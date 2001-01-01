Юбилей Елены Леонидовны Конявской

Имя Елены Леонидовны Конявской, главного редактора журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевистики», ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН, хорошо известно в кругах ученых, изучающих историю и культуру Древней Руси. Ученый и педагог, филолог и историк, текстолог и источниковед, автор работ по древнерусской книжности и политической истории Древней Руси, – все это и многое другое счастливо сочетается в одном человеке, фонтанирующем новыми идеями, предложениями и проектами.

Е. Л. Конявская родилась 6 ноября 1955 г. в Москве, в семье военного инженера Леонида Михайловича Николаева. «Наверное, во многом под влиянием мамы, Лидии Васильевны Николаевой, филолога, преподавателя русского языка и литературы, я выбрала филологический факультет МГУ,–вспоминает Елена Леонидовна. – Хотя мне очень нравилась история, крайняя идеологизированность исторического факультета, где безраздельно царил марксизм-ленинизм, отбивала желание там учиться. Филологам жилось вольнее. Древнерусская литература стала любимым предметом сразу, на 1-м курсе. Здесь уже подспудно сказалось влияние бабушки Елизаветы Яковлевны, благодаря которой к тому времени самой любимой и драгоценной книгой был Новый завет (прабабушкино «наследство» – издание 1887 г., он и сейчас на моем столе). Мир средневековой христианской литературы с ее особым духовным напряжением высоких нравственных установок увлекал тогда многих моих сокурсников. Замечательные преподаватели кафедры истории русской литературы В. В. Кусков, Н. И. Либан, В. А. Грихин читали нам спецкурсы и вели спецсеминары, состав которых был одним из самых многочисленных. Наши учителя лишь просили нас: не говорите, что мы занимается штудированием Ветхого Завета, официально у нас занятия по историографии. Но в аспирантские годы идеологическое давление в полной мере ощутили и мы. Вспоминать об этом не хочется, но помнить надо».

В 1979 г. Е. Л. Конявская с отличием окончила филологический факультет Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, там же трудилась в дальнейшем, а в 1984 г. защитила кандидатскую диссертацию «Литература Твери XIV–XV веков». Основным материалом, анализируемым в диссертации, стала агиография – Жития тверских святых, повести о христианских и гражданских подвигах тверских князей во времена ордынского владычества. Изучение агиографии преобладало в ее исследованиях, начиная с дипломной работы, которая была посвящена творчеству Епифания Премудрого. И в дальнейшем в центре ее штудий находилось изучение агиографических текстов, посвященных святому, история складывания культа и почитания подвижника. В таком ключе писались работы о свт. Арсении Тверском, митрополите Киприане.

Труд агиографа, особенности его ментальности были главным предметом внимания Е. Л. Конявской при написании монографии «Авторское самосознание древнерусского книжника (XI – середина XV в.)», ставшей основой докторской диссертации, которую Елена Леонидовна защитила в 2000 г. «Эта тема занимала меня давно,– рассказывает Е. Л. Конявская.– Еще в студенческие годы на 2-м курсе я написала курсовую работу о проблеме художественного сознания в Средние века. Наше эстетическое и их, наших предков, оказывались не равны, а определение авторских установок в древнерусских текстах требовало глубокого и тонкого анализа». Прозвучало это «авторское самосознание» тогда революционно. Кажется, концепцию Е. Л. Конявской в середине 1990-х гг. не поддерживал никто. Сегодня монография стала классикой, на нее опираются, от нее отталкиваются, книга входит в списки литературы для студентов и аспирантов. Когда-то новаторское вошло в контекст научного обихода и кажется сегодня чуть ли не банальностью.

Авторское самосознание исследовалось в книге на материале творений Нестора – Жития прп. Феодосия Печерского и Чтения о святых Борисе и Глебе, а также Киево-Печерского патерика, древнерусских хождений, житий и похвальных слов XI–XV вв. В монографии показано, что древнерусский автор считал основной задачей своего труда сохранить достойное памяти, следуя истине. Сам же он призван проявить себя искусным мастером. Такая установка определяла особое внимание к профессиональной подготовленности, формирование высокого уровня требований, предъявляемых к себе как писателю, способному создать произведение, достойное описываемого события, героя, деяния.

Со студенческой скамьи одной из центральных тем научных разысканий Е. Л. Конявской был Киево-Печерский патерик. На основании тщательного текстологического исследования ею дана новая картина последовательности создания редакций и отражений в них первоначального вида памятника, высказаны оригинальные гипотезы относительно сложения и бытования патерика в первые века его существования. Елена Леонидовна рассматривала патерик также с точки зрения возможных греческих образцов, интенций его авторов и т. д.

Еще одним направлением в изучении церковной литературы Древней Руси в научной работе Е. Л. Конявской стали ранние сказания о чудотворных иконах. Ею были изучены повествования о наиболее ранних прославленных образах (сюжеты из Жития прп. Феодосия Печерского и Киево-Печерского патерика, Паломника Антония Новгородского, Сказания об освящении Софии Новгородской, Новгородская легенда о Знаменской иконе, Чудеса Владимирской иконы Божией Матери и Проложная статья на 1 августа, обнаруженный текст, касающийся Боголюбской иконы Божией Матери и др.) с точки зрения истории развития текстов, выявлены их источники. Это дало возможность увидеть некоторые закономерности в структуре и жанровой природе сказаний, обнаружить их близость к чудесам древнерусских житий. Вместе с тем, становится очевидным, что, возникнув в ранний домонгольский период, большинство из них жили и развивались на протяжении веков, порождая новые произведения различных книжных жанров и их редакции.

