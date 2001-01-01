Юбилей Елены Владимировны Беляковой

В 2015 г. отметила юбилейный День рождения кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Елена Владимировна Белякова.

Е. В. Белякова родилась 29 декабря 1955 г. в поселке Пеледуй Якутской АССР. Ее родители – Нина Петровна Коробцева и Владимир Микулович Долгий – закончили в 1953 г. Философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Долгое время они работали на Севере. В конце 1960-х гг. семья вернулась в Москву, где Е. В. Белякова поступила в 1972 г. на Исторический факультет МГУ. Она специализировалась на кафедре источниковедения и историографии, в 1977 г. под руководством А. И. Рогова защитила дипломную работу на тему «Источники по истории автокефалии Русской Церкви». С 1977 г. она работала старшим консультантом Московского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, с 1986 г. – в Государственной публичной исторической библиотеке. В 1997 г. Елена Владимировна начала работать в Центре истории религии и церкви Института российской истории РАН и в 1998 г. под руководством члена-корреспондента РАН Я. Н. Щапова защитила кандидатскую диссертацию «Мазуринская редакция Кормчей и ее историко-культурное значение на Руси».

Исторические сюжеты, которые разрабатывала Е. В. Белякова, касались ключевых моментов истории Русской Церкви: учреждение московской автокефалии, а затем патриаршества в Москве, церковный раскол XVII в., Поместный собор 1917–1918 гг. В ходе изучения этих сюжетов ею были введены в научный оборот множество новых источников, а сами события рассматривались сквозь призму канонического права. Преподавание истории Церкви с 1990 г. стало причиной обращения к необходимости концептуального осмысления истории Церкви как института и вытекающей отсюда темы ересей и расколов.

Елена Владимировна Белякова относится к числу редких ученых, которые не боятся браться за изучение таких тем, на которые мало кто отваживается посягнуть, полагая их либо слишком сложными, либо не сулящими скорой отдачи, не приносящими ярких побед исследователю. Именно эти «малоинтересные» сюжеты – древнерусское церковное право, Кормчие книги, Скитский устав – приобретают неожиданное звучание под пером Елены Владимировны. Необычная и нехарактерная для отечественного ученого тематика исследований на деле вполне закономерна. Е. В. Белякова – последовательная ученица Я. Н. Щапова – в большей степени тяготеет к дореволюционной отечественной школе, нежели к советской.

Требовательная к себе больше, чем к другим, Елена Владимировна отказывается публиковать результаты своих исследований, пока, по ее выражению, еще остается, что «копать». Новые находки, за которыми часто стоит несколько лет кропотливого труда, обычно излагаются в небольших по объему статьях, которые не теряют своей актуальности год за годом и ложатся в основу дальнейших исследований коллег. Такова работа Е. В. Беляковой об «особых» редакциях Кормчих книг, имевших тематическое расположение церковных правил. Небольшая статья исследовательницы положила начало изучению целого пласта канонических сочинений, шедших вразрез с преимущественно принятыми в славянских странах «традиционными» каноническими книгами, излагавшими церковные правила в хронологическом порядке церковных соборов. Опровергнув миф о некоей «еретической» Кормчей, якобы составленной Иваном Волком Курицыным, сожженным на костре во времена Ивана III, Е. В. Белякова открыла одну из самых ранних славянских «особых» редакций Кормчей – Мазуринскую. Собрав и сопоставив списки, выяснив время и обстоятельства этой канонической книги, она не ограничилась ее исследованием (ставшим позднее диссертационным), но взяла на себя труд по подготовке критического издания этой книги, которое и было осуществлено под руководством Я. Н. Щапова. Именно такой подход – подготовка издания параллельно с исследованием памятника – наиболее характерен для Елены Владимировны.

Еще одно раннее, скромное по объему, но остающееся опорным в современной историографии исследование Е. В. Беляковой посвящено «Сказанию о Болгарской и Сербской патриархиях». Автору удалось не только убедительно датировать это сочинение серединой XV в., но и показать его ключевое значение для понимания хода установления автокефалии Русской Церкви. В небольшой статье затронуто, как часто бывает в работах Елены Владимировны, множество важнейших для истории Русской Церкви сюжетов: взаимоотношение Москвы и Константинополя, взгляды на самостоятельность дочерней Церкви, наконец – новое осмысление вопроса об автокефалии, пришедшее спустя 2 века, во времена патриархов Филарета и Никона.

