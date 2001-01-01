Чеснокова Н. П. Русские жалованные грамоты на Афоне (XVI–XVIII вв.)
Юбилей Елены Леонидовны Конявской
Имя Елены Леонидовны Конявской, главного редактора журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевистики», ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН, хорошо известно в кругах ученых, изучающих историю и культуру Древней Руси. Ученый и педагог, филолог и историк, текстолог и источниковед, автор работ по древнерусской книжности и политической истории Древней Руси, – все это и многое другое счастливо сочетается в одном человеке, фонтанирующем новыми идеями, предложениями и проектами.
Е. Л. Конявская родилась 6 ноября 1955 г. в Москве, в семье военного инженера Леонида Михайловича Николаева. «Наверное, во многом под влиянием мамы, Лидии Васильевны Николаевой, филолога, преподавателя русского языка и литературы, я выбрала филологический факультет МГУ,–вспоминает Елена Леонидовна. – Хотя мне очень нравилась история, крайняя идеологизированность исторического факультета, где безраздельно царил марксизм-ленинизм, отбивала желание там учиться. Филологам жилось вольнее. Древнерусская литература стала любимым предметом сразу, на 1-м курсе. Здесь уже подспудно сказалось влияние бабушки Елизаветы Яковлевны, благодаря которой к тому времени самой любимой и драгоценной книгой был Новый завет (прабабушкино «наследство» – издание 1887 г., он и сейчас на моем столе). Мир средневековой христианской литературы с ее особым духовным напряжением высоких нравственных установок увлекал тогда многих моих сокурсников. Замечательные преподаватели кафедры истории русской литературы В. В. Кусков, Н. И. Либан, В. А. Грихин читали нам спецкурсы и вели спецсеминары, состав которых был одним из самых многочисленных. Наши учителя лишь просили нас: не говорите, что мы занимается штудированием Ветхого Завета, официально у нас занятия по историографии. Но в аспирантские годы идеологическое давление в полной мере ощутили и мы. Вспоминать об этом не хочется, но помнить надо».
В 1979 г. Е. Л. Конявская с отличием окончила филологический факультет Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, там же трудилась в дальнейшем, а в 1984 г. защитила кандидатскую диссертацию «Литература Твери XIV–XV веков». Основным материалом, анализируемым в диссертации, стала агиография – Жития тверских святых, повести о христианских и гражданских подвигах тверских князей во времена ордынского владычества. Изучение агиографии преобладало в ее исследованиях, начиная с дипломной работы, которая была посвящена творчеству Епифания Премудрого. И в дальнейшем в центре ее штудий находилось изучение агиографических текстов, посвященных святому, история складывания культа и почитания подвижника. В таком ключе писались работы о свт. Арсении Тверском, митрополите Киприане.
Труд агиографа, особенности его ментальности были главным предметом внимания Е. Л. Конявской при написании монографии «Авторское самосознание древнерусского книжника (XI – середина XV в.)», ставшей основой докторской диссертации, которую Елена Леонидовна защитила в 2000 г. «Эта тема занимала меня давно,– рассказывает Е. Л. Конявская.– Еще в студенческие годы на 2-м курсе я написала курсовую работу о проблеме художественного сознания в Средние века. Наше эстетическое и их, наших предков, оказывались не равны, а определение авторских установок в древнерусских текстах требовало глубокого и тонкого анализа». Прозвучало это «авторское самосознание» тогда революционно. Кажется, концепцию Е. Л. Конявской в середине 1990-х гг. не поддерживал никто. Сегодня монография стала классикой, на нее опираются, от нее отталкиваются, книга входит в списки литературы для студентов и аспирантов. Когда-то новаторское вошло в контекст научного обихода и кажется сегодня чуть ли не банальностью.
Авторское самосознание исследовалось в книге на материале творений Нестора – Жития прп. Феодосия Печерского и Чтения о святых Борисе и Глебе, а также Киево-Печерского патерика, древнерусских хождений, житий и похвальных слов XI–XV вв. В монографии показано, что древнерусский автор считал основной задачей своего труда сохранить достойное памяти, следуя истине. Сам же он призван проявить себя искусным мастером. Такая установка определяла особое внимание к профессиональной подготовленности, формирование высокого уровня требований, предъявляемых к себе как писателю, способному создать произведение, достойное описываемого события, героя, деяния.
Со студенческой скамьи одной из центральных тем научных разысканий Е. Л. Конявской был Киево-Печерский патерик. На основании тщательного текстологического исследования ею дана новая картина последовательности создания редакций и отражений в них первоначального вида памятника, высказаны оригинальные гипотезы относительно сложения и бытования патерика в первые века его существования. Елена Леонидовна рассматривала патерик также с точки зрения возможных греческих образцов, интенций его авторов и т. д.
Еще одним направлением в изучении церковной литературы Древней Руси в научной работе Е. Л. Конявской стали ранние сказания о чудотворных иконах. Ею были изучены повествования о наиболее ранних прославленных образах (сюжеты из Жития прп. Феодосия Печерского и Киево-Печерского патерика, Паломника Антония Новгородского, Сказания об освящении Софии Новгородской, Новгородская легенда о Знаменской иконе, Чудеса Владимирской иконы Божией Матери и Проложная статья на 1 августа, обнаруженный текст, касающийся Боголюбской иконы Божией Матери и др.) с точки зрения истории развития текстов, выявлены их источники. Это дало возможность увидеть некоторые закономерности в структуре и жанровой природе сказаний, обнаружить их близость к чудесам древнерусских житий. Вместе с тем, становится очевидным, что, возникнув в ранний домонгольский период, большинство из них жили и развивались на протяжении веков, порождая новые произведения различных книжных жанров и их редакции.