Е. Л. Конявская обнаружила, исследовала и опубликовала неизвестную ранее новгородскую летопись (названную по собранию Большаковской) 1530-х гг. Летопись в 1-й (основной) своей части (до середины XV в.) состоит из кратких записей, касающихся, преимущественно, церковной истории Новгорода.

Наконец, среди работ Е. Л. Конявской имеются статьи непосредственно по историко-церковной тематике. Например, всесторонне рассмотрен эпизод с судом над Евфимием Висленем; в нескольких публикациях освещены проблемы и коллизии, связанные со спорами о постах в среду и в пятницу в Господские праздники, разгоревшимися на Руси в XII в. и др.

Всего же у Е. Л. Конявской около 200 научных работ, в том числе 2 монографии. Следует отметить, что ее «Очерки по истории тверской литературы XIV–XV в.» – единственная монография по средневековой региональной литературе, где в равной степени осуществлен текстологический, источниковедческий и филологический анализ памятников. Ряд статей написан Еленой Леонидовной для «Православной энциклопедии». Она принимает участие в церковных конференциях: Рождественских чтениях, Макариевских (Можайск), Макарьевских (Калязин), Покровских (МДА) конференциях, организуемых Тверской епархией и Научно-исследовательским Центром имени В. В. Болотова. Церковная тематика присутствует и в ее выступлениях на международных форумах. Так, были прочитаны доклады и затем опубликованы статьи, посвященныемитрополиту Киприану (Велико Тырново), князю св. Михаилу Ярославичу Тверскому (Варна), чудотворным иконам (Одесса, Афины, Трир), черниговской церковной элите середины – 2-й половины XII в. (Чернигов).

В 2000 г. с группой единомышленников Е. Л. Конявская создала научный междисциплинарный журнал «Древняя Русь. Вопросы медиевистики», который возглавляет как главный редактор и по сей день. Е. Л. Конявская является председателем Оргкомитета международной научной конференции «Комплексный подход в изучении Древней Руси», проводимой с 2001 г. раз в 2 года, руководителем ежемесячного круглого стола «Древняя Русь». И журнал, и конференции, и круглые столы открыты для каждого отечественного или зарубежного исследователя-медиевиста, здесь ценится серьезный научный подход к работе, неординарность и новизна решений, актуальность и результативность исследований. Соответственно, много времени и сил уходит на чтение и рецензирование работ коллег, но это, как она утверждает, работа благодарная, поскольку, с одной стороны, расширяется собственный кругозор, с другой – зачастую есть возможность помочь «продвижению» новых имен: «чтобы отрасль наша не заглохла, а, наоборот, цвела». Удивительно, но в сложном графике жизни Елена Леонидовна находит время и для редакторской работы в провинциальных изданиях.

С аспирантских времен Е. Л. Конявская занималась преподавательской работой – читала курсы истории древнерусской литературы и культуры в различных вузах. С 2000 по 2014 г. преподавала филологам и историкам Университета Российской академии образования историю древнерусской литературы (по разработанной ею авторской программе), археографию, историческую текстологию, архивоведение. Многие ее дипломники остаются в науке и успешно себя реализуют.

Работа с молодежью и сегодня выступает важным направлением деятельности Елены Леонидовны. С 2012 г. под эгидой журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевистики» и Совета молодых ученых ИРИ РАН работает Семинар молодых ученых-медиевистов, где собираются аспиранты и магистранты московских вузов и научных организаций. Его задача – помощь молодым ученым в написании статей и диссертаций, а также создание для них пространства научного и просто человеческого общения «по интересам». И если успех в отношении первого оценить сложнее, то второе точно удалось. Из семинара не уходят и те, кто уже защитился, установились дружеские связи, возникла необходимая для молодой поросли среда. Работает и еще один ее молодежный проект: региональные конкурсы студенческих работ по истории края. В 2014 г. конкурс проходил в Твери, в 2015 г. эстафета передана в Орел.

Мы уверены, что еще не один проект найдет воплощение под руководством юбиляра. И со своей стороны желаем здоровья, творческих удач и новых открытий удивительному человеку, талантливому ученому и педагогу –Елене Леонидовне Конявской.

Друзья, коллеги, ученики

Список трудов Е. Л. Конявской по церковной истории

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3. Жанрово-композиционное своеобразие древнерусской повести о Михаиле Ярославича Тверском // Вопросы сюжета и композиции. Горький, 1987. С. 14–19.

4. Арсений // Словарь книжности и книжников Древней Руси. Вып. 2: (вторая половина ХIV – XVI в.) Ч. 1. Л., 1988. С. 68–70 (в соавторстве с Г. М. Прохоровым).

5. Житие Арсения Тверского // Словарь книжности и книжников Древней Руси. Вып. 2: (вторая половина ХIV – XVI в.). Ч. 1. Л., 1988. С. 248–249.

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7. К вопросу об авторском самосознании древнерусского агиографа // Вестник Литературного института им. А. М. Горького. М., 1998. С. 23–24.

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Сочинения митрополита Киприана: хронологический аспект // Вестник церковной истории. 2015. № 1/2(37/38). С. 193–199.