Так, из истории XV столетия протянулась ниточка к истории XVII в., к временам подготовки печатного издания Кормчей книги. Этот сюжет принес множество удивительных находок. Прежде всего, Е. В. Беляковой пришлось развеять одно из ключевых заблуждений, связанных с историей издания печатной Кормчей – представление о первоначальном издании Кормчей в 1650 г., при Патриархе Иосифе. Это заблуждение, прочно вошедшее в труды отечественных исследователей, как выяснила Е. В. Белякова, было безосновательным. В ключевых работах на эту тему, опубликованных в «Вестнике церковной истории», исследовательница показала, что издание Кормчей, пришедшееся на смену патриархов, растянулось почти на 4 года, и хотя отдельные печатные экземпляры отражают промежуточные этапы подготовки издания, все же это был единый процесс, завершившийся выходом книги в 1653 г.

Круг интересов Е. В. Беляковой Кормчими книгами отнюдь не ограничивается. Изучение переводных памятников, пришедших на Русь через южнославянские страны, всегда вызывает наибольшую трудность, поскольку предполагает свободное владение не только древнерусской рукописной традицией, но и широчайшее знакомство с сербскими и болгарскими (и другими славянскими) рукописями, не говоря уже о необходимости поиска греческих источников текстов. Подобные сложности не являются препятствием для Елены Владимировны, которая расширила круг доступных нам переводных памятников. Ей мы обязаны доскональным исследованием и публикацией текста Скитского устава, оказавшего немалое влияние на древнерусскую монашескую традицию. В подготовленной вместе с Я. Н. Щаповым работе Е. В. Белякова дала классификацию и показала особенности византийских императорских новелл, игравших на Руси роль образца имперского законодательства. В исследованиях Елены Владимировны получил характеристику как один из наиболее распространенных в славянской книжности епитимийных сборников, называемый «Зонар»; так и достаточно редкое сочинение – «Правила с толкованиями Иоанна Зонары». Исследовательница подробно описала старшие славянские списки этих памятников, названных по имени историка и богослова Иоанна Зонары, но совершенно разных по составу и происхождению.

Е. В. Белякова часто обращалась к судьбе науки изучения церковного права в России. В книге «Церковный суд и проблемы церковной жизни», вышедшей в серии «Церковные реформы. Дискуссии в Православной Российской Церкви начала XX века. Поместный Собор. 1917–1918 гг. и предсоборный период» рассмотрена история канонистики в Российской империи и комплекс вопросов, связанных с церковными канонами, обсуждавшимися в начале ХХ в. российским церковным сообществом. Исследовательница изучила архивные фонды и описала в монографии историю деятельности Отделов о церковном суде и о церковной дисциплине Поместного Собора.

Другой принципиальной темой, разрабатываемой Е. В. Беляковой, является проблема правового положения женщины в православной Церкви и семье. Интерес к этой проблематике имел не только академический характер: многолетний личный опыт церковной жизни исследовательницы, матери шестерых детей, подтолкнул к необходимости артикуляции проблем, стоящих перед современной верующей женщиной и изучения исторического опыта осмысления гендерной тематики в Церкви. Правовые условия положения женщины рассматривались ею как на конкретных примерах (например, об отношении восточных монахов к женщинам, или положении женщины в старообрядчестве), так и в глобальной исторической ретроспективе. Итогом исследований «женских сюжетов» стал выход монографии «Женщина в православии: церковное право и российская практика».

Еще одной важной и актуальной темой, к размышлению над которой исследовательница возвращается на протяжении многих лет, стало осмысление отношения Церкви к войне и убийству. Е. В. Белякова написала несколько принципиальных статей об отношении к войне и убийству в византийских канонических памятниках и рецепции этого отношения у восточных славян.