Е. Л. Конявская обнаружила, исследовала и опубликовала неизвестную ранее новгородскую летопись (названную по собранию Большаковской) 1530-х гг. Летопись в 1-й (основной) своей части (до середины XV в.) состоит из кратких записей, касающихся, преимущественно, церковной истории Новгорода.
Наконец, среди работ Е. Л. Конявской имеются статьи непосредственно по историко-церковной тематике. Например, всесторонне рассмотрен эпизод с судом над Евфимием Висленем; в нескольких публикациях освещены проблемы и коллизии, связанные со спорами о постах в среду и в пятницу в Господские праздники, разгоревшимися на Руси в XII в. и др.
Всего же у Е. Л. Конявской около 200 научных работ, в том числе 2 монографии. Следует отметить, что ее «Очерки по истории тверской литературы XIV–XV в.» – единственная монография по средневековой региональной литературе, где в равной степени осуществлен текстологический, источниковедческий и филологический анализ памятников. Ряд статей написан Еленой Леонидовной для «Православной энциклопедии». Она принимает участие в церковных конференциях: Рождественских чтениях, Макариевских (Можайск), Макарьевских (Калязин), Покровских (МДА) конференциях, организуемых Тверской епархией и Научно-исследовательским Центром имени В. В. Болотова. Церковная тематика присутствует и в ее выступлениях на международных форумах. Так, были прочитаны доклады и затем опубликованы статьи, посвященныемитрополиту Киприану (Велико Тырново), князю св. Михаилу Ярославичу Тверскому (Варна), чудотворным иконам (Одесса, Афины, Трир), черниговской церковной элите середины – 2-й половины XII в. (Чернигов).
В 2000 г. с группой единомышленников Е. Л. Конявская создала научный междисциплинарный журнал «Древняя Русь. Вопросы медиевистики», который возглавляет как главный редактор и по сей день. Е. Л. Конявская является председателем Оргкомитета международной научной конференции «Комплексный подход в изучении Древней Руси», проводимой с 2001 г. раз в 2 года, руководителем ежемесячного круглого стола «Древняя Русь». И журнал, и конференции, и круглые столы открыты для каждого отечественного или зарубежного исследователя-медиевиста, здесь ценится серьезный научный подход к работе, неординарность и новизна решений, актуальность и результативность исследований. Соответственно, много времени и сил уходит на чтение и рецензирование работ коллег, но это, как она утверждает, работа благодарная, поскольку, с одной стороны, расширяется собственный кругозор, с другой – зачастую есть возможность помочь «продвижению» новых имен: «чтобы отрасль наша не заглохла, а, наоборот, цвела». Удивительно, но в сложном графике жизни Елена Леонидовна находит время и для редакторской работы в провинциальных изданиях.
С аспирантских времен Е. Л. Конявская занималась преподавательской работой – читала курсы истории древнерусской литературы и культуры в различных вузах. С 2000 по 2014 г. преподавала филологам и историкам Университета Российской академии образования историю древнерусской литературы (по разработанной ею авторской программе), археографию, историческую текстологию, архивоведение. Многие ее дипломники остаются в науке и успешно себя реализуют.
Работа с молодежью и сегодня выступает важным направлением деятельности Елены Леонидовны. С 2012 г. под эгидой журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевистики» и Совета молодых ученых ИРИ РАН работает Семинар молодых ученых-медиевистов, где собираются аспиранты и магистранты московских вузов и научных организаций. Его задача – помощь молодым ученым в написании статей и диссертаций, а также создание для них пространства научного и просто человеческого общения «по интересам». И если успех в отношении первого оценить сложнее, то второе точно удалось. Из семинара не уходят и те, кто уже защитился, установились дружеские связи, возникла необходимая для молодой поросли среда. Работает и еще один ее молодежный проект: региональные конкурсы студенческих работ по истории края. В 2014 г. конкурс проходил в Твери, в 2015 г. эстафета передана в Орел.
Мы уверены, что еще не один проект найдет воплощение под руководством юбиляра. И со своей стороны желаем здоровья, творческих удач и новых открытий удивительному человеку, талантливому ученому и педагогу –Елене Леонидовне Конявской.
Друзья, коллеги, ученики
Список трудов Е. Л. Конявской по церковной истории
1. Арсеньевская редакция Киево-Печерского патерика // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1983. № 2. С. 3–11.
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3. Жанрово-композиционное своеобразие древнерусской повести о Михаиле Ярославича Тверском // Вопросы сюжета и композиции. Горький, 1987. С. 14–19.
4. Арсений // Словарь книжности и книжников Древней Руси. Вып. 2: (вторая половина ХIV – XVI в.) Ч. 1. Л., 1988. С. 68–70 (в соавторстве с Г. М. Прохоровым).
5. Житие Арсения Тверского // Словарь книжности и книжников Древней Руси. Вып. 2: (вторая половина ХIV – XVI в.). Ч. 1. Л., 1988. С. 248–249.
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7. К вопросу об авторском самосознании древнерусского агиографа // Вестник Литературного института им. А. М. Горького. М., 1998. С. 23–24.
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9. Авторское самосознание древнерусского книжника (XI– середина XV в.). М., 2000.
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