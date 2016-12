Додонов Б. Ф., Копылова О. Н., Крячкова Л. В. Новые документы о духовной и общественной деятельности великой княгини Елизаветы Федоровны: По материалам Московского охранного отделения (1909–1917 гг.)

В последние 2 с лишним десятилетия в отечественной научной, публицистической и религиозной литературе уделяется большое внимание жизни и деятельности великой княгини Елизаветы Федоровны. О ней, ее жизненном пути, духовном служении, благотворительной деятельности издано большое количество книг, статей, публикаций документов[1]. Тем не менее специалисты отмечают, что полную биографию Елизаветы Федоровны подготовить сложно – отсутствует достаточная документальная база. В этой связи открытие комплекса новых, ранее не вводившихся в научный оборот, архивных документов может внести определенный вклад в исследование ее жизни и деятельности, дополнить и уточнить уже имеющиеся в исторической литературе сведения.

Елизавета Федоровна (Элла) (1864–1918 гг.) – великая княгиня, урожденная принцесса Элизабет–Александра–Луиза–Алиса Гессен-Дармштадтская, дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и Алисы, урожденной принцессы Великобританской, старшая сестра императрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая II. С 1884 г. – супруга великого князя Сергея Александровича, брата императора Александра III, московского генерал-губернатора, павшего от рук революционеров. Елизавета Федоровна с 1905 г. являлась председателем Императорского православного Палестинского общества, почетным членом Императорского женского патриотического общества, попечительницей Елизаветинской общины сестер милосердия Красного Креста, покровительницей Сергиевского православного братства и других общественных организаций. В 1909 г. она основала Марфо-Мариинскую обитель, в 1910 г. приняла монашеский постриг. 17 июля 1918 г. была убита в Алапаевске, в 1922 г. причислена к лику святых Русской Православной Церкви.

Великая княгиня Елизавета Федоровна жила в Москве с 1891 г. Более 10 лет – в качестве первой светской дамы, жены московского генерал-губернатора, как можно предположить, обычной придворной и светской жизнью. Но при этом она все более целеустремленно приобщалась к православию и начала активно заниматься благотворительностью. Ее жизнь кардинально изменилась после покушения эсера-террориста И. Каляева в Александровском саду в Кремле на великого князя Сергея Александровича 4 февраля 1905 г. Несмотря на трагическую гибель мужа, Елизавета Федоровна не покинула Москвы, наоборот, навеки осталась в этом городе, посвятив свою жизнь духовному служению и благотворительной деятельности.

11 декабря 1909 г. товарищ министра внутренних дел, шталмейстер, генерал-майор П. Г. Курлов[2] направил шифрованную телеграмму начальнику Московского охранного отделения генералу Адрианову[3] следующего содержания: «В целях обеспечения безопасности великой княгини Елизаветы Федоровны предлагаю установить в общине ее величества во время церковных служб наблюдение в такой форме, чтобы оно не обращало на себя внимание». Далее Курлов отмечал, что по этому вопросу начальнику московской охранки, либо московскому градоначальнику генералу А. А. Адрианову следовало бы «переговорить с состоящей при великой княгине Валентиной Сергеевной Гордеевой[4] (см. публикацию, документ № 1).

Задуматься об организации охраны великой княгини Елизаветы Федоровны власти побудили ряд происшествий. Так, например, 8 августа 1907 г. на поезд Елизаветы Федоровны было совершенно покушение. По этому поводу Министерством юстиции завело специальное дело[5]. Хотя взрыв и не причинил вреда поезду (в качестве бомбы была применена использовавшаяся на железной дороге сигнальная петарда), но злоумышленников полиция так не нашла, и это обстоятельство могло вызвать определенное беспокойство у властей.

14 декабря 1909 г. генерал А. А. Адрианов написал ответное донесение генералу Курлову о предпринятых им действиях по организации охраны великой княгини. Он объяснил причины, по которым политической полиции пришлось прибегнуть к подобным экстренным мерам, отметив, что «охрана ее высочества великой княгини Елизаветы Федоровны будет осуществляться без ведома ее высочества, не желающей иметь никакой охраны». Далее Адрианов наметил ряд конкретных мер по организации негласной охраны: в качестве старшего швейцара в обитель, где проживала Елизавета Федоровна, следовало определить «трезвого, хорошо грамотного, развитого филера Охранного отделения». Любопытно, что его место занял не служащий Московского охранного отделения (среди них, видимо, не нашлось подходящих кандидатур!), а управляющий конторой Двора ее высочества камергер А. П. Корнилов. Для охраны выходов Елизаветы Федоровны из Марфо-Мариинской обители «были назначены 2 филера и 2 филерши (в две смены)». Они должны были располагаться «в квартире вблизи здания обители и соединены телефоном со швейцарской, для вызова их в нужное время». В публикации фамилии филеров, подавших сведения о перемещении великой княгини, выделены курсивом.

Адрианов отметил, что на случай поездок Елизаветы Федоровны по железной дороге ее должен сопровождать один из чиновников особых поручений или офицер Отдельного корпуса жандармов. Он писал о том, что эта мера «необходима для ограждения благополучия великой княгини». Так как в пути были «два случая»: «один раз контролер, вследствие недоразумения из-за места, намеревался высадить ее высочество из поезда», а другой раз «один из вице-губернаторов, поместившись в ее купе, стал ухаживать за ней». Для охраны в церкви, «кроме указанного постоянного состава филеров, на каждое богослужение командировались по два филера от Охранного отделения». Контроль за проводимыми мероприятиями возлагался на надзирателя Московского охранного отделения; он же просил у Курлова ассигновать на организацию охраны великой княгини Елизаветы Федоровны 4 тыс. рублей (см. публикацию, документ № 2).

В 1915 г. у служащих Московского охранного отделения возникли проблемы в организации охраны великой княгини Елизаветы Федоровны – она начала передвигаться на автомобиле, в то время как у филеров его не было. Среди материалов охранки сохранилось описание ее автомобиля: № 1515, закрытая карета, темно-синего цвета, ее «можно узнавать по выездному лакею в черной ливрее, с короной на околыше фуражки, который при выездах сидит рядом с шофером»[6].

Все предпринятые меры в отношении охраны Елизаветы Федоровны строго документировались. Служащие Московской охранки, филеры, начальники губернских жандармских управлений в городах, которые посещала Елизавета Федоровна, писали донесения и докладные записки в вышестоящие учреждения (Московское охранное отделение, Департамент полиции). В недрах охранки с начала 1910 г. начал складываться интереснейший комплекс документов, освещающих не только организацию охраны, но и повседневную жизнь, духовное служение, обширную подвижническую, паломническую и благотворительную деятельность одной из наиболее ярких представительниц Дома Романовых последних лет его существования.

Сохранилось 8 дел, охватывающих период с 1910 по начало 1917 г., последние сведения датированы 15 февраля 1917 г.[7] Документы включают доклады и докладные записки, донесения, сведения чиновников Московского охранного отделения, начальников губернских жандармских управлений, адресованных руководству и в Департамент полиции, телефонные депеши, телеграммы, маршруты поездок и переписку о великой княгине Елизавете Федоровне, материалы агентурного отдела Московского охранного отделения – дневники наружного наблюдения. Все выявленные документы подлинные. Названные донесения и докладные записки написаны служащими Московского охранного отделения и офицерами губернских жандармских управлений сразу вслед за событиями (в это же время либо на другой день). Донесения писались практически каждый день в течение 7 лет. Они содержат точную, объективную информацию, доступную органам охраны.

Документы свидетельствуют о посещении великой княгиней церквей, храмов в Москве, пригородах и Московской губернии, благотворительных учреждений, госпиталей и проч.; встречах с видными религиозными и общественными деятелями, родственниками, представителями Дома Романовых. Особенно часто бывала Елизавета Федоровна в Сергиевом Посаде. Там она не только посещала храмы, но и встречалась с религиозными деятелями. Среди них – старец смоленской Зосимовой пустыни Алексий (Соловьев)[8], ее настоятель Герман (Гомзин)[9], митрополиты Владимир (Богоявленский)[10], Анастасий (Грибановский)[11], епископ Василий (Преображенский)[12] и др. Елизавета Федоровна часто бывала в госпиталях, больницах, открытой ею столовой для бедных в доме Лямина по Толмачевскому переулку в Москве и других благотворительных учреждениях. Значительный комплекс документов посвящен многочисленным поездкам великой княгини Елизаветы Федоровны по стране. Она посетила с благотворительными и паломническими целями большое количество храмов, монастырей и святых мест в центральной России и на Урале. График ее поездок, насыщенность встреч, размах духовной и паломнической деятельности впечатляют.

В документах ярко высвечиваются отдельные стороны характера и личных качеств великой княгини: доброта, отзывчивость, чувство сострадания к людям любого социального происхождения, попавших в тяжелую ситуацию, желание помочь, поддержать в трудную минуту, скромность, бесстрашие. Нельзя не отметить также и хорошие организаторские способности великой княгини, настойчивость и целеустремленность в достижении намеченных целей.

Сложившийся комплекс документов можно условно разделить на 2 части: 1) доклады, донесения, сведения служащих Московского охранного отделения (чиновников среднего звена и филеров) о мерах по охране великой княгини Елизаветы Федоровны в пределах Москвы и Московской губернии; 2) рапорты и донесения начальников местных губернских жандармских управлений о путешествиях Елизаветы Федоровны по России. Посвященные чисто практическим задачам организации охраны великой княгини, документы дают очень широкий спектр разнообразной информации о жизни и деятельности великой княгини. Каждый представленный в них факт имеет точную привязку к месту и времени. Как известно, дневники Елизаветы Федоровны не сохранились. Ее жизнь, духовную и общественную деятельность очень сложно представить в виде череды последовательных событий (так, например, как это можно проследить по дневникам императора Николая II, великого князя Константина Константиновича и др).

В настоящую публикацию включены донесения и докладные записки служащих Московского охранного отделения и офицеров губернских жандармских управлений, различные по объему и полноте содержащихся сведений – от кратких ежедневных сообщений до достаточно насыщенных донесений о дальних поездках Елизаветы Федоровны. Мы стремились к тому, чтобы полно и всесторонне представить хронику жизни и деятельности великой княгини в период с 1910 по 1917 гг.

В руках исследователей, биографов Елизаветы Федоровны появился достаточно компактный и содержательный комплекс документов, последовательно отражающих духовную жизнь и кипучую деятельность великой княгини Елизаветы Федоровны накануне и в годы первой мировой войны. Вместе с другими источниками (воспоминаниями, дневниками, материалами прессы) выявленные архивные документы позволят существенно дополнить и уточнить ее биографию и воссоздать хронику последних лет жизни.

№ 1[1]

11 декабря 1909 г. – Разбор шифрованной телеграммы из Петербурга генерал-майора П. Г. Курлова начальнику отделения

В целях обеспечения безопасности великой княгини Елисаветы Федоровны предлагаю установить в общине Ея Высочества во время церковных служб наблюдение в такой форме, чтобы она не обращала на себя внимания; по этому вопросу имеет переговорить с состоящей при великой княгине Валентиной Сергеевной Гордеевой – Вы или генерал Адрианов, о чем благоволите доложить ему. О выработанном плане охраны донесите мне. № 245.

В должности шталмейстера, генерал-майор Курлов.

№ 2[2]

14 декабря 1909 г. – Донесение московского градоначальника генерала А. Адрианова товарищу министра внутренних дел П. Г. Курлову

Милостивый государь, Павел Григорьевич.

Вследствие телеграммы Вашего Превосходительства на имя начальника охранного отделения от 11 сего декабря за № 245, имею честь уведомить, что согласно выработанного плана, охрана Ея Высочества великой княгини Елисаветы Феодоровны будет осуществляться без ведома Ея Высочества, не желающей иметь никакой охраны, следующим образом.

1. В качестве старшего швейцара в обитель, где проживает Ея Высочество, будет определен трезвый, хорошо грамотный, развитой филер Охранного отделения, на что изъявил согласие управляющий конторой двора ея высочества камергер А. П. Корнилов.

2. Для охраны Ея Высочества во время выходов из обители (Ея Высочество часто изволит ходить к ранней обедне в церковь Ивана Воина на Якиманке) будут назначены два филера и две филерши (в две смены), которые будут помещены в квартире вблизи здания обители и соединены телефоном с швейцарской, для вызова их в нужное время; на обязанности их будет лежать освещение пути следования Ея Высочества и ограждение от возможных на улице приставаний прохожих и нищих.

3. В случае выезда по железной дороге Ее Высочество будут сопровождать один из моих чиновников для поручений или офицер Отдельного корпуса жандармов Охранного отделения в штатском платье; мера эта необходима для ограждения благополучия переездов великой княгини, так как в пути были два таких случая: один раз контролер вследствие недоразумения из-за места намеревался высадить Ее Высочество из поезда, а другой раз один из вице-губернаторов, поместившись в ее купе, стал ухаживать за ней; оба случая имели место лишь потому, что контролер и вице-губернатор не знали Ее Высочество в лицо.

4. Для охраны в церкви, кроме указанного постоянного состава филеров будут командироваться на каждое богослужение по два филера от Охранного отделения.

Проверка службы по охране Ее Высочества возложена на местного надзирателя Охранного отделения, который будет получать инструкции от начальника Охранного отделения и которому ранее поручалось временное наблюдение за обителью в целях охраны великой княгини.

О мерах, проектированных в приведенных выше пп. 1, 2 и 3, осведомлен также секретарь Ее Высочества, действительный статский советник Гжельский, причем по совету его и А. П. Корнилова, Валентина Сергеевна Гордеева посвящена только в мере охраны великой княгини во время богослужения. Так как к осуществлению указанных мер охраны будет приступлено в самое ближайшее время, то я имею честь просить Ваше Превосходительство, в виду высказанного Вами во время пребывания в Москве указания о возможности ассигнования для означенной надобности 4 000 рублей, сделать распоряжение об отпуске означенной суммы с 1 января 1910 года.

Пользуясь настоящим случаем, прошу Ваше Превосходительство принять уверение в совершенном моем почтении и искренней преданности. Ваш покорный слуга А. Адрианов.

№ 3[3]

8 января 1910 г. – Доклад Отделения по охранению общественной безопасности и порядка в Москве

5 сего января в 8 часов 10 мин[ут] вечера Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна выехала по Ярославской железной дороге до станции Арсаки, откуда проследовала на лошадях в монастырь Зосимова пустынь, находящийся в 4-х верстах от станции, где остановилась в монастырской гостинице. 6 января Ее Высочество была за обедней в монастыре, где приобщилась Св[ятых] Тайн, а вечером от 6 часов была на Всенощной. В 3 часа 30 мин[ут] утра с почтовым поездом № 3 отбыла в Сергиевский Посад, где остановилась в Митрополичьих покоях. 7-го января Ее Высочество была за обедней в Троицком соборе. По окончании обедни, в сопровождении настоятеля лавры архимандрита Владимира отправилась к нему в покои. В 1 час дня посетила ректора Духовной академии, а в 3 часа дня на лошадях проследовала в Черниговский монастырь. По возвращении оттуда в монастырской иконной лавке купила разных серебряных икон и крестиков на сумму 20 рублей. 8 января в 1 час ночи Ее Высочество вышла на утреню в Троицкий собор. В придельной церкви присутствовала за обедней, по окончании коей слушала молебен св. Никону и в 6 часов утра с поездом № 3 выехала в Москву, куда и прибыла в 10 час[ов] утра 8-го сего же января и на собственных лошадях отбыла с вокзала в свои покои на Ордынку. Установленной охраной в течение всей поездки ничего предосудительного замечено не было.

Об изложенном Охранное отделение докладывает Его Превосходительству г[осподину] Московскому градоначальнику.

№ 4

Сведения по охране великой княгини Елизаветы Федоровны филеров Московского охранного отделения

16февраля 1911 г. – Сведения по охране великой княгини Елизаветы Федоровны за 14–16 февраля 1911 г [4]

Ея Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна В 9 час[ов] 20 м[инут] вечера со своей сестрой монахиней выехала на Николаевский вокзал, откуда в 10 часов вечера с поездом № 12 отбыла до ст[анции] Бологое, где через 15 мин[ут] пересела на п[оезд] № 7. В 5 час[ов] 5 мин[ут] утра 15 февраля отбыла до ст[анции] Пскова[5], куда прибыла в 8 час[ов] вечера. На вокзале Ея Высочество была встречена монастырским духовенством и губернатором гор[ода] Пскова. Из вокзала Ея Высочество на монастырских лошадях отбыла в Ивановский женский монастырь[6], где изволила ночевать. 16 февраля в 9 час[ов] утра на монастырских лошадях в сопровождении полиции и губернатора гор[ода] Пскова отбыла в Елизаровский муж[ской] монастырь[7], отстоящий в 30-ти верстах от гор[ода] Пскова, куда прибыла в 12 час[ов] дня. Все пока благополучно. И. Вегерин.

28 февраля 1911 г.[8]

Ея Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна утром выходила в церковь, по окончании вернулась в покои. В 10 час[ов] 30 мин[ут] пеши прошла в часовню Александра Невского в Охотных рядах, откуда проехала в город по Тверской ул[ице], в 1 час 30 мин[ут] вернулась домой. В 2 часа дня Ея Высочество посетил епископ из Константинополя[9]. В 3 часа дня Ея Высочество выезжала в Чахоточное отделение по Успенскому пер[еулку], где отец Митрофаний[10] отпевал покойника. В 4 час[а] 30 мин[ут] дня Ея Высочество вернулась домой. Вечером выходила в церковь, по окончании Богослужения вернулась в покой. Вегерин, Вегерина, Симонова.

8 марта 1911 г.[11]

Ея Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в 8 час[ов] 30 мин[ут] утра выехала в Николаевский дворец в Кремле[12], откуда с Их Высочествами великими княгинями Марией Александровной[13] и Викторией Феодоровной[14] выехали в дом Ея Высочества Елисаветы Феодоровны по Денежному переулку, откуда все трое Их Высочества пеши прошли в столовую для бедных от имени Ее Высочества великой княгини Елисаветы Феодоровны в доме Лялина по Тургеневскому пер[еулку], откуда прошли в обитель Ее Высочества в 12 час[ов] дня.

В 12 час[ов] 40 мин[ут] дня Их Высочества Мария Александровна и Виктория Феодоровна выехали в Николаевский дворец. В 5 час[ов] дня Их Высочества Мария Александровна и Виктория Феодоровна приехали к Ея Высочеству Елисавете Феодоровне. У парадной Ее Высочество Виктория Феодоровна вышла из кареты и зашла в покой к Ее Высочеству, а Ее Высочество Мария Александровна, не сходя с кареты, вернулась в Николаевский дворец. В 8 час[ов] вечера Ее Высочество великая княгиня Виктория Феодоровна выехала на Курский вокзал. Вегерин, Вегерина, Симонова.

11 марта 1911 г. [15]

11 марта сего года с поездом № 6 по Ярославской ж[елезной] д[ороге] в 11 ч[асов] 15 м[инут] утра изволила отъехать из Москвы Ее Императорское Высочество Елисавета Феодоровна с генеральшей Корниловой и семью сестрами Марфинской обители до ст[анции] Арсаки, куда изволила прибыть в 2 ч[аса] 35 м[инут] пополудни, где была встречена иеромонахом Смоленско-Зосимовской обители отцом Иннокентием и на монастырских лошадях отбыла в Зосимовскую обитель, отстоящую в 5 верстах от ст[анции] Арсаки, куда прибыла в 3 ч[аса] 35 м[инут], где была встречена игуменом отцом Германом и спустя 30 м[инут] отправилась к вечерне, откуда через 1 час возвратилась в гостиницу, а в 6 ч[асов] 20 м[инут] отправилась к всенощной, откуда вернулась в 9 ч[асов] 30 м[инут] вечера.

12 сего марта в 8 ч[асов] утра изволила отправиться к литургии, откуда в 10 ч[асов] 20 м[инут] утра по окончании литургии проследовала в покои игумена Германа, где пробыла около одного часа и возвратилась в монастырскую гостиницу. В 6 ч[асов] 20 м[инут] вечера отправилась ко всенощной, которая длилась до 11 ч[асов] 15 м[инут] вечера, а в 4 ч[аса] утра 13 сего марта Ее Высочество отправилась на исповедь к затворнику отцу Алексию, откуда вернулась в 5 ч[асов] утра, а в 8 ч[асов] 30 м[инут] утра отправилась к литургии, где Ее Высочество изволила приобщаться Святых Таин. По окончании литургии и слушания молебна отправилась в покои игумена отца Германа, откуда вернулась в гостиницу через 1 ч[ас] 20 м[инут], а в 3 ч[аса] 35 м[инут] на монастырских лошадях отбыла на ст[анцию] Арсаки в сопровождении иеромонаха отца Иннокентия. Со ст[анции] Арсаки с поездом № 5 в 4 ч[аса] 30 м[инут] пополудни отбыла с генеральшей Корниловой до ст[анции] Сергиево, где была встречена иеромонахом отцом Нилом. Со станции на монастырских лошадях отбыла в Троице-Сергиевскую лавру, где слушала молебен у мощей преподобного Сергия и затем проследовала в покои отца наместника, где была 1 ч[ас] 30 м[инут], откуда проследовала в Митрополичьи покои.

14 сего марта в 3 ч[аса] 30 м[инут] утра Ее Высочество изволила слушать всенощную и затем вернулась в покои, в 12 ч[асов] дня вместе с генеральшей Корниловой отбыла в Черниговский монастырь, отстоящий в 4-х верстах от лавры, откуда в 1 ч[ас] 40 м[инут] дня вернулась в лавру к наместнику в покои, где была около 1 часа, вернулась в покои, а в 5 ч[асов] 40 м[инут] пополудни Ее Высочество отбыла из лавры на вокзал, откуда с поездом № 11 отбыла в Москву, куда прибыла в 9 ч[асов] 55 м[инут] вечера и на собственных лошадях отбыла домой. Во время поездки никаких происшествий не было, все благополучно. Саженев, Вегерин.

16 марта 1911 г. – Сведения полицейских надзирателей Московского охранного отделения, охранявших великую княгиню Елизавету Федоровну во время ее поездки в Троице-Сергиеву лавру и смоленскую Зосимовскую пустынь 11–14 марта 1911 г. [16]

11-го сего марта с поездом № 6 по Ярославской жел[езной] дороге в 11 час[ов] 15 мин[ут] утра изволила отбыть из Москвы Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна с генеральшей Корниловой и семью сестрами Марфинской обители до станции Арсаки, куда и изволили прибыть в 2 час[а] 35 мин[ут] пополудни, где и была встречена иеромонахом Смоленско-Зосимовской обители отцом Иннокентием и на монастырских лошадях отбыла в Зосимовскую обитель, отстоящую в 5-ти верстах от станции Арсаки, по прибытии куда была встречена игуменом названной обители Германом. После чего отправилась в монастырскую гостиницу, откуда через 40 минут отправилась к вечерне. Через час возвратилась в гостиницу, а в 6 час[ов] 20 мин[ут] вечера отправилась ко всенощной, откуда вернулась в 9 час[ов] 30 мин[ут] вечера.

12 сего марта в 8 часов утра изволила отправиться к литургии, откуда в 10 час[ов] 20 мин[ут] утра по окончании литургии проследовала в покои игумена отца Германа, где пробыв около часа, возвратилась в гостиницу. В 6 часов 20 мин[ут] вечера отправилась ко всенощной, которая длилась до 11 часов 15 мин[ут] вечера, а затем вернулась в гостиницу. А в 4 часа утра 13 сего марта Ее Высочество отправилась на исповедь к затворнику отцу Алексию[17], откуда вернулась в 5 часов утра. В 8 часов 30 мин[ут] утра отправилась к литургии, где Ее Высочество изволила приобщиться Святых Таин, и по окончании литургии и молебна отправилась в покои игумена отца Германа, откуда вернулась в гостиницу в 1 час 20 мин[ут], а в 3 часа 30 мин[ут] пополудни отбыла на монастырских лошадях на станцию Арсаки в сопровождении иеромонаха отца Иннокентия. Со станции Арсаки с поездом № 5 в 4 часа 30 мин[ут] пополудни отбыла с генеральшей Корниловой до станции «Сергиево», куда прибыла в 5 часов 30 мин[ут] пополудни, где была встречена иеромонахом Сергиевской лавры отцом Нилом. И на монастырских лошадях отбыла в Троице-Сергиевскую лавру, по прибытии куда слушала краткий молебен у мощей преподобного Сергия, а затем проследовала в покои отца наместника, где была час тридцать минут, и затем проследовала в митрополичьи покои.

14 сего марта в 3 часа 30 мин[ут] утра Ее Высочество изволила слушать всенощную, а затем вернулась в покои. В 12 часов дня вместе с генеральшей Корниловой на монастырских лошадях отбыла в Черниговский монастырь[18], отстоящий в 4-х верстах от лавры, откуда в 1 час 45 мин[ут] вернулась в лавру. Ее Высочество проследовала в покои отца наместника, откуда через 1 час вернулась в Митрополичьи покои, а в 5 часов 40 мин[ут] пополудни Ее Высочество отбыла из лавры на вокзал вместе с генеральшей Корниловой и вышеупомянутыми семью сестрами, откуда с поездом № 1 отбыла в Москву, куда прибыла в 9 часов 55 мин[ут] вечера и на собственных лошадях отбыла в Марфинскую обитель.

Во время поездки никаких происшествий не было, все благополучно. С. Саженев, И. Вегерин.

16 апреля 1911 г. [19]

В 6 ч[сов] 15 м[инут] утра Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна прибыла на Ярославский вокзал с одной из сестер обители и с поездом № 12 в 6 ч[асов] 30 м[инут] утра изволила отбыть на ст. «Сергиево», где была встречена иеромонахом отцом Нилом и на монастырских лошадях отбыла в лавру, куда прибыла к началу литургии, по окончании коей отбыла в Митрополичьи покои и откуда в 2 ч[аса] дня изволила поехать в покой епископа, ректора Духовной академии[20], где, пробыв 1 час, изволила отбыть в Черниговский монастырь, где слушала вечерню. И затем вернулась в Митрополичьи покои, откуда изволила отбыть в 7 ч[асов] 20 м[инут] вечера на вокзал в сопровождении иеромонаха отца Нила и с поездом № 11 в 7 ч[асов] 40 м[инут] вечера отбыла со станции Сергиево в Москву, куда прибыла в 9 ч[асов] 55 м[инут] вечера и на собственных лошадях отбыла на Ордынку в Марфо-Мариинскую обитель. За время поездки никаких происшествий не случилось, все благополучно. С. Саженев, И. Вегерин.

17 июня 1911 г. [21]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна из Москвы в смоленскую Зосимову пустынь выехала с поездом № 4, отходящим из Москвы в 6 час[ов] 10 м[инут] дня, на станции Арсаки села на пару лошадей, приготовленную братией означенного монастыря, куда прибыла в 9 часов вечера и была встречена настоятелем монастыря отцом Германом, после чего проследовала в церковь, по окончании богослужения вернулась в приготовленные ей покои. 19 июня в воскресенье у поздней литургии принимала Св[ятые] Тайны. 20 июня из монастыря на лошадях выехала на ст[анцию] Арсаки для следования в Москву, откуда в 7 ч[асов] 15 м[инут] утра выехала и в 9 часов 50 мин[ут] прибыла в Москву. Вегерин, Чудотворцев.

5 июля 1911 г. [22]

4 июля сего в 4 ч[аса] 30 м[инут] пополудни с поездом № 18 Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна изволила отбыть из Москвы с Ярославского вокзала в Сергиевский Посад вместе с сестрой Марфо-Мариинской обители, куда прибыли в 6 ч[асов] вечера и на вокзале были встречены иеромонахом отцом Нилом и на монастырских лошадях изволила отбыть в Троице-Сергиевскую лавру в Митрополичьи покои, откуда через 15 м[инут] изволила выйти ко всенощной в собор, где покоятся мощи преподобного Сергия. Всенощную служил Московский митрополит Владимир, каковая продолжалась до 11 часов вечера, по выходе из собора Ее Высочество изволила пройти в Митрополичьи покои. 5 сего июля в 8 ч[асов] 50 м[инут] утра прибыла из Москвы Ее Императорское Высочество великая княгиня Мария Павловна[23]. По прибытии прошла в Митрополичьи покои, откуда через 30 м[инут] Их Высочества изволили выйти в собор к литургии, по окончании коей в 11 ч[асов] 40 м[инут] они вернулись в Митрополичьи покои, а в 2 ч[аса] 35 м[инут] пополудни Их Высочества отбыли из лавры на вокзал, откуда с поездом № 19 в 2 ч[аса] 49 м[инут] пополудни отбыли из Сергиева в Москву, куда прибыли в 5 ч[асов] 5 м[инут] пополудни. И на собственных лошадях Ее Императорского Высочества великой княгини Елисаветы Феодоровны вместе отбыли в Марфинскую обитель. Происшествий никаких не было, все благополучно. С. Саженев, Вегерин.

5–23 июля 1911 г. [24]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в 12 ч[асов] 35 м[инут] ночи с поездом «А» отправилась по Николаевской железной дороге до станции Чудово, куда прибыла 6 июля 1911 г. в 2 ч[аса] 15 м[инут] дня. В 2 ч[аса] 25 м[инут] дня Ее Императорское Высочество отправилась в г[ород] Новгород, куда прибыла в 6 ч[асов] 5 м[инут] вечера, где были поданы лошади и отправилась в Софийский собор, где слушала краткий молебен, из собора в Знаменскую церковь, из Знаменской церкви в Антониевский монастырь, из монастыря – в архиерейский дом, где обедала, из архиерейского дома отправилась в Десятинный монастырь[25], где и ночевала.

7 июля 1911 г. в 10 ч[асов] утра Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровны на казенном пароходе отправилась в церковь Спаса Нередицы по реке Волхов, откуда на том же пароходе отправилась в Юрьев монастырь[26], где слушала архиерейскую службу. После службы отправилась в трапезную. В 2 ч[аса] дня на том же пароходе отправилась в г[ород] Новгород в Десятинный монастырь, откуда в 6 ч[асов] 22 м[инуты] вечера отправилась с поездом до станции Старая Русса, куда прибыла в 11 ч[асов] 40 м[инут] вечера. со станции отправилась в собор, где был краткий молебен. Из собора прибыла на станцию Старая Русса, где был приготовлен вагон. В 2 ч[аса] 2 м[инуты] ночи, то есть 8 июля 1911 года, отправились в город Псков, куда прибыли в 7 ч[асов] 10 м[инут] утра, где Ее Императорское Высочество находилась в вагоне до 9 ч[асов] 30 м[инут] утра. В 9 ч[асов] 30 м[инут] утра вагон с Ее Императорским Высочеством был подан к залу IК, где была встречена г[осподином] губернатором и другими начальствующими лицами и духовенством, откуда отправилась в собор, где прослушала всю обедню. Из собора отправилась к Преосвященному[27], от Преосвященного отправилась в Вознесенский монастырь[28], где Ее Высочество обедала. Из Вознесенского монастыря в 2 ч[аса] 30 м[инут] дня – на станцию, где был приготовлен экстренный поезд. В 3 ч[аса] дня отбыла в Псково-Печорский монастырь[29], где и почивала.

9 июля 1911 года из Псково-Печорского монастыря отбыла в г[ород] Псков, куда прибыла в 11 ч[асов] 5 м[инут] утра. С вокзала отправилась в Ивановский монастырь, где пробыла до 1 часу дня. В 1 ч[ас] дня были поданы почтовые лошади, на которых и отбыла в Спасо-Елизаровскую пустынь Псковского уезда. В 9 ч[асов] 30 м[инут. вечера Ее Императорское Высочество прибыла в церковь, где была архиерейская служба.

10 июля 1911 г. также присутствовала на богослужении, а также и остальное время посещала службу.

12 июля 1911 года Ее Императорское Высочество на монастырских лошадях в 12 ч[асов] дня выезжала и осматривала монастырский сенокос, в 1 ч[ас] дня вернулась обратно в монастырь.

14 июля 1911 г. Ее Императорское Высочество в 3 ч[аса] дня выходила на прогулку и в 3 ч[аса] 40 м[инут] вернулась обратно в монастырь.

22 июля 1911 г. Ее Императорское Высочество в 4 ч[аса] дня на почтовых лошадях из Спасо-Елизаровской пустыни отбыла в г[ород] Псков в Ильинскую общину, где слушала краткий молебен и откуда отправилась на Московскую улицу в дом № 3 к купцу Андрееву, по сведениям была приглашена на обед. В 9 ч[асов] 10 м[инут] вечера с опозданием отбыла до станции Бологое Николаевской железной дороги, где в вагоне пробыла до 9 ч[асов] 30 м[инут] утра, в 9 ч[асов] 30 м[инут] прибыл из Петербурга поезд, с которым в 9 ч[асов] 50 м[инут] утра отправились в Москву, куда прибыли в 7 ч[асов] 30 м[инут] вечера благополучно. Полицейский надзиратель Медведев, И. Седун.

19 августа 1911 г. [30]

16 августа сего с поездом № 57 в 2 ч[аса] дня Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна с двумя сестрами Марии-Марфинской обители отбыла со станции Москва Ярославской железной дороги на станцию Сергиево, куда прибыла в 4 ч[аса] дня, где была встречена иеромонахом отцом Нилом. С вокзала на монастырских лошадях поехала в собор, где у раки преподобного Сергия слушала краткий молебен. А затем поехала на Александровскую улицу в Дом призрения и Приют имени государыни императрицы Александры Федоровны, откуда через 30 мин[ут] отбыла в скит, где изволила слушать всенощную, по окончании коей в 10 ч[асов] 30 м[инут].вернулась в Дом призрения, где изволила ночевать.

17 сего августа Ее Высочество в 8 ч[асов] 30 м[инут] утра изволила отбыть в скит, где слушала литургию и по окончании коей в 12 ч[асов] 25 м[инут] возвратилась в Дом призрения, где находился епископ Трифон[31], который по случаю празднования в приюте совершал литургию, а в 4 ч[аса] 26 м[инут] Ее Высочество отбыла из Дома призрения на вокзал, откуда с поездом № 21 в 4 ч[аса] 40 м[инут] дня отбыла в Москву, куда прибыла в 5 ч[асов] 50 м[инут] пополудни и на собственных лошадях поехала на Ордынку. В поезде и в Сергиево происшествий не было, все благополучно. Вегерин, Саженев.

22 августа 1911 г.[32]

1911 года августа 20 дня Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна изволила прибыть на Ярославский вокзал в 9 ч[асов] 55 м[инут] утра вместе с десятью сестрами Марфо-Мариинской обители и все в отдельном вагоне с поездом № 6 в 10 ч[асов] 10 м[инут] утра отбыли из Москвы до станции Арсаки Северной железной дороги, куда прибыли в 12 ч[асов] 30 м[инут] дня, где Ее Высочество была встречена иеромонахом отцом Иннокентием Смоленско-Зосимовской пустыни и на монастырских лошадях изволила отбыть в вышеназванную пустынь, отстоящую от станции Арсаки в 5 верстах, по прибытии в пустынь была встречена игуменом отцом Германом, который отслужил краткий молебен, а затем Ее Высочество проследовала в монастырскую гостиницу в отведенные комнаты. В 6 ч[асов] вечера Ее Высочество изволила пройти к всенощной, которая длилась до 12 ч[асов] ночи, а затем исповедовалась у затворника отца Алексия, где провела до 2 ч[асов] ночи и возвратилась в гостиницу.

21 августа Ее Высочество в 8 час[ов] утра изволила проследовать к литургии и приобщиться Святых Тайн вместе с сестрами; по окончании литургии и молебна Ее Высочество проследовала в покои игумена отца Германа, где пробыла до 2 час[ов] 30 м[инут] дня и возвратилась в гостиницу. В 6 час[ов] вечера Ее Высочество изволила проследовать ко всенощной, которая длилась до 11 ч[асов] 30 м[инут] ночи и по окончании проследовала обратно в монастырскую гостиницу.

22 августа сего в 4 час[а] утра Ее Высочество проследовала к ранней литургии, по окончании коей в 5 ч[асов] 30 м[инут] утра возвратилась обратно в монастырскую гостиницу, а в 6 ч[асов] 30 м[инут] утра на монастырских лошадях вместе с сестрами в сопровождении игумена о[тца] Германа и о[тца] Иннокентия направилась на ст[анцию] Арсаки, откуда с поездом № 3 в 7 ч[асов] 10 м[инут] утра отбыла в Москву; как в Зосимовской пустыни, так и в пути следования никаких происшествий не было, все было благополучно. В Москву прибыла в 9 ч[асов] 50 м[инут] утра.

Одновременно с Ее Высочеством в Зосимовской пустыни был адмирал Арсеньев[33], лично Ее Высочеству известный, с коим беседовала несколько минут. Саженев, Вегерин.

6 сентября 1911 г.– Донесение полицейских надзирателей в Московское охранное отделение об охране великой княгини Елизаветы Федоровны[34]

Имеем честь донести Отделению, что 1 сентября в 9 часов 40 минут вечера по Курской железной дороге из Москвы в город Белгород изволили отбыть Их Императорские Высочества великий князь Константин Константинович[35] и великая княгиня Елисавета Феодоровна, куда 2 сентября в 10 часов утра прибыли благополучно. На станции Их Высочеств встретили курский губернатор, местная администрация, духовенство и был выстроен почетный караул от местного войска с оркестром музыки. По окончании церемонии Его Высочество проследовал в дом Чумизова по Смоленской улице, приготовленный городом, а великая княгиня через 20 минут проследовала в Свято-Троицкий монастырь[36], куда, спустя 30 минут, изволил прибыть и великий князь, где Их Высочества присутствовали за богослужением и по окончании такового, приложившись к св[ятым] мощам, в один час дня изволили отбыть: великий князь в дом Чумизова, а великая княгиня в женский Рождества Пресвятой Богородицы монастырь[37] в приготовленные покои, откуда в 4 часа дня Ея Высочество изволила выходить в монастырский собор за вечернее богослужение.

3 сентября в 9 часов утра великая княгиня из покоев проследовала в Свято-Троицкий монастырь, куда в 11 часов утра изволил прибыть и великий князь, где в присутствии Их Высочеств в 12 часов дня при богослужении Московским митрополитом Владимиром[38] в пещере были переложены мощи св. Иосафа в новый кипарисовый гроб. По окончании богослужения Их Высочества возвратились обратно в свои покои. В 6 часов вечера великая Княгиня проследовала снова в упомянутый собор, куда через 1 час изволил прибыть и великий князь. В 8 часов вечера из пещеры были перенесены мощи Св. Иосафа в монастырский собор, а в 9 часов был совершен крестный ход вокруг собора со святыми мощами и по окончании богослужения Их Высочества изволили отбыть обратно в покои.

4 сентября в 8 часов 30 мин[ут] утра Их Высочества прибыли в собор, из которого в 9 часов начался крестный ход со святыми мощами вокруг монастыря и по окончании какового – в 2 часа 30 минут дня – великий князь и великая княгиня изволили отбыть обратно в свои покои. В 4 часа дня Ея Высочество снова изволила быть в соборе за молебном, откуда возвратилась в 5 часов дня. В 8 часов 50 минут вечера Его Императорское Высочество великий князь Константин Константинович из гор[ода] Белгорода с курьерским поездом № 2 благополучно отбыл по направлению к Москве.

5 сентября Ея Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в 4 часа утра изволила проследовать в Св[ято-]Троицкий монастырь, где за ранней литургией приобщилась Святых Таин и в 6 часов утра вернулась в покои. В 4 часа дня Ея Высочество снова проследовала в означенный монастырь, где по окончании богослужения приложилась к св[ятым] мощам и возвратилась в покои. В 8 часов 30 минут вечера Ея Высочество изволила прибыть на станцию Белгород, откуда с курьерским поездом № 2, отходящим в 8 часов 50 минут, отбыла в город Москву, куда изволила прибыть благополучно 6 числа в 10 часов утра и с вокзала в своем экипаже отправилась в свою обитель.

За время пребывания Их Высочеств в городе Белгороде на торжествах и в пути никаких происшествий не было. Полицейские надзиратели: Медведев, Вегерин, Сахаров,филерша Ефросинья Вегерина.

25 сентября 1911 г.[39]

24 сентября сего в 10 ч[асов] 50 м[инут] утра Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна изволила прибыть на Ярославский вокзал вместе с тремя сестрами Марии-Марфинской обители и с поездом № 16 в 11 ч[асов] утра в отдельном вагоне отбыли из Москвы до ст[анции] Сергиево, куда прибыли в 1 ч[ас] 30 м[инут] дня, где Ее Высочество была встречена иеромонахом Сергиевской обители отцом Нилом и на монастырских лошадях проследовала в Троице-Сергиевскую обитель в покои отца наместника Товия[40]. В 4 час[а] пополудни Ее Высочество прибыла в собор, где слушала у раки преподобного Сергия молебен, совершенный митрополитом московским Владимиром. В 5 ч[асов] 15 м[инут] по окончании молебна Ее Высочество вернулась в покои отца наместника, а в 6 ч[асов] вечера Ее Высочество снова пришла в собор ко всенощной, которая длилась до 11 часов вечера, во время всенощной в 9 ч[асов] вечера прибыл московский губернатор генерал Джунковский[41]; по окончании всенощной Ее Высочество проследовала в покои наместника. 25 сего сентября в 9 ч[асов] 30 м[инут] утра Ее Высочество пришла в собор к литургии, которая длилась до 12 ½ ч[асов] дня, а затем проследовала в Митрополичьи покои, а в 2 ч[аса] 45 м[инут] дня прибыла на вокзал и с поездом № 19 в 2 ч[аса] 49 м[инут] дня отбыла из Сергиева в Москву, куда прибыла в 5 ч[асов] 15 м[инут] пополудни и на собственных лошадях отбыла на Ордынку в собственный дом. Саженев, И. Седун.

21 октября 1911 г.[42]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна 18-го октября с поездом № 9 в 12 час[ов] ночи по Брянской железной дороге вместе с игуменьей Покровской общины Красного Креста в Москве выехала до № 19 разъезда названной дороги, откуда 5 с половиной верст на лошадях отправилась в Сергиевский скит Калужского отдела Императорского Российского палестинского общества[43], куда прибыла в 9 час[ов] утра, где в местной церкви присутствовала за обедней, которую совершал настоятель скита иеромонах отец Герасим, по окончании обедни была отслужена панихида по императорам Александру I, Александру II, Александру III, по убиенному великому князю Сергею Александровичу и великих князьях Владимире и Алексее Александровичах и великой княгине Александре Иосифовне. После панихиды был отслужен благодарственный молебен. Вечером от 6 ч[асов] Ее Высочество присутствовала за всенощной, которая окончилась в 11 ч[асов] вечера.

21 октября в 5 ч[асов] утра Ее Высочество отправилась на лошадях в монастырь Тихонова пустынь[44], где от 6 ч[асов] утра присутствовала за обедней, после которой также была отслужена панихида и молебен, после чего Ее Высочество на лошадях отправилась на святой колодец обители, заехала в дуб (последний сохраняется в часовне), в котором проводил земную жизнь Тихон – калужский чудотворец, на святом колодце был совершен обряд водоосвящения и Ее Высочество изволила купаться в святом колодце дамского отделения, после чего на лошадях возвратилась в Тихонову пустынь, где осматривала достопримечательности монастыря. В 4 ч[аса] вечера возвратилась обратно в Сергиевский скит, где от 5 ч[асов] вечера присутствовала за всенощной, по окончании которой в 8 ч[асов] вечера на лошадях отправилась на № 19 разъезд Брянской железной дороги, откуда с поездом № 10 в 9 ч[асов] вечера выехала на Москву, куда прибыла в 8 ч[аов] 20 м[инут] утра сего 21 октября и на собственных лошадях отправилась в Марфо-Мариинскую обитель по Б[ольшой] Ордынке. При сем докладываем, что в течение всей поездки никаких происшествий не случилось. Сасыкин, Игнатченко.

23 октября 1911 г. [45]

1911 года октября 22 дня в 4 ч[аса] 20 м[инут] дня Ее Императорское Высочество Великая Княгиня Елисавета Феодоровна прибыла на Ярославский вокзал, откуда с поездом № 18 в 4 ч[аса] 25 м[инут] пополудни вместе с двумя сестрами в отдельном вагоне отбыла в Сергиевский Посад, куда прибыла в 7 час[ов] вечера. На вокзале Ее Высочество встречена была иеромонахом Сергиевской обители отцом Нилом и на монастырских лошадях отбыла в академическую церковь, где слушала всенощную, а затем проследовала в главный собор лавры и, приложившись к мощам преподобного Сергия, изволила проследовать в Митрополичьи покои; 23 сего октября в 8 ч[асов] 30 м[инут] утра Ее Высочество изволила выйти к литургии, которая длилась до 11 ч[асов] 30 м[инут] дня, по окончании коей вернулась в Митрополичьи покои. А в 1 час дня Ее Высочество изволила снова проследовать к мощам преподобного Сергия, где слушала молебен, а затем поехала в приют ее имени, что на Вознесенской улице, где пробыла до 4 ч[асов] 40 м[инут] пополудни, оттуда проследовала на вокзал и с поездом № 21 в 4 ч[аса] 51 м[инуту] отбыла из Сергиева в Москву, куда прибыла в 7 ч[асов] 5 м[инут] вечера и на собственных лошадях отбыла на Ордынку в собственную обитель. Как в дороге, так и в Сергиеве никаких происшествий не было, все благополучно. Саженев, Вегерин.

5 марта 1912 г. [46]

2-го марта в 9 ч[асов] 40 м[инут] утра по Московско-Ярославской железной дороге Ея Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна выехала до ст[анции] Арсаки названной дороги, откуда 5 верст на лошадях отправилась в Смоленско-Зосимову пустынь, куда прибыла в 12 ч[асов] 30 м[инут] дня, где остановилась в монастырской гостинице. Вечером Ея Высочество присутствовала на всенощной в монастырском храме.

3-го марта утром от 8 ч[асов], а вечером от 6 ч[асов] Ея Высочество присутствовала в монастырском храме; а от 10 ч[асов] вечера до 12 ч[асов] ночи Ея Высочество была в затворе иеромонаха Алексия.

4-го марта Ея Высочество за обедней приобщалась Св[ятых] Таин, обедню совершал епископ Волоколамский Феодор[47], вечером от 5 ч[асов] до 9 ч[асов] Ея Высочество была за всенощной в монастырском храме.

5-го марта от 10 ч[асов] утра присутствовала в церкви, потом посетила настоятеля монастыря отца Германа, дальше делала закупки в монастырской иконной лавке; а в 5 ч[асов] вечера на лошадях выехала до ст[анции] Арсаки, откуда с поездом № 5 отправилась в Москву, куда прибыла в 8 ч[асов] 25 м[инут] вечера и отправилась в Марфо-Мариинскую обитель по Б[ольшой] Ордынке.

При сем присовокупляем, что в течение всей поездки никаких происшествий не случилось. Саженев, Игнатченко.

12 марта 1912 г. [48]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елизавета Федоровна. 11 сего марта в 4 ч[аса] 30 мин[ут] дня с поездом № 18 по Московско-Ярославской ж[елезной] д[ороге] выехала в Троице-Сергиеву лавру, куда прибыла в 6 ч[асов] 30 мин[ут] вечера, где остановилась в Митрополичьих покоях. Через 10 мин[ут] вышла в малый Троицкий собор к вечерне, по окончании вечерни в 8 ч[асов] вечера ушла в покои.

12 числа от 9 ч[асов] утра Ее Высочество присутствовала за службой в малом Троицком соборе; а в 2 ч[аса] дня выехала из лавры в Черниговский монастырь, где по окончании вечерни, в 5 ч[асов] дня, вернулась домой. От 6 ч[асов] вечера Ее Высочество присутствовала за всенощной в Академической церкви лавры, по окончании всенощной в 8 ч[асов] 25 мин[ут] вечера выехала в Москву, куда прибыла в 11 ч[асов] 30 мин[ут] вечера, с вокзала отправилась в Марфо-Мариинскую обитель по Б[ольшой] Ордынке.

При сем докладываем, что во время поездки никаких происшествий не случилось. Саженев, Игнатченко.

15 марта 1912 г. [49]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елизавета Федоровна. В 10 ч[асов] 39 мин[ут] утра выехала из дома в Николаевский дворец в Кремле. Из Николаевского дворца поехала в собственную Ее Высочества столовую для бедных в д[оме] Лямина по Толмачевскому пер[еулку], где пробыла до 9 ч[асов] дня, вернулась домой; в течение дня ничего предосудительного замечено не было. Игнатченко.

29 марта 1912 г. [50]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елизавета Федоровна 29 марта в 6 ч[асов] утра с поездом № 14 по Московско-Ярославской ж[елезной] д[ороге] Ее Высочество выехала в Троице-Сергиеву лавру, куда прибыла в 8 ч[асов] 30 мин[ут] утра, где остановилась в Митрополичьих покоях. Через 20 мин[ут] вышла в малый Троицкий собор лавры к поздней обедне. По окончании обедни в 11 ч[асов] утра вместе с настоятелем лавры архимандритом Товием вернулась в Митрополичьи покои. В первой половине дня Ее Высочество посетила Духовную академию, а в 2 ч[аса] дня к вечерне на монастырских лошадях выехала в Черниговский монастырь, по окончании вечерни вернулась обратно в лавру. В 7 ч[асов] 5 м[инут] вечера с поездом № 5 Ее Высочество выехала в Москву, куда прибыла в 9 ч[асов] вечера и на собственных лошадях отправилась в Марфо-Мариинскую обитель на Б[ольшой] Ордынке. В течение всей поездки дня никаких происшествий не случилось. Игнатченко, Людин.

8 апреля 1912 г.– Сведения филеров Московского охранного отделения об освящении в Марфо-Мариинской обители храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы[51]

Сего числа [в] Марфо-Мариинской обители было освящение храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы. На освящении были его превосходительство московский градоначальник, его превосходительство московский губернатор, г[осподин] помощ[ник] московского градоначальника полковник Медем, его превосходительство командующий войсками Московск[ого] военного округа, его превосходительство москов[ский] городской голова и другие начальствующие лица. Все было благополучно и предосудительного ничего не было. Полицей[ские] над[зиратели] Федоров, Виноградов.

8 апреля 1912 г. [52]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елизавета Федоровна в 8 ч[асов] 30 мин[ут] утра вышла в новый Покровский храм к обедне, обедню и порядок освящения храма совершал московский митрополит Владимир[53]. Постоянная публика была допускаема в храм исключительно только по билетам. За обедней присутствовали: московский градоначальник генерал Адрианов, помощник его полковник Медем, московский губернатор генерал Джунковский, командующий войсками генерал Плеве, обедня окончилась в 12 ч[асов] 20 мин[ут] дня, после чего Ее Высочество с духовенством во главе с митрополитом ушла в покои. В 5 ч[асов] дня в обитель Ее Высочества в новый Покровский храм было привезено на восьми каретах московских чтимых икон и мощей, а в 5 ч[асов] 10 м[инут] Ее Высочество вышла к вечерне. По окончании молебна и вечерни Ее Высочество ушла в покои. В течение дня ничего предосудительного замечено не было, а также во время всего торжества никаких происшествий не случилось. Игнатченко, Мордвинов, Шевченко.

18 апреля 1912 г.[54]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елизавета Федоровна в 8 ч[асов] 30 мин[ут] утра вышла в церковь к обедне, которую совершал игумен Смоленско-Зосимовой пустыни о[тец] Герман. По окончании обедни в 10 ч[асов] 20 м[инут] утра ушла в покои. В 12 ч[асов] дня выехала из дому, а в 1 ч[ас] дня вернулась домой. В 5 ч[асов] дня вышла в церковь к вечерне, по окончании вечерни ушла в покои. В течение дня никаких происшествий не случилось. Игнатченко.

27 апреля 1912 г. [55]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елизавета Федоровна в 9 ч[асов] утра вышла в Покровский храм к обедне. По окончании обедни в 11 ч[асов] утра тут же выехала из дома, а в 12 ч[асов] 30 мин[ут] дня вернулась домой. В 4 ч[аса] дня вышла в церковь к вечерне, по окончании вечерни пошла в помещение училища, где была назначена духовно-нравственная беседа для сестер обители. На беседе присутствовал епископ Трифон Дмитровский, а беседу с сестрами прочел архимандрит Гавриил[56] Спасо-Елизаровской пустыни г[орода] Пскова. По окончании беседы в 7 ч[асов] 30 м[инут] вечера ушла в покои. В течение дня ничего предосудительного замечено не было. Игнатченко.

12 мая 1912 г. [57]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елизавета Федоровна. 30 апреля в 9 ч[асов] 30 м[инут] утра с курьерским севастопольским поездом выбыла в Ливадию, до города Севастополя Ее Высочество следовала с поездом, а от Севастополя в Ливадию на автомобиле, куда прибыла 1-го сего мая в 3 ч[аса] 30 м[инут] вечера, где Ее Высочество остановилась в новом Императорском Ливадийском дворце. 2-го мая Ее Высочество посетила в городе Ялте санаторий имени императора Александра III. 3 мая Ее Высочество посетила санаторий сестер милосердия города Ялты. До девятого числа мая Ее Высочество находилась в Ливадии и 9 числа мая был назначен отъезд Ее Высочества, но отменен на 10 мая. И 10 мая прислуга Ее Высочества на автомобиле приехала на ст[анцию] Севастополь, откуда с поездом отправилась на Москву, а Ее Высочество вместе с генералом Корниловым и одной придворной дамой на автомобиле из Ливадии выеха[ли] до станции Бахчисарай, где по остановке поезда № 2 Ее Высочество изволила сесть в вагон и отправится на Москву. На станции Белгород вагон Ее Высочества был отцеплен. На лошадях Ее Высочество отправилась на поклонение мощам св. Иосафа Белгородского, где присутствовала за обедней; из собора Ее Высочество отправилась на лошадях в белгородский Троицкий монастырь, где Ее Высочеству настоятельница монастыря преподнесла св[ятую] икону. В 8 ч[асов] вечера Ее Высочество отправилась на ст[анцию] Белгород, где была встречена курским губернатором, который Ее Высочество в отдельном вагоне провожал до гор[ода] Курска. Со станции Белгород Ее Высочество с курьерским поездом № 2 в 8 ч[асов] вечера отправилась на Москву, куда прибыла 12 сего мая в 9 ч[асов] 20 м[инут] утра. Со станции Ее Высочество отправилась в Марфо-Мариинскую обитель на Б[ольшой] Ордынке.

В течение всей поездки Ее Высочества никаких происшествий не случилось. Игнатченко.

24 мая 1912 г. [58]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елизавета Федоровна. Утром выхода в церковь не было, так как Ее Высочество принимала настоятеля часовни св. Пантелеймона о[тца] Аристоклия[59]. В 5 ч[асов] 30 м[инут] вечера вышла в Покровский собор к всенощной. По окончании всенощной в 7 ч[асов] вечера Ее Высочество принимала депутацию от старшин в числе 40 человек во главе с земским начальником, преимущественно старшины из горцев, все в своей форме. По окончании приема Ее Высочество старшинам раздавала книжки – описание Марфо-Мариинской обители. В 7 ч[асов] 40 м[инут] к Ее Высочеству приехал из Кремлевского дворца Его Императорское Высочество великий князь Дмитрий Павлович[60], пробыл час, уехал. В течение дня никаких происшествий не случилось. Игнатченко.

25 мая 1912 г. [61]

Ее Императорское Высочество Великая Княгиня Елизавета Федоровна в 6 ч[асов] 30 м[инут] утра с поездом № 14 Московско-Ярославской жел[езной] дор[оги] выехала в Троице-Сергиеву лавру, куда прибыла в 8 ч[асов] 30 м[инут] утра, где остановилась в Митрополичьих покоях. В 9 ч[асов] 20 м[инут] утра на монастырских лошадях выехала в Черниговский монастырь. Через 30 м[инут] на этих же лошадях поехала во вновь отстроенное здание отделения Общины сестер милосердия[62], где присутствовала при освящении здания домовой церкви. По окончании обедни в 1 ч[ас] 25 м[инут] дня вернулась в лавру. В 5 ч[асов] вечера вышла в малый Троицкий собор к вечерне. По окончании вечерни в 7 ч[асов] 26 м[инут] вечера выехала в Москву, куда прибыла в 9 ч[асов] вечера. На собственных лошадях отправилась в обитель по Б[ольшой] Ордынке. В течение поездки никаких происшествий не случилось. Саженов, Игнатченко.

26 мая 1912 г. [63]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елизавета Федоровна в 9 ч[асов] утра вышла в церковь к обедне, по окончании обедни в 10 ч[асов] 30 м[инут] утра тут же выехала в город, через 1 ч[ас] 20 м[инут] вернулась домой. В 6 ч[асов]. вечера вышла в Покровский храм к всенощной, по окончании всенощной в 8 ч[асов] 30 м[инут] вечера Ее Высочество в малом храме обители принимала прибывших на торжество волостных старшин в числе 45 человек. Каждый из старшин от Ее Высочества лично получили по иконке и книжке – описании Обители. В 9 вечера к Ее Высочеству приехал Его Императорское Высочество великий князь Дмитрий Павлович. В течение дня никаких происшествий не случилось. Игнатченко.

29 мая 1912 г. [64]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елизавета Федоровна в 9 ч[асов] 45 м[инут] утра выехала в Кремль, а в 1 ч[ас] 50 м[инут] дня вернулась домой. В 2 ч[аса] 30 м[инут] дня к Ее Высочеству изволила прибыть Ее Императорское Величество государыня императрица Мария Федоровна вместе с великими княгинями Ксенией и Ольгой Александровнами[65], пробыла 55 м[инут], уехала. В 4 ч[аса] дня Марфо-Мариинскую обитель посетил вице-директор Департамента полиции г[осподи]н Виссарионов[66]. В 6 ч[асов] 30 м[инут] вечера к Ее Высочеству прибыли великие князья: Павел Александрович[67], Дмитрий Павлович и великая княгиня Мария Александровна, пробыли 30 м[инут], уехали.

При сем докладываем, что по полученным негласным путем сведениям Марфо-Мариинскую обитель посетит государь император завтра, т. е. 30 сего мая между 2-мя и 7-ю часами дня и вечера.

В течение дня никаких происшествий не случилось. Игнатченко, Юров, Атрохов, Ершов.

31 мая 1912 г. [68]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елизавета Федоровна в 9 ч[асов] 30 м[инут] утра выехала из дому, а в 3 ч[аса] 55 м[инут] дня вместе с Ее Императорским Величеством государыней императрицей Александрой Федоровной[69] приехала домой. По приезде в обитель Ее Императорское Величество государыня императрица проследовала в коляске в Покровский храм, где была встречена настоятелем обители о[тцом] Сребрянским, после краткого молебна Ее Императорского Величество в стуле-коляске была провезена двумя камердинерами по саду, а затем в стуле-кресле Ее Величество была внесена в покои великой княгини, где пробыла [до] 5 ч[асов] 15 м[инут] дня. Вместе с Ее Высочеством великой княгиней изволила уехать из обители. Во время пребывания в обители Ее Величества государыни императрицы в 5 ч[асов] вечера на автомобиле в обитель приехал Его Императорское Высочество великий князь Николай Николаевич[70] и, не заходя в обитель, вернулся обратно.

В течение дня никаких происшествий не случилось. Игнатченко, Ершов.

1 июня 1912 г. [71]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елизавета Федоровна в 9 ч[асов] 30 м[инут] вышла в больничную церковь к обедне, по окончании в 9 ч[асов] 40 м[инут] утра ушла в покои. В 10 ч[асов] утра выехала в Кремль, а в 12 ч[асов] 36 м[инут] дня вместе с государем императором поездом выехала в Троице-Сергиеву лавру. По полученным негласным путем сведениям Ее Высочество возвратится в Москву завтра, 2 сего июня, в 6 ч[асов] вечера. В течение дня ничего предосудительного замечено не было. Игнатченко, Ершов.

9 июня 1912 г. [72]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елизавета Федоровна в 9 ч[асов] 30 м[инут] утра выехала в Воскресенский монастырь[73] в Кремле, а в 12 ч[асов] дня вернулась домой. В 6 ч[асов] вечера вышла в Покровский храм обители к всенощной. По окончании всенощной в 8 ч[асов] 30 м[инут] вечера тут же выехала на Московско-Казанский вокзал для проводов 20 человек девочек из приюта обители, которые отправляются на дачу при станции Лыкоши, а в 9 ч[асов] 30 м[инут] вечера вернулась домой. В течение дня никаких происшествий не случилось. Игнатченко, Костюков.

14 июня 1912 г. [74]

Ее Императорское Высочество Великая Княгиня Елизавета Федоровна в 8 ч[асов] 30 м[инут] утра вышла в Покровский храм обители к обедне. По окончании обедни в 10 ч[асов] 15 м[инут] утра ушла в покои. В 12 ч[асов] дня выехала из дому, а в 1 ч[ас] 30 м[инут] дня вернулась домой. Вечером выходов в церковь не было. В течение дня ничего предосудительного замечено не было. Игнатченко, Костюков.

15 июня 1912 г. [75]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елизавета Федоровна в 8 ч[асов] 30 м[инут] утра вышла в Покровский храм обители к обедне. По окончании обедни в 10 ч[асов] 20 м[инут] утра ушла в покои. В 12 ч[асов] дня выехала в город, а в 1 ч[ас] 40 м[инут] дня вернулась домой. В 2 ч[аса] дня к Ее Высочеству приехал Армянский католикос, с Ее Высочеством осматривал обитель. Пробыл 1 ч[ас] 10 м[инут], уехал. Ее Высочество вышла в церковь к вечерне, по окончании вечерни в 7 ч[асов] вечера ушла в покои. В течение дня никаких происшествий не случилось. Игнатченко, Костюков.

5 июля 1912 г. [76]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в 6 ч[асов] 30 м[инут] утра с поездом № 14 по Ярославской железной дороге вместе с личной казначеей Валентиной Сергеевной Гордеевой выехала из Москвы в Троице-Сергиеву лавру, куда прибыла в 8 ч[асов] 30 м[инут] утра, где остановилась в Митрополичьих покоях. В 9 ч[асов] утра вышла в малый Троицкий собор к обедне, которую совершал Московский митрополит Владимир. В 11 ч[асов] 20 м[инут] утра в лавру прибыл из Москвы принц Вальдемар Прусский[77]. По окончании обедни в 2 ч[аса] дня Ее Высочество вместе с принцем ушла в покои, куда через 30 м[инут] отправился и митрополит. В 1 ч[ас] 30 м[нут] дня Ее Высочество, сопровождаемая принцем и казначеей, отправилась на монастырских лошадях в Черниговский монастырь, а в 3 ч[аса] дня вернулась обратно в лавру. В 4 ч[аса] дня Ее Высочество вместе с казначеей, а также и принц, сопровождаемый чиновником Собственной канцелярии Ее Высочества и двумя штатскими господинами, выехали на станцию железной дороги, откуда с поездом № 21 в 4 ч[аса] 47 м[инут] дня выехали на Москву, куда прибыли в 6 ч[асов] 50 м[инут] вечера… В течение поездки никаких происшествий не случилось. Саженев, Игнатченко.

9 июля 1912 г. [78]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в 8 ч[сов] 30 м[инут] утра вышла в больничный храм обители к обедне, по окончании службы в 10 ч[асов] утра ушла в покои. В 1 ч[ас] 30 м[инут] дня выехала вместе с сестрой принцессой Викторией Федоровной Прусской из дому на Б[ольшой] Ордынке. Против дома бывший Осипова остановилась, где на тротуаре лежал отравившийся неизвестный, на вид рабочий, лет 25–27, мужчина. Около последнего собралась публика и городовой. Ее Высочество осмотрела неизвестного и тут же вернулась в собственную аптеку, на собственных лошадях отправила двух аптечных докторов привезти в обитель больного, а сама осталась ждать у аптеки. Через 10 м[инут] был привезен больной, которому в присутствии Ее Высочества была подана первая медицинская помощь, а затем больного на извозчике при дворнике отправили в городскую больницу. В 2 ч[аса] 30 м[инут] дня Ее Высочество вместе с сестрой выехала в Отделение чахоточных обители на Донскую улицу, а в 4 ч[аса] дня вернулись домой. В 5 ч[асов] вечера вышла в больничный храм Обители к вечерне. По окончании вечерни в 7 ч[асов] вечера ушла в покои. Игнатченко, Костюков.

.

17 июля 1912 г. [79]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в 1 час дня вместе с сестрой Викторией Федоровной принцессой Прусской и двадцатью сестрами Марфо-Мариинской обители выехала из дому к малому Каменному мосту, откуда на отдельном пароходе отправилась по Москве-реке в село Фили. По приезде в Фили высадились все на берег и пешком отправились в церковь Покрова, находящуюся в расстоянии в полверсты от пристани при имении Гурьева, где местным священником[80] был отслужен молебен, после чего Ее Высочество возвратилась на пароход. При отправке парохода была благословлена местным священником иконою, и в 4 ч[аса] дня пароход отправился на Москву, куда прибыл в 5 ч[асов] 40 м[инут] дня. В течение дня, а также во время поездки в с[ело] Фили, никаких происшествий не случилось. Игнатченко, Костюков.

19 июля 1912 г. [81]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в 9 ч[асов] утра вышла в Покровский храм обители к обедне, которую совершал епископ Анастасий Серпуховской, пел хор – около 30-ти человек монашек Сарово-Дивеевского монастыря[82]. По окончании обедни в 11 ч[асов] 15 м[инут] утра ушла в покои… В 6 час[ов] вечера вышла в Покровский храм обители ко всенощной. За всенощной пел хор около 60-ти человек народных учительниц Московской губернии… Игнатченко, Костюков.

24 августа 1912 г. –Сведение о поездке Ее Императорского Высочества великой княгини Елисаветы Феодоровны[83]

30-го июля в 6 часов 5 мин[ут] вечера вместе с казначеей Валентиной Сергеевной Гордеевой, тремя сестрами обители и секретарем г[осподи]ном Гжельским по Московско-Ярославской жел[елезной] дор[оге] выехала в гор[од] Грязовец Вологодской губ[ернии], куда прибыла 31-го июля в 12 часов дня. С вокзала Ее Высочество поехала в местный собор[84], где пробыла 30 мин[ут]. На лошадях 8 верст выехала в Корнилиев-Комельский монастырь[85], пробыла 1 час. Выехала 10 верст на лошадях в Обнорский монастырь[86], где Ее Высочество осматривала монастырь, ночевать остановилась в архиерейских покоях.

1-го августа в 6 ч[асов] утра выехала в село Спас-Нуромское 7 верст на лошадях, где в местной церкви[87] присутствовала за обедней и участвовала за крестным ходом на реку, а в 9 часов вернулась в Обнорский монастырь к поздней обедне. А в 1 час дня 15 верст на лошадях выехала на ст[анцию] Грязовец, откуда через Вологду, Петербург выехала в Новый Петергоф. На станции Ее Высочество была встречена родной сестрой Викторией Феодоровной, принцессой Прусской, и великими княжнами Ольгой и Татьяной Николаевными. С вокзала проследовала на Собственную Ее Императорского Величества государыни императрицы Александры Феодоровны дачу «Александрия», место пребывания государя императора.

4-го августа в 10 часов вечера Ее Высочество выехала на Петербург, откуда в 11 часов 30 мин[ут] вечера выехала в гор[од] Псков, куда прибыла 5-го августа в 6 час[ов] 30 мин[ут] утра. На вокзале была встречена местным губернатором г[осподином] бароном Медемом. С вокзала проследовала в местный собор к поздней обедне. По окончании обедни Ее Высочество отправилась к местному архиерею, а в 12 часов дня на лошадях 30 верст выехала в Спасо-Елеазаровскую пустынь, куда прибыла в 2 часа дня. Остановилась в покоях настоятеля монастыря, а от 7 часов вечера Ее Высочество присутствовала за всенощной.

С 6-го по 12-е августа Ее Высочество ежедневно присутствовала во время заутрени от 12 часов ночи и за обедней от 7 часов утра, а 12-го числа Ее Высочество приобщалась Св[ятых] Тайн.

12-го августа в 4 часа дня Ее Высочество выехала в город Псков, а из Пскова 3 версты на лошадях отправилась в Мирожский монастырь[88], где пробыла 2 часа. Из Мироясского монастыря 5 верст на лощадях выехала в Ивановский женский монастырь, где пробыла 1 час 30 минут. А в 11 часов 12 минут вечера выехала в гор[од] Киев, куда прибыла 12-го числа в 9 часов вечера. На вокзале Ее Высочество была встречена генерал-губернатором г[осподином] Треповым[89]. С вокзала отправилась в Покровский женский монастырь[90], где остановилась в покоях настоятельницы монастыря.

14-го числа в 8 часов утра Ее Высочество выехала в Киево-Печерскую лавру[91], после посетила Киевского митрополита Флавиана[92], а от 6-ти часов вечера присутствовала за всенощной в лавре, которая окончилась в 12 часов ночи. По окончании всенощной Ее Высочество ушла в Митрополичьи покои.

15-го августа в 9 часов утра вышла в соборный храм лавры к обедне. По окончании обедни в 1 час 30 минут дня ушла в Митрополичьи покои, пробыла 30 минут, возвратилась в Покровский монастырь. В 4 часа дня Ее Высочество в покоях настоятельницы принимала киевского генерал-губернатора г[осподина] Трепова, киевского губернатора г[осподина] Гирса, командующего войсками генерала Иванова, а в 6 часов вечера вышла в церковь к вечерне. А в 7 часов вечера тут, в ограде Покровского монастыря, присутствовала на панихиде на могиле строительницы Покровского монастыря великой княгини Александры–Анастасии Петровны[93]. А в 8 час[ов] вечера ушла в покои.

16-го августа в 6 часов утра выехала в лавру, где по окончании обедни посетила ближние Антониевские и дальние Феодосиевские пещеры. После чего выехала в Флоровский женский монастырь[94], где по окончании всенощной выехала на станцию Киев, откуда с поездом № 7 в 7 часов 10 мин[ут] вечера выехала на Казатин. Со станции Казатин в 9 часов 50 мин[ут] вечера на лошадях три версты отправилась в имение Струкова[95], где Ее Высочество и осталась ночевать.

17-го августа в 2 часа 45 мин[ут] дня Ее Высочество выехала в Бердичев, откуда на лошадях 4 версты выехала в имение генерала Корнилова. Пробыла до 7-ми часов вечера, с поездом возвратилась в Казатин в имение Струкова, откуда в 10 часов 25 мин[ут] вечера выехала до ст[анции] Здолбуново, где по пересадке на другой поезд в 8 часов утра выехала на станцию Кременец. Со станции Кременец на автомобиле 22 версты Ее Высочество выехала в Почаевскую лавру[96], где остановилась в архиерейских покоях монастыря, а в 11 часов утра присутствовала на молебне в большом лаврском соборе, который совершал архиепископ Антоний Волынский[97]. После чего Ее Высочество осматривала пещеры и достопримечательности лавры, а вечером от 6 часов была за всенощной в малом лаврском соборе. По окончании всенощной в 11 часов 30 мин[ут] вечера ушла в покои.

19-го августа в 9 часов утра присутствовала за обедней в лавре, а вечером от 6 часов всенощное бдение слушала в больничном храме лавры.

20-го августа в 9 часов утра на лошадях 3 версты отправилась из лавры в скит монастыря, а в 11 часов утра вернулась в лавру. В 5 часов вечера выехала из лавры в город Кременец, куда прибыла в 6 часов 30 минут вечера, откуда отправилась на автомобиле 4 версты в Никоновский монастырь[98]. По возвращении на станцию Кременец, откуда в 7 часов 30 минут вечера выехала в Киев, куда прибыла 21-го числа в 9 часов 18 минут утра, на лошадях отправилась в Киево-Печерскую лавру, после чего посетила Михайловский и Андреевский соборы. А вечером в 11 часов 15 минут выехала из Киева в гор[од] Лубны Полтавской губ[ернии], куда прибыла 22-го августа в 8 часов утра. Со станции на лошадях 7 верст отправилась в Афанасьевский Лубенский монастырь[99], где присутствовала за обедней. После окончании обедни осматривала достопримечательности монастыря. Вернулась на станцию Лубны, откуда в 2 часа дня отправилась через Полтаву и Харьков в город Белгород, куда прибыла в 3 часа ночи на 23-е августа. До 8 часов 30 минут Ее Высочество оставалась в вагоне, после чего на лошадях отправилась в гор[од] Белгород, где в монастыре покоятся мощи св. Иоасафа Белгородского. Присутствовала за обедней. По окончании обедни пошла в покои настоятеля монастыря, а через 1 час отправилась на лошадях тут же в город в Троицкий женский монастырь, где пробыла до 5-ти часов вечера, а в 5 часов выехала обратно ко всенощной в мужской монастырь. По окончании всенощной в 7 часов 40 минут вечера кисловодским поездом выехала в Москву, куда прибыла 24-го сего августа в 9 часов 20 минут утра. С вокзала Ее Высочество на собственных лошадях отправилась в Марфо-Мариинскую обитель на Ордынке.

При сем присовокупляем, что во время всей поездки с 30-го июля по 24-е августа никаких происшествий не случилось. Игнатченко, Седун.

25 сентября 1912 г. [100]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна 23-го сего сентября в 6 час[ов] 30 м[инут] утра по Ярославской жел[езной] дороге вместе с казначеей обители Валентиной Сергеевной Гордеевой выехала до ст[анции] Хотьково, откуда на лошадях отправилась в Хотьковский женский монастырь[101], куда прибыла в 8 ч[асов] 30 м[инут] утра и остановилась в монастырской гостинице, а в 9 ч[асов] утра вышла во вновь отстроенный Никольский собор. По случаю освящения названного собора обедню и обряд освящения храма совершал Московский митрополит Владимир. По окончании обедни в 12 час[ов] дня ушла в покои. В 3 часа дня выехала на лошадях на ст[анцию] Хотьково, откуда с поездом по жел[езной] дороге в 3 ч[аса] 30 м[инут] дня выехала в Троице-Сергиеву лавру, куда прибыла в 4 ч[аса] дня, где остановилась в Митрополичьих покоях. А в 5 ч[асов] вечера вышла в Троицкий храм к вечерне, по окончании службы в 7 ч[асов] вечера ушла в покои.

24-го числа от 7 ч[асов] утра Ее Высочество присутствовала за ранней обедней в церкви Духовной академии, а в 9 ч[асов] утра выехала на лошадях к поздней обедне в Черниговский монастырь, где по окончании обедни в 11 ч[асов] 30 м[инут] утра выехала в Вифанский монастырь[102]. Пробыла 40 м[инут], вернулась в лавру. В 6 ч[асов] вечера вышла в Троицкий собор ко всенощной, которую совершал Московский митрополит Владимир, по окончании всенощной в 11 ч[асов] вечера ушла в покои.

25-го числа в 9 ч[асов] утра вышла в малый Троицкий собор лавры к обедне, которую по случаю храмового праздника памяти преподобного Сергия Радонежского совершал также митрополит Владимир. За обедней присутствовал московский губернатор г[осподи]н Джунковский… В течение поездки никаких происшествий не случилось. Родионов, Игнатченко.

29 сентября 1912 г. [103]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна 28-го сего сентября в 3 ч[аса] 30 м[инут] дня по Рязанско-Уральской ж[елезной] д[ороге] с поездом № 18 выехала до ст[анции] Востряково, откуда на лошадях 8 верст выехала в Покровско-Серафимовский скит[104], находящийся в Подольском уезде Московской губ[ернии], куда прибыла в 7 ч[асов] вечера, где остановилась в келье настоятельницы названного скита. По пути от ст[анции] Востряково в скит в четырех верстах село Заборье, где местные крестьяне в числе около 40 человек преподнесли Ее Высочеству хлеб и соль. Ее Высочество, не выходя из открытого экипажа, приняла хлеб-соль, при этом благодарила крестьян села Заборья, расспрашивала: Сколько душ в селе? Есть ли в селе храм, и какой у вас нынешний год был урожай хлеба?

29-го числа от 9 ч[асов] утра во вновь отстроенной церкви скита началась служба. Порядок освящения церкви и обедню совершал Московский митрополит Владимир… В течение поездки никаких происшествий не случилось. Родионов, Игнатченко.

30 сентября 1912 г. [105]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в 7 ч[асов] утра вышла в больничный храм обители к ранней обедне, которую совершал настоятель Пантелеймоновой часовни в Москве о[тец] Аристоклий. По окончании обедни в 8 ч[асов] утра ушла в покои. В 9 ч[асов] 15 м[инут] утра вышла в Покровский храм обители к поздней обедне, которую совершал архиепископ Волынский Антоний, по окончании обедни в 11 ч[асов] утра ушла в покои. В один час дня выехала из дому, а в 3 ч[аса] дня вернулась домой. В 6 ч[асов] вечера вышла в Покровский храм обители ко всенощной, которую совершал епископ Трифон Дмитровский. По окончании всенощной в 9 ч[асов] 30 м[инут] вечера ушла в покои. В течение дня ничего предосудительного замечено не было. Игнатченко, Федорова.

31 октября 1912 г. [106]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в 9 час[ов] утра вышла в Покровский храм обители к обедне, которую совершал епископ Анастасий Серпуховской[107] в сослужении епископов Василия Можайского[108] и Трифона Дмитровского и десяти священников. По окончании обедни в 12 ч[асов] дня тут же началось отпевание умершего протоиерея Зверева[109]. К этому времени прибыл в церковь московский губернатор генерал Джунковский. По окончании отпевания в 2 ч[аса] 30 м[нут] дня последовал вынос тела на Даниловское кладбище. Ее Высочество пешком следовала за гробом до Серпуховских ворот, после чего села в карету и следовала за похоронной процессией до Даниловского кладбища. А также за похоронной процессией пешком следовал и губернатор Джунковский. У ворот кладбища Ее Высочество вышла из кареты и пешком следовала вплоть до могилы. Когда тело было опущено в могилу, то Ее Высочеством первая лопата земли была брошена в могилу. По окончании похорон в 4 ч[аса] дня Ее Высочество в карете возвратилась домой. В течение как службы, так и похорон никаких происшествий не случилось. Игнатченко, Костюков, Семенова, Евсеева, Федорова.

28 декабря 1912 г.[110]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в 9 ч[асов] 50 м[инут] утра выехала из дому на ул[ицу] Остоженку к художнику Васнецову[111], а в 12 ч[асов] 30 м[инут] дня вернулась домой. В 2 ч[аса] дня выехала на елку в Чахоточное отделение обители по Донской улице, а в 4 ч[аса] 40 м[инут] вернулась домой. В 5 ч[асов] 20 м[инут] дня вышла в Покровский храм обители, по окончании службы в 7 ч[асов] вечера ушла в покои. В течение дня никаких происшествий не случилось. Игнатченко, Семенова, Федорова, Евсеева.

28 августа 1913 г. [112]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна 26-го сего августа в 8 ч[асов] 25 м[инут] утра с севастопольским курьерским поездом № 1 по Московско-Курской железной дороге выехала из Москвы в гор[од] Орел, куда прибыла того же числа в 3 ч[аса] 30 м[инут] дня. С вокзала на лошадях отправилась в подгородний Введенский женский монастырь[113] при слободе Пятницкой, где остановилась в покоях настоятельницы монастыря, а в 5 ч[асов] 20 м[инут] дня выехала ко всенощной в кафедральный собор гор[ода] Орла. По окончании всенощной в 10 час[ов] вечера вернулась в вышеназванный монастырь.

27-го числа в 6 ч[асов] утра вышла в монастырский храм к ранней обедне. По окончании обедни в 8 ч[асов] 20 м[инут] утра тут же выехала в кафедральный собор к обедне, которую по случаю праздника в этот день памяти священномученика Кукши[114] совершал митрополит Киевский Флавиан. По окончании обедни в 12 ч[асов] дня Ее Высочество участвовала за крестным ходом из собора на площадь и обратно, после чего от 2 ч[асов] дня в архиерейском доме принимала представителей городских учреждений, учебных заведений, должностных лиц, благородных дам гор[ода] Орла. А в 4 ч[аса] дня выехала в церковь Черниговского гусарского полка, где, выслушав краткую литию, отправилась на вокзал, откуда с курьерским поездом «Бис» выехала на Москву, куда прибыла в 1 ч[ас] 30 м[инут] ночи. С вокзала на собственных лошадях отправилась в обитель по Б[ольшой] Ордынке. В течение поездки по охране все благополучно. Игнатченко, Гупойлович.

25 сентября 1913 г.[115]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна 24-го сего сентября в 6 ч[асов] 27 м[инут] утра по Северной жел[езной] дор[оге] выехала из Москвы в Троице-Сергиеву лавру, куда прибыла в 8 ч[асов] 30 м[инут] утра, где остановилась в Митрополичьих покоях лавры. А в 9 час[ов] утра на лошадях выехала в местный Красный Крест (Мариинское отделение), где присутствовала при освящении за обедней домовой церкви. Обряд освящения и обедню совершал Московский митрополит Макарий[116]. По окончании обедни в 12 час[ов] дня на лошадях выехала в Черниговский монастырь, пробыла 50 минут, выехала в Вифанский монастырь, пробыла один час, обратно вернулась в лавру. В 6 час[ов] вечера вышла в Троицкий собор лавры ко всенощной. По окончании всенощной в 10 ч[асов] 30 м[инут] вечера ушла в покои.

25-го числа в 9 ч[асов] утра вышла в вышеназванный собор к поздней обедне, которую по случаю праздника памяти преподобного Сергия совершал московский митрополит Макарий. По окончании обедни в 12 час[ов] дня ушла в покои настоятеля лавры о[тца] Товия, а в 3 ч[аса] дня на лошадях выехала на вокзал, откуда с поездом № 39 в 3 ч[аса] 20 м[инут] дня выехала в Москву… Игнатченко, Пахомов.

5–18 июля 1914 г.– Сведения по охране великой княгини Елизаветы Федоровны во время ее поездки по Волге, Каме и на Урал[117]

5 июля 1914 г. В 10 ч[асов] 30 м[инут] вечера приехала на Курский вокзал Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна с принцессой Баттенбергской[118]. Сели в поезд, отходящий на Нижний Новгород, отправились.

6 июля 1914 г. В 8 ч[асов] 46 м[инут] утра прибыла в Нижний Новгород. По выходе из поезда отправилась в Дивеевское подворье, где отстояла обедню с игуменьей. Отправилась на казенную пристань в пароход. Игуменья вернулась с пристани, а великая княгиня Елисавета Феодоровна в 12 ч[асов] 30 м[инут] дня отбыла по Волге.

7 июля 1914 г. В 7 ч[асов] 40 м[инут] утра пароход пристал к пристани Казанской губ[ернии] Чебоксары – уездный город. Вышла с парохода, отправилась в Троицкий мужской монастырь[119], где отстояла обедню. Вернулась на пароход. В 10 ч[асов] утра отбыли. В 3 ч[аса] 30 м[инут] дня пароход пристал к пристани уездного города Свияжск Казанской губ[ернии]. По выходе с парохода отправилась в мужской монастырь «Святителя Германа мощи»[120]. Отстояла молебен, отправилась в женский монастырь Сергия Преподобного[121], где тоже отстояла молебен. Вернулась на пароход, в 5 часов дня отбыли. В 6 ч[асов] 30 м[инут] вечера прибыли на пристань Казань. По выходе с парохода отправилась в женский Казанский монастырь[122], где отстояла вечерню и отправилась в монастырские покои, где и ночевала.

8 июля 1914 г. В 7 часов утра вышла из покоев, пошла в женский монастырь «Явления Казанской Божией Матери пещеру». Отстояла раннюю. В 12 час[ов] дня пошла в монастырские покои. В один час дня вернулась на пароход, в 3 часа дня отбыли из города.

9 июля 1914 г. В 3 часа ночи прибыли в уездный город Чистополь Казанской губ[ернии]. В 7 часов утра вышла с парохода, отправилась в женский монастырь Успения Пресвятой Богородицы[123], где отстояла обедню. Пошла в покои монастырские, в 10 часов утра отбыла на пристань Чистополь, отбыла по реке Каме.

10 июля 1914 г. В 8 ч[асов] 30 м[инут] утра прибыла на пристань Николо-Березов Уфимской губ[ернии], где ее встречало духовенство во главе с епископом, князем Ухтомским[124]. Тут же отслужили молебен. Отправились в женский монастырь во имя святителя Николая[125], где отстояла обедню. Вернулись на пароход, где были приглашены на завтрак губернатор граф Толстой и жандармский генерал Устинов, другие начальствующие лица. После завтрака отправилась вторично в женский монастырь, в школу, где земским учителям и учительницам и ученикам раздавала подарки. После пошла в монастырские покои, из покоев пошла на вечерню, отстояла вечерню, отправилась на пристань Березовка. В 8 ч[асов] 30 м[инут] вечера отбыла по реке Каме. Во время пребывания в монастыре великой княгине Елисавете Феодоровне было подано три прошения лично у игуменьи на крыльце и четыре прошения – через администрацию.

11 июля 1914 г. В 11 часов 20 м[инут] дня пароход остановился недалеко от берега, где спустили лодку. Великая княгиня и принцесса Баттенбергская и еще две молодых принцесс и генерал Корнилов с генералом Зуровым[126] сели в лодку и отправились на берег, нарвали цветов и вернулись на пароход. В 2 часа дня пароход пристал к пристани села Элохово Пермской губ[ернии]. Вышла из парохода и отправилась в село Элохово в церковь Алексия, Божьего человека, где отстояла обедню и вернулась на пароход. В 3 ч[аса] 15 м[инут] дня отбыли. При посещении села Элохова лично подачи прошений не было, но было подано через администрацию несколько. В 8 ч[асов] 30 м[инут] пароход пристал к пристани уездного города Осса Пермской губ[ернии], где был принят великой княгиней Пермский вице-губернатор Европеус[127]. Пробыл на пароходе один час, по выходе вице-губернатора отбыли.

12 июля 1914 г. В 4 часа 15 м[инут] дня прибыли в город Пермь. По выходе из парохода отправились в собор, где отстояла вечерню и вернулась на пароход, где осталась ночевать.

13 июля 1914 г. В 6 часов утра вышла с парохода, отправилась в женский монастырь, где простояла раннюю и позднюю обедню, вернулась на пароход. В 11 часов дня вышла с парохода и отправилась на вокзал, откуда в 11 ч[асов] 30 м[инут] дня выехала до ст[анции] Ергач Пермской ж[елезной] д[ороги]. В один час дня прибыла на ст[анцию] Ергач, где ее встретило духовенство. Села в коляску, следуя в Белогорский монастырь[128], расстояния от станции в 40-ка верстах. По пути посетила село Троельга, церковь Вознесения, село Ершинь, церковь святой Прасковьи мученицы, село Пыш, церковь Петра и Павла. В 5 ч[асов] 30 м[инут] дня прибыла в Белогорский монастырь, где ее встретило духовенство. Пошли в мужской монастырь, где отслужили молебен, и отправились в покои настоятеля монастыря. В 7 часов вечера пошла в монастырь к вечерне, где отстояла и вернулась в монастырские покои.

14 июля 1914 г. В 7 часов утра вышла из покоев и пошла к ранней обедне. Отстояла обедню. По выходе из монастыря черемисы Красноуфимского уезда преподнесли хлеб и соль. Отправилась в монастырские покои. В 12 часов дня вышла из покоев и пошла во вновь стоящийся собор, где осматривала, и вернулась в монастырские покои. В 7 часов вечера пошла к вечерне, отстояла вечерню и вернулась в покои.

15 июля 1914 г. В 7 часов утра вышла из покоев и поехала в Серафимовский скит[129], где отстояла обедню и осмотрела пещеры и вернулась в Белогорский монастырь. В 12 часов дня выехала на ст[анцию] Ергач. В 3 ч[аса] 35 м[инут] дня со ст[анции] Ергач выехала по ж[елезной] д[ороге] до Перми. В 5 ч[асов] 15 м[инут] дня прибыла в город Пермь. По выходе из поезда отправилась в Крестовую церковь, пробыла один час 30 минут, вернулась на пароход «Межень», где обедала. В 10 часов вечера вышла с парохода и отправилась на вокзал. В 10 ч[асов] 40 м[инут] вечера отбыла из Перми.

16 июля 1914 г. В 3 часа дня прибыла на ст[анцию] Верхотурье Пермской губ[ернии]. По выходе из вагона отправилась в мужской монастырь[130], где отстояла молебен и отправилась в женский монастырь[131], где отстояла молебен и пошла покои игуменьи. В 6 часов вечера вышла из покоев и поехала в мужской монастырь, где отстояла вечерню и вернулась в женский монастырь, где осталась ночевать.

17 июля 1914 г. В 7 часов 45 м[инут] утра вышла из покоев игуменьи, поехала в мужской монастырь, где отстояла обедню и пошла в покои настоятеля монастыря, через один час вышла и поехала в женский монастырь. В 6 часов вечера вышла и пошла в женский монастырь, где отстояла вечерню и пошла в покои.

18 июля 1914 г. В 7 часов утра вышла из покоев и поехала в мужской монастырь, где отстояла обедню и пошла в старую церковь и вернулась в женский монастырь. В 12 час[ов] дня выехала на ст[анцию] Верхотурье. В один час 15 м[инут] дня отбыла. В 4 часа 30 м[инут] дня прибыла на ст[анцию] Кушва по Богословской ж[елезной] д[ороге], где уже ожидала принцесса Баттенбергская, и отправились в село Заводь в собор, где отслужили молебен и вернулись на ст[анцию] Кушва, откуда в 8 часов вечера отправились.

19 июля 1914 г. В 11 часов утра прибыли в Пермь, по выходе из вагона отправились в Крестовую церковь, где пробыли до пяти часов, вернулись на ст[анцию] Пермь. В 7 часов вечера вышли из вагона и поехали в собор, где отстояли вечерню, вернулись на ст[анцию] Пермь, где и ночевали.

20 июля 1914 г. В 7 часов утра вышли и поехали в женский монастырь, где отстояли обедню и вернулись на вокзал. В 3 часа дня вышли и пошли на пароход «Межень», где пробыли до 7 ч[асов] 30 м[инут] вечера и вернулись на вокзал. В два часа ночи выехали до С[анкт]-Петербурга. 23 июля в 7 часов 30 м[инут] вечера прибыли на ст[анцию] Петербург, где встречали придворные, и отправились в Зимний дворец, где и остались. Бычков, Янкунас.

6 августа 1914 г. [132]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в 9 час[ов] утра вышла в Покровский храм обители за обедню. По окончании обедни в 10 час[ов] 30 мин[ут] ушла в покои. В 5 час[ов] вечера изволил посетить Его Императорское Величество государь император с Августейшим семейством Марфо-Мариинскую обитель, через 40 мин[ут] отбыл в Кремль благополучно. В течение дня по охране все благополучно. Мордвинов, Семенова.

2 декабря 1914 г. [133]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в 9 час[ов] утра выехала из обители на Александровский вокзал. В 5 час[ов] дня изволила прибыть в обитель с Ее Императорским Величеством государыней императрицей Александрой Феодоровной. По прибытии в обитель прошли в больничный храм, где прослушали молебен. По окончании молебна посетили больничный лазарет. В 6 час[ов] 10 мин[ут] вечера изволили выехать в Николаевский дворец в Кремле. В течение дня по охране все благополучно. Мордвинов, Семенова.

3 декабря 1914 г.[134]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в 8 час[ов] 40 мин[ут] утра вышла в больничный храм обители к обедне. По окончании обедни в 9 час[ов] 20 мин[ут] утра вернулась в покои. В 9 час[ов] 30 мин[ут] утра выехала из обители в Кремль. В 5 час[ов] 20 мин[ут] вечера изволили прибыть в обитель с Ее Императорским Величеством государыней императрицей Александрой Феодоровной, где изволили пробыть 1 час 10 мин[ут]. Изволили выехать по направлению к Серпуховской площади. В 10 час[ов] 20 мин[ут] вечера изволили [прибыть] на Александровский вокзал. По выходе из автомобиля подошла [к] выстроившимся в подъезде солдатам слабосильной команды, поздоровалась и подошла к офицеру команды, с которым беседовала 5 минут, и подала ему руку, и поклонилась, и пошла в парадные комнаты. А великая княгиня вернулась в автомобиле в обитель. В течение дня по охране все благополучно. Мордвинов, Семенова.

15 февраля 1915 г. [135]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в 9 час[ов] утра выехала из обители в автомобиле на освящение нового кладбища в селе Всехсвятском[136]. В 1 час 45 мин[ут] дня возвратилась в обитель. В 7 час[ов] вечера вышла в Покровский храм обители, где слушала религиозную беседу, прочитанную священником Смирновым. По окончании беседы в 8 час[ов] 15 мин[ут] вечера вернулась в покои. В течение дня по охране благополучно. Мордвинов, Семенова.

12 апреля 1915 г. [137]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна с поездом № 8 в 9 час[ов] вечера отбыла до гор[ода] Ростов Ярославский, по прибытии на станцию Ростов в 3 час[а] 35 мин[ут] утра, где был вагон с Ее Императорским Высочеством отцеплен и поставлен на запасный путь.

13-го апреля в 8 час[ов] 40 мин[ут] утра вышла из вагона, на монастырских лошадях отправилась в Яковлевский монастырь[138] за обедню. По окончании обедни в 11 час[ов] 10 мин[ут] утра прошла в монастырские покои, где пробыла 30 мин[ут]. Вышла, отправилась на вокзал в свой вагон, в 1 час 30 мин[ут] дня вышла из вагона и отправилась в лазарет имени о[тца] Иоанна Кронштадтского, где пробыла 50 минут. Вышла, отправилась в лазарет Селиванова по Покровке ул[ице], где пробыла 40 мин[ут]. Вышла, отправилась в Успенский собор, где прикладывалась к святыням. Через 10 мин[ут] вышла, отправилась в женский монастырь[139], прошла в келью игуменьи, где пробыла 40 минут. Вышла, отправилась в церковь Благовещения, приложилась к святыням. Через 10 мин[ут] вышла, отправилась в мужскую гимназию Кекина, где пробыла 1 час 30 мин[ут]. Вышла, отправилась [в помещение] Российского союза [Красного Креста] по Ильинке ул[ице], где пробыла 50 мин[ут]. Вышла, отправилась в лазарет уездной земской управы по Введенской ул[ице], где пробыла 45 мин[ут]. Вышла, вторично отправилась в Яковлевский монастырь и прошла в монастырские покои, пробыла до 10 час[ов] 30 мин[ут] вечера. Вышла, на монастырских лошадях вернулась на вокзал в свой вагон. С поездом № 9 в 2 час[а] 35 мин[ут] ночи изволила отбыть со станции Ростов Ярославский. В 9 час[ов] 35 мин[ут] утра прибыла в Москву на Ярославский вокзал. По выходе из вагона села в автомобиль и вернулась в обитель благополучно. Мордвинов, Гупайлович.

19 апреля 1915 г. [140]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в 9 часов 20 минут утра вышла в Покровский храм обители к обедне. По окончании в 11 час[ов] 40 минут утра вернулась в покои. В 12 час[ов] 30 минут дня выехала из обители на автомобиле, проследовала в село Всехсвятское на городское братское кладбище, где состоялись похороны сестры милосердия Шишмаревой. После похорон в 2 часа 10 минут дня выехали из кладбища и проследовали на Петроградское шоссе, дом № 28 в лазарет Императорского Человеколюбивого общества для раненых воинов, где Ее Высочество посещали раненых воинов, [а также] Ремесленную школу. Пробыли 1 час 15 минут, откуда выехала в Кремль, пробыли 1 час 10 минут, откуда вернулись в обитель. В течение дня по охране благополучно. Коржецкий, Поляков, Мордвинов, Гупайлович, Чувикин, Угаров, Фадеев, Перепеч.

26 апреля 1915 г. [141]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в 10 часов утра вышла в Покровский храм обители к обедне. По окончании обедни возвратилась в покои. В 1 час дня выехала из обители в автомобиле в глазной лазарет для раненых воинов по Б[ольшой] Никитской ул[ице], дом № 46. Пробыла 30 минут и отправилась в дом № 10 в лазарет по Садово-Каретной улице, пробыла 25 минут, возвратилась в обитель. В 5 часов 15 минут дня выехала в М[алый] Николаевский дворец, пробыла 30 минут, возвратилась в обитель. В 7 часов вечера выехала вторично в М[алый] Николаевский дворец в Кремль, пробыла 1 час 25 мин[ут], возвратилась в обитель. В 12 часов 20 мин[ут] ночи выехала из обители на Курский вокзал, откуда с поездом № 14 отбыла до города Владимира благополучно. Мордвинов, Гупайлович, Поляков.

27 апреля 1915 г. [142]

В один час ночи с поездом отбыла до г[орода] Владимира, по прибытии на ст[анцию] Владимир в 6 часов утра вагон с Ее Императорским Высочеством был поставлен на запасный путь. В 8 часов 50 минут отбыла в Успенский собор, пробыла два часа, отбыла в дом епископа[143]. Пробыла 30 минут, отбыла в лазарет Дворянского собрания, пробыла один час, отбыла на вокзал.

В один час дня с экстренным поездом отбыла до станции Боголюбово, при выходе из вагона отбыла в Боголюбовский монастырь[144], где слушала краткое молебствие. По выходе посетила епархиальный лазарет при селе Боголюбово, пробыла 20 минут и возвратилась на станцию, где поездом выехала в город Владимир, где посетила епархиальный лазарет. Пробыла 35 минут, отбыла в лазарет Дамского комитета. Пробыла 30 минут, отбыла в Девичий монастырь[145]. Пробыла 1 час, отбыла в лазарет Губернской земской управы. Пробыла 1 час 10 минут, отбыла в дом губернатора. Пробыла 2 часа 15 минут, отбыла в Успенский собор. Пробыла 1 час, отбыла на вокзал в 11 часов 20 минут вечера.

Примечание: при выходе из Девичьего монастыря Ее Императорского Высочества было подано прошение неизвестной Ее Императорскому Высочеству о просьбе [принять] ее в сестры милосердия.

В 4 часа 15 минут с поездом Ее императорское Высочество благополучно отбыла в Москву. Седун, Должиков.

7 мая 1915 г. [146]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в 9 час[ов] 30 мин[ут] утра выехала из обители на автомобиле, отправилась в село Останкино в детский приют имени Ее Высочества великой княгини Елисаветы Феодоровны. Пробыла 1 час 30 мин[ут]., вышла и отправилась в деревню Марфино, в Марфинский детский приют, где пробыла 1 час 15 мин[ут], и вернулась в обитель. В 5 час[ов] пополудни вышла в больничный храм обители ко всенощной. По окончании оной в 6 час[ов] 55 мин[ут] вечера вернулась в покои. В течение дня по охране благополучно. Мордвинов, Гупайлович, Бычков, Попов, Коржецкий, Перепеч, Должиков, Смирнов.

11 мая 1915 г. – Сведения по охране Ее Императорского Высочества великой княгини Елисаветы Феодоровны в г[ороде] Звенигород[147]

В 9 час 15 минут утра прибыла на автомобиле в г[ород] Звенигород, где была встречена уездным исправником, и тут же пересела на тройку приготовленных лошадей и отправилась в соборный храм Рождества Богородицы при Саввинском монастыре[148] на богослужение. В 10 часов 30 мин[ут] утра приехал на автомобиле господин московский губернатор граф Муравьев[149], тоже на богослужение. По окончании оной в 12 ч[асов] 30 мин[ут] дня Ее Высочество вышла и проследовала во дворец. Пробыла 30 минут, проследовала в лазарет раненых воинов Саввинского монастыря. Через 20 мин[]. вышла, на том же ямщике проследовала в лазарет Духовного училища, через 15 минут проследовала в лазарет земской больницы по Солдатской слободе, через 15 минут вышла, проследовала в лазарет графа Граббе по Конюшенной горе. Через 20 минут вышла, проследовала в храм Вознесения, где слушала молебен. Пробыла 30 минут и проследовала в лазарет графа Олсуфьева[150]. Через 15 минут вышла, проследовала в лазарет женской прогимназии по Дворянской улице. Через 40 минут вышла, проследовала в склад Ее Высочества по Тараканной улице. Через 30 мин[ут] вышла, проследовала в земскую управу. Пробыла один час, куда был подан автомобиль, и в 4 часа дня благополучно отправилась в Москву. Должиков, Грязнов, Попов.

17 мая 1915 г. [151]

14 мая с. г. в 11 часов вечера Ее Высочество прибыла на Казанский вокзал и с поездом № 8 отправилась в город Воронеж. В 1 час 19 мин[ут] дня прибыла на станцию Воронеж. По выходе из вагона проследовала в директорские комнаты, где Ее Высочеству представлялись представители отдельных учреждений, где пробыла 20 м[инут] и автомобилем отправилась в Митрофаниевский монастырь[152] по Б[ольшой] Московской улице, где совершен был малый молебен. Затем посетила госпиталь воронежского епархиального духовенства в ограде монастыря, пробыла один час. Отправилась в дом Преосвященного Тихона[153], пробыла 40 м[инут] и автомобилем отправилась в детский приют Воронежского Дамского комитета по Б[ольшой] Девиченской ул[ице], где пробыла 1 час 10 м[инут]. Автомобилем отправилась в столовую Дамского комитета по Б[ольшой] Девиченской ул[ице], где пробыла 30 м[инут]. Отправилась в церковь Покровского девичьего монастыря[154], где пробыла один час и отправилась в Митрофаниевский монастырь, где совершена вечерня и акафист. После чего отправилась в Офицерский лазарет воронежского дворянства по Мало-Дворянской улице, где пробыла один час 20 м[инут]. Возвратилась на вокзал в свой вагон. В 8 ч[асов] 30 м[инут] вечера выехала автомобилем, отправилась в дом губернатора по Б[ольшой] Дворянской ул[ице], где пробыла 2 часа, и возвратилась на станцию, где ночевала в вагоне. В 8 ч[асов] утра автомобилем отправилась в Митрофаниевский монастырь, где совершалась божественная литургия, по окончании литургии возвратилась на станцию. В 11 часов автомобилем отправилась в Елисаветинское сиротское убежище за городом, в местечке Ботаника, пробыла один час 20 мин[ут] и отправилась в госпиталь Юго-Восточных железных дорог по Никитинской улице. Пробыла 2 часа, отправилась в госпиталь Всероссийского Земского союза городов по Мясницкой ул[ице], пробыла 40 м[инут]. Отправилась в госпиталь Общепедагогической организации по Б[ольшой] Дворянской ул[ице], пробыла два часа. Возвратилась на вокзал, откуда с поездом № 7 вернулась благополучно в Москву 17 мая с. г. в 7 часов 40 мин[ут] утра. Ильин, Семашко, Ютяев, Поляков.

7–8 июня 1915 г. [155]

7 июня в 8 час[ов] 35 м[инут] утра благополучно отбыла в г[ород] Петроград, по выходе из поезда на автомобиле отбыла в Мраморный дворец, через 10 минут отбыла на Петроградскую сторону в часовню Спасителя, где был отслужен молебен, после чего благополучно отбыла в Иоаанитский монастырь на Карповке, через 35 минут отбыла в Мраморный дворец. В 1 час 45 мин[ут] дня отбыла в Петропавловский собор, где шло заупокойное богослужение о великом князе Константине Константиновиче. Через один час отбыла в Аничский дворец. В 4 часа дня из Аничкова дворца отбыла на Царскосельский вокзал, откуда в 4 ч[аса] 20 мин[ут] дня благополучно отбыла в Царское Село в Александровский дворец.

8-го июня в 10 час[ов] 35 мин[ут] утра прибыла на Царскосельский вокзал вместе с Его Императорским Величеством государем императором и его семейством и отбыли благополучно в Петроград в Петропавловский собор, где были похороны великого князя Константина Константиновича. Церемония продолжалась 3 часа, после чего отбыли в Аничкинский дворец. В 3 ч[аса] 45 м[инут] отбыла вместе с государем и его семейством на Царскосельский вокзал, откуда благополучно отбыли в Царское Село в Александровский дворец. В 11 ч[асов] 15 м[инут] вечера с поездом отбыла на Гатчино и Тосно по Николаевской железной дороге. В 2 часа 25 мин[ут] благополучно прибыла в Москву на Курский вокзал. Кулаков, Горбачев.

11 июня 1915 г. [156]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в 8 час[ов] утра вышла в больничный храм обители к обедне. По окончании обедни в 9 час[ов] 45 м[инут] утра вернулась в покои. В 10 час[ов] 40 м[инут] утра пришла в обитель экскурсия галичан в числе 170 человек, где в Покровском храме был отслужен молебен, после чего некоторые лица из них представлялись великой княгине. В 1 час 50 мин[ут] дня выехала из обители на автомобиле в дом Олсуфьевой по Поварской улице[157] на панихиду графа Олсуфьева, пробыла 40 минут, вышла, возвратилась в обитель. В 5 час[ов] 30 м[инут] дня приехал в обитель главноначальствующий над Москвой вместе с московским градоначальником, где пробыли 1 час, выехали из обители. В течение дня по охране благополучно. Мордвинов, Гупайлович, Поляков, Енченков, Фрир, Хватов, Егоренко.

22 июня 1915 г. [158]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в 10 час[ов] утра выехала на автомобиле из обители в Иверскую общину сестер милосердия на Б[ольшой] Полянке ул[ице][159], где присутствовала на богослужении. Пробыла до 12 час[ов] дня, вернулась в обитель. В один час дня выехала на автомобиле в село Всехсвятское, в Сергиево-Елисаветинское трудовое убежище для увечных воинов русско-японской войны, пробыла 1 час 40 мин[ут], возвратилась в обитель. В 5 ч[асов] 50 м[инут] пополудни выехала третий раз на автомобиле в Шереметевскую больницу, что на Сухаревской площади. Пробыла 1 час 15 мин[ут], возвратилась в обитель. Более не выезжала. Гупайлович, Крылов, Седун, Осминин, Пахомов, Чувикин, Веремчук.

25 августа 1915 г. [160]

В 9 час[ов] 25 м[инут] вечера на автомобиле прибыла на Брянский вокзал, откуда с поездом № 9, отходящим в 9 ч[асов] 30 м[инут] вечера, в салон-вагоне отбыла до ст[анции] Сухинич, где вагон перевели с Ее Высочеством на линию Рязано-Уральской ж[елезной] д[ороги], и с поездом, отходящим в 8 час[ов] утра, 26-го августа отбыла до ст[анции] Козельск, откуда на лошадях Ее Высочество отправились в Оптину пустынь[161], где и присутствовали на вечернем и утреннем богослужениях.

27-го августа выехала в 7 час[ов] вечера на лошадях до ст[анции] Козельск, откуда с поездом, отходящим в 8 ч[асов] 54 м[инуты] вечера, отбыла до ст[анции] Сухинич. Здесь Ее Высочество ночевали в салон-вагоне, а 28-го августа вагон с Ее Высочеством переведен на линию Киево-Воронежской ж[елезной] д[ороги], откуда и отбыла до ст[анции] Хутор-Михайловский. Здесь Ее Высочество перешли в поезд на узкоколейной ж[елезной] д[ороге] (ветвь Киево-Воронежской ж[елезной] д[ороги]), откуда и отбыли до платформы Глинская. А с упомянутой платформы на лошадях отбыли в Пустынно-Глинскую обитель[162], где Ее Высочество пробыли трое суток, в течение коих присутствовали на вечерних и утренних богослужениях.

А 30-го августа на лошадях ездили в дальний Спасо-Илиодоровский скит[163] на совершающееся там богослужение, где пробыла 1 час 20 м[инут] и вернулись в упомянутую пустынь.

31-го августа Ее Высочество на лошадях отбыли из пустыни на Глинскую платформу и с поездом, отходящим в 2 часа дня, отбыла до ст[анции] Хутор-Михайловский, где перешли в салон-вагон на линии Киево-Воронежской ж[елезной] д[ороги], откуда в 10 час[ов] вечера со скорым поездом отбыли в Москву, а 1-го сентября в 2 часа дня прибыли на Брянский вокзал благополучно, и в автомобиле отбыли в обитель. Осминин, Гупайлович, Горбачев, Крылов.

28–30 сентября 1915 г. [164]

В 8 часов 30 м[инут] утра прибыла в гор[од] Казань. По выходе из поезда поехала в Казанский женский монастырь, пробыла 30 м[инут]. Поехала в духовную академию на Арсовом поле, где пробыла до 4 часов дня, где был краткий молебен. По выходе из академии поехала в Казанский женский монастырь, пробыла 30 м[инут], вышла. Поехала в Кремль – Спасский монастырь[165], – где был краткий молебен. По выходе из монастыря ожидала прибытия тела архимандрита Гавриила. После краткой литии поехала к Благовещенскому собору, тоже отстояла краткую литию. Пошла в архиерейские покои, пробыла 1 час, поехала в Казанский женский монастырь. В 7 ч[асов] 30 м[инут] вечера выходила в пещеру Казанской Божией Матери, пробыла до 9 часов вечера. Поехала к губернатору на заседание, пробыла до 12 часов ночи. Вернулась в Казанский женский монастырь.

29 сентября 1915 года. В 7 часов утра вышла из покоев игуменьи. Пошла в пещеру Казанской Божией Матери, пробыла до 9 часов утра, вышла. Поехала в Красный Крест по Большой Красной ул[ице], пробыла 2 часа, вышла. Поехала в Кремль во дворец, пробыла 1 час. Поехала в Дворянское собрание, пробыла 40 м[инут], вышла. Поехала в лазарет Коммерческого училища, пробыла 30 м[инут], вышла. Поехала в Шамовскую больницу, пробыла 40 м[инут], вышла. Поехала в 1-е отделение госпиталя имени Рамм по Покровской ул[ице], пробыла 30 м[инут], вышла. Поехала в лазарет при Императорском Казанском университете, пробыла 30 м[инут], вышла. Поехала на вокзал, со скорым поездом в 4 ч[аса] 45 м[инут] дня отбыла из гор[ода] Казани.

30 сентября 1915 г. В 4 часа 30 м[инут] дня прибыла в гор[од] Москву. По выходе из поезда села в автомобиль, вернулась в обитель. По охране все благополучно. Гупайлович, Енченков, Янкунас, Никитин.

13 декабря 1915 г. [166]

Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в 4 часа 30 мин[ут] выехала с Курского вокзала курьерским поездом до Петрограда. 14-го числа в 5 час[ов] 30 мин[ут] дня благополучно приехала на Николаевский вокзал, откуда в автомобиле поехала в Казанский собор. Приложившись, через 5 мин[ут] вышла. На упомянутом автомобиле выехала в Царское Село.

15-го числа в 9 час[ов] 30 мин[ут] утра выехала из Царского Села на Царскосельский вокзал, откуда на автомобиле отправилась на освящение храма Николая Чудотворца – угол 2-й Рождественской улицы и Калашниковского проспекта, пробыла 2 часа 45 мин[ут]. По окончании богослужения вернулась в Царское Село.

16-го числа в 7 час[ов] 35 мин[ут] утра выехала из Царского Села в г[ород] Петроград в свой дворец по Невскому проспекту, пробыла 2 часа, вышла. Отправилась в часовню Спасителя по набережной, пробыла 40 мин[ут], вышла. Отправилась в свой лазарет по Боткинской ул[ице], пробыла 1 час 5 мин[ут], вышла. Отправилась во дворец Ее Императорского Высочества Марии Павловны по Миллионной улице, пробыла 50 мин[ут], вышла. Возвратилась в Царское Село.

17-го числа в 7 час[ов] 40 мин[ут] утра выехала из Царского Села в г[ород] Петроград в свой дворец по Невскому проспекту, пробыла 1 час 40 мин[ут], вышла. Поехала на Фонтанку в дом № 38, пробыла 40 мин[ут]. Поехала в дом № 8 по Французской набережной, пробыла 25 мин[ут], вышла. Поехала без наблюдения. В 1 час дня возвратилась в Царское Село. В 11 часов 12 мин[ут] вечера выехала из Царского Села по ветке на Фарфоровую станцию по Николаевской жел[езной] дороге, откуда с севастопольским поездом, отходящим в 11 ч[асов] 55 м[инут] ночи, отправилась в г[ород] Москву. 18-го числа в 4 часа дня благополучно приехала на Николаевский вокзал, откуда в автомобиле возвратилась в обитель благополучно. Бычков, Хватов, Лебедев, Попов.

1 июня 1916 г. [167]

В 11 ч[асов] 20 м[инут] вечера прибыла на Курский вокзал, откуда в один час ночи с поездом № 14 отправилась в г[ород] Владимир, куда прибыла 2-го июня в 6 ч[асов] утра. 2-го июня в 8 ч[асов] утра вышла из вагона. На автомобиле отправилась в г[ород] Суздаль Владимирской губ[ернии], стоящий в 35-ти верстах от Владимира, куда прибыла в 9 ч[асов] 20 м[инут] утра. В соборе отстояла позднюю обедню и отправилась в Спасо-Евфимиевский мужской монастырь[168], где отстояла молебен, и отправилась в Ризоположенский Ефросиньев монастырь[169], где пошла в покои игуменьи. В 6 ч[асов] вечера вышла из покоя и отправилась ко всенощной. В 8 ч[асов] вечера окончилась всенощная, после чего отправилась в покои игуменьи, где и ночевала.

3-го июня в 6 ч[асов] утра вышла из покоя и пошла к ранней обедне. В 8 ч[асов] утра отправилась в Покровский женский монастырь[170], стоящий в 3½ верстах от города Суздаля, где отстояла позднюю обедню. В 10 ч[асов] 20 м[инут] утра отправилась в Васильевский женский монастырь[171], стоящий в 5-ти верстах, где посетила покои игуменьи. И отправилась вторично в женский Покровский монастырь. В один час дня выехала из Покровского монастыря. В автомобиле отправилась в Суздальскую земскую управу, где пробыла 20 м[инут], и в автомобиле отправилась в Боголюбский мужской монастырь, стоящий в 27-ми верстах от г[орода] Суздаля, где посетила монастырь и собор. Пробыла 2 ч[аса] 20 м[инут] и в 4 ч[аса] дня на автомобиле отправилась в г[ород] Владимир, от Боголюбского монастыря стоящего в 15-ти верстах. В 4 ч[аса] 40 м[инут] прибыла в г[ород] Владимир, где посетила дом губернатора, после чего отправилась в земскую больницу. После чего отправилась в кафедральный собор, где отстояла всенощную, и отправилась в дом епископа Алексия[172], где пробыла до 10-ти часов вечера. В автомобиле отправилась на вокзал, где простилась с администрацией и зашла в свой вагон. В один час 20 м[инут] ночи с поездом № 7 выехала до Москвы, куда прибыла 4-го июня в 7 часов утра. В 7 ч[асов] 45 м[инут] утра вышла из вагона и на собственном автомобиле отправилась в свою обитель. Во время путешествия по охране обстояло все благополучно. Бычков, Медведев.

7 июля 1916 г.[173]

В 10 ч[асов] 20 м[инут] вечера прибыла на Ярославский вокзал и с поездом № 9 отправилась в гор[од] Кострому.

8-го июля 1916 г. В 9 ч[асов] 30 м[инут] утра прибыла в гор[од] Кострому, в карете отправилась в Ипатьевский монастырь[174], простояла обедню, прошла в покои наместника монастыря, пробыла один час 20 м[инут]. Отправилась в лазарет Общины Красного Креста по Дербеневской улице, пробыла один час. Отправилась в собор, прослушала краткую литию, прошла к памятнику в память 300-летия Дома Романовых, где осматривала [его], и отправилась в Богоявленский монастырь[175]. В 8 ч[асов] 40 м[инут] вечера отправилась на заседание в дом губернатора, пробыла 2 часа. Вернулась в Богоявленский монастырь.

9-го июля 1916 года. В 9 ч[асов] утра вышла в монастырскую церковь, простояла обедню, прошла в покои монахини. В 11 ч[асов] утра был прием раненых офицеров. В 12 ч[асов] дня в карете [проехала] в Казанский монастырь[176], простояла краткую литию, вернулась в Богоявленский монастырь. В 2 ч[аса] дня отправилась в детский приют-ясли по Рушной ул[ице], пробыла 20 м[инут]. Отправилась в Кашинский лазарет по Царевской ул[ице], пробыла один час 10 м[инут]. Отправилась в лазарет Кротова по Солдатской ул[ице], пробыла один час 20 м[инут]. Возвратилась в Богоявленский монастырь. В 7 ч[асов] 10 м[инут] вечера отправилась на вокзал и с поездом № 9 отправилась до ст[анции] Москва.

10-го июля 1916 г. В 7 ч[асов] 25 м[инут] утра прибыла на ст[анцию] Москва и в автомобиле отправилась в обитель. По охране благополучно. Гупойлович, Третьюхин.

11 ноября 1916 г. [177]

В 9 часов 30 м[инут] вечера приехала на Ярославский вокзал. С поездом № 8 в 9 часов 40 м[инут] отбыла до города Иванова. По прибытии в 7 часов утра 12-го ноября на станцию Иваново вагон был оставлен на запасном пути.

В 9 часов утра вышла из вагона, отправилась в Покровский собор к обедне. По окончании в 11 часов утра вышла. Отправилась в 1-й городской лазарет по Черкасовской улице, пробыла один час 20 м[инут], вышла. Отправилась в лазарет Фокина по Крутицкой улице, пробыла 40 м[инут]. Отправилась в свой вагон. Через один час 40 м[инут] вышла из вагона. Отправилась в лазарет при фабрике Горелина по Вознесенской улице, пробыла 50 м[инут]. Отправилась в приют Комитета имени Ее Императорского Высочества великой княгини Елизаветы Феодоровны помощи увечным воинам по Рождественке улице, где был молебен. По окончании молебна, пробывши один час, вышла и отправилась в Музей Бурылина[178] по Ивановой ул[ице], пробыла один час 20 м[инут]. Отправилась в дом Бурылина по той же улице, пробыла 20 м[инут], вышла. Отправилась в Покровский собор ко всенощной. По окончании всенощной в 9 час[ов] вечера вышла и отправилась на вокзал. С поездом № 7 в 10 часов 20 м[инут] вечера выехала в Москву. По прибытии на Ярославский вокзал вышла из вагона, села в автомобиль и отправилась в обитель благополучно. Мордвинов, Кубарев.

1 января 1917 г. [179]

В 7 час[ов] 50 мин[ут] вечера выехала из обители на Ярославский вокзал. С поездом № 16 в 8 час[ов] 20 мин[ут] вечера выехала до ст[анции] Сергиево. По прибытии на станцию вышла из вагона, села в карету, отправилась в Сергиевские монастырские покои.

2-го января в 9 час[ов] утра вышла из покоев в Троицкий собор к обедне. По окончании обедни в 12 час[ов] дня вернулась в покои. В два часа дня выехала из покоев на ст[анцию] Сергиево. С поездом № 35 в 2 часа 30 м[инут] дня выехала в Москву. По прибытии на Ярославский вокзал вышла из вагона, села в автомобиль, возвратилась в обитель благополучно[180].

4 января 1917 г. [181]

В 8 часов 30 мин[ут] утра приехала на Ярославский вокзал. С отходящим поездом № 32 отправилась до станции Сергиево. По прибытии на станцию вышла из вагона, отправилась на монастырских лошадях в Сергиевский монастырский покой, где пробыла 30 минут. Вышла,отправилась в Троицкий собор, где служили молебен, по окончании молебна вышла, отправилась в трапезную обедать. В 4 часа дня пришла в Троицкий собор, где служили вечерню. По окончании вечерни вернулась на лошадях в салон-вагон. В 6 часов 6 минут вечера с отходящим поездом отправилась до станции Москва. По выходе из вагона в автомобиле отправилась в обитель. Буров, Фреер.

15 января 1917 г. [182]

В 9 часов утра выехала из обители на освящение храма на Братском кладбище при селе Всехсвятском, пробыла до 12 час[ов] 45 мин[ут] дня, возвратилась в обитель. В 6 часов вечера вышла в Покровский храм обители к вечерне, по окончании вечерни слушала беседу, прочитанную Преосвященным Феодором Сергиево-Троицкого монастыря. По окончании беседы в 8 час[ов] 20 мин[ут] вечера вернулась в покои. В течение дня по охране благополучно. Гупайлович, Мордвинов.

24 января 1917 г. [183]

В 8 час[ов] 20 мин[ут] вечера с Ярославского вокзала Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна отправилась с отходящим поездом № 16 на станцию Сергиево, где ожидали монастырские лошади. По выходе с поезда села в карету и отправилась в Сергиевский монастырь в покои митрополита. 25-го января Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в 9 часов утра вышла и отправилась в Троице-Сергиевский храм, по окончании обедни вышла, вернулась в покои. В два часа дня Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна вышла и отправилась в книжный магазин при монастыре, где пробыла 25 минут. Вышла, села в карету и отправилась в Черниговский монастырь, где отстояла молебен, вышла. В карете вернулась в Сергиевские покои митрополита. В 6 час[ов] 10 м[инут] вечера вышла, в карете отправилась на станцию Сергиево, где с отходящим поездом № 39 в 6 час[ов] 30 мин[ут] вернулась в Москву. Нежданов, Фреер.

№ 5[184]

14 декабря 1916 г. – Письмо вице-директора Департамента полиции И. К. Смирнова А. П. Мартынову[185]

Милостивый государь Александр Павлович. Г[осподин] управляющий Министерством внутренних дел в виду переживаемого ныне тревожного момента изволил приказать, чтобы в ограждение личной безопасности Ее Императорского Высочества великой княгини Елисаветы Феодоровны были незамедлительно приняты самые действительные, но в то же время совершенно незаметные, как для Ее Высочества, так и для посторонней публики, меры охраны. Сообщая об изложенном для зависящих распоряжений, прошу Ваше Высокоблагородие о выполнении настоящего поручения, в возможной скорости осведомить меня для доклада Его Превосходительству. Прошу Ваше Высокоблагородие принять уверение в совершенном моем почтении и преданности. Ив. Смирнов.

№ 6[186]

9 января 1917 г. – Ответное письмо начальника Московского охранного отделения А. Мартынова вице-директору Департамента полиции И. Смирнову

Ваше превосходительство, милостивый государь Иван Константинович. Вследствие письма от 14 сего декабря № 111881 имею честь доложить, что для ограждения личной безопасности Ее Императорского Высочества великой княгини Елисаветы Феодоровны мною приняты следующие меры, а именно: 1. Заведена агентура среди лиц, близко стоящих к служащим Ее Высочества. 2. Назначены два человека из числа филеров Отделения, которые постоянно находятся при Марфо-Мариинской обители и при получении сведений о выезде Ее Высочества из обители следуют к местам выездов. Что же касается охраны по пути следования в Москве, то таковая является в настоящее время неосуществимой, в виду того, что великая княгиня ездит обыкновенно в автомобиле, а такового в моем распоряжении не имеется.

Принимая во внимание, что означенные меры являются недостаточными для ограждения личной безопасности Ее Высочества и что из-за недостатка филеров (10 человек находятся в командировке в г[ороде] Могилеве) я лишен возможности усилить охрану. Ходатайствую пред Вашим Превосходительством об увеличении отпуска на содержание кадров охраны из 8-ми человек и об ассигновании денег на приобретение автомобиля, так как без такового охрана в пути невыполнима.

Прошу принять уверение в совершенном почтении и искренней преданности. А. Мартынов.