Елена Владимировна стала одним из разработчиков курсов по истории Русской Церкви, которые она начала читать в различных московских учебных заведениях в период перестройки, преподавала много лет как в конфессиональных, так и в светских учебных заведениях: в Библейско-Богословском институте Андрея Первозванного, вСвято-Филаретовском православно-христианском институте, в МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 2007 г. в МГУ имени М. В. Ломоносова была создана первая и единственная в современных светских университетах России кафедра истории Церкви. Е. В. Белякова с самого начала вошла в ее коллектив и сыграла очень важную роль в ее становлении, в налаживании связей с другими научными центрами. Она разработала и читала авторские курсы: «История Русской Церкви» для всех студентов исторического факультета МГУ, а для тех, кто специализируется на кафедре, –курсы «Источниковедение истории Церкви», «Историография истории Церкви», «История церковного права»; принимала участие в написании учебного пособия «Общая история Церкви», готовила учебное пособие «Обзор источников по истории Церкви в России».

В 2009 г. она стала инициатором организации и ведущим межвузовского семинара «История Церкви: источники, институты, методология, историки». В рамках его заседаний на кафедру приглашались с докладами многие ведущие специалисты из других российских и зарубежных научных центров. Е. В. Белякова является членом редколлегии журнала «Древнее право. Ius antiquum» и ежегодника «Религии мира».

Исключительное бескорыстие, доброжелательность, скромность и широкий кругозор делают Е. В. Белякову открытой для обсуждения самых разнообразных тем, – обсуждений, во время которых рождаются новые идеи. Но Елена Владимировна никогда не торопится с тем, чтобы облечь высказанные ею же мысли в печатную форму, пока все, до последней строчки, не будет тщательно проверено; пока не будут найдены все источники, атрибутированы все тексты. Именно эта педантичность и надежность обеспечивают долгую жизнь ее работам.

Основные труды Е. В. Беляковой по церковной истории

1. К истории учреждения автокефалии Русской Церкви // Россия на путях централизации. М., 1982. С.152–156.

2. Источники Кормчей Ивана Волка Курицына // Древнерусская литература. Источниковедение. Л., 1984. С. 75–83.

3. Устав пустыни Нила Сорского // Древнерусская литература. Источниковедение. Л., 1988. С. 96–106.

4. «Церковные новины» и учреждение патриаршества в России (К вопросу о значении учреждения патриаршества в XVI в.) // 400-летие учреждения патриаршества в России. От Рима к третьему Риму. Roma, 1991. С. 81–96.

5. Об одном источнике Жития митрополита Ионы // Архив русской истории. 1992. № 2. С. 288–302.

6. Учреждение автокефалии Русской Церкви в политической мысли XV–XVI вв. // Римско-Константинопольское наследие на Руси: идея власти и политическая практика. М., 1995. С. 288–302.

7. Стефан, епископ Пермский // Страницы (Богословие, культура, образование). 1996. № 2. С. 75–86.

8. Сборники церковных канонов на Руси // Страницы (Богословие, культура, образование). 1997. №. 2. С. 265–272.

9. Скитский устав и его значение в истории русского монашества // Церковь в истории России. Сб. 1. М., 1997. С. 21–29.

10. Мазуринская Кормчая – памятник межславянских культурных связей XIV–XVI вв. // Восточная Европа в древности и средневековье: X чтения к 80-летию В. Т. Пашуто (тезисы). М., 1998. С. 10–12.

11. Традиции святого Саввы Сербского на Руси // Свети Сава у Српскоj историjи и традициjи. Београд, 1998. С. 359–368 (в соавторстве с Я. Н. Щаповым).

12. Мазуринская редакция Кормчей и ее историко-культурное значение на Руси. Дис. … канд. ист. наук. М., 1998.

13. Путь к Стоглаву: особенности русской канонической традиции на примере Мазуринской Кормчей // Старообрядчество: история, культура, современность. Материалы IV научно-практической конференции. М., 1998. С. 209–210.

14. Особые редакции сборника XIV титулов в византийско-славянской традиции // Церковь в истории России. Сб. 3. М., 1999. С. 21–43.

15. Памятник канонического права – Мазуринская Кормчая как новый источник по истории межславянских культурных связей // Славяне и их соседи: Межславянские взаимоотношения и связи. Средние века – раннее Новое время. М., 1999. С. 21–24.

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