженский.

[43] Верховятский Преображенский Екатерининский мужской монастырь, основан в верховьях реки Вятки (современный город Кирс Кировской области) в конце XVI в. иеромонахом Павлом. Упразднен в 1764 г.

[44] Листы 687–688 об. без записей. Скрепа дьяка Григория Одинцова. На нижнем колонтитуле л. 689 в правом углу буквенное обозначение числа 15.

[45] На полях напротив названия этой статьи буквенное обозначение числа 29.

[46] Далее в тексте пропуск.

[47] Далее в тексте пропуск.

[48] Далее в тексте пропуск.

[49] Слово вписано над строкой.

[50] Далее в тексте пропуск.

[51] Далее в тексте пропуск.

[52] Далее в тексте пропуск.

[53] Далее в тексте пропуск.

[54] Далее в тексте пропуск.

[55] Л. 690 об. без записей.

[56] Далее в тексте пропуск.

[57] Л. 691 об. без записей.

[58] На полях напротив названия этой статьи буквенное обозначение числа 30.

[59] Слово вписано над строкой.

[60] Так в рукописи.

[61] Далее в рукописи одно слово неразборчиво.

[62] Воскресенская Терменгская пустынь (ныне Верховажский район Вологодской области), в XVIII–XIX в. приходская церковь.

[63] Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь, основан в 1520 г. прп. Антонием († 1556 г.). В 1601–1605 г. в нем содержался инок Филарет (Романов), будущий Патриарх Московский и всея Руси, с 1764 г. второклассный, закрыт в 1923 г. На территории последовательно располагались трудовая коммуна, дом отдыха, детский дом и дом престарелых, пионерский лагерь, дачи. С 1992 г. началось восстановление монастыря.

[64] Свято-Троицкая Чирцова пустынь (ныне деревня Козьмогородская Мезенского района Архангельской области), основана в конце XVI в. В 1620 г. приписана к Антониев-Сийскому монастырю и сдавалась на оброк. В XVII в. неоднократно пустела, была мирской пустынью. Закрыта в середине XVIII в.

[65] Слово вписано над строкой.

[66] Л. 701 об. без записей.

[67] Листы 704 об.– 706 об. без записей. Скрепа дьяка Григория Одинцова. На нижнем колонтитуле л. 707 справа буквенное обозначение числа 17.

[68] На полях напротив названия этой статьи буквенное обозначение числа 31.

[69] Листы 714–716 об. без записей. Скрепа дьяка Григория Одинцова.

[70] На полях напротив названия этой статьи буквенное обозначение числа 32.

[71] Далее в текстет пропуск.

[72] Далее в тексте пропуск.

[73] Далее в тексте пропуск.

[74] Христорождественский женский монастырь в Ржеве Володимеровой, известен в XVI – начале XVIII в.

[75] Далее в тексте пропуск.

[76] Далее в тексте пропуск.

[77] Далее в тексте пропуск.

[78] Далее в тексте пропуск.

[79] Далее в тексте пропуск.

[80] Далее в тексте пропуск.

[81] Далее в тексте пропуск.

[82] Далее в тексте пропуск.

[83] Далее в тексте пропуск.

[84] Далее в тексте пропуск.

[85] Далее в тексте пропуск.

[86] Симонов (Успенский) мужской монастырь в Москве, в Белом городе, основан в 1379 г. племянником прп. Сергия Радонежского свт. Федором (†1394 г.). Упразднен в 1920 г.

[87] Л. 721 об. без записей.

[88] Далее в тексте пропуск.

[89] Л. 722 об. без записей.

[90] Далее в тексте пропуск.

[91] Далее в тексте пропуск.

[92] Листы 724–724 об. без записей.

[93] На полях напротив названия этой статьи буквенное обозначение числа 33.

[94] Высоко-Петровский мужской ставропигиальный монастырь в Москве, известен с 1377 г., в 1918 г. закрыт. Осенью 1923 г. здесь возникла одна из крупнейших подпольных монашеских общин в СССР во главе с епископом Варфоломеем (Ремовым). В 1992 г. в настоятельском корпусе разместился Отдел религиозного образования и катехизации Московского Патриархата. С 2009 г. в монастыре возрождена монашеская жизнь.

[95]-95 Вписано над строкой.

[96] Далее одно слово написано неразборчиво.

[97] Далее в тексте пропуск.

[98] Так в рукописи.

[99] На нижнем колонтитуле листа справа буквенное обозначение числа 20.

[100] Так в рукописи.

[101] Свенский Свято-Успеенский мужской монастырь, основан на берегу реки Свинь в конце XIII в. брянским князем Романом Михайловичем († после 1288 г.), с 1764 г. третьеклассный. Закрыт в 1926 г. В советское время значительная часть построек монастыря уничтожена. В 1992 г. возобновлен.

[102] Листы 736–737 об. без записей. Скрепа дьяка Григория Одинцова.

[103] На полях напротив названия этой статьи буквенное обозначение числа 34.

[104] На нижнем колонтитуле справа буквенное обозначение числа 21.

[105] Так в рукописи.

[106] Л. 747 об. без записей.

[107] Л. 748 об. без записей.

[108] Листы 750–752 об. без записей. Скрепа дьяка Григория Одинцова. На нижнем колонтитуле л. 753 справа буквенное обозначение числа 22.

[109] На полях напротив названия этой статьи буквенное обозначение числа 35.

[110] Л. 759 об. без записей.

[111] Листы 760 об.– 762 об. без записей. Скрепа дьяка Григория Одинцова.

[112] На полях напротив названия этой статьи буквенное обозначение числа 36.

[113] Молченский в честь Рождества Пресвятой Богородицы мужской монастырь в Путивле (Украина, Сумская область), основан в XVI в., с 1764 г. третьеклассный. Закрыт с начала 1920-х гг. В советское время на территории обители располагались ремесленое училище, детский дом, склады, завод радиодеталей. В 1992 г. возрожден, с 1997 г. женский.

[114] Так в рукописи.

[115] Так в рукописи.

[116] Так в рукописи.

[117] Листы 770–770 об. без записей. Скрепа дьяка Григория Одинцова.

[118] На полях напротив названия этой статьи буквенное обозначение числа 37.

[119] Далее в тексте пропуск.

[120] Далее в тексте пропуск.

[121] Далее в тексте пропуск.

[122] Далее в тексте пропуск.

[123] Далее в тексте пропуск.

[124] Далее в тексте пропуск.

[125] Далее в тексте пропуск.

[126] Далее в тексте пропуск.

[127] Далее в тексте пропуск.

[128] Далее в тексте пропуск.

[129] Так в рукописи.

[130] Далее в тексте пропуск.

[131] Далее в тексте пропуск.

[132] Далее в тексте пропуск.

[133] Далее в тексте пропуск.

[134] Далее в тексте пропуск.

[135] Далее в тексте пропуск.

[136] Далее в тексте пропуск.

[137] Далее в тексте пропуск.

[138] Далее в тексте пропуск.

[139] Далее в тексте пропуск.

[140] Далее в тексте пропуск.

[141] Далее в тексте пропуск.

[142] Далее в тексте пропуск.

[143] Далее в тексте пропуск.

[144] Далее в тексте пропуск.

[145] Далее в тексте пропуск.

[146] Далее в тексте пропуск.

[147] Далее в тексте пропуск.

[148] Далее в тексте пропуск.

[149] Далее в тексте пропуск.

[150] Далее в тексте пропуск.

[151] Далее в тексте пропуск.

[152] Далее в тексте пропуск.

[153] Далее в тексте пропуск.

[154] Далее в тексте пропуск.

[155] Далее в тексте пропуск.

[156] Далее в тексте пропуск.

[157] Далее в тексте пропуск.

[158] Далее в тексте пропуск.

[159] Далее в тексте пропуск.

[160] Далее в тексте пропуск.

[161] Далее в тексте пропуск.

[162] Далее в тексте пропуск.

[163] Далее в тексте пропуск.

[164] Далее в тексте пропуск.

[165] Далее в тексте пропуск.

[166] Далее в тексте пропуск.

[167] Далее в тексте пропуск.

[168] Л. 779 об. без записей.

[169] Курский Троицкий мужской монастырь, основан в начале XVII в. строителем Ионой Телкой, после разорения Смутного времени восстановлен как женский, закрыт в 1923 г. В советские годы на территории монастыря размещались трудовой лагерь, тюремные камеры, архив, но тайная монашеская жизнь сохранялась. В 1950-х гг. отдельным зданиям монастыря придан статус объектов историко-культурного наследия. Возобновлен в 1994 г.

[170] Так в рукописи.

[171] Курский Знаменский (до 1649 г. – во имя Рождества Богородицы) мужской монастырь, основан в начале XVII в. В XVII – начале XX в. являлся местом пребывания чудотворной Знаменской иконы Божией Матери (Курская Коренная). С 1764 г. второклассный, с 1854 г. первоклассный. Закрыт в 1924 г. В советское время на территории монастыря размещались фонды краеведческого музея, часть помещений занимал кинотеатр, жилые, торговые и производственные нужды. Монастырь был вновь открыт в 1992 г.

[172] Листы 783 об.– 786 об. без записей. Скрепа дьяка Григория Одинцова.

[173] На полях напротив названия этой статьи буквенное обозначение числа 38.

[174] Далее в тексте пропуск.

[175] Далее в тексте пропуск.

[176] Далее в тексте пропуск.

[177] Далее в тексте пропуск.

[178] Далее в тексте пропуск.

[179] Далее в тексте пропуск.

[180] Далее в тексте пропуск.

[181] Далее в тексте пропуск.

[182] Далее в тексте пропуск.

[183] Далее в тексте пропуск.

[184] Далее в тексте пропуск.

[185] Далее в тексте пропуск.

[186] Далее в тексте пропуск.

[187] Л. 789 об. без записей.

[188] Листы 793–794 об. без записей. Скрепа дьяка Григория Одинцова.

[189] На полях напротив названия этой статьи буквенное обозначение числа 39.

[190] Л. 799 об. без записей.

[191] Л. 800 об. без записей.

[192] Далее в тексте пропуск.

[193] Листы 802–802 об. без записей. Скрепа дьяка Григория Одинцова. На нижнем колонтитуле л. 803 буквенное обозначение числа 29.

[194] На полях напротив названия этой статьи буквенное обозначение числа 40.

[195] Листы 806–808 об. без записей. Скрепа дьяка Григория Одинцова.

[196] На полях напротив названия этой статьи буквенное обозначение числа 41.

[197] Успенский Николаевский (Пристанский) мужской монастырь, располагался при впадении реки Волуй в реку Оскол близ города Валуйки (ныне Белгородская область), основан в конце XVI в., с 1766 г. заштатный. В конце XIX в. при монастыре был основан пещерный скит. Закрыт в 1924 г. С 1935 г. на территории монастыря размещалась колония для несовершеннолетних. С 2001 г. началось восстановление монастыря.

[198] Л. 810 об. без записей.

[199] Листы 811 об.– 813 об. без записей. Скрепа дьяка Григория Одинцова.

[200] На полях напротив названия этой статьи буквенное обозначение числа 42.

[201] Воскресенский Карашский патриарший домовый мужской монастырь (ныне Ростовский район Ярославской области), основан в конце XV в. Упразднен в 1764 г.

[202] Листы 815–815 об. без записей. Скрепа дьяка Григория Одинцова.

[203] На полях напротив названия этой статьи буквенное обозначение числа 43.

[204] Л. 816 об. без записей.

[205] На полях напротив названия этой статьи буквенное обозначение числа 44.

[206] Стромынский Троицкий мужской монастырь (ныне село Стромынь Ногинского района Московской области), основан около 1379 г. прп. Сергием Радонежском, после Смуты – приписной Троице-Сергиева монастыря. Упразднен в 1764 г.

[207] Л. 835 об. без записей.

[208] Листы 836 об.– 837 об. без записей. Скрепа дьяка Григория Одинцова.

[209]-209 Слова вписаны над строкой.

[210] Новинский Введенский Богородицкий мужской монастырь в Москве, основан в 1420-х гг. митрополитом Фотием († 1431 г.), в 1764 г. упразднен, в 1933 г. разрушен.

[211] Николо-Волосовский мужской монастырь (ныне Собинский район Владимирской области), основан в XV в. С начала ХХ в. женский. Закрыт в 1920-х гг. В 1993 возрожден.

[212] Свято-Алексеевский Константино-Еленинский монастырь во Владимире, основан, возможно, в XIII в., в 1360-х гг. возобновлен митрополитом Московским св. Алексием († 1378 г.), когда стал домовым митрополичьим. Упразднен в 1775 г. С 2003 г. на его территории действуетСвято-Боголюбский Алексиевский мужской монастырь.

[213] Далее в тексте пропуск.

[214] Боголюбов (Рождества Богородицы) мужской монастырь, по преданию, основан вскоре после гибели князя Андрея Юрьевича Боголюбского (†1174 г.). Устойчивые упоминания о монастыре относятся к XV в. С 1687 г. приписной к Патриаршему дому. С 1764 г. третьеклассный. Закрыт в 1923 г. Помещения переданы музею. Восстановлен в 1991 г., с 1997 г. женский.

[215] Пахомий поставлен во архиеп. Астраханские и Терские 17.06.1641 г. из архим. Варлаамо-Хутынского Спасо-Преображенского мон-ря в Великом Новгороде. Управлял епархией до своей смерти 31.03.1656 г.

[216] Так в рукописи.

[217] Далее в тексте пропуск.

[218] Листы 844–856 об. без записей. Скрепа дьяка Григория Одинцова.

[219] Листы 859–860 об. без записей. Скрепа дьяка Григория Одинцова.

[220] Слово вписано над строкой.

[221] Начало вставки более позднего текста, относящегося к Костромской десятине. С л. 865 начинается скрепа дьяка Ивана Кокошилова. Текст на листах 865–872 относится к более позднему периоду и был вшит в книгу по ошибке. Подробнее см.: Устинова И.А. Делопроизводственные документы… // Вестник церковной истории. 2014. № 1/2 (33/34). С. 50–51.

[222] Богоявленский мужской монастырь в Костроме, основан в 1-й половине XV в. одним из учеников прп. Сергия Радонежского († 1392 г.), иноком Никитой, с 1764 г. второклассный, с 1863 г. женский Богоявленско-Анастасьин. Закрыт в 1918–1990 гг. В советское время монастырские постройки использовались под нужды областного архивохранилища, многие были разрушены.

[223] Спасо-Запрудненский мужской монастырь в Костроме, по преданию, основан на месте явления чудотворной Федоровской иконы Божией Матери костромским князем Василием Ярославичем (†1277 г.). Упразднен в 1764 г.

[224] Спасо-Преображенский Геннадьевский мужской монастырь (ныне Любимский районКостромской области), основан в XVI в. прп. Геннадием Костромским и Любимоградским († 1565 г.), закрыт в 1920-х гг., с 1996 г. восстанавливается.

[225] Далее одно слово неразборчиво.

[226] Крестовоздвиженский мужской (с 1680 г. женский) монастырь в Костроме, упоминается с XVI в. Закрыт в 1773 г. после пожара.

[227] Листы 873–875 об. без записей. Скрепа дьяка Ивана Кокошилова. На л. 875 надпись почерком XIX в.: «Перемечал Петр Ключарев